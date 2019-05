"Objetivamente, la temporada de Setién es un fracaso"

Voz 1284 00:00 tiempo para el sanedrín de los futbolistas Kiko Narváez hola Kiko las órdenes Carreño don Santiago Cañizares son anti buenas noches está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro

Voz 0097 00:09 estoy muy enfadado con Emery que te ha pasado por qué qué es eso de comenzar

Voz 1 00:15 no va a trabajar para que se va es la última y esto no se hace y se vuelva a repetir Gustavo López hola qué tal muy buenas

Voz 2 00:28 bueno lo primero de todo enhorabuena primero de todo que como Angola o ir a un tío de fútbol como Emery no sé si habéis estaba escuchando hay una Chaves que te podíamos estar a estar así con la mañana como cuando hablamos con vosotros pero la frase salen va P seguro que más de uno va deciros tras como dice Álvaro no te lo perdonamos lo segundo enhorabuena Osasuna

Voz 3 00:47 que ya de primera

Voz 2 00:50 cabales pues sí señor joder si yo no lo tenían los planes ya llevaban ya tres semanas cuatro y venga a ver si ya administrar

Voz 4 00:56 qué cualidades de los planes cuando comenzó la temporada la verdad que no no no pensaba en la ley

Voz 0749 01:01 trayectoria de tu de Osasuna y eso que con Raúl Ruiz mucha lo hablamos cuando aún se encontraba en la televisión y el me comentaba hoy el me decía que era un muy buen equipo pero no estaba para mí no entraba en los planes de de la Asensi sin embargo hizo un trabajo formidable hizo un muy buen torneo y fíjate de tres fecha antes esta ascendidos

Voz 5 01:18 habrá que enhorabuena para ellos que la segunda están sumamente complicado verdad busque como para apostar por por algo yo estaba viendo a Rato y el Albacete que ha hecho uno sesenta minutos espectaculares después de pegado un bajón físico lo aprovechado el Granada para dar casi un salto definitivo puesto a seis ando nueve marcando Ramos en una jugada Antonio Puerta que le ha metido un balón maravilloso pero destacar el trabajo de Ramis en el Albacete me parece un equipo muy

Voz 0097 01:45 otro otro equipo verdad que no contaba en las quinielas para el ascenso es exactamente a formar una cosa voy Osasuna tampoco a priori era una mente Depor y Málaga los dos equipos que contaban casi como como grandes favoritos para el ascenso directo luego el Granada es cierto que incluso Las Palmas también sigue Granada lo tiene muy cerquita la verdad que con con seis puntos de ventaja ya pero es que la segunda es muy difícil verdad Kiko vos

Voz 5 02:14 es ahí de verdad es partido hoy si no te dicen en qué posición va a uno otro es verdad que es como decimos segundo al tema de Bengasi demasiada of cursos

Voz 0749 02:24 está bueno el tema del opio de que empezaron con los play off está muy bueno bonito aparte cierto es espectacular es un acierto

Voz 0097 02:32 sí al Valladolid el año pasado en la última jornada del éxito Elvira

Voz 2 02:37 eso fue un acierto porque dándose partido Cañete ocho

Voz 5 02:39 acuerda que ya tenía el pescado vendido mucha gente no digamos no

Voz 6 02:42 lo que sí pero ahora es claro

Voz 7 02:48 andina que ve en la Liga con los playoff pueblos pero llevan después después de cuarenta y dos jornadas es decir cómo llegas hay que más da que la Liga ya está un poquito mejor un poquito peor que al final en esos playoff lo que hace falta es llegar bien físicamente y con confianza entonces pues subir cualquiera que llegue mejores confianza no hay un favorito por quedar tercero y sexto

Voz 2 03:06 pues ahora mismo Osasuna ya es matemáticamente primera Granada cómo estáis diciendo lo tiene casi hecho y luego si terminará esto ahora jugarían play off Albacete contra Cádiz tercero contra sexto Mallorca contra Málaga cuarto contra quinto pero está el Depor a dos puntos de el Cádiz y el Oviedo a tres o sea que de ahí que el Mallorca Manu también eh porque son sea metió el Mallorca e cuarto y ha entrado bueno don Vicente Moreno ex jugador ex jugador de tu tierra

Voz 1284 03:36 y hay jugadores en la plaza Castillo sube ya llega o no a la plantilla hola de nuevo

Voz 0277 03:41 el averiado manos recuerda que están todas las que ya dejó el juego era mamá del castillo Roberto Torres ha cogido el micrófono y no puedo asegurarlo no lo suelta ahora sólo dejó un poquito avanza pero la practicante que todo el rato Él es tanto a la plantilla cuerpo técnico directivos en este mítico quiosco de la plaza del Castillo creo que lo soy dice fondo celebrando por pintores afición que tanto les ha dado este año ese ascenso a Primera División tras me están dando miedo que os parado

Voz 1284 04:12 pues cuidadito por el kiosco y que se van a poner Lyng ya te he dicho hasta que salga el sol ahí bueno estaré encantado

Voz 2 04:22 está el sube siguiendo la fiesta en la plaza del Castillo donde ya está toda la plantilla y el cuerpo técnico que mira que habéis vivido vosotros títulos fiestas descensos ascensos alegría espera pero no sé si alguna vez nos tocó yo qué sé un título un ascenso da

Voz 3 04:36 viendo la tele pues a mi me tocó uno doble así no

Voz 0749 04:41 sí sí alguien nos acordamos frente el Celta cuando jugó Champions ese mismo año es dio al otro año volvimos a sondear con Fernando Vázquez ascendimos en Jerez por una alineación indebida faltando doce no la tuvimos que jugar de venta el tema del Manu del Moral y fíjate cómo es la historia que el caddie estado involucrado en eso ganamos ascendimos Manu del Moral era un chico del filial que venía a jugar esa esa ley que había además de cinco partidos del filial tenían que subir al primer equipo bueno y uno de los periodistas de Vigo en el festejo le comenta un periodista de calle el caddie le hace referencia a la junta directiva y en menos de cuarenta y ocho horas se puso la denuncia nosotros estuvimos que que jugar el ascenso en la última jornada Leiria señor me acuerdo de eso uno a uno

Voz 1284 05:30 a esa misma pasados sí es verdad no pude no pueden no pude estar ahí echa de menos votos menos

Voz 2 05:41 yo he venido a hablar de su libro El medio ahora mi libro Álvaro

Voz 1284 05:44 lo sabe porque ella es no hablar de lo que hemos estado cuantas páginas pero mantiene va a ser de verdad es que de luego os quedáis generación Numancia eh

Voz 2 05:52 por el Numancia

Voz 1284 05:53 espectacular Movistar que además ese año

Voz 4 05:57 Kiko ganó la Copa ganó el doblete en el año no

Voz 5 06:00 ah y cinco noventa y de eso que nosotros el último partido lo jugamos contra el Albacete aquí el penúltimo jugaba al Valencia contra el Espanyol en caso de que el Espanyol empatadas a ganase en Valencia Mestalla éramos campeones el Atlético de Madrid de Liga en la temporada noventa y seis sólo había un jugador porque quedamos alguno en en verlo en casa por si lo íbamos a celebrado no había un solo jugador de la plantilla que decía que no que tenía que ganar el Valencia para jugar no lo todo ganarlo con nuestra afición

Voz 1284 06:32 perdí a ver al vacío como decía que dijo tiempo fue ese muchacho el Cholo el Cholo que Scholl y Cani que tuvimos con el Atlético lo decía solo

Voz 5 06:49 a ver si bien el lunes era también de Gerena con solito vamos a ser campeona lo celebramos tú no te preocupes yo era el único oye que decía que no que tenía que ganar el Valencia que de hecho le ganó no lo jugamos todo contra el Albacete en el en el Calderón único

Voz 2 07:04 la de sería bueno eh vamos a repasar este lunes con Kiko Cañete Gustavo y Álvaro el mejor once ceder

Voz 3 07:14 eh ya sé que es muy difícil

Voz 2 07:17 pero seguro que a los oyentes por ejemplo vamos a por la portería vamos a ir por líneas que Cañete el mejor portero para ti y para mí este año

Voz 7 07:26 Luck

Voz 3 07:27 Oblak doble o doblar tiro

Voz 8 07:30 a la

Voz 1284 07:33 eh que aquí estoy que no va a ir así porque se lo comparten estamos a final de curso con cada uno de los alumnos esperemos eso al final de chivo estar más travieso que el primer día que no me cuadra no me cuadra una canción implicado a ver tu portero Kiko Lacko Black to black black

Voz 3 08:02 vale Álvaro joder ya no vale Gustavo también Oblak es

Voz 2 08:09 lo ha dicho Cañete no

Voz 1284 08:12 Maite Aristegi pero yo me quedo con cuando habla

Voz 2 08:14 este año Oblak si mal sólo te pregunta si eligiera al segundo suplente de Oblak

Voz 3 08:20 este año yo creo que este es es que

Voz 2 08:22 oye mira que hay buenos porteros pero es que estos dos marcan la diferencia de manera brutal te no te sirve de suplente te acostumbras

Voz 7 08:28 claro no me vale no no lo puedo afirmar porque se enfada

Voz 2 08:31 qué pasaría como con Bravo que diría no está regulada también lo mismo que yo

Voz 0749 08:40 va tranquilamente

Voz 2 08:41 pero como juega Se latir Álvaro Benito tu línea de defensa

Voz 1284 08:44 esas con sería

Voz 0097 08:46 eh entera los cuatro los cuatro defensas venga lateral derecho Jesús Navas Navas pareja de centrales Piqué Gené Piqué no falta la canción de The a mí empates lateral izquierdo Jordi Alba Piqué Jordi Alba del Barça Navas del Sevilla

Voz 1284 09:05 para coincidir en Cuatro Caminos si esto supondrá Kiko Jesús Jordi Alba yo lo que veo Gustavito sí sí

Voz 1 09:15 ya bien que Quito

Voz 1284 09:21 sí sí

Voz 9 09:23 a Pepe Reina claro

Voz 1284 09:26 a mí me merecen todo el año había hecho una buena aportación jornada XXXVIII a tiempo pero toco el el Bar Cañete yo cambios en la misma línea Navas viene

Voz 7 09:39 Piqué yo creo que lo tenemos muy claro todo ese cambio haga allá por Jordi Alba

Voz 10 09:43 vales un poquito de Valencia ahí Gaià Navas lo mantienes no va a acabar tiene Piqué que harían falta e Infanta

Voz 2 09:51 me gustó mucho igual igual yo hago la misma también sí sí pero estamos eh

Voz 0097 09:57 oyentes sepan que no hemos hablado entre nosotros

Voz 0749 10:00 es aprecia jugarlo que vas a mí me me agradó primero como como carrilero cuando jugando en esa línea de tres y lateral derecho a Sergio Roberto en el Barça que fue el campeón la verdad no no me llamó en absoluto la intención Juanfran con áreas alternaron muchísimo en el Real Madrid Carvajal no fue tan bajarse pero bueno jurada Damián que bueno parecía que el Getafe en esa línea de cuatro podía cuajar tampoco fue alguien que me llamó la atención Nava que en muchos momentos la tranquilizó para mí es la noticia agradable el Sevilla perfecto al campo

Voz 2 10:32 sí

Voz 7 10:34 de momento los cuatro han dicho Black

Voz 2 10:37 de momento los cuatro han dicho Navas los cuatro han dicho Piqué los cuatro han dicho Gené tres de los cuatro han dicho Jordi Alba Cañete ha dicho vaya

Voz 3 10:47 vale Teherán de opacas y como era de arriba Jenner

Voz 1 10:52 no te quieres enterar

Voz 1284 10:58 el medio campo Gus cuál es tu vida para mí hacemos un cuatro tres tres cuatro tres tres y a ver

Voz 0749 11:10 Parejo Rodrigo como el eje del pivote

Voz 11 11:13 sé sí canales pues esto sí que es difícil macho a esto es mejor

Voz 2 11:19 trigo y canales Kiko guió de cinco por delante de la defensa ya que busque no está si eres en y Casemiro ni algún mot

Voz 5 11:26 lo máximo misma mola mucho pero bueno pongo a Rodrigo

Voz 0097 11:29 vale

Voz 5 11:30 ira interiores por dentro Parejo y aquí tengo yo mis dudas porque claro los quedamos en la segunda vuelta pero no olvidamos del sesenta por ciento de la temporada en el que han estado alguno de categoría como lo Celso el propio Canales Oyarzábal ha marcado trece

Voz 0749 11:44 sí claro yo me quiero poner a para total que que te pone ganarles arranca aún rezaba venga ya Oyarzábal vence hoy

Voz 2 11:54 no retiro con Parejo Rodrigo le gusta a Cañete

Voz 7 12:00 Rodrigo hay que meter un medio centro defensivo no evidentemente no vamos a jugar siempre con con tres de arriba y a Parejo

Voz 2 12:09 Cazorla o favorito vale falta

Voz 3 12:13 a Álvaro

Voz 0097 12:15 yo a ver que yo puesto una han acogido ningún medio centro defensivo han puesto una doble pareja y que es apañan entre los dos que son pareja hoy Rakitic vale para y luego metía lo a lo Celso por delante

Voz 2 12:28 la rana muchacho ya los cuatro habéis elegido aparte

Voz 11 12:32 no

Voz 2 12:32 para atrás no corre nadie tres tres sabéis espero tener a Rodrigo Álvaro a Rakitic y luego aquí donde más variedad habéis tenido cada uno a uno diferente canales Oyarzábal Cazorla los del Val no faltan los tres puntas Kiko

Voz 0749 12:50 pues mira ya pone a Benzema en la parte de arriba es muy bien

Voz 5 12:55 espectacular en todos la peto Aspas que no se eso los veinte goles a pesar del tiempo ha estado lesionado

Voz 0749 13:00 eh

Voz 1284 13:01 chavalín

Voz 2 13:04 Cole de la Leo el otro el otro día leí que cuando joya no me acuerdo el dato lo voy a decir mal pero cuando llegó Messi ya al Barça nacía

Voz 3 13:12 ponían a los niños que menciona en Barcelona cuatro había cuatro al año los que se llamaban leo si cuando nació

Voz 0097 13:18 no llegó Messi en Cataluña hay tres misioneros y ahora ahí no ahora ahora

Voz 1284 13:22 año se pone a quinientos niños en nombre de Cataluña Jaime pero se Messi

Voz 1 13:29 piensas que promete que va a haber más y de a ponerle ponerles hubiese tenido un niño

Voz 3 13:39 México sí hombre más grande

Voz 1284 13:42 con Raúl cuando en mayo

Voz 0749 13:48 cuando Raúl pasó de pusieron muchos niños de prisión Raúl normalito no va de neumáticos comentó sólida

Voz 1 13:56 yo te lo ya escuchado hay mucha gente solía vale Kiko elegido Benzema

Voz 0097 14:03 la Aspas y el tal vez

Voz 11 14:06 el Álvaro pues yo puesto

Voz 0097 14:10 banda derecha el ataque ya que todo el mundo dice que es tan bueno a Messi este luego puesto a Benzema en la punta del ataque ya Yago basta juegos del magia Kiko tenemos encuestados extendiendo el equipazo estáis defraudando lleva cabrones

Voz 1 14:26 Canjet entrenan a Nike Leo Messi Iago Aspas hija ingles le ha y me ha gustado

Voz 1284 14:38 Gredilla pero te

Voz 0749 14:39 cuentan los que saben veinte metido

Voz 1284 14:42 yo por Jordi Borja dijo no obstante no con los tres de Copa veinte abonaría

Voz 5 14:47 bueno veintinueve Benzema con lo de debutaba en pero

Voz 1284 14:50 era división no lo de Borja del Parma cuando fatal ha jugado ha creado y Abbado

Voz 0749 14:55 he asistido que no tenga que es ya os falta Agustín pues yo puse a Borja en la punta de ataque a Yago Aspa pues lo que significó en el Celta y cómo ha repuntado alguien que debutaba y que para mí era una sorpresa agradable también hay que creo que te marca o marcará la diferencia de acá a muchísimo tiempo

Voz 3 15:16 que ese Messi pero estaba claro los cuatro aspas y luego en el nueve dos a Benzema dos salió adelante

Voz 2 15:24 pero es que han marcado mucho en sus equipos tuviese que han sido referencia

Voz 1284 15:28 porque en Getafe Jorge Molina y mata

Voz 2 15:30 la fíjate que proyecto el ojo también

Voz 3 15:33 tiene que hacer un once es imposible y luego si os pregón

Voz 2 15:37 el a el mejor jugador de la Liga

Voz 3 15:40 has sido Messi o para Messi Messi Messi Messi que para mí en la Liga de mesa el mejor entrenador

Voz 1284 15:48 me voy a los cuatro

Voz 3 15:50 eh don para mí se Bordalás montón Bordalás el mejor equipo

Voz 5 15:55 pues yo me quedo con el Getafe después del presupuesto quedar quinto grado puntito de quedo

Voz 7 16:01 como delito la clasificación esto gana al Barça si es que el Barça como los Oscar tienes

Voz 0749 16:06 que el lector la mejor pero es mejor equipo en el Barça porque encantado ni por ser más regular la revelación

Voz 2 16:14 claro jeta para te

Voz 10 16:16 os sorprendió lo de septiembre ya no no porque lo

Voz 2 16:19 se daba casi por hecho no pero os ha sorprendido que después de estos dos años estaba ya sentenciado y era imposible que siguiera de todas todas

Voz 5 16:29 a mí fíjate Manu que que el tema de tener que renovar ilusiones y empezar una temporada a las primera de cambio que a lo mejor no te salga bien los tres cuatro menos veo primero partido pues puede no otra vez lo que es la afición que es la realmente la fuerza que tiene mucho caso un club pues lo veo lo veo casi normal lo que ha ocurrido en el Real Betis Balompié de fue con Serra Ferrer que fíjate que yo me he enfrentado a él y tengo la sensación de que es una persona que es mucho más de la cuerda de lo equipo tipo Bordalás que lo que el propio Quique Setién y después mira algunos han quedado con Rubí y Marcelino era salir

Voz 2 17:06 parte de categoría pero de Ruby estaba estaba con dos pies fuera de que iba a decir uno y medio tenía los dos fuera

Voz 5 17:11 pero lo que sí puedo decir con Quique Setién de cara a lo futuro es que es necesario que este de la Liga española entrenando porque tiene una filosofía una forma y que gusta ver tapen

Voz 0749 17:23 bueno hay hay perdón Santiago hay hay que diferenciar no lo que futbolísticamente hablando Quique Setién creo que ver revalorizó al Betis lo hizo una temporada aceptable en el Betis creo que ha revalorizado también a su futbolista lo que le penalizó muchas veces fueron sus declaraciones en rueda de prensa que crono fueron acertada en muchos momentos también es verdad que en algunos momentos en sus propios partidos creo que no supo reactivar al equipo yp potenciarlo no cambia la dinámica del equipo a veces asegurando más al resultó pero es verdad que no sería Quique Setién en ese sentido pero sí asegurar mucho más al resume dado para poder tener un triunfo pero a nivel futbolístico creo que al Betis lo ha revalorizado

Voz 7 18:07 a lo primero dos dos temas a visita a Marcelino Ia Rubi hay dos dirigentes que en sus decisiones han demostró su categoría su calidad que son Arnau y que son Mateo Alemany no son los que salen en las fotos pero son los que con sus decisiones han conseguido parte del objetivo que han conseguido ambos clubes sobre Quique Setién su temporada no puede ser no puede ser aceptable desde el momento de que la temporada pasada hacia Europa League y eso sí que es más que aceptable es eso es conseguir el objetivo este año se marca el objetivo de ir a Europa League con un presupuesto con un límite salarial entre los siete mejores equipos de España creo que es el séptimo no poder luchar por esa plaza ni siquiera en las últimas jornadas entenderemos que no puede ser aceptable Gustavo la temporada que para mi temporada no ha sido buena pero pero el punto de vista objetivo ya sin opinión no puede ser aceptables del momento que un equipo tiene presupuesto tiene límite salarial para está en Europa no estar a partir de ahí hay se abren ya muchos debates yo creo que la tendencia viene siendo negativa en la segunda vuelta desde hace muchos meses y hay parte de la afición que está muy descontenta y entonces quizá a la dirección Betis cansada de estos debates que Ory que origina el propio Setién eh decide pues borrón y cuenta nueva y otro un técnico que nos una a todos no porque sino vamos a empezar la temporada con medio estadio enfadado en medio estadio que que que sí que es de Setién el problema grave entrenadores como Setién que radicalizan tanto su sistema de juego es que crean corrientes y esas corrientes se enfrentan dentro del propio club los que le gusta esa corriente y los que no les gusta es corriente

Voz 2 19:45 pero sí se ha dividido el beticismo al final casi había más tenistas que que ese tenista pero bueno Setién de historia aunque verdad que no lo vamos a tardar mucho en verle en otro banquillo español de primera cree pues nada chavales me quedo con el once que han elegido Kiko Cañete Gustavo y Álvaro Oblak Navas pique Gene Jordi Alba

Voz 3 20:04 Parejo Rodrigo hizo poner el que más les guste canales Cazorla lo Celso Oyarzábal y la delantera Messi Aspas Lorenzo Benzema eso vence Borja o violencia Borja Borja

Voz 1284 20:18 por Hamás paga faltas excesos

Voz 2 20:22 he me voy que además de Raúl y su documental del Numancia me está esperando el presidente del Tomelloso que es el que ha denunciado amaño de un partido en Tercera División es tanto me han aquí con todos los datos de la amaño de partidos la tercera