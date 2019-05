Voz 0554

00:06

un Congreso y un Senado blindados para recibir a unos diputados electos que vienen de la cárcel y regresando en la cárcel lo menos que se puede decir es que es una situación anormal y no precisamente edificante no hay como la acumulación de iconos para mantener vivo en conflicto y las escenas que se han visto hoy transmiten un mal cuerpo que obliga a tomarse en serio la pregunta que todas las partes eluden cómo hemos llegado hasta aquí nadie puede estar contento ante una situación como ésta la política la justicia un problema que era de su responsabilidad en las consecuencias están a la vista el lío que no cesa y ahora es el Supremo el que le hace un regalito al Congreso que ha provocado alguna señal de incomodidad en nombre el principio de injerencia entre poderes Le pide que pronuncia la suspensión de los diputados con un auto que determinan la respuesta a una petición que augura un ruidoso inicio de legislatura es previsible que el Congreso traslada la petición los servicios jurídicos ya ellos corresponderá advertir sobre los que podrían ser las únicas dudas que la suspensión plantea si es necesario en contra lo que cree el Supremo que se pida previamente el suplicatorio a la Cámara Easy no cabe algunas reservas sobre el carácter de una prisión preventiva que parece poco proporcionada normalmente el Congreso dará la razón al Supremo Europa manda mucho sobre nosotros es nuestra escenario de futuro pero forma teatros los marcos identitarios nacionales y con una teocracia cerrada y escasamente empate chica Hernando la Unión es difícil dar intensidad a una campaña electoral europea mentalmente no sigue quedando lejos se utiliza a menudo en clave estrictamente interna por ejemplo en relación al conflicto catalán por eso me acuerdos estos días de una frase que se distribuía Jean Monnet uno de los padres fundadores si fuera posible rehacer la Constitución europea empezaría por la cultura sin ellas difícil crear un sentido de comunidad compartida las pasiones nacionales dificultan la tarea de tejer un espacio simbólico común