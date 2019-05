¿Quién dijo que será fácil?

Voz 1100

00:00

buenos días Aimar aún no hemos llegado al veintiséis cm ya estábamos en el post veintiséis cm que corremos como liebres una vez enterrado aquel gran descubrimiento de los politólogos de comienzos del siglo XXI de que ya no había Izquierda y derecha esa cosa de antigualla ideológicas político el viejo unos resulta que ahora andamos todos peleándonos por ver cómo acaban en el bloque de izquierdas y el bloque de derechas así que dada la atomización de fuerzas el bipartidismo que parece haber pasado a mejor vida nos obligamos a pactos para trabajar en un sistema democrático donde se gobierna afortunadamente gracias Saquín tiene más votos pero nadie ha dicho que la vida sea fácil así que ya se puede dar por hecha en el bar la suma de PSOE más Unidas Podemos veintiocho m pero ahora queda pasar de las musas al teatro IVE discutir la letra grande y pequeña veremos qué exigencias plante aún que concede el otro lo mismo ocurre con ese pacto anunciado de la izquierda de la Comunidad de Madrid para desbancar al PP se quieren mucho pero si suman para ganar a ver cómo hacen para hallar el común denominador entre ellos tiene trío de Colón todo resuelto que a otro atropello del que ya hablaremos por lo pronto no se pongan nerviosos que esto iba lento