Emery: "Neymar es impresionante, está en un momento de conseguir individualmente algo más"

Voz 1375 00:00 bueno quedan nueve días para que se dispute la final de la Europa League en Bakú allí iban a estar dos equipos ingleses también en la final de la Champions va a ver dos equipos ingleses pero estamos pendientes de uno de los entrenadores que que ha pasado por por Valencia estos días antes de incorporarse ya atrae a pensar y a preparar esa final que va a enfrentar a al Chelsea en en la lucha política

Voz 1 00:24 duro que él sabe lo que es disputar y ganar

Voz 1375 00:27 no una ni dos sino tres veces esta vez lo va a intentar con el Arsenal en su vida

Voz 2 00:32 de la temporada está en Valencia Pedro Morata muy bien acompañado por Unai Emery el técnico del Arsenal hola Pedro muy buenas hola qué tal Manu buenas noches

Voz 1375 00:41 bueno me imagino que tiene esa a Unai que herede conocías tu en Valencia

Voz 3 00:44 aunque allí no ganó ninguna Europa League y que luego puso en Sevilla

Voz 1375 00:46 ya esa cara de de cómo me gustan los los títulos las eliminatorias el ir octavos a cuartos semifinales ya está plantado en otra final Unai Emery

Voz 4 00:56 reconozco que tiene pinta de futbolista todavía no nos aquí lo que hace porque la verdad es que se cuida pasan años es he estado viendo fotos de cuando era entrenador del Valencia cuando llegó aquí tenía una una imagen todavía muchísimo más

Voz 1375 01:09 en Valencia es envejece más que en Londres un año en Valencia es como tres

Voz 4 01:13 ese es en Sevilla también ya después de una esa puerta exigente con el paladar ya ser quinto el escuchabas Santi Ortega que te pitan en esto te te echan etcétera Easy bueno a mí me alegra especialmente que que hay triunfe porque le tengo mucho aprecio personal ideas nuevo creo que muchísimo reconocimiento profesional me hubiese gustado a pesar de ser él desde luego me hubiese gustado que la final hubiese estado en el Valencia en la Europa League una Abel quien una vez que no está en Valencia pues hombre hay muchos españoles en en esa final entre el Chelsea y el Arsenal uno de ellos es un hay que por cierto yo creo Manu que hay que poner el acento en aquí en Valencia e por momentos echaban a veces encara que cuando llegaban los momentos clave de semifinales o finales que no pasaba pero mira los datos que te voy a dar Unai Emery es el cuarto entrenador español con más títulos de la historia Guardiola Veintisiete Miguel Muñoz catorce Rafa Benítez doce y Unai Emery diez a falta de la final de Baku

Voz 1375 02:09 tal Vicente del Bosque nueve luego con

Voz 4 02:12 dependencia de cada título y cuáles son en un sentido en otro no pero te voy a dar otro otro datos rápidos en los últimos cinco años desde el año dos mil catorce Unai Emery es el segundo entrenador a falta de la final de Baku que más títulos ha ganado Guardiola once

Voz 5 02:29 Unai Emery diez diez tienen

Voz 4 02:31 o sea que ese cartel de entrenador que por ejemplo aquí en el Valencia hizo tres años seguidos tercero pero luego había momentos en los que había que pasar semifinal Él mismo dijo que que se quedó con ganas de ganar algo aquí en Valencia bueno pues lo lo hicimos aquí en Valencia y ahora los títulos los gana

Voz 5 02:47 en el en el PSD eh posiblemente no

Voz 4 02:50 Arsenal y en Sevilla

Voz 1375 02:52 nació en Hondarribia Guipúzcoa tiene cuarenta y siete años ya estaban en Lorca en el Almería en el Valencia en el Spartak de Moscú en el Sevilla en el PSD esta es su primera temporada en el Arsenal Unai Emery

Voz 3 03:02 la noches hola buenas noches cómo estás hombre bien ahora haciendo este parón para llegar a la a la final Hay bueno también es bueno lamente alejarla un poco de de de ese partido y luego llegar con con fuerza con energía para concentrarlo en una semana esa preparación que empezará a partir de mañana también los jueves y queríamos también que

Voz 1375 03:24 que que cogí sino un poquito de aire no he hecho en fin de semana largo descanso a Valencia vas de vez en cuando no ahí tienes cosas no que no se yo tengo

Voz 3 03:31 Triángulo de trabajo es Londres luego tengo San Sebastián dado hoy vía que tengo allí a mis hermanos a mi madre a mis amigos y luego tengo Valencia cuando está mi hijo hoy claro también tengo pues pues amigo Si hago ese triángulo entre es entre Onda recibía entre Valencia y Londres estuviste incluso viendo partido el sábado no sé procuro ver el fútbol primero todo lo que sea de la Premier y luego ya pues al saliendo pues lo que más son partidos de la Liga española que que tiene que goza de muy buena salud también hay estuve viendo Levante Atlético Madrid siempre ven cosa interesante la verdad que comentaba con con mis amigos que el futbol en dirá esto siempre te da mucho en las respuestas que que que viendo la tele te despista es mucho más fácil si escapan muchas cosas

Voz 1375 04:11 pues en Valencia Unai antes de coger el toro por los cuernos Si coger ese ese toro que ahora se llama final de la Europa League otra vez en en Bakú esta vez contra contra el Chelsea y has llegado al banquillo del Arsenal después de veintidós años de Arsene Wenger

Voz 0772 04:25 no no no tiene que ser fácil eso no no

Voz 3 04:29 verdad es que bueno los entrenadores al final estaba donde nos quieren eh pocas veces elegimos a dónde ir entonces cuando surgió la primera posibilidad de que quizá había una opción de ir al Arsenal dije voy yo esta generación si ellos quieren porque lógicamente creo que que cualquier entrenador pues pues elegiría ir allí no entonces yo soy un privilegiado de poder de sustituir el gran trabajo que hizo a Semenya durante veintidós años va a ser muy difícil sino imposible estar el veintidós años pero yo creo que que esas etapas longevas de dos entradas en un club creo que sí que se han terminado también la liga inglesa cabeza sino más competitiva también las exigencias y se van y se van acelerando oí ya pues también hay muchos cambios entrenadores todavía con mucha diferencia el en las en la la mayoría que puedas tener en España en Primera en Segunda División hay mucho cambio entrados cuando hay cosas no van bien pero Inglaterra también ahora pues la figura entrenador a la vez que es muy respetada porque también

Voz 0772 05:19 es mi exigida el Arsenal de Emery es

Voz 1375 05:23 muy distinto del Valencia de Emery del Sevilla DM

Voz 0772 05:26 trío del pesebre de Emery tiene el sello de

Voz 3 05:31 bueno hombre decir que tiene el sí de Mary pues va vamos a un porcentaje de un cien por cien pues no sé cuándo tendrá no pero yo lo que sí creo es que cada vez hay que aportar algo nuevo ir yo estoy satisfecho contemplaba que hemos hecho porque creo que que llevamos dos años en el en el Arsenal pues que por lo que sea pues estaba instalando un estado de de de de no satisfacción en cuanto al resultado en satisfacción en cuanto parecía que que que el equipo lo que había sido ya no era nosotros pues bueno hemos conseguido otra vez un poco pues estabilizar pero esa estabilización tiene que venir con con resultados y objetivos no oí Illa en la Premier antes pues el Arsenal era un era un claro siempre entre los cuatro primeros va a jugar la Champions y ahora pues con un bueno con el crecimiento el Manchester City con la fuerza que últimamente pues acoge también el Liverpool que el IOR hace hace tres años jugaba la final de la Europa League el complot contra el Sevilla que ganamos nosotros ya evolucionado que ha llevado Assens jugando la final de la Champions entonces es un ejemplo

Voz 1375 06:27 mira hasta el último minuto que sí eso es

Voz 3 06:30 sí esa es bueno es una es un buen ejemplo para nosotros pero también la exigencia tiene que venir de todos los lados porque los equipos cada vez tienen capacidad para poder incorporar mejores futbolistas inflación tremenda en cuanto a al precio de de de cualquier futbolista que destaca ya desde los defensas a a los delanteros en estamos en ese proceso también de de de de volver a recuperar lo que era el Arsenal primeros pero desde luego la competencia ahora mismo somos seis Se llama a los top los top seis en Inglaterra Hay los cinco que está ETA ha quedado detrás nuestra tenía potencial tremendo para circunstancias que se han estado detrás pero nosotros nosotros cuatro equipos que está por delante nuestro pues aunque hemos estado aún a un punto del tótem a dos puntos del del Chelsea pues si de verdad que que nos falta dar un paso más pero yo estoy contento y creo además que bueno que sí la valorando el el el trabajo desde el club creo que también estamos aportando ideas nuevas frescura e una nueva energía Ia en base a todo ello pues también pues queremos completar con hacer un buen equipo teníamos el objetivo principal que hemos hecho por la Liga Infobolsa Europa League que es ganándola sabiendo que va a ser muy muy difícil pero también en la que con una final Chelsea Arsenal creo que va a ser pues a nivel mundial en un momento de fútbol donde se va a concentrar pues todo todo todo el interés futbolístico además de la final de la de la Champions y creo que esto es una buena oportunidad de ofrece algo bonito y además hemos hemos ganarla pues a sería magnífico

Voz 1375 07:49 pierde el premio de la Champions no se ganáis

Voz 3 07:52 eso es eso es día la Champions que lo que lo que más club toda nuestra de alturas pues es lo que lo primero que que busca no también buscamos ciento uno con esta en casa pues sabe que también tiene que pelear por los títulos

Voz 1375 08:04 bueno he leído he leído un que no se gana en Arsenal un título desde el noventa y cuatro que ganaron la Copa si a nivel europeo el nivel europeo contiene en Europa no gana el título en Europa desde la Recopa del noventa igual

Voz 3 08:16 pero si date cuenta también que que en Inglaterra ya cuando nosotros estábamos compitiendo con yo empecé a competir con el Valencia en en en la antigua UEFA que el primer eliminatoria jugamos contra el Marítimo me acuerdo de Portugal bueno todo luego hay un proceso de devolución de esa UEFA Europa League ha crecido mucho los equipos ingleses que estado yo los últimos es cuando de verdad están peleando por hacer algo también Europa League ellos siempre hacen en su liga la Premier a ellos es lo más importante sala Premi la Play mires la tienen muy muy focalizada todos los equipos los veinte más que la Champions la Champions es el lugar competitivo europeo donde los que pueden que en otro pueden está en Champions y pelear por algo importante en Champions pues sí que centraban pero la equiparaban luego muchos momentos la equiparaban a la hora de tomar la decisión de qué parte partes más importante la equiparaban a la Premier y ahora es cuando Europa la Europa incorporado porque porque desde hace tres años el que gana Europa League va Charo Diego electo siendo tan difícil la Premier League porque los seis los primeros seis incluso cuando hay una sorpresa cómo fue que fue magnífica la que hizo Lester pues el séptimo pues tres equipos importantes de un presupuesto muy con la primer objetivo está en en Champions se quedaban fuera pero entonces la Europa League así una vía que en aquella vez era el Liberty se quedó fuera estaba fuera por la Premier y se quede fuera porque quiere ganamos con el Sevilla entonces nosotros tenemos también está esa tesitura ahora nosotros la Europa Ligue uno importantes

Voz 1375 09:35 o es que ahora mismo el fútbol inglés la Premier está por encima de la Liga española

Voz 3 09:41 bueno según como lo lo olvidamos pero el primero en cuanto a ingresos ingresos económicos si la televisión es la que más ha aporta la toda la Liga a la

Voz 1375 09:50 como el concepto de Angulo de partidos de estadios de televisión de jugadores de nivel de fútbol

Voz 0772 09:55 si mezclas todo mezclado todo sí

Voz 3 09:58 en la explicación cuales eh primero los ingresos televisivos vosotras asaltos y hacen que normalmente las las primeras líneas de futbolistas pues lleguen a Inglaterra con excepciones pero en un porcentaje más alto llegan a Inglaterra la segunda línea de futbolistas que no tienen cabida es mejores equipos de ingleses o europeos de una Liga española también tienen cabida en por unos unas capacidades de de pagar traspaso si Isabel Larios en en segundos en segundas líneas en en en Inglaterra quiero decir el Ewerthon Slade el Leicester el no el de hecho el este tiene tres jugadores más Wire tiene Chile que juegas es decir inglesa que son juegas año valorados a unos niveles que cuesta sesenta setenta ochenta millones de euros de traspaso el mismo Bardi que él también se verá en su momento lo quiso el Arsenal y sí decidió quedarse en el Sonic y son el esto es séptimo equipo estamos dando el Huesca por ejemplo que he pasado pagó por el juego del H por por Anderson cuarenta millones de euros quiere decir que eso está tiene que dar un equipo en España el sexto séptimo no puede no tiene capacidad para firmar esas jugadas entonces en ese nivel de potencia de potencial económico pues sí ha luego estamos hablando que es cuál es el club más grande del mundo o yo lo que lo que me fijo es eh ahora mismo el mejor jugador o los mejores jugadores que más destacan adónde quieren ir estamos hablando de la irrupción de la hayas que cíclicamente siempre este año ha sido históricamente con con Van Gaal estoicamente concluir ahora lo está haciendo también este

Voz 1375 11:25 año

Voz 3 11:26 los dos mejores jugadores del del del Ajax que son de John Cage

Voz 1375 11:30 si quieren ir al Barça y bueno uno ya estás así

Voz 3 11:33 eso es pues eso también es un ejemplo no entonces hay hay muchos muchos matices eso que también se pueden individualizar en sentido pues por ejemplo en el Barcelona con con con el ejemplo estos dos jugadores

Voz 1375 11:45 y dejamos la Premier aunque tengo curiosidad porque por una cosa que has dicho antes crees que al aficionado del Arsenal de preguntas prefería ganar la Champions el año que viene en la Premier y te dicen la Premier a todo afición de Larsson

Voz 3 11:56 eh

Voz 1375 11:57 yo no yo creo que es la Champions no vale envió que es donde se pueden bosque hay gente que nos dice no o los del City les dicen que la Premier hola Chamber prefieran la premiemos yo no tengo dudas no que digan eso pero

Voz 3 12:06 pasa que ellos tienen una cultura muy alta en en la Premier de de siempre que lo mantienen ahora por mucho que de Europa venga pues una competición donde te haga tener un protagonismo con respeto al mejor europeos donde sus aficionados pues la concentración para jugar en casa incluso todos los soportes que también los los afiliados que viajan fuera de casa la hace algo especial a todos los que apuestan todos partido llenos ya hay una cultura del fin de semana del fútbol y además con un sentimiento cada uno es de un equipo que hace que sea algo muy especial entonces y ellos lo tiene muy interiorizado entonces cuando se juega en Europa es como bueno esto es algo extra ya sólo cuando es algo verdaderamente llamativo como es ganar una Champions lógicamente pues igual o mejor todavía algún algún purista que que fiel a ganar la Premier pero también habrá muchos que también bueno estamos aquí llegando uno de conocimiento ya ya mundial de primera

Voz 1375 13:03 bueno Emery ha dejado al equipo quinto con setenta puntos a un punto de la Champions desde dos mil cuatro no se gana la Premier en el en el Arsenal iba a pelear por el título que en Europa no ganan desde el noventa y cuatro un Emery en que está dejando su huella en en sus primeros pasos casi en el Arsenal de Guardiola que se dice allí porque nosotros lo vemos siempre desde aquí con la distancia y todo lo que nos llega pues es la exigencia de nada así muy bueno pero como no en la Champions tú que estás allí compartiendo Premier con él que que se dice de un Guardiola que ha ganado los cuatro títulos esta temporada allí con el City

Voz 3 13:34 bueno yo creo que de Guardiola y los que estamos en el fútbol tan concentrados en mi caso que lo que lo sufrido yo cuando cuando está en Barcelona estoy sufriendo en el Manchester City el otea lo lo decía Bielsa irán bien lo escribía yo el artículo muy buen artículo Jorge Valdano que él crea unas obras únicas hay ideado hace desde desde desde la pasión desde desde la creatividad a la hora de de poder edificar un un un equipo pero también es verdad que ayudado de las de de bueno de las capacidades económicas porque siempre ha estado en con un equipo con capacidad pero analizando solamente lo que crea futbolísticamente para mí está por encima de las capacidades económicas que lógicamente sino de luego uno fue llevadas a cabo con es con ese éxito como la Champions pues es es es romper esa barrera no es de hecho el Barcelona rompió con el con el gol de Bakero en Kaiserslautern rompió con el gol de Iniesta contra el Chelsea hizo este año en este año la pasado que lo hago todo el el tótem han contra él contra el hayas son momentos que también lo he vivido yo en mi competición en Europa League en momentos puntuales que es cuando quizá te da te da el salto para que luego eh con esa con esa experiencia en un momento tan tan determinante tan imprevisto pues

Voz 1375 14:58 qué te hace te hace asentarse podríamos estar hablando tres horas a tres días déjame que vamos a seguir hacemos una pausa seguimos bueno seguimos con Unai Emery a nueve días a esa final de la Europa League con mucha presencia española y ahora te pregunto por el partido pero que quería saber si echas de menos el vestuario del PSD o no

Voz 3 15:17 yo en todos los lugares que estado la verdad es que tengo trocito de corazón y sobre sobre los jugadores que tenido sobre sobre la ciudad que Estados sobre el equipo que que representa de poder entrenar entonces también tengo muy buenos recuerdos de Sellers también acumula o muy buenas experiencias ahí ha sido El Vestuario más bien

Voz 1375 15:39 decir que has tenido no no dos del Real realmente no no realmente te digo porque desde fuera siempre llegaba lo que llega desde fuera luego desde dentro pues lo que contaba pero que sí Cavani mosqueado con este que si la falta de papel que si mucho gallo tú tuviste que lidiar con todo eso no te lo mira yo

Voz 3 15:58 lo que pasa es que a nivel mediático sale mucho más información pero es que yo tuve esos problemas con empecé a de Lorca a dos jugadores que que que que ascendió de Segunda

Voz 1375 16:08 quería que todos los no cuando lo deje

Voz 3 16:10 que ella pues me empezaron a a cambiar el entrenamiento y tuve que para entrenamiento pero eso no salía entonces de antiguamente no salía ya de Grecia bueno Helguera no pero ya lo que puedo ir es es en el Almería que en todos los equipos que esto

Voz 1375 16:23 sí ver si eso pasa todos los días estoy otra cosa es que

Voz 3 16:25 el PSOE pues eh pero no

Voz 1375 16:28 no es lo mismo no delantero Lorca con Neymar la el mayor pero claro yo yo

Voz 3 16:33 el penalti lo puede ceder con la distancia así los penaltis yo siempre digo que echar los que estén preparados y los que los yo les pregunto

Voz 6 16:40 el pelo a los jugadores el Barça

Voz 3 16:42 meter

Voz 1375 16:43 sí echa lo pasa que cuando hay dos que quieren tirar tienen confianza quién lo tira

Voz 3 16:47 el que mejor lo que va desinhibido que desinhibido pone el balón allí lo echa como siempre pero claro quién es ese yo que el Sevilla teníamos uno queda Koke coqueto dijo que yo decía que va con los ojos cerrados yo creo que va a meter los novatos cogía el balón de hay Gasco Adeva meto ahí

Voz 1375 17:01 oye y si tuviera que fichar para el Arsenal ha si tuvieras la oportunidad puede fichar o a Neymar en papel a quién te llevaría al Arsenal

Voz 3 17:09 la mitad de cada uno sinceramente Neymar es impresionante no es impresionante es un jugador con unas condiciones que yo un año que entrene lo único es que las circunstancias le lleven a que con siga colectivamente e los éxitos que individualmente el va a ganar también llevábamos bueno dos años que en Champions mi pasado que no se vino al Madrid que más se lesionó pasando por ha sido este año pues que se lesionó el eliminó el Manchester entonces su brillante se queda hay también en una Liga en la que tiene menos competencia claro que nosotros equipos pues se queda más más reducida pero eso es impresionante como futbolista y en P bueno su todos hicimos fuerza yo también hablé mucho con él y con su padre para que ese para que decidiese el quedarse en el PS Jay no eligiese quería elegir el alma de incluso tuvo también la opción del del Barcelona el iba iba con los ojos cerrados en prensa el Real Madrid y entre todos con sus conseguimos convencerle en París de quedado era aún un proyecto de Francia tiene que ser

Voz 1375 18:13 sí sí me lo pase la bandera Un poco de París no efectiva

Voz 3 18:15 veinte y lo conseguí y bueno se consiguió que al final se queda allí también luego había que ponerlos los los los montantes económicos encima de la mesa pero lo difícil que es un jugador que yo creo que ahora mismo Si tú me dices gente está mucho más hecho en un momento mucho más eh de de conseguir individualmente algo más está anima pero en que tiene el desarrollo yo porque además lo ha hecho esta determinada un pasado ya con nosotros hizo un buen una buena temporada este año da otro paso más ya viene del Mónaco también hacia la temporada es capaz de romper muchas barreras que las está haciendo Neymar está en un momento donde ya tiene veintisiete años es el momento que tiene que encontrar álgido pues tiene que darse lo mismo que hablamos de Guardiola con con con la Champions que tiene que romper al al ni siquiera las circunstancias que el equipo también el y el equipo pero él es capaz de Neymar es uno de los todavía el que veía más capaz en ese momento todavía Porto había estado estaba más hecho era Neymar de en un momento dado el sólo cambiar un partido una dirección guión va hacia aquí

Voz 1375 19:13 pues te pregunto por el último nombre propio que es el que va a ser rival tuyo en Bakú en nueve días el jugador que tiene ya dentro pues goles recibirán eh en el Real Madrid es otro de esos jugadores top Hassan

Voz 3 19:25 sin duda sin duda además coincidí en la Liga que un homenaje a a mi abuelo que fue el primer portero que encajó un gol en la Liga española en tierra es verdad pero en la primera el primer gol de la Liga contado lo cortaron

Voz 1375 19:39 es el día veinte la Liga al señor

Voz 3 19:41 yo decía nunca me he sentido tan satisfecho de recibir un gol como Estado y hablábamos bueno coincidirá pues con con con Jorge Valdano estaban Raúl estaba también estaba Antic que estaba Radomir Antic estaba también Butragueño en la mesa de todo no y yo les decía que mi mi espetó decía con ahora en Inglaterra es es es es un jugador está Si su encuentras los cinco mejor futbolista del mundo yo ahora mismo Hazard creo que está en uno de ellos es Pedro hablamos de Neymar hablamos de hablamos de Cristiano éramos de Messi que si los tres primeros pues estaría

Voz 1375 20:15 sí sí sí

Voz 4 20:17 sí yo creo Manu que estás escuchando como yo porque yo cuando me encuentro con Unai hablamos de otras cosas normales más más del día a día más personales pero yo creo que encontrarás como yo lo estoy encontrando un un Unai reposado con una cultura futbolística amplísima no solamente ha fútbol español en Francia ahora en en Inglaterra antes te da un dato y tengo un par de pregunta muy rápidas la él que quiero remarcar T Unai Emery lleva veinticuatro eliminatorias mano consecutivas superadas de la Europa League desde el año dos mil trece una de esas eliminatorias que es una pregunta que el equipo hacer ha sido contra el Valencia eh yo no creo que haya esa diferencia que sí que se ha marcado en el en el marcador siete tres en la eliminatoria frente al Valencia yo no creo que hay una diferencia tan grande entre el Arsenal y el y el Valencia como ha conseguido el Arsenal sacar esa diferencia de goles de una plantilla comparado a una con otra que yo no creo a los se que tú diga lo contrario que haya esa diferencia

Voz 3 21:15 no no la hay nosotros empezamos pleno cero uno en casa tuvieron una segunda ocasión para marcar el cero dos pero son circule hacia el partido que tú tienes que supera hizo también está en la capacidad o experiencia que tuvo todo momento circunstancial del del empate a uno sean muy rápido si va mejor no es es la siguiente ocasión por luego a lo mejor no te da mentalmente que tú te sientas fuerte no sepa también muy rápido décimo el segundo da circunstancias fueron que el gol de ellos rotos lo contra la estamos muy bien entonces el equipo estuvo emocionalmente todo el gato metió en el partido en los noventa minutos primeros y además con sensación de que aunque podamos sufrir luego también nosotros podemos hacer era ellos vieneses en ese doble juego en noventa minutos pues el tres uno también pues fue demoledor sobre todo mentalmente cada hizo mucho unos y otros ayudó mucho REC ha hecho mucho daño pero no fue la la eh tú haces análisis eso noventa minutos idealmente habido esa diferencia pues posiblemente no entonces cuando jugamos en casa nosotros Rosa en casa del cuando jugamos en Valencia en los dos ya venimos con un estado de sensación de que si nosotros estamos otra vez bien Si estamos fuertes eh eh podemos llevarnos el partido porque el Valencia tiene que hacer mucho para doblegar a ese resultado

Voz 4 22:26 tengo a mano una última mucha comida del respeto del entrenador a mí me sorprendió mano cuando el Arsenal fichó a Unai me sorprendió que de salida les dieron tres temporadas de contrato yo lo comparó por ejemplo con España lo comparo con el Valencia por ejemplo que lo tengo más cercano cuando ficharon a Marcelino le dieron un año de contrato y cuando consiguió hacer que el Valencia pasara de dos años seguidos el número doce en la en la Liga quedar el décimo segundo a pasar el a ser el cuarto le dieron un año más de contrato es decir con escondía ha demostrado sobre da un año sin embargo a Unai nada más llegar al Arsenal le dan tres años porque ese respeto que se transforma en esto la habilidad allí en Inglaterra que no parece que vaya nunca España una

Voz 3 23:08 bueno de todas formas entrenadores Inglaterra creo que también cada vez más también vivimos eh preso los resultados ir preso de las tendencias negativas para que te puedas tener un contrato un uno de conocimiento mayor uno menor venimos desde ayer es más lejos que España también al entrenador Quique Setién y es destituido después de dos te quiere decir que que hay hay ven hay ventanas igual que que que las tengo yo aunque firme tres años que pueden hacer que que al final la compras o no las cumplas yo de verdad que a mí yo aprendí además cuando era jugador lo aprendí de Jabo Irureta Javi Venta afirmaba el deportiva Acuña

Voz 4 23:50 uno

Voz 3 23:50 y uno uno porque lo decía el también él decía no hasta que no termine la temporada no iba uno en uno a mí también me parecía bien yo de hecho y con mucha presidentes dentro de mi andadura en ese sentido no tenido porque al final no podemos estar ni el Cluny el entrado tiene que está atado a un contrato entonces que Barça en el momento que bueno en firmas tres años pues bueno con la idea un poco de detener una una una continuidad hay un trabajo progresivo hacia bien para que puedas darle al al Arsenal pues es un crecimiento y también lo tengas tú no pero también sabes que se puede se puede romper lo que sí es verdad que yo lo comenté con Raúl San Lele pues este año a mitad de temporada le comenté mi a Raúl yo hasta ahora siempre ganaba

Voz 0772 24:30 ganaba pensando en en en que algún día tiene que salir del club y aquí es el único sitio donde gano para seguir haciendo imposible mi mente Cano quiero ganar pasividad de un proyecto de club es la primera vez que siento eso de verdad que sea no porque primero

Voz 3 24:47 el que me siento respetado segundo porque me siento cómodo eso en lo que es con mi cuerpo técnico también lo sentimos también respetados si nos sentimos pues con capacidad para desarrollar su trabajo en buenas condiciones pero con ese con con ganas de verdad de de poder desarrollar un proyecto que yo para mí un proyecto no sometido esas cómo deben que yo creo que es un eso es imposible presión proyecto decir dos tres cuatro es incipiente entre siete es un año pues independiente yo creo que podemos desarrollar y luego ya cuando se pueda más por su parte puedan nuestra pues terminaría

Voz 1375 25:17 en la última y te dejamos por qué no ha ido a ver si está a punto de juntar los ahí no bueno yo siempre he trabajado con diez

Voz 3 25:25 Deportivo entonces eh el Arsenal el concepto anterior era del mánager con Arsène Wenger que un poquito estaba en los en los dos lados de la hora a la hora de planificar deportivamente y de fichar jugadores a la hora de puede desarrollar el trabajo con con con la plantilla yo les dije principio de que yo yo era entrenador de campo de análisis de entrenamiento de entrenamientos de análisis de nuestro equipo de los rivales y ejecución de los entrenamientos y los partidos y que yo no tenía tiempo para poder desarrollar leal al mánager lo que ellos ya lo que antes me entiendes llamaba Mayer entonces el club siempre estuvo estuvo pues con la idea de poder incorporar unas persona que hiciera de bisagra entre entre el club y el entrenador el equipo ya había varios candidatos Easy uno también pues era lo que tiene un reconocimiento al nivel de ETA deportivo muy importante también yo lo conocía claro ir

Voz 1375 26:16 hubiera saltado te hubiera gustado

Voz 3 26:20 yo como yo tengo una una muy buena relación lógicamente ahora después de estar en el PSOE ya hemos hablado un par de veces ahora también hemos hablado un par de veces en en el en en la goma iba final el trabajo con todos quiero decir si te Diego siete contexto que si todo un titular que tampoco creo que que hay que sacarlo de contexto entonces yo trabaja con todos los que muy a gusto con todos Icon

Voz 0772 26:46 también también Zubizarreta sonado ya con fue también concede

Voz 3 26:52 el en el en el Olympique de Marsella en en otro en el PSC hay varias veces Si la verdad que también un trato muy muy muy agradable y hablando de fútbol pues nada

Voz 1375 27:01 desde del Arsenal ya terminado la Premier y falta a ver qué pasa en la Europa League entre dos equipos de Premier también ha sorprendido la Liga española ganada por el Barça

Voz 0772 27:10 dejando el Madrid a diecinueve puntos si sorprender si porque es mucha diferencia pero bueno

Voz 3 27:18 yo creo que la regularidad que hablamos de de ocho jornadas luego también pues puede pasarte lo que lo que le pasó que es un también pues son circunstancias en en dos dos partidos de noventa minutos que que normalmente no ocurren pero bueno yo también la he tenido en mi momento que lo mio fue más por porque porque en un momento dado el árbitro jugó con jugo de Icon con el color de la camiseta el contrario pero puede la regularidad es la que te marca final un un reconocimiento a lo que tú creas yo creo que que lo que ha hecho chimbo de Valverde en el Barcelona pues para mí bueno no voy a decir que es impresionante porque le queda pues el el dar el el el el gol ve positivo en en la Champions para Soto a nivel personal chimbo de Valverde porque además él tiene trayectoria ya hay ella jugó una final de la Europa League de la UEFA con el español español y yo le fue una eliminatoria en en hartos al Sevilla Bilbao también le ganamos pero fue en los penaltis Sacchi ahora tiene una trayectoria muy buena no solamente a nivel de regularidad para ganar la liga sino también al nivel de eliminatorias a la bien pues esta vez pues ya pues da tenido pues las circunstancias en un momento concreto muy puntual y sobre todo que es un Liverpool que es un Liverpool que también está a un nivel impresionante pues que la eliminado pero lo que ha hecho lo que está haciendo lo que ha hecho lo que está haciendo y lo que va a hacer porque es un pedazo de entrenador Valverde pues desde luego de todo de todo elogio tienes que venir más

Voz 1375 28:34 por España e Valencia Sevilla buenas Sevilla hace mucho que no vas no

Voz 3 28:38 sí me lo tuve la suerte de devolver desde que me fui de verdad ese triángulo de donde vivía Valencia donde trabajo me falta Sevilla pero tenemos muchas ganas de mucha con amigos y también está antes que me gustaba mucho estar allí pues comer o cenar y tener charlas digo misa con mis amigos tengo

Voz 1375 28:54 la echo de menos pues es una de esas charlas ha tenido aquí en El Larguero con todos los oyentes del programa no te los oyentes de la SER que te vaya muy bien que desea yo no muy bien que te va a seguir viendo suerte en la final ahora que no nos oyen Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro y compañía porque va a haber mucha español también lo es que tienes tú en tu equipo que hay también hay tres si no me equivoco suerte a todos ellos gracias por estar en El Larguero un hay muchas gracias un abrazo Unai Emery Morata que que seguro que echan de menos allí en Valencia y que y que le deseamos toda la suerte del mundo porque tú lo decías es que es un entrenador que esto de las eliminatorias se lo de ganar lo lleva en el ADN

Voz 4 29:28 yo he repetido muchas veces aquí en Valencia cuando no se valoraba que ser tercero era importante hiel consiguió en cuatro años consiguió ser tercero tres años de manera consecutiva ayer eh antes de ayer en los últimos días se ha celebrado en Valencia mucho muchísimo ser cuarto eh a última hora con sesenta con sesenta y un puntos por lo tanto creo que lo los números lo dicen todo cuántos años porque todo lo crees tú Manu que le quedarán al Cholo Simeone en el Atlético de Madrid quince pues después de esos quince hablar salvo

Voz 1375 30:04 algo que Mary piense lo contrario y se empeña en lo contrario pero si no quince porque además Emery le quedan unos cuantos en el Arsenal también

Voz 4 30:11 yo creo que son entrenadores de largo recorrido los dos un abrazo Morata hasta luego hasta luego