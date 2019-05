Roberto Ayensa "Cañón" : "Es una historia que hicimos hace 23 años, es muy bonito para verlo"

Voz 1 00:00 ser más Madrid ciento cuatro punto tres Ifema presenta

Voz 2 00:05 el Salón del Vehículo de Ocasión ese nuevo del veinticuatro de mayo al dos de junio la mayor oferta de vehículos para revisados y certificados compra el tuyo Feria de Madrid esa aquí

Voz 3 00:24 este domingo tuvo trae el cambio a la Comunidad de Madrid

Voz 4 00:27 la riqueza prosperidad y bienestar sin exclusiones

Voz 3 00:31 tu voto trae un nuevo tiempo que te mereces contigo hay cambio botas Gabilondo presidente J Partido Socialista

Voz 1 00:38 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos vine

Voz 5 00:45 una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga lleva diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin pan

Voz 6 01:00 a punto com puedes venir al Salón del Automóvil y pasarte el día viendo muchos coches o venir al están de Das Welt Auto y encontrar el tuyo con todas las garantías con dos años de mantenimiento y dos mil euros de descuento

Voz 7 01:11 en financiarlo ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del veinticuatro de mayo al dos de junio en Ifema oferta para unidades financiadas con Volkswagen durante el salón consulta condiciones en las que el tato punto eh

Voz 8 01:22 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensa es seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa y vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o en REC piso punto es

Voz 10 01:48 para hacer senderismo deberían echarme crema pero sólo tengo de quince Si me he hecho dos veces la del quince hace como si fuera del treinta

Voz 1 01:57 cuando tres tu coche Ford tus preocupaciones son otras aproveche el mantenimiento motor Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 11 02:11 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiado con cincuenta y siete cuotas de apertura del tres por ciento de cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros ocho coma siete por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos euros promoción de mayo de dos mil diecinueve más información hasta qué punto es y la parte F cabe dice que sólo de mayo pude conseguir un Golf por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 4 02:39 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir

Voz 1375 02:42 a quién se refiere sabes que la curiosidad

Voz 12 02:45 su alegato verdad hoy por hoy para los culés

Voz 8 02:48 eso es que despiertan con hambre de respuesta Pepa Bueno Garrido síganos también

Voz 1284 02:54 cadena SER

Voz 13 02:58 Manu

Voz 1284 03:00 en seguida la generación Numancia de Raúl risas

Voz 1375 03:04 esa maravillosa historia que ha llevado a la televisión

Voz 1284 03:07 en un documental recopilando todo lo que ocurrió entonces

Voz 1375 03:11 y que hizo que muchos de nosotros los hiciéramos antes

Voz 1284 03:14 no me Ana muy aquí año muy buena lo avanzaba se titula

Voz 1375 03:17 el Tomelloso y Villacañas pelean por no descender en el grupo decimoctavo de la Tercera División es correcto y el pasado fin de semana juegan La Roda cero Villacañas cuatro sale el presidente el Tomelloso Cristóbal Moraga dice que ese partido esta mañana sí

Voz 0231 03:30 lo denuncia ante la Guardia Civil lo habla con la Federación Española de Fútbol fuentes de la Federación española confirman a El Larguero de la Cadena SER que la denuncia está bien puesta que hay serios indicios de que ese partido esté amañado y hemos tenido la suerte en la redacción de El Larguero deber un resumen muy amplio del partido entre La Roda del Villacañas todavía a Raúl por ejemplo en el minuto tres primer gol del Villacañas un balón que vota dos que se chocan defensas todos mirando uno que piensan el área tira mete gol yo no digo nada pero bueno la jugada da para ponerle música rápida hay echar alguna risa de fondo y en el minuto treinta y seis ya es el colmo el culmen de la primera parte saque de banda el que saca de banda que defiende pierde el balón atacan los que están atacando pase al hueco el defensa de repente ESK ese tira se desmaya mira el cielo

Voz 1375 04:24 por el que entra mete gol eh

Voz 0231 04:27 encontramos un poco de broma por intentar darle a esto un tono alegre a la una de la mañana pero es muy serio muy muy serio la denuncia está puesta ante la Guardia Civil estuvo en la comisaría el presidente del Tomelloso durante más de tres horas ayer domingo por la tarde hizo presenta como prueba unos Whatsapp entre Juan Antonio Pardo jugador de La Roda Borja Galindo jugador del Tomelloso que fueron compañeros el año pasado en el club de fútbol Ibáñez in los Whatsapp que están colgados en las redes sociales del Larguero se puede tener una conversación en la que el jugador de La Roda leí del del Tomelloso que nos den una prima para gana el fin de semana porque es que el Villacañas Llanos ha puesto un maletín encima de la mesa la conversación que es muy sucia muy turbia ya terminado con el Tomelloso en preferente y con el Villacañas hemos salvado entonces la tercera división está el presidente

Voz 1284 05:19 estaba al Moragues agradezco que haya esperado hasta la una de mañana para hablar en El Larguero y para para

Voz 1375 05:24 para expresarse públicamente por primera vez aquí en el programa la Cadena Ser después de que hayan hecho un comunicado pero no había oído al presidente ya está hay en sintonía Larguero Don Cristóbal Moraga buenas noches hola cómo está cómo está usted

Voz 14 05:37 pues bien bien la verdad es que ha agradecido a vosotros de que de que bueno de que me hacéis este medio para poder expresar con nuestra nuestro disgusto no nuestro malestar por todo esto

Voz 1375 05:46 eh siempre cuando ocurren estas cosas no nosotros nos preguntamos los oyentes que están escuchando se preguntan a usted le consta que los jugadores de La Roda estaban comprados

Voz 14 05:58 saber nosotros desde desde el lunes trece martes catorce pues ya tenemos nada esto es una región al con la cual nos conocemos prácticamente todos el que más se compañero de uno o lo de otro

Voz 15 06:12 él que no es que no está aquí ha estado allí se llevar

Voz 14 06:15 coreando desde hace muchísimo tiempo el lunes martes desde porque al final bueno es una semana trascendental ya nos estamos jugando el descenso la clasificación pues quedaba muy clara el Villacaña pues necesitaba ganar para depender de cinismo

Voz 16 06:30 aquí cualquier victoria Villacañas tras el resultado del partido que tuviéramos nosotros no entonces bueno pues todo iba un poco encaminado a que el partido pues pudieran pasar cosas además pues bueno nosotros ya supuestamente también la información de que de que a jugadores de La Roda pues tenían puesta varias varias

Voz 14 06:51 hemos de falta de cobro en La Roda no se jugaba absolutamente nada entonces bueno nosotros no llevan no llegan indicio de que pasan cosas pero claro nosotros pues para poder justificar que tenemos una posible sospecha de fraude no de estafa ante el tema deportivo pues lógicamente lo que queremos es prueba a prueba por escrito y la esa prueba por escrito pues no llegan el viernes por la noche cuando a través de un mensaje de Whatsapp os vemos pues todo lo que habéis comenta dado anteriormente no entonces bueno lógicamente es que bueno si te pones a ver los pases en profundidad que parece hasta una extorsión no decido me pagas tú o me vendo al Villacañas para para que tu decías no entonces bueno al final es la sensación no extra de decir oye que haga lo que haga yo ya al Marchamalo

Voz 1375 07:36 claro a mí lo que me preocupa Antón es saber en cuanto más partidos ocurrieran cosas como estas pero el presidente Tomelloso se ha atrevido y ha dicho lo voy a denunciar si lo denuncia

Voz 0231 07:45 en contacto con la Federación la Federación da parte a la Guardia Civil todos consideran que hay indicios de que la denuncia del Tomelloso tenga una base unidad por ejemplo en esos Whatsapp que ya se pueden le repetimos en la web de la Cadena SER escribe un futbolista de La Roda a uno del Tomelloso

Voz 1375 08:03 con una prima por ganarle al Villacañas

Voz 0231 08:05 o que bueno yo estoy lesionado ahora mismo no lo gana cualquiera el Villacañas ya puesto maletín Jauja en jugador del Tomelloso le contesta diez euros porque no tienen pasta bueno pero han ofrecido algo el que quede en esa posición se salva en siguen hablando se envían por ejemplo un en pantalla hizo del grupo de Whatsapp del equipo de La Roda hablando de que no se creen nada que el cobro tiene que ser antes del partido que esto va a ser como lo del Villarrobledo del año pasado qué van a quedar cero cero no pagar ninguno Se ríen bueno hay una serie de bromas que le quitan hierro al asunto pero en el fondo de esa conversación Manu presidente quería preguntarle Se habla de de amañar un partido y al final imagino que a usted le reforzará en su argumento que tanto la Guardia Civil como la Federación Española de Fútbol digan que usted no es un loco lo que les explica tiene tiene base

Voz 14 09:03 bueno es que es que la base de todo Antoni si nosotros denunciamos antes no nosotros hemos mantenido en secreto pues toda esta investigación que se estaba haciendo porque bueno pues porque así se lo solicitó por parte de la de la de la Guardia Civil es decir que no comunicara nada de la existencia de estos guasa que no quisiéramos nada pues nada público porque evidentemente pues había no había alguna con una prueba de que podía pasar cargo no entonces bueno nosotros cuando ponemos en conocimiento esto del departamento de debilidad de la Real Federación Española de Fútbol a través del departamento integridad nos contactan con la Guardia Civil ellos no dan un poco las instrucciones a seguir nosotros lo que lógicamente a ver tenemos un interés deportivo muy claro no es lo que deseamos competir y queríamos intentar salvarnos en el campo oye si Villacañas ganaba de manera legítima en La Roda nombrar queremos estar en referente no no es decir que después de ocho jornadas no no lo merezca pero yo no puedo saber yo no puedo saber y puedo entrenar con un equipo y competir de una manera de si se que ya haga lo que haga el partido del Villacañas está amañado entonces nosotros al final cuando recibimos esos guasa el el escándalo pues todavía mayor no porque esté en manos sentimos estos bonos como que como no paguemos lo que estamos en preferentes yo estoy feliz

Voz 0231 10:21 se sienten extorsionados hay una frase en los Whatsapp repetimos teóricamente dice Juan Antonio Pardo de La Roda a Borja Galindo del Tomelloso que dice Rubin es que os al vais a pagar después de esta frase de esta noticia la Cadena SER se ha puesto en contacto evidentemente con el Villacañas que es el club al que acusan de comprar el partido su presidente Toribio Santos dice que es amigo del presidente de Tomelloso que no entiende por qué ha ocurrido esto cuando le preguntamos si desmiente la información dice lo siguiente

Voz 17 10:55 yo totalmente lo desmiento está claro que en luz eso es imposible y que lo que ningún club del mundo lo haga por lo tanto no creo que ese acto se diga cosas que no son verdad

Voz 1375 11:07 usted está tranquilo confía en sus jugadores en su club no cree que hay que tenga una prueba que pueden culpar a su club de comprar un partido

Voz 17 11:14 yo estoy totalmente tranquilo confluyeron jugadores l Junta directiva en

Voz 14 11:19 la gente que aquí estamos llegando

Voz 17 11:21 de Claude jamás esas cosas se pasan por mi cabeza esa gente deportivo que pueda haber en este país así que creo que es cosa que no son verdad hay que tener cuidado dónde se dicen porque se pueden hacer daño a personas físicas y eso pues creo que no lo lógico

Voz 1375 11:39 eso dice el presidente de Villacañas decía Antón Meana y le vamos a decir adiós a Cristóbal Moraga pero ya ya sé que usted no se cree lo que dice el presidente de Villacañas ha recibido algún tipo de amenaza después de denunciar el amaño de este partido

Voz 14 11:53 no no que va de hecho fíjate lo que lo que le digo que al final yo creo que esto está por encima quizá incluso de los clubes y al final quién me quiénes tienen la facilidad para poder hacer todo este tipo de cosas yo sinceramente La Roda yo no creo que tenga nada que ver con esto el Club La Roda no yo lo que creo que esto pues al final de somos son los futbolistas los que al final pueden manejar este tipo de situaciones en caso lo que al final que al final pueden llevarse ese beneficio primero económico después deportivo es complicado no es complicado yo al final cuando pones todo en manos de de la Guardia Civil de la propia Federación pues para que estos estudias estudias por las personas que que tienen que hacerlo y que se tomen la red es la decisión que corresponda no que queremos lógicamente pues que haya una resolución al resto totalmente pues sí

Voz 1375 12:44 está en manos de la Federación de la Guardia Civil que han decidido enviar a ocho agentes de la UCO al partido donde constataron el tamaño lo denunciaron hace unos días veremos a ver en qué acá va este asunto por el paso al frente que ha dado Cristóbal Mora al presidente del Tomelloso veremos si acaba en algo no le agradezco mucho sus palabras en el Larguero Don Cristóbal un abrazo

Voz 14 13:05 muchísimas gracias gracias gracias al presidente del tome

Voz 1375 13:07 yo Cristóbal morada pues nada Antón vamos a esperar

Voz 1806 13:10 es decir a ver qué pasa a ver cómo transcurren las próximas horas

Voz 1284 13:13 Raúl Ruiz Paul en la sintonía de buenas noches

Voz 2 13:22 cómo cómo tocaba claro

Voz 1284 13:24 me tocaba era algo Manu que llevaba

Voz 1806 13:27 dentro bueno que lleva dentro de de siempre no de poder hacer algo un poco también m casi en la en que como que se lo debía a mis excompañeros incluso a la gente Soria que a mí me cambió la vida esa Copa del Rey no nosotros somos mucha gente porque veo que a vosotros que me conociste yo fui un uno digno de los nuestros pero de verdad que son un trabajo que gracia porque me ha permitido evidentemente Movistar Plus a hacerlo nosotros hemos estado grabando pues llevo desde diciembre porque claro es ten en cuenta que he tenido que entre están a mucha gente también a los rivales que es importante que tenía que empezar a por Lotina porque si va a Japón entonces a Japón no iba a ir me pilla un poco lejos entonces empecé por ahí no en diciembre y luego ya ha ido excompañero hasta ahora algo que hasta ahora se va a admitir el veintitrés de sea el jueves a las nueve y media en vamos ir el miércoles hacemos un preestreno de habrá compañero jueves de esta semana sí sí el XXIII la semana justo antes de la Copa del Rey porque habla de la final porque tiene un poco a cuento

Voz 1284 14:30 me han dado algunos vídeos y el tráiler quieres ponen que lo tenemos pues vamos a Trailer de generación Numancia

Voz 18 14:36 murió de cuya duración ese año fue inolvidable la bonita ilusión alegría Hay una experiencia diferente para nosotros fue una presión ahí estamos

Voz 19 14:56 qué sensación más más placentero hay más es decir de pertenecido a esto no

Voz 18 15:01 había gente que no ubicaba en el mapa a raíz de la Copa del Rey pues nos conocía a todos algo impensable hoy pues el recuerdo imborrable

Voz 1806 15:15 la verdad es que aquí hay compañeros míos también rivales estaba el Pitu Abelardo está Alberto portero de de la Real Sociedad Salva Iriarte ente bueno una serie de

Voz 20 15:27 de de rivales no in it

Voz 1375 15:31 podemos hablar con algunos de los compañeros que salen en el documental de estará Roberto Ayensa legábamos otros cañón cañón arabescos que tú quieres nosotros pero efectivamente llamaba porque Le pegaban muy fuerte aquí Alonso que marcó el gol en en casa lo primero contra el Barça Patxi Bella que es el único que sigue en el club en este momento en el Numancia pero de fisioterapeuta evidentemente está Juande

Voz 1284 15:55 los paganos pero preguntarles a a ver si hay corteja pues está por ahí Roberto Ayensa cañón protagonista de sacarnos contar a Raúl hola Roberto muy buenas

Voz 14 16:05 hola buenas noches al esa es muy bien encanto

Voz 21 16:08 lo de escucharte está por ahí Patxi vería que es el único que elegía Raúl que sigue en el Numancia de fisioterapeuta hola Pachi buenas noches sólo todo

Voz 1375 16:15 también Quique Alonso Alonso autor del primer gol en Los Pajaritos al Barça Barça hola Kike hola buenas noches joe Qué bonita está cada uno

Voz 1806 16:24 no tiene suba Patxi Patxi Bedia sigue de fisioterapeuta Roberto cañones está vendiendo no no digas tabaco pero sí cosas para los estancos

Voz 1284 16:35 me he dicho así cosas

Voz 22 16:39 a Iquique Alonso trabaja para furia estuve en la final el otro día a contra Manchester City Guardiola eso sí claro es cada uno estamos claro distribuidos por ahí ha sido buscando uno a uno donde estaba quedado ya sabían dónde estaban todos o alguno te ha sorprendido más o menos entre todos no nos localizamos Quique Alonso es el que más tiene contacto con el abuelo es así que mantiene contacto tanto pero pero así estamos más

Voz 1375 17:02 me lo localiza oye decía Raúl que esto se lo debía al Numancia Soria y que jo algo así habría que hacer no he Roberto

Voz 15 17:11 pues sí la verdad es que es una es una historia que hicimos ahí hace veintitrés años

Voz 23 17:16 es hacerlo con cuando haríamos

Voz 15 17:19 aniversario no pero Raúl se nos adelantado y la verdad es que es muy bonito para verlo

Voz 21 17:25 para juntarnos que compañero Raúl es un adelantado siempre al sí

Voz 15 17:31 ya ya te lo pasas muy bien con él ahí no hombre

Voz 21 17:33 a favor por favor

Voz 1375 17:34 pero ojo es que es verdad que que tú tú eres Éste es el que sale si lo que contaste

Voz 21 17:40 la la foto sabía lo delito ya sabía que se hombre

Voz 1284 17:45 es que me dijo Raúl contando anécdotas y tal me dice pues vamos a el reportaje en El Larguero pues trajeados otro uno de ellos al que pillaron en pelotas en la en la vigilia cuando entró la reportera la fotógrafa digo

Voz 15 17:55 pues yo yo no les es jugador de único jugador de fútbol en pelotas en el derbi

Voz 21 18:02 les pillaron también exacto

Voz 15 18:06 sí sí sí fue además os acordáis que está la huelga también ahí escuchándonos en una chica muy poco eso importa entonces en pelotas y tal vez por qué mano ya sabes que no le importa nada qué hizo no no yo mire espaldas yo me me aparte lo que pasa que la chica hizo un montón de puntos

Voz 21 18:29 tiene un gran angular lo que es un ojo de P

Voz 15 18:35 pero en el Yaron en Braga enviaron claro

Voz 21 18:39 me Raúl Raúl no salió en la portada Interviú nunca porque lo quiso tuvo seguro

Voz 1806 18:47 que cada uno tenemos nuestra visión de que de aquel año por ejemplo Kike Sola la casualidad que nos enfrentamos en la segunda eliminatoria contra el Rácing de de Santander jugaba su hermano SAS enfrentaron rape no sé si era la primera vez Kike que os enfrentaba es pero bueno sí que ya tu hermano Chema llevaba fuera de casa bastante tiempo

Voz 15 19:11 sí hubo una tímida estantes cuando juegas en Lleida con con dieciocho años y de Santurtzi un equipo de de Vizcaya en Segunda B pero cuando estábamos empezando los dos pero a nivel profesional fue esa pues a la lapidada

Voz 1375 19:27 oye vosotros sois conscientes no oí de que de que España existe del Numancia no es que eso no se olvida nunca Patxi

Voz 15 19:35 pues sí fuimos conscientes a medida que avanzó el campeonato es decir que el control de los riesgos que nadie esperaba que cante el follón semejante historia tan bonita que lo que es lo que más nos menos bien para para

Voz 21 19:55 ya te perdemos Patxi no habrá habrá ahora sí

Voz 15 19:59 sí que digo que que nos vino bien para todo ese fue un fenómeno tan de bueno ya parte nosotros pues por un fenómeno social no al principio arrancamos con los Reyes como he dicho ir parecía que no iba a tomar aquello pues fuerza pero a medida que vas a equipos de Primera división pues fíjate en la que se prepara no

Voz 1375 20:17 aquí es que vendimos yo creo de cuarenta y tres entradas el día San Sebastián déjate y luego acabar quince mira esa yen en Los Pajaritos se lo pagaría en la gradas supletorias

Voz 0985 20:28 cuánto cuánto dura el documental cuánto dura la película

Voz 1806 20:31 pues dura una una hora ocho minutos hay que decir que ello Ny ninguno lo ha visto y lo lo veremos el miércoles en Soria lo veremos dónde sabrá un preestreno ellos mismos también lo van a ver completo no porque visto lo lo no ha sido a todos pero yo creo que que con la visión también de los rivales sobre todo de los rivales pues se hace un conjunto a yo creo que que cierra el círculo saber qué ha sido de cada uno nosotros no estamos nosotros cuatro pero hay por ejemplo ven Guembe nuestro capitán está de taxista en Pamplona

Voz 1284 21:04 eh barbarie que marcó sí

Voz 1806 21:07 pues está trabajando en una fundición bueno

Voz 1375 21:10 claro no todo el mundo evidentemente vive de la fue único pues ahora pues Patxi que está defenderá pero está en Osasuna Numancia Iquique Alfonso que que estuvo en el Valladolid Alfonso que ya has sido director de Deportes

Voz 1806 21:23 vivo de del del Tenerife a cenar

Voz 1375 21:26 pero luego Lotina evidentemente Movilla esta esta es la visión de la parte digamos soriana pero luego el que sufrió en sus propias carnes lo que era esta invasión ya de numantina era el Fútbol Club Barcelona que de hijos tras pero que que qué es esto este equipo

Voz 1284 21:40 está bien es eso quise hablar también co con con con con gente de allí

Voz 20 21:46 sí estoy allí

Voz 1375 21:48 quién mejor que Jordi Martí para para saber cómo se vivía en Barcelona hola Jordi

Voz 0985 21:53 qué tal muy buenas nuevo joven todos los todos éramos no

Voz 1375 21:56 hacia menos tú o tu te hiciste un poco el Numancia también

Voz 0985 21:58 no hombre no pero la verdad es que el sofocón tremendo e I agradecerle a Raúl si tuviera la amabilidad de invitarme para colaborar en este magnífico trabajo yo no lo he visto no lo hemos visto pero estoy seguro que por su ambición por su determinación por el rigor por el detalle va a resultar un documento magnífico vaya esto por delante un gran sofocón es que ya en la ida el empate del Barcelona la reprimenda de Cruyff pero es que en la Vuelta va a Niza levanta cero uno gol de hablar claro lo que pasa es que luego vinieron dos goles muy rápidos ir lo más importante que yo creo que yo me cobro Oscar

Voz 1375 22:36 ella fíjate inhalan inhalado

Voz 20 22:38 inhabitual

Voz 0985 22:39 al en tres minutos esos tres minutos veintitrés veintiséis ahí es donde el Barcelona pero para mí lo más importante lo que yo retenga en en la retina es la marea de seguidores del Numancia yo esto es algo que en el Camp Nou Manu yo no lo había visto porque vinieron quizá once diez once mil pero había había aquí o por otros cuatro mil o tres mil total es que no es que no se podían vender más entradas es decir que si hubiera habido más entradas igual unos meten la ciudad entera

Voz 1284 23:10 y es que fue la mitad de Soria al no es que

Voz 0985 23:13 yo no sé cuánta gente podía tener a población prevista ante treinta cuarenta euros que unieron once mil más los cuatro mil de aquí pero insisto es que sólo habían dieciséis mil entradas a la venta y lo más importante esa marea se comportó con un civismo espectacular un civismo extraordinario ir recuerdo perfectamente que lo que los periódicos y los medios destacaron Raúl es que ganó el Barça pero triunfó Numancia

Voz 1375 23:35 sí es cierta porque yo creo que dimos sobre todo buena imagen

Voz 1806 23:38 en allí porque en otros eran enormes

Voz 1375 23:41 por todo el Vestuario de no

Voz 21 23:44 si los demás la imagen del equipo fue pues buenas porque a nosotros no se os acordáis que no no Tino es decía salid divertidos pero que por lo menos cuatro Grimes luego el el el vídeo del partido digáis ese que falla soy yo no sé si no lo he visto sí sí

Voz 0985 24:03 se despista digamos quedado Barça de Cruyff

Voz 1375 24:06 claro exacto pasa de hockey Barça

Voz 0985 24:08 de Figo de Guardiola como jugador ya Abelardo

Voz 15 24:13 no creo que lo importante lo importante es que que fíjate si aquello tuvo envergadura que seguimos hablando de de esta eliminatoria en estas eliminatorias de Copa del Rey y no hemos habló de otras veintidós que abrió posteriormente es decir fijaros que que que envergadura tienes esto

Voz 14 24:28 con la fuerza que por otro lado

Voz 15 24:30 también que que Quique Ibar Bari que que ascendió con el Numancia de Segunda B a Primera División prácticamente me dijo que se lo que se está hablando ahora mismo está están siendo protagonistas es

Voz 14 24:42 por la Copa del Rey

Voz 15 24:43 sea fijaos la envergadura que ha tenido todo es verdad que todo esto toda esta Copa del Rey que no

Voz 1806 24:48 tiene razón Raúl que esto merecía parece tengo ganas de verlo de te vas de verdad aquí pero sí que yo creo que que que habiendo también lo que sí insisto la visión de de los los rivales porque he hablado con Jordi Martí Pere ha hablado también

Voz 0231 24:59 con Guillermo Amor con Bakero con el pito Havel

Voz 1806 25:02 Pardo yo te dice no te dice no no hablamos sólo de entonces el Numancia pero la verdad idear Sporting del Racing en el hoyo Olalla en en el Sporting de un detalle cuanto a los acordáis que apenas tuvieron ocasiones allí en en El Molinón entra hizo que no se Giner Julio Salinas es que somos muy malo no hemos podido pueden humano pues llamó muy malo oye algo hacia Brasil así

Voz 21 25:30 entonces yo soy no hay no podido doy porque porque estás metió un poquito no nosotros me conoce toda vez si no os gustaría una revancha lo llamaba cateto oye Quique

Voz 1806 25:46 las cosas Patxi una de las cosas que a mí he visto el documental que lo veréis es lo que cuenta cañón que se cambia la camiseta con el Chapí Ferrés sí pero es que el Zaki Ferrer

Voz 15 25:54 eso

Voz 21 25:55 eso es buenísimo un año

Voz 15 25:58 Imaz Berro eh

Voz 21 26:01 a San Fermín con Víctor Alkiza

Voz 1806 26:04 la RAE Fassi entonces cañones amigo de Alkiza era entonces están bien pero no sé qué pasa ver lo que que echa pizarras se queda solo en el Caribe duerme en casa cañón cena en casa de cañón jugábamos la eliminatoria y cañón saluda pero tal de Jamal quizá a dos Chapí nota conocido buena yo creo que sí

Voz 21 26:25 a la vuelta se lo voy a decir yo soy tú viste durmiendo en casi joder y luego nos cambiamos la camiseta la camiseta al final el partido eso está grabado eh oye contentas cambió la camiseta número dice pues no se uno que yo me dije ahí llegó la bailar

Voz 15 26:58 esto hace veintitrés años pasó a haya me llamaron para decirme

Voz 21 27:02 Roberto así mitos muchas fíjate pues nada no os perdáis no nos perderemos general

Voz 1375 27:12 León romántica que es un trozo de historia de nuestro fútbol en este documental que ha hecho Raúl Ruiz

Voz 22 27:18 hemos el próximo jueves en Movistar Plus exactamente va a vosotros os veo El miércoles si Jordi no te lo pierdas

Voz 0985 27:23 por qué no no no me lo pierdo no seguro que no

Voz 21 27:26 así que no debemos no no viene que está trabajando luego no no la dejamos Javi Gracia tiene que ganar dinerito no sólo eso eso es verdad un abrazo aquí que dar un abrazo el míster también a Javi aparte un abrazo para Patxi también para todo hasta luego te físico y también para Roberto adiós Roberto cañón a hasta luego otro

Voz 1806 27:49 Jordi cuidado amigo está marcada Jordi Martí por cierto no es algo que que en nuestra en la en el Twitter del Larguero si se hace recluida ahí habrá un sorteo para el que quiera ir al preestreno del miércoles allí en Soria en los cines

Voz 24 28:06 la entrada doble ahí en la cuenta de Twitter del Larguero un reto