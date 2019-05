Elisabet Sadó: "Situaciones como esta, demuestra que las mujeres no estamos en las mismas condiciones que los hombres"

Voz 0419 00:00 con él y sabe sado jugadora y coordinadora de la Comisión de la Mujer en la Federación Asturiana de escuelas hablamos con ella porque el pasado fin de semana se celebró en Las Vegas el campeonato de Asturias de escuelas ya haya junto con otras campeonas las tocó vivir una situación desagradable cuando recogieron sus premios porque además del trofeo las dieron dos kit de depilación una lima eléctrica y un vibrador situación que ellas han denunciado que tal Elizabeth cómo estás

Voz 1 00:27 hola qué tal bueno una situación

Voz 0419 00:29 lo que yo intento explicar no pero que tú mejor que nadie nos puedes contar porque fuiste como decimos a una de las deportistas a las que les dieron estos objetos que ellos consideraron premios

Voz 1 00:40 sí sí se entregaron como obsequios además

Voz 2 00:42 el trofeo que

Voz 1 00:44 que todo Pretty Face en todo el Principado claro si nada nosotras impactada sin pactadas por por lo que era chica suelen suelen dar regalos es pero siempre material deportivo otras tras cosas pero bueno esto es la primera vez en la vida por lo menos Grammy yo no había visto nada si llevo muchos años ya compitiendo

Voz 0419 01:08 el fuego hacia en en este momento porque es como dices es una situación que que no se no se da no se de vedad

Voz 1 01:15 no y no te la esperas yo creo que la el a mí el momento fue pues eso un choque con un bono que es esto Novoa totalmente fuera de lugar impacto que no te lo tenías no claro en el que es ahí no no diez no aquí no toca no unos totalmente fuera de lugar que quiere es que se me pasó

Voz 0419 01:39 bonificación para daros ese tipo de objetos o de regalos

Voz 1 01:45 pues no lo sé yo pienso que no lo sé quisieron hacer un lo se algo divertido una gracia no lo sé no no voy más allá de eso no creo que tuviera mala intención tampoco pero bueno a los chicos a nada pues solamente tuvieron los trofeos Si ya está

Voz 0419 02:05 eso te iba a decir pero hubo una gran diferencia no porque a ellos no no hubo más allá del trofeo

Voz 1 02:12 no ellos solamente los trofeos ya nosotros sí que nos dieron obsequió el obsequio sorpresa

Voz 0419 02:19 te has topado a lo largo de tu carrera no sé con una situación como ésta igual no a este nivel pero con este tipo de situaciones

Voz 4 02:25 no hay diferencias

Voz 1 02:26 sí hay diferencias si diferencias a ver yo llevo compitiendo desde los ocho años sí sí diferencias entre hombres mujeres muchas cada vez menos pero muchas a nivel de prendas económicos por ejemplo con mucho mucho años a nivel de eso darnos ropa que quiera de hombre y nos ponernos venía mal no grande lo incómoda que jugar en horarios pues que igual los pero Elario en pistas laterales en lugar de centrales eso durante muchos años que ahora ya no yo creo que eso ya es mucho menor pero claro de repente me encuentro esto no porque somos esto cuando

Voz 0419 03:11 parece que superan esas barreras de repente vivió una situación como esta no

Voz 1 03:14 claro que eso nos dice que todavía hay mucho por hacer y que no las mujeres no no estamos en el deporte en igualdad de condiciones al menos yo lo veo así un toque de alerta no

Voz 0419 03:28 tengo entendido además que vosotras escribió una carta explicando la situación dirigida evidentemente a la federación asturiana el Obidos cuatro ha pedido perdón Se disculpa pero dice que no lo considera un comportamiento sexista tú viviendo desde dentro como como han como ves esto

Voz 1 03:45 bueno es que yo como tan sexista y en la en la carta que que escribimos además lo decimos que estamos de acuerdo todas son unos regalos sexistas inapropiado a falta de respeto que quién lo haya dado no considera que son sexistas pues ahí ya no puedo yo es decir nada yo lo tengo muy claro quizás ahí está

Voz 0419 04:06 el lema no que una vez pasado no se vea

Voz 1 04:11 si no hoy que mucha gente igual valora valora cita que valora que no son sexistas pues mira qué hace gracia que tenemos

Voz 2 04:19 lo de que tenemos la piel muy fina y que

Voz 1 04:22 y que enseguida protestamos eso también es un clásico

Voz 0419 04:26 y qué les diría si los tuvieras delante pudieras hablar con ellos como comer explicaría es para que entenderán esta situación no vosotras dos han ofendido porque claro es es como un reconocimiento a su trabajo estos premios que que no tienen no dan lugar a ello no

Voz 1 04:40 si no pues nada explicarles explicarles no sé si hay una comparativa yo hablo con mucha gente y mucha gente intenta hacer una comparativa de que tendríamos que regalarles a ellos para que se sintieran igual de ofendidos pero es que no lo sé no lo sé porque no me han dado muchos ejemplos pero no acabo de verlo entonces no sé yo en el momento en que los regalos ya son diferentes

Voz 0419 05:02 exacto al que aquí a medias

Voz 1 05:05 ya algo quiere decir no porque bueno podrían regalar cosas parecidas a unos y a otras ya está pero que unos tengan muy y otras no o que sean tan distintos pues efectivamente haya algo claro sí sí

Voz 0419 05:24 pues muchas gracias Elizabeth esperamos que no se vuelven a dar este tipo de situaciones y que tampoco las tengáis que vivir vosotras

Voz 1 05:31 nada ver esa es la cuestión el tema el de hacerlo público es eso es esperar que no ocurra que no nos ocurra nosotras Mike

Voz 5 05:37 se le ocurra ninguna mujer que practique

Voz 1 05:41 cualquier deporte que quiera competir lo que quiera vale la que tu

Voz 6 05:48 además desde la prostitución es que suponga ponga medios no hay leyes que igual hay que mejorar ya hay mecanismos que también igual también hay que mejorar para contratar situaciones y que no

Voz 0419 06:02 pues muchas gracias a Elizabeth y como digo esperamos que estas situaciones no se vuelvan a dar gracias por estar con nosotros compartir tu opinión