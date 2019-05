Presos y parlamentarios

Voz 1985

ayer tramitaron el papeleo Joy prometerán el cargo en el Congreso y el Senado son cinco políticos catalanes independentistas presos que han concurrido a las últimas elecciones ya han obtenido escaño la pequeña historia nos habla de que algunos de la derecha no acaban de entender que lo magnífico de la Constitución democrática es que no hace contra quienes atentan contra ella lo mismo que ellos intentan la pequeña historias se fijará en sus listas de diputados se correrán una vez los presos sean suspendidos que será hoy mismo por tanto si Pedro Sánchez necesitará para su investidura o no la mitad de los trescientos cincuenta escaños o algunos menos la pequeña historia está hecha de muchos catalanes que se escandalizan porque hay unos parlamentarios presos aunque no sea exacto son unos presos que han sido elegidos parlamentarios y en cambio no les inquieta que vulnera la ley esta es casi en todo una historia pequeña ojalá que cuanto antes pasemos a la gran historia es esta misma en realidad consiste en que la democracia española es inclusiva en que les reconoce su derecho a representar a la soberanía nacional aún cuando actuasen contra ella y aun cuando la critiquen durísimamente