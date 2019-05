Jagoba Arrasate: "Este deporte es lo que tiene, que puedes hacer feliz a mucha gente y es lo más bonito que hay"

Voz 1 00:00 a las hola Mister muy buenas buenas noches felicidades hombre muchas gracias lo habéis merecido que había sido muy muy regulares toda la temporada eh

Voz 1421 00:08 sí después de un inicio un poco complicado luego el equipo ha ido a más y la verdad es que entendemos que es justo y ahora a celebraron lo que es lo que toca

Voz 1 00:16 en esto donde en una en una sala de Sadam sigue con todos los jugadores y a partir del gol del Granada haya sido una fiesta ahora bueno que que no pare esa fiesta no había ascendido alguna vez así

Voz 1 00:28 no no no no no no es fácil ascender y así menos no pero como he dicho en la quisimos especiales hasta hasta enero

Voz 1375 00:34 hasta para este lunes once menos cuarto en una sala ves que acabó el partido y Gervinho pero antes de ir a casa hay fiesta porque

Voz 2 00:40 mira perdona mi segundo Yagoba está Uxue Martínez Uña en la plaza del Castillo donde van a ir donde ya están muchas pamplonica celebrando el ascenso hola Uxue cuéntale al míster cómo estás aplazar a mismo

Voz 1490 00:52 hola buenas noches lo primero enhorabuena para el mi este censo del edificio de Ximo en al plató del Castillo que va tomando color poquito a poco y set cuando que los aficionados el anda anda ya esté aquí un par de ellos X les diría es ha hecho ahora

Voz 4 01:13 entre la vieja Iruña estamos dudar

Voz 0684 01:15 ricas luego va agradecimiento muchísimas gracias lo que estamos viendo tú tienes una parte importantísima de o gracias Yago es muy grande bueno bueno ya estaríamos tiene vuelvo del tren en el bote muchas gracias

Voz 1490 01:33 gracias a día por hacernos felices si permitirnos esto

Voz 0684 01:36 cada censo de la Historia de Osasuna gracias Thabo

Voz 1375 01:40 ascenso dos años después vuelve a Primera el equipo sabe cómo estás aplazar Castillo ahora vais para ya no Yagoba

Voz 1421 01:45 sí deseando derbi de compartir con la afición que tan importante ha sido para conseguir este objetivo no

Voz 1375 01:51 no no habéis sufrido mucho no porque durante los noventa minutos que dura el partido el marcador siempre ha valido para

Voz 1421 01:56 o no si eso es el empate nos valía y luego cuando marcó el Granada pues lo veíamos ya todavía más cerca y la verdad es que en ese aspecto no no ha habido nervios

Voz 1375 02:03 quién te ha acordado cuando sea confirmado ya termina el partido

Voz 1421 02:06 bueno de todos todos los rojillos no mucha gente feliz de los familiares pues lo típico también no que al final este deporte es lo que tiene que puedes hacer feliz a mucha gente y es es lo más bonito que hay

Voz 1375 02:16 quedan tres jornadas Mister Ibai bueno hay que ir a por el título no de Segunda División creo que he leído antes que desde las sesenta sesenta y uno no lo logra a Osasuna

Voz 1421 02:24 sí sí además entonces creo que eran dos grupos no eso es eso sería la primera ahí bueno no tenemos cerca de vamos vamos a intentarlo claro que sí

Voz 5 02:31 hay que intentarlo no aunque sea aunque sea ya el ascenso matemáticamente

Voz 1375 02:36 ha habido un momento en el que has dicho esto ya lo tenemos porque llevaba dos o tres semanas esperando a ver si la que viene a ver si el fin de semana pero tú ya tienes la sensación de que eso no es escapaban

Voz 1421 02:44 bueno hasta que sea matemático pues Thiem siempre tienes la mosca detrás de la oreja pero después de esa victoria en casa contra el Albacete ya prácticamente nos vimos en primera división y sabíamos que iba a ser cuestión de tiempo no

Voz 1375 02:56 todos los rojillos que están escuchando la series Larguero que están escuchando a su entrenador que vamos te van a poner un alto

Voz 1421 03:01 esto es de ellos también que lo disfruten que ahora vamos para allí que nos lo merecemos aquí así que que disfruto

Voz 1375 03:06 a lo grande llenas y el más gamberro ahí en El Vestuario voz Un montón un montón pero creo que queda lo peor todavía lo peor o lo mejor la que mejor se le ve contento no estarlo no

Voz 0888 03:18 es que ha sido llegar y besar el santo el año pasado acarició el ascenso con el Numancia llegó al play off a la final y de repente en el mes de septiembre como te decía él cuando las cosas no empezaron a carburar pues el equipo ha cogido velocidad de crucero con un Sadar espectacular diecisiete victorias dos empates en diecinueve partidos quince victorias consecutivas con el objetivo que te pusieron en la directiva cuando llegaste Yagoba

Voz 1 03:40 no conectar con con el Sadar dijo ver los partidos de casa bueno pues a rajatabla no

Voz 1375 03:46 es un mandado éxito pero yo creo que te lo tomó al pie de la letra esperas conectada de narices por no decir otra cosa oye te voy a dejar que te vayas para ella pero mira que creo que te quieren cantar algo en la plaza Castillo sube que pasa por él

Voz 6 03:56 es una canción que a mí me encanta elevaba sonar al final de partido iba para ti Yagoba venga va

Voz 1490 04:32 la canción que después se cada Victoria jugadores afición tan

Voz 1375 04:36 pues nada Mister te dejamos enhorabuena por el trabajo que has hecho por el temporada aunque ha hecho los futbolistas y tú ya disfrutar lo que queda tres partidos y sobre todo que disfrutéis el año que viene en Primera que en nuestro sitio vale muchas gracias Manu está otra un abrazo que ricas como hasta luego Jagoba Arrasate en directo abriendo el larguero el técnico de Osasuna pues está la Laquidain además de con el entrenador con el que abrimos el Larguero con el capitán del equipo rojillo hola al aquí de nuevo

Voz 0888 05:00 sí estábamos aquella en esta zona mixta del estadio del Sadar ya con ese run run que tienen tanto los jugadores como el cuerpo técnico como la directiva en ya montarse en el autobús el rumbo hacia esa plaza del Castillo donde antes conectadas con Uxue ya tenía ya han bien Tiko pues imagínate lo que puede sentir uno de casa uno que lleva aquí toda la vida con el diez a la espalda Roberto Torres te está escuchando allá en sintonía de larguero

Voz 5 05:22 alegría escuchar al capitán que forma parte de del escudo de esa camiseta el estadio y de todo

Voz 1 05:28 que forma parte todos los aficionados a Osasuna hola Roberto buenas noches hola buenas noches pues muchas felicidades hombre muchas gracias lo lo habéis merecido porque habéis hecho un temporizador Si bueno la verdad es que estamos súper contentos que sí que creo que estamos aquí por méritos propios porque porque nos lo merecemos pero pero bueno creo que también les daremos más valor quizás con los días con ya con el tiempo porque

Voz 9 05:51 la temporada ha sido preciosas sobre todo en El Sadar hemos hecho algo espectacular muy bueno creo que es un momento bonito en la época en la

Voz 1 06:00 estamos en la historia Osasuna hay para disfrutar por supuesto con el cero cero y os valía pero bueno Un gol de Albacete lo cambiaba todo cuando ha marcado el Granada que habéis hecho Cesare crees que pueda contar no ves taxis al final bueno creo que que sabíamos lo que podía pasar hoy eramos conscientes

Voz 9 06:19 de que de que hoy podía ser un día precioso era evidente que que el empate nos valía pero que el gol de del Granada nos hacía estar un poquito más tranquilos porque desde el minuto uno eh teníamos el corazón a mil hemos vivido el partido quizás casi con más nervios que que cualquiera nuestra pues de todo el año hoy Ibon acabado bien estamos contentos ha sido un momento precioso no sólo con nosotros sino eh los trabajadores la prensa que al final son rojillos como nosotros y nuestras mujeres bueno creo que que estos momentos son claros son muy bonitos

Voz 1375 06:54 claro no porque decía antes aquí viendo la tele el lunes por la noche nunca habías nunca había vivido algo ha sido un ascenso sin jugar y viendo por la tele el partido no

Voz 9 07:02 sí a ver al final si eres un poquito tiquismiquis como

Voz 10 07:05 cómo cómo soy yo también me hubiese gustado

Voz 9 07:08 a ganar ayer en Cádiz y celebrar unos Le Carbó o quizá ganar el sábado aquí a Las Palmas hizo en el campo pero bueno eh creo que que el momento es demasiado bonito como como para pensar eso hoy yo únicamente vamos a disfrutarlo a celebrarlo y obviamente cuando venga el sábado Las Palmas pues intentar ganar porque porque nuestra afición también a merece disfrutar en casa

Voz 1375 07:29 hablaba con Yagoba y me pedía paso Uxue con aficionados que le han estado cantando bebido más Uxue de nuevo con el capitán estamos hola Uxue

Voz 1490 07:36 hola Manu hola Roberto enhorabuena Loza venga que espera que esta la plaza del Castillo ya a tope cantada ahora mismo que voten solar cantado

Voz 11 07:46 venga coño es un placer decirte que el Osasuna ya están prime hace esto

Voz 1490 07:54 aquí lo tires a todos encantados y bueno con muchísimas ganas de que llegue a los platillos para poderlo celebrar con ellos como decíais Osasuna tuvo un temporizador Roberto ha vivido todo tipo de situaciones con este club y yo creo que es uno de los jugadores se lo merecen

Voz 0684 08:10 pero yo creo que los capitanes pues son

Voz 1490 08:12 el buque insignia de este equipo

Voz 1375 08:13 pues nada Roberto te dejamos que vaya estallaba la Plaza de Castilla por cierto

Voz 1 08:16 ese chupinazo igual capitán de Osasuna no estaría mal bueno a mí me haría mucha ilusión de verdad pero creo que

Voz 1375 08:25 que bueno hay mucha gente que se lo merece por supuesto pero es bueno por un detallito con hoy y conmigo femeninos generaría por favor este año el chupinazo es del capitán de Osasuna por amor de Dios

Voz 9 08:35 pero bueno ya se verá sería precioso pero bueno eso son palabras mayores de momento Sanfermines anticipado hoy y lo vamos a celebrar