El Larguero: Tercera Parte (20/05/2019)

Voz 3 00:08 qué buena charla con Every sabía yo que no se iba a dar

Voz 4 00:11 pues que no se iba a gustar una charla futbolera con el técnico del Arsenal que ha dejado un montón de gente de titulares pero sobre todo lo que Dj's Real Madrid temporada pasada

Voz 1375 00:22 pero Le convencidos para seguir bueno veremos a ver qué pasa con empate

Voz 4 00:26 tiempo para el sanedrín de los futbolistas Kiko Narváez Kiko las órdenes Carreño don Santiago Cañizares olas anti buenas noches está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro estoy muy enfadado con Emery más que que te sale caro porque qué es eso

Voz 5 00:41 no a hacer es la última esto no se hace

Voz 4 00:49 se vuelve a repetir Gustavo López hola muy buena qué tal muy buenas bueno e lo primero de todo enhorabuena primero de todo que cómo mola o ir a un tío de fútbol como

Voz 1375 00:59 Emery no sé si habéis estaba escuchando hay una Chaves que te puedo podíamos estar hasta ahora con la mañana como cuando hablamos con vosotros pero la frase salen va P seguro que más de uno va a decir ostrás como dice Álvaro no te lo perdonamos lo segundo enhorabuena a Osasuna

Voz 6 01:14 que ya es de Primera

Voz 4 01:16 vale pues sí señor juez si yo no lo tenían los planes llevan llevaban ya tres semanas sólo cuatro y venga a ver si ya

Voz 0749 01:22 señor mamá qué cuantías de los planes cuando comenzó la temporada la verdad que no no no pensaba la la trayectoria de tu de Osasuna y eso que con Raúl Ruiz muchacho hemos encontrado en la televisión y él me comentado y él me decía que era un muy buen equipo pero no estaba para mí no estaba en los planes de de la Asensi sin embargo y su trabajo formidable hizo un muy buen buen torneo y fíjate tres fecha ante ese esta ascendido la verdad que enhorabuena para ellos que la segunda

Voz 1266 01:46 sumamente complicado verdad busque como para apostar por por algo yo estaba viendo a Rato y el Albacete ha hecho uno sesenta minuto espectaculares después de pegado un bajón físico el aprovechado el Granada para dar casi un salto definitivo impuesto a seis quedando nueve marcando Ramos en una jugada Antonio Puerta que le ha metido un balón maravilloso pero destacar el trabajo de Ramis en el Albacete me parece un equipo muy

Voz 0097 02:11 otro otro equipo verdad que no contaba en las quinielas pienso que para el ascenso y es exactamente a formar una

Voz 1375 02:20 el Osasuna tampoco a priori

Voz 0097 02:22 era una mente deportar a los dos equipos que contaban casi como como grandes favoritos para el ascenso directo luego el Granada es cierto que mí

Voz 1375 02:31 a Las Palmas que son Las Palmas también

Voz 0097 02:34 el Granada lo tiene muy cerquita la verdad que con con seis puntos de ventaja ya pero es que la segunda es muy difícil verdad Kiko voz

Voz 4 02:41 es ahí del partido hoy

Voz 1266 02:43 sí sí no te dicen en qué posición va a uno a otro es verdad aquí

Voz 4 02:46 cómo ser undécimo segundo al tema dígame

Voz 1266 02:49 ha dado el está bueno Tena

Voz 0749 02:51 nada de lo de que empezaron con los play off está muy bueno

Voz 1266 02:55 yo parto de cierto espectáculo

Voz 0749 02:57 ya es un acierto vive al Valladolid el año pasa

Voz 4 03:01 en la última jornada

Voz 1266 03:03 eso fue un acierto porque no se partido Cañete ocho te acuerdas que ya tenía el pescado vendido mucha o qué

Voz 7 03:09 que sí sí lo hizo

Voz 4 03:12 sí pero ahora claro

Voz 1284 03:14 andina que ve en la Liga con los playoff por los pero llevan después

Voz 8 03:17 después de cuarenta y dos jornadas es decir cómo llegas ay qué más da que la Liga ya está un poquito mejor un poquito peor si al final en esos playoff lo que hace falta es llegar bien físicamente y con confianza entonces pues subir cualquiera que llegue mejores confianza no hay un favorito por quedar tercero pulgadas sexto

Voz 1375 03:32 pues ahora mismo Osasuna ya es matemáticamente primera Granada cómo estáis diciendo lo tiene casi hecho y luego si terminará esto ahora jugarían play off Albacete contra Cádiz tercero contra sexto Mallorca contra Málaga cuarto contra quinto pero está el de

Voz 4 03:45 por a dos puntos del Cádiz

Voz 1375 03:48 el Oviedo a tres o sea que

Voz 4 03:51 en el Mallorca Manu también son sea metió el Mallorca e cuarto entregado bueno don Vicente Moreno jugador por jugador de tu tierra está por ahí están a los jugadores en la plaza Castillo sube ya llegado a plantilla hola de nuevo

Voz 0277 04:08 Clavero manos si podrá que están todas las que ya del gesto de la tapa del Castillo Roberto Torres ha cogido el ritmo hoy no miedo a comprarlo no no ya no lo suelta ahora sólo dejó un poquito avanza pero no practicante que todo el rato Él es tanto a la plantilla cuerpo técnico directivos en este mítico quiosco de la plaza del Castillo creo que los once fondo delegando por cinco desarticularon que tanto les ha dado este año ese ascenso a Primera División tras me están dando miedo que os parado

Voz 1284 04:38 por eso cuidadito bueno del quiosco y Kiko que se van a poner lindo ya he dicho hasta que salga el sol ahí bueno estar encantados

Voz 4 04:48 he estado siguiendo la fiesta en la plaza del Castillo donde ya está toda la plantilla y el cuerpo técnico que mira que habéis vivido

Voz 1375 04:53 a vosotros títulos fiestas descensos ascensos alegría espera pero no sé si alguna vez nos tocó yo qué sé un título un ascenso da viendo la tele pues a mi me tocó uno doble así

Voz 0749 05:07 se sigue al nos acordamos frente al Celta cuando jugó Champions ese mismo año es dio al otro año volvimos a dar el con Fernando Vázquez ascendimos en Jerez por una alineación indebida faltando doce Chano no la tuvimos que jugar de venta el tema de Manu del Moral y fíjate cómo es la historia que el caddie estado involucrado en eso ganamos ascendimos Manu del Moral era un chico del filial que venía a jugar esa esa ley que había de más de cinco partidos del filial tenían que subir al primer equipo bueno y uno de los periodistas de Vigo en el festejo le comenta un periodista de calle el caddie de hace referencia a la junta directiva inmenso

Voz 4 05:46 a de cuarenta y ocho horas se puso la denuncia nosotros tuvimos que jugar el ascenso en la última jornada treinta Leiria sí señor me acuerdo de eso uno

Voz 1284 05:58 sí sí

Voz 4 06:02 a ver esa pasados que si es verdad no puede no puede no pude estar a echar de menos votos menos

Voz 1375 06:07 hoy ha venido a hablar de su libro El medio hablar de mi libro Álvaro

Voz 4 06:10 lo sabe porque había estado con él no dar del documento arresto hemos estado cuantas páginas mantiene va a ser de verdad es que de luego os quedáis generación Numancia eh Marcia espectadora de Movistar que además sensores

Voz 1806 06:23 año Kiko ganó la Copa ganó el doblete en el año nuevo

Voz 1266 06:27 y cinco noventa Santamarina repleta de eso que nosotros el último partido lo jugamos contra el Albacete aquí el penúltimo jugaba al Valencia contra el Espanyol en caso de que el Espanyol empatadas a ganase en Valencia en Mestalla Teramo campeón el Atlético de Madrid de Liga en la temporada noventa y seis sólo había un jugador porque quedamos alguno en en verlo en casa por si lo íbamos ha celebrado no había un solo jugador de la plantilla que decía que no que tenía que ganar el Valencia para jugar no lo todo ganarlo con nuestra afición

Voz 0749 06:57 ah claro

Voz 4 06:58 perdí a ver al vacío como decía que dijo fue ese muchacho el Cholo el Cholo

Voz 1284 07:05 es que Scholl de Cádiz que tuvimos con el Atlético lo solo

Voz 1266 07:15 a ver si bien el lunes era también de Jerez se cómo vamos a ser campeones lo celebramos tú no te preocupes yo era el único oye que decía que no que tenía que ganar el Valencia que de hecho le ganó no lo jugamos todo contra el Albacete en el Calderón único envite

Voz 4 07:31 no sería bueno vamos a repasar este lunes con Kiko Cañete Gustavo y Álvaro el mejor once de la Liga

Voz 6 07:42 ya sé que

Voz 1375 07:42 es difícil

Voz 4 07:43 pero seguro que a los oyentes por ejemplo vamos a por la portería vamos a ir por líneas

Voz 10 07:48 y a Cañete el me

Voz 4 07:50 mejor portero para ti y para mí este año Black

Voz 1375 07:53 o Blasco doble o doblar al día

Voz 11 07:57 hola hola

Voz 4 08:00 eh que aquí estoy que no va a ir así vine a volver a ver

Voz 1284 08:04 que se lo comparten estamos a final de curso con cada uno de los alumnos final de más eso que el primer día que no me cuadra no me cuadra una canción complicado

Voz 4 08:23 ver tu portero Kiko o la Cobla Black vale Álvaro

Voz 1375 08:31 el jueves ya no vale y Gustavo también Oblak eh

Voz 4 08:36 ya lo ha dicho Cañete yo

Voz 1266 08:38 la Madre Teresa se gay pero yo me quedo con Molas

Voz 1375 08:41 este año Oblak si mal sólo te pregunta si eligiera al segundo un suplente de Oblak

Voz 9 08:46 este año yo creo que este es que

Voz 1375 08:49 oy mira que hay buenos portero pero es que estos dos marcan la diferencia de manera brutal él no te sirve de suplente está acostumbrado a título

Voz 4 08:54 claro no me vale no no lo puedo afirmar porque

Voz 8 08:57 se enfada con Bravo

Voz 4 08:59 que lo regula también es lo mismo decir esto puede jugar tranquilamente a ver cómo juega será tiro Álvaro Benito tu línea de defensas cuál sería

Voz 0097 09:12 eh entera los cuatro los cuatro defensas venga lateral derecho Jesús Navas Navas pareja de centrales Piqué Gené no falta la canción de tiene que es a mí empates lateral izquierdo Jordi Alba Piqué Jordi Alba del Barça Navas del Sevilla

Voz 4 09:31 sacó incidir en no Cuatro si esto supondrá Kiko Jordi Alba quedó Gustavito sí sí

Voz 1284 09:42 o bien chiquito ha hecho una buena jornada XXXVIII a tiempo pero toco en el Bar Cañete

Voz 8 10:03 yo cambio yo en la misma línea Nabás Gené Piqué yo creo que lo tenemos muy claro todo ese cambio allá por Jordi Alba

Voz 10 10:09 poquito de Valencia ahí Gaià Navas lo mantienes no pagaba tiene Piqué Gaya falta e Infanta

Voz 4 10:18 que Cho igual igual pero estamos eh

Voz 0097 10:23 oye que no oyentes sepan que no hemos hablado entre nosotros

Voz 4 10:26 no es que lo que es

Voz 1266 10:29 a mí me me agradó primero como

Voz 4 10:31 no como carrilero cuando juega con esa línea de tres

Voz 0749 10:34 el lateral derecho a Sergio Robert en el Barça que fue el campeón la verdad no me llamó en absoluto la intención Juanfran con áreas alternaron muchísimo en el Real Madrid Carvajal no

Voz 4 10:45 a Damiá

Voz 0749 10:47 tan que bueno parecía el que el Getafe en esa línea de cuatro podía cuajar tampoco fue alguien que me llaman atención in a que muchos momentos juez lateral derecho para mí es la noticia agradable el sevillano

Voz 4 10:58 en el campo donde vamos a ver qué hay de momento los cuatro han dicho Black de momento los cuatro han dicho Navas los cuatro han dicho Piqué los cuatro han dicho Gené tres otras cuatro han dicho Jordi Alba Cañete ha dicho vaya

Voz 1375 11:14 vale te opaca y como era de arriba Gené

Voz 1284 11:19 no

Voz 4 11:25 es medio campo Gus cuál es tu videoclip para mí

Voz 1284 11:28 hacemos un cuatro tres tres cuatro tres tres arriba

Voz 4 11:34 efectivamente a ver Parejo Rodrigo como el eje del pivote si canales para esto sí que es difícil macho esto es Parejo Rodrigo y canales chico guió de cinco por delante de la defensa ya que busque no está así

Voz 1266 11:51 si bien y Casemiro ni algún otro máximo misma mola mucho pero bueno poco a Rodrigo interiores por dentro Parejo y aquí tengo yo mi dudas porque claro los quedamos a la segunda vuelta pero no olvidamos del sesenta por ciento de la temporada en el que han estado alguno de categoría como lo Celso el propio Canales lo Oyarzábal ha marcado trece goles

Voz 1375 12:11 sí claro ahí no quiero poner para total que debía pone ganarles arranca rezaba venga ya Oyarzábal vence hoy al trabajo con Parejo Antón Rodrigo le gusta Cañete

Voz 8 12:27 Rodrigo hay que meter un medio centro defensivo no evidentemente no vamos a jugar siempre con dos con tres de arriba y a Parejo

Voz 4 12:35 Cazorla o favorito vale falta

Voz 12 12:39 a Álvaro

Voz 0097 12:41 yo a ver que yo puesto una han acogido ningún medio centro defensivo han puesto una pareja y que es apañan entre los dos que son pareja y Rakitic vale para luego metía lo a lo Celso Perdomo

Voz 4 12:54 de rana muchacho ya los cuatro habéis elegido Parejo para atrás no corre nadie tres tres habéis elegido tener a Rodrigo Álvaro a Rakitic y luego aquí donde más variedad habéis tenido cada uno a uno diferente canales Oyarzábal

Voz 1375 13:11 Cazorla lo Celso Val no faltan los tres puntas Kiko

Voz 4 13:16 pues mira ya pone a Benzema en la parte de arriba muy bien

Voz 1266 13:21 espectacular en todos los aspectos Aspas que no sé eso los veinte goles a pesar del tiempo gastado lesionado

Voz 4 13:27 un chavalín todo este primer mes y seis goles de Leo otro y el otro día leí que cuando joya no me acuerdo la te lo voy a decir mal pero cuando llegó Messi ha al Barça

Voz 1375 13:38 esa nacían ponían a los niños que me hacían en Barcelona cuatro había cuatro al año los los que se llamaban le sí cuando nos

Voz 4 13:45 Llegó Messi a Cataluña lo hubiera hay tres misioneros y ahora ahí no ahora ahora cada año

Voz 1806 13:49 se pone a quinientos niños no hemos de León Cataluña diría que ponerse Messi

Voz 4 13:56 no me vais a ver más lejos que Jordi Sevilla ponerles hubiese tenido un niño

Voz 1375 14:05 mágico sí hombre más grande con Conrado

Voz 1284 14:09 la Caixa no

Voz 0749 14:14 cuando Raúl pañuelo no Marshall de muchos niños de opción Raúl ahorros mitos no va de neumáticos se comen casualidad

Voz 4 14:22 muy bien que hay mucha gente suele vale que lo ha elegido Benzema

Voz 0097 14:29 la aspas y el tal vez el Álvaro pues yo puesto por banda derecha el ataque ya que todo el mundo dice que están bueno a Messi éste

Voz 4 14:41 a ver

Voz 0097 14:42 luego pues a Benzema el apunta el ataque ya Yago vas pasta

Voz 4 14:45 Del Bosque a lo tenemos como si temiendo que equipazo me estáis defraudando lleva cabrones

Voz 5 14:54 entrenan a ahí

Voz 13 14:55 Leo Messi Iago Aspas muy hija Ingles Jaime

Voz 4 15:03 está o Gredilla pero ya te das cuenta de lo que saben veinte goles por Jordi Borja dijo los siete no con los tres de Copa veinte bueno

Voz 1266 15:14 bueno veintinueve Benzema con lo de debutaba en Primera

Voz 4 15:16 la división no lo de Borja sigue jugando fatal ha jugado ha creado y Abbado ya

Voz 1375 15:21 asistido que no te ha votado ya os falta Agus no pues yo puse a Borja en la punta de ataque a Iago Aspas pues lo que significa

Voz 0749 15:32 con el Celta y cómo ha repuntado alguien que debutaba y que para mí era una sorpresa agradable también hay y que creo que te marca o marcará la diferencia de acá a muchísimo tiempo

Voz 1375 15:43 que ese Messi pero estaba claro los cuatro aspas luego en el nueve dos a Benzema

Voz 4 15:49 los sabiendo delanteros que han marcado mucho

Voz 1375 15:52 en sus equipos te dicen que han sido referencias

Voz 4 15:54 en Getafe Jorge Molina y mata fíjate Cullell ojo también

Voz 1375 15:59 bien que hacer un once es imposible y luego si os preguntara el mejor jugador de la Liga ha sido Messi o para Messi Messi Messi Messi que no hay nada que para mí en la Liga de mesa el mejor entrenador la verdad es que me es bueno raras los cuatro no don para mí se Bordalás montón Bordalás el mejor equipo

Voz 1266 16:22 pues yo me quedo con el Getafe después del presupuesto quedar quinto grado puntito de me quedo

Voz 8 16:27 como selecto en la clasificación en esto gana al Barça así es que el Barça como los Oscar

Voz 1806 16:32 pero también esto es la mejor pero lo mejor equipo

Voz 0749 16:35 es el el el Barça por en Camprodon y por ser más regular la revelación

Voz 4 16:40 claro para mil

Voz 10 16:42 os sorprendió lo de septiembre ya no no porque lo

Voz 1375 16:46 me daba casi por hecho no pero os ha sorprendido que después de estos dos años estaba ya sentenciado y era imposible que siguiera de todas todas

Voz 1266 16:56 mí fíjate Manu que que el tema de tener que renovar ilusiones y empezar una temporada a las primera de cambio que a lo mejor no te salga bien lo tres cuatro mi nombre lo primero partido pues puede no otra vez lo que es la afición que es la realmente la fuerza que tiene mucho caso un club pues lo veo lo veo casi normal lo que ha ocurrido en el Real Betis Balompié de fue con Serra Ferrer que fíjate que yo me he enfrentado a él y tengo la sensación de que es una persona que mucho más del acuerda de lo equipo tipo Bordalás que lo del propio Quique Setién y después mira algunos han quedado con Ruby y Marcelino era salir a través de categoría lo de Rubi yo estaba nada

Voz 1375 17:34 como estaba con dos pies fuera de me iba a decir uno y medio tenía los dos

Voz 1266 17:37 fuera pero lo que sí puedo decir con Quique Setién de cara lo al futuro es que es necesario que este de la Liga española entrenando porque tiene una filosofía una forma y que gusta ver en

Voz 0749 17:49 abren bueno hay hay perdón Santiago hay hay que diferenciar no lo que futbolísticamente hablando Quique Setién creo que ver revalorizó al Betis lo hizo una temporada aceptable en el Betis creo que ha revalorizado también a su futbolista lo que le penalizó muchas veces fueron sus declaraciones en rueda de prensa que crono fueron acertada en muchos momentos también es verdad que en algunos momentos en sus propios partidos creo que no supo reactivar al equipo yp potenciarlo no cambia la dinámica del equipo a veces asegurando más al resultó pero es verdad que no sería Quique Setién en ese sentido pero sí asegurar mucho más al resume dado para poder tener un triunfo pero a nivel futbolístico creo que al Betis lo ha revalorizado

Voz 8 18:34 a lo primero dos dos temas a visita a Marcelino Ia Rubi hay dos dirigentes que en sus decisiones han demostró su categoría su calidad que son espera Arnau y que son Mateo Alemany no son los que salen en las fotos pero son los que con sus decisiones han conseguido parte del objetivo que han conseguido ambos clubes sobre Quique Setién su temporada no puede ser no puede ser aceptable desde el momento de que la temporada pasada hacia Europa League y eso sí que es más que aceptable es eso es conseguir el objetivo este año se marca el objetivo de ir a Europa League con un presupuesto con un límite salarial entre los siete mejores equipos de España creo que es el séptimo no poder luchar por esa plaza ni siquiera las últimas jornadas entenderemos que no puede ser aceptable Gustavo la temporada que para mi temporada no ha sido buena pero pero

Voz 0749 19:24 desde el punto de vista objetivo ya sin opinión

Voz 8 19:27 no puede ser aceptable desde el momento que un equipo tiene presupuesto tiene límite salarial para está en Europa no estar a partir de ahí hay se abre ya muchos debates yo creo que la tendencia viene siendo negativa la segunda vuelta es de hace muchos meses y hay parte de la afición que está muy descontenta y entonces eh quizá a la dirección del Betis cansada de estos debates que Ory que origina el propio Setién eh decide pues borrón y cuenta nueva y otro un técnico que nos una a todos no porque sino vamos a empezar la temporada con medio estadio enfadado en medio estadio que que que sí que es de Setién el problema de entrenadores como Setién que radicalizan tanto su sistema de juego es que crean corrientes y esas corrientes se enfrentan dentro del propio club los que le gusta esa corriente y los que no les gusta es corriente

Voz 1375 20:11 sí se ha dividido el beticismo al final casi había más tenistas que que ese tenista pero bueno Setién de historia aunque verdad que no lo vamos a tardar mucho en verle en otro banquillo español de primera cree

Voz 4 20:23 eh chavales me quedo con el once que no elegido Kiko Cañete Gustavo y Álvaro Oblak Navas Piqué Gene Jordi Alba

Voz 1375 20:30 Parejo Rodrigo hizo poner el que más guste canales Cazorla lo Celso Oyarzábal y la delantera Messi Aspas evento Benzema eso vence Borja o violencia Borja Borja

Voz 1284 20:44 por ahora Pagafanta

Voz 4 20:47 a cabo ojalá que me voy que además de Raúl y su documental del Numancia me está esperando el presidente del Tomelloso que es el que ha denunciado amaño de un partido en Tercera División es tanto me han aquí con todos los datos

Voz 1284 20:59 del amaño de partidos en la tercera voy ocho Mortadelo y no viene Mortadelo mañana con los datos mira

Voz 4 21:06 el presidente del Tomelloso todos los honores por favor pues sí

Voz 1806 21:10 terminado ya el año van a seguir van a ser

Voz 4 21:13 mañana termina la Liga ahora estaremos viendo a ver que a ver si el lunes que viene a ver si los cuatro pues si algo no mucho aseguró de la banda y Álvaro Benito de la noria de la feria Bayern Puerto Santa María de la velocidad de todo ha sido más allá

Voz 0097 21:27 Bar Quico hombre por favor a caballo

Voz 4 21:29 te tienes pues ya al caballo no feria el cabello como el sábado de sábado a sábado por Raúl puede dar un once de de segunda también eh ya lo haré ahora sólo preguntara eh

Voz 1284 21:40 abrazo chavales adiós por aquí ya a nuestro maravilloso

Voz 4 21:44 sí

Voz 13 21:58 Jareño han llamado los del coche

Voz 4 22:02 previsto que ya lo tiene

Voz 13 22:04 habría que el SAS de hecho

Voz 14 22:09 esta sueldo de tu vida tenía once gana dos mil euros al mes durante quince años disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 3 22:27 Bayrou y las redes sociales Twitter twitter rumba él

Voz 4 22:31 Facebook

Voz 3 22:33 en Génova

Voz 16 22:41 ser más Madrid ciento cuatro punto tres Ifema presenta el salón

Voz 3 22:46 vínculo de ocasión seminuevos del veinticuatro de mayo al dos de junio la mayor oferta de vehículos revisados y certificados compra el tuyo Feria de Madrid aquí

Voz 17 23:05 este domingo tuvo trae el cambio a la comunidad

Voz 18 23:07 Creed riqueza prosperidad y bienestar sin exclusiones tu voto traen

Voz 17 23:12 nuevo tiempo que te mereces contigo hay cambio vota Gabilondo presidente del Partido Socialista

Voz 16 23:19 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos

Voz 19 23:26 Vine una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga lleva diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin van

Voz 20 23:41 a punto com puedes venir al Salón del Automóvil y pasarte el día viendo min

Voz 1806 23:45 muchos coches o el están detrás

Voz 20 23:48 encontrar el tuyo con todas las garantías con dos años de mantenimiento y dos mil euros de descuento

Voz 21 23:52 a financiarlo ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del veinticuatro de mayo al dos de junio en Ifema oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida durante el salón consulta condiciones en las que hasta autor punto eh

Voz 16 24:03 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensa es seguro el piso valoremos gratis tu casa y la vendemos al mejor precio contacte con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis o en piso punto es

Voz 22 24:29 para hacer senderismo debería echarme crema pero sólo tengo del quince similar hecho dos veces la del quince hace como si fuera

Voz 16 24:38 da cuenta tres tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es

Voz 23 24:52 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no financiado con cincuenta y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco euros ocho coma cinco por ciento TAE diez por ciento cuota final de nueve mil cuatrocientos siete con cuarenta euros promoción de mayo de dos mil diecinueve más información en la que punto es y la parte F cabe dice que se hable de mayo pude conseguir un Golf por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 18 25:20 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir

Voz 4 25:23 quince que la curiosidad

Voz 16 25:27 hoy por hoy para los curiosos que despiertan con hambre de respuesta Pepa Bueno Toni Garrido Cadena SER

Voz 24 25:36 va lleno

Voz 4 25:41 enseguida la generación Numancia de Raúl Ruiz esa maravillosa historia que ha llevado al

Voz 1375 25:48 son con un documental

Voz 4 25:49 recopilando todo lo que ocurrió entonces

Voz 1375 25:52 qué hizo que muchos de nosotros no hiciéramos del Numancia antes Antón Meana muy bueno aquí está Carreño muy buena lo avanzamos en titulares el Tomelloso Villacañas pelean por no descender en el grupo décimo octavo de la Tercera División es correcto y el pasado fin de semana juega en La Roda

Voz 0231 26:04 cero Villacañas cuatro sale

Voz 1375 26:07 presidente el Tomelloso Cristóbal Moraga dice

Voz 0231 26:09 el partido esta mañana si lo denuncia ante la Guardia Civil los habla con la Federación Española de Fútbol fuentes de la Federación española confirman a El Larguero de la Cadena SER que la denuncia está bien puesta que hay serios indicios de que ese partido esté amañado y hemos tenido la suerte en la redacción de El Larguero deber un resumen muy amplio del partido entre La Roda del Villacañas Toledo bien a Raúl por ejemplo que el minuto tres primer gol del Villacañas un balón que vota dos que se chocan defensas todos mirando uno que piensan el área tira mete gol

Voz 1806 26:46 yo no digo nada pero bueno la jugada para

Voz 0231 26:49 a ponerle música rápida hay echar alguna risa de fondo y en el minuto treinta y seis ya es el colmo el culmen de la primera parte saque de banda el que saca de banda que defiende pierde el balón atacan los que están atacando pase al hueco el defensa de repente ESK ese tira se desmaya mira al cielo

Voz 4 27:05 el calor el que entra mete gol

Voz 0231 27:07 te lo contamos un poco de broma para intentar darle a esto un tono alegre a la una de la mañana pero es muy serio muy serio la denuncia está puesta ante la Guardia Civil estuvo en la comisaría el presidente del Tomelloso durante más de tres horas ayer domingo por la tarde hizo presenta como prueba unos Whatsapp entre Juan Antonio Pardo jugador de La Roda Borja Galindo jugador del Tomelloso que fueron compañeros el año pasado en el club de fútbol Ibáñez los Whatsapp que están colgados en las redes sociales de El Larguero se puede ver una conversación en la que el jugador de La Roda leí del del Tomelloso que nos den una prima para gana el fin de semana porque es que el Villacañas Llanos ha puesto un maletín encima de la mesa la conversación que es muy sucia muy turbia ya terminado con el Tomelloso en preferente y con el Villacañas hemos salvado entonces Tercera División

Voz 4 27:59 tal presidente Cristóbal Moragues agradezco que

Voz 25 28:01 haya esperado hasta la una de la mañana para hablar en El Larguero y para para

Voz 1375 28:05 para expresarse públicamente por primera vez aquí en el programa la Cadena Ser después de que hayan hecho un comunicado pero no sea lo había oído al presidente ya está en sintonía Larguero Don Cristo

Voz 25 28:14 Valmor Moraga buenas noches hola cómo estás cómo estás

Voz 1375 28:17 sí

Voz 26 28:18 pues bien bien la verdad es que ha agradecido a vosotros de que de que bueno de que no hacéis este medio para poder expresar con nuestra nuestro disgusto no nuestro malestar por todo esto

Voz 1375 28:27 eh siempre cuando ocurren estas cosas no nosotros nos preguntamos los oyentes que están escuchando se preguntan a usted le consta que los jugadores de La Roda estaban comprados

Voz 26 28:39 saber nosotros desde desde el lunes trece martes catorce pues ya tenemos a ver esta es una región al con la cual nos conocemos prácticamente todos el que más se compañero de uno Lazio de otro

Voz 27 28:52 no El ex senador que no está aquí ha estado allí se llevaron

Voz 26 28:55 toreando desde hace muchísimo tiempo el lunes martes desde porque al final bueno es una semana trascendental ya nos estamos jugando el descenso la clasificación pues quedaba muy clara el Villacaña pues necesitaba ganar para depender de cinismo aquí cualquier victoria Villacañas pues tras el resultado del partido que tuviéramos nosotros no entonces bueno pues todo iba un poco encaminado

Voz 28 29:19 sí es Etxepare

Voz 26 29:22 ah pues pudieran pasar cosas además pues bueno nosotros ya supuestamente también aseguraron información de que de que a jugadores de La Roda pues tenían puesta varias varias de falta de cobro en la Ródano se jugaba absolutamente nada entonces bueno nosotros no llevan no llegan indicios de que pasan cosas pero claro nosotros pues para poder justificar que tenemos una posible sospecha de fraude no de

Voz 27 29:46 estafa ante

Voz 26 29:48 el tema deportivo pues lógicamente lo que queremos es prueba a prueba fresquito y la esas pruebas por escrito pues nos llegan el viernes por la noche cuando a través de un mensaje de Whatsapp pues vemos pues todo lo que Aleix comenta dado anteriormente no entonces bueno lógicamente es que bueno si te pones a ver los pases en profundidad que parece hasta una extorsión no decido me pagas tú o me vendo al Villacañas para para que tu decir no entonces bueno al final es la sensación no extra de decir oye que haga lo que haga yo el ya el Marchamalo

Voz 27 30:16 sé que estoy vendió sé que estoy en precisamente no

Voz 1375 30:19 no es saber en cuanto más partidos ocurrieran cosas como estas pero el presidente Tomelloso sea atrevido y ha dicho lo voy a denunciar

Voz 0231 30:24 sí lo denuncia se ponen en contacto con la Federación la Federación da parte a la Guardia Civil todos consideran que hay indicios de que la denuncia del Tomelloso tenga una base sólida por ejemplo en esos Whatsapp que ya se pueden le repetimos en la web de la Cadena SER escribe un futbolista de La Roda a uno del Tomelloso

Voz 29 30:44 soy una prima por ganarle al Villacañas

Voz 0231 30:46 o que bueno yo estoy lesionado ahora mismo no lo gana cualquiera el Villacañas ya puesto maletín G

Voz 29 30:53 el jugador del Tomelloso le contesta

Voz 0231 30:55 diez euros porque no tienen pasta bueno pero han ofrecido algo el que quede en esa posición Se salva en siguen hablando se envían por ejemplo un lazo del grupo de Whatsapp del equipo de La Roda hablando de que no se creen nada que el cobro tiene que ser antes del partido que esto va a ser como lo del Villarrobledo del año pasado que van a quedar cero cero no pagar ninguno Se ríen bueno hay una serie de bromas que le quitan hierro al asunto pero en el fondo de esa conversación Manu presidente quería preguntarle Se habla de de amañar un partido y al final imagino que a usted le reforzará en su argumento que tanto el agua

Voz 29 31:37 ardía civil como la Federación Española de Fútbol

Voz 0231 31:40 digan que usted no es un loco lo que les explica tiene tiene base

Voz 26 31:44 bueno es que es que la base de todo Antony es que nosotros denunciamos antes no nosotros hemos mantenido en secreto pues toda esta investigación que se estaba haciendo porque bueno pues porque así se lo solicitó por parte de la de la de la Guardia Civil es decir que no comunicaran nada de la existencia de estos guasa que no quisiera nada pues nada público porque evidentemente pues había no había alguna una una prueba de que te podía pasar cargo no entonces bueno nosotros cuando ponemos en conocimiento de esto del departamento de integridad de la Federación Española de Fútbol a través del departamento integridad nos contacta con la Guardia Civil ellos no dan un poco las instrucciones a seguir nosotros lo que lógicamente a ver tenemos un Deportivo muy claro veamos competir y queríamos intentar salvarnos en el campo oyes y Villacañas ganaba de manera legítima en La Roda no mereceremos estar en referente no no es decir que después de ocho jornadas no no lo merezca pero yo no puedo saber yo no puedo saber y puedo entrenar con un equipo el competir en una manera de si se que ya haga lo que haga el partido del Villacañas está amañado entonces nosotros y cuando recibimos esos guasa el escándalo pues todavía mayor no porque esté en manos sentimos estos bonos como que como no paguemos estamos en Preferente

Voz 0231 33:01 en el dice mano que se sienten extorsionados hay una frase en los Whatsapp que repetimos teóricamente dice Juan Antonio Pardo de La Roda a Borja Galindo del Tomelloso que dice Rubin es que os vais a pagar después de esta frase de esta noticia la Cadena SER se ha puesto en contacto evidentemente con el Villacañas es el club al que acusan de comprar el partido su presidente Toribio Santos dice que es amigo del presidente de Tomelloso que no entiende por qué ha ocurrido esto cuando le preguntamos si desmiente la información dice lo siguiente

Voz 30 33:36 yo totalmente lo desmiento está claro que en mi club pero eso es imposible y que lo que ningún club del mundo lo haga por lo tanto no creo que ese acto se diga cosas que no son verdad

Voz 0231 33:48 usted está tranquilo confía en sus jugadores

Voz 1806 33:50 es en su club no cree que me que tenga una prueba que pueden culpar a su club de comprar un partido

Voz 30 33:55 yo estoy totalmente tranquilo confirió en jugadores junta directiva toda la gente que aquí estamos llamando a este club jamás esas cosas sepas ambos ni cabeza de esa de ningún ente deportivo que puede haber en este país así que creo que es cosa que no son verdad hay que tener cuidado dónde se dicen porque se pueden hacer daño a personas físicas y eso pues creo que no lo lógico

Voz 1375 34:20 eso lo dice el presidente de Villacañas que decía Antón Meana y le vamos a decir adiós a Cristóbal morada pero ya ya sé que usted no se cree lo que dice el presidente de Villacañas ha recibido algún tipo de amenaza después de denunciar el amaño de este partido no no

Voz 26 34:34 lo que va de hecho fíjate lo que lo que le digo que al final yo creo que esto está por encima quizá incluso de los clubes y al final quién quiénes tienen la facilidad para poder hacer todo este tipo de cosas yo sinceramente La Roda yo no creo que tenga nada que ver con esto el Club La Roda no yo lo que creo que esto pues al final somos son los futbolistas los que al final pueden manejar este tipo de situación porque eso es lo que al final los que al final pueden llevarse ese beneficio primero económico después deportivo es complicado no es complicado yo al final cuando pones todo en manos de de la Guardia Civil de la propia Federación pues pues para que estos estudios estudia por las personas que tienen que hacerlo y que se tomen las las decisiones que corresponda no queremos lógicamente pues que haya una resolución al resto totalmente

Voz 1375 35:25 pues está en manos de la Federación Hydra

Voz 31 35:27 porque civil que han decidido enviar a ocho agentes de la UCO al partido donde constataron el tamaño lo denunciaron hace unos días veremos a ver en qué

Voz 27 35:36 a este asunto por el paso al frente que ha dado Cristóbal Moraga para el presidente del Tomelloso veremos se acaba en algo no le agradezco mucho sus palabras en El Larguero Don Cristóbal un abrazo muchísimas gracias gracias gracias presidente del Tomelloso

Voz 1375 35:48 Cristóbal morada pues nada Antón vamos a esperar noticias que van a ver es que pasan a ver cómo transcurren las próximas horas

Voz 25 35:54 Raúl Ruiz Paul en la sintonía que pone el buenas noches sí sí sí

Voz 3 36:01 está estudiando con la generación cocos como como tocaba claro

Voz 29 36:05 se acabaron era algo Manu que que llevaba

Voz 1806 36:08 dentro bueno que llevamos dentro de de siempre no de poder hacer algo un poco también m casi en que como que se lo debía a mis excompañeros incluso a la gente Soria que a mí me cambió la vida esa Copa del Rey no nosotros somos mucha gente

Voz 4 36:24 yo digo que esto es lo que me

Voz 1806 36:26 existe exacto fue un uno pesadillas

Voz 29 36:29 de los nuestros pero es verdad que son

Voz 1806 36:32 un trabajo que gracia porque me ha permitido evidentemente Movistar Plus eh a hacerlo nosotros hemos estado grabando pues llevo desde diciembre porque claro ten en cuenta que he tenido que entre están a mucha gente también a los rivales que es importante cara tenía que empezar a por Lotina porque si va a Japón entonces a Japón hay que pillaba un poco lejos entonces empecé en diciembre y luego ya ha ido

Voz 29 36:55 ayer dejó algo que hasta ahora se va a admitir el veinte

Voz 1806 36:57 tres de sea el jueves a las nueve y media en vamos el miércoles hacemos un preestreno de habrá compañero jueves de esta semana si el XXIII eh

Voz 29 37:05 esta semana justo antes de la Copa del Rey porque

Voz 1806 37:08 nada porque tiene un poco a cuento

Voz 4 37:11 me han dado algunos vídeos y Trailer quieres ponen que lo tenemos pues vamos a mi generación Numancia

Voz 9 37:18 de ese año fue inolvidable la ilusión la envía una experiencia diferente para nosotros fue una pensión ahí estamos

Voz 32 37:37 qué sensación más más placentero hay más que decir

Voz 9 37:41 he pertenecido esto no había gente que no se ubicaba en el mapa a raíz de la Copa del Rey pues nos conocía todo perdidos algo impensable pues un recuerdo imborrable

Voz 1806 37:56 la verdad es que aquí hay compañeros míos también rivales estaba el Pitu Abelardo está Alberto portero de de la Real Sociedad Salva Iriarte ente bueno una serie de

Voz 10 38:08 de de rivales no in it

Voz 1806 38:12 podemos hablar con algunos de los compañeros que salen en el documental de estará Roberto Ayensa leamos otros cañón cañón árabes que tuvieron nosotros definitivamente no porque le pegaban muy fuerte aquí Alonso que marcó el gol en en casa lo primero contra el Barça Patxi ya que es el único que sigue en el club en este momento en el Numancia pero de fisioterapeuta evidentemente no está jugando bien y

Voz 25 38:36 a preguntarles a a por ahí están corteja pues está por ahí Roberto Ayensa cañón protagonista de acceso físico a Raúl hola Roberto muy buenas

Voz 27 38:46 hola buenas noches está muy bien encantado de escucharte está por ahí Patxi veía que es el único que decía Raúl que siguen en Numancia de fisioterapeuta hola Pachi buenas noches sólo todo está también que que Alonso Alonso autor del primer gol en Los Pajaritos reta al Barça

Voz 29 39:01 el Barça hola Kike hola buenas noches Home

Voz 27 39:04 qué bonita estampa cada uno tiene su despacho

Voz 29 39:06 Patxi Bedia fisioterapeuta Roberto cañones está vendiendo no no digas tabaco pero sí cosas para los están culpa eh

Voz 25 39:17 he dicho así cosas que estás

Voz 29 39:20 lo friki que Alonso trabaja para Wolford y estuvo en la final el otro día Guardiola eso sí claro es cada uno estamos caro distribuidos por ahí ha sido buscando uno a uno donde estaba casado ya sabía dónde estaban todos o alguno te ha sorprendido más o menos entre todos no nos localizamos Quique Alonso es el que más tiene contacto con el abuelo es así que mantiene contacto con todo el mundo pero pero así estamos más me lo localiza oye decía Raúl que esto se lo debía al Numancia Soria y que dejó algo

Voz 1375 39:49 si había que hacer no Roberto

Voz 33 39:52 pues sí la verdad es que es una es una

Voz 27 39:54 esto es lo que hicimos ahí hace veintitrés años yo pensé que vamos a ver

Voz 34 39:58 los dando haríamos

Voz 35 40:00 aniversario no pero Raúl

Voz 33 40:02 se nos ha adelantado y la verdad es que es muy bonito para verlo

Voz 27 40:06 para juntarnos cuando se compañero Raúl es un adelantado siempre ya había que lo pasé muy bien con L ahí pero hombre hombre por favor por favor

Voz 29 40:15 pero ojo es que es verdad que que tú tú eres Éste es el que sale si lo que contaste

Voz 27 40:21 la la foto sabía la delito ya sabía que se hombre es que me dijo que Raúl contando me anécdotas

Voz 25 40:28 qué pues cuando hagamos el reportaje en el Larguero pues trajeados treinta y uno de ellos al que pillaron en pelotas en la en la víspera cuando entró la reportera la fotógrafa

Voz 27 40:36 cuál es el jugador único jugador de fútbol casi en pelotas en el terrible

Voz 1284 40:43 les pillaron

Voz 27 40:47 de Patxi Patxi además os acordáis que está la abuela también ahí escuchándonos en una chica muy poco importa no buenas dotes Dali pues dos pelotas Double que mano ya sabes que no le importa nada por favor qué hizo no no yo mire espaldas yo me me aparte lo que pasa que la chica hizo un montón de puntos

Voz 29 41:10 es el gran angular lo

Voz 1284 41:11 voy a uno P

Voz 27 41:16 sí claro en Braga enviaron claro Raúl aún no salió en la portada Interviú nunca porque él no quiso pero ella no estuvo seguro que cada uno

Voz 29 41:29 no tenemos nuestra visión de que de aquel año por ejemplo Kike Sola la casualidad que nos enfrentamos en la segunda eliminatoria contra el Rácing de de Santander jugaba su hermano has enfrentaron rape no sé si era la primera de Quique que os enfrentaba es pero bueno sí que ya tu hermano Chema llevaba fuera de casa bastante tiempo

Voz 33 41:52 sí hubo una tímida de estantes cuando juegas en Lleida con con distinto años sillones de Santurtzi un equipo de de Vizcaya en Segunda B pero cuando estábamos empezando los dos pero a nivel profesional fue esa pues a la la piel

Voz 31 42:08 que vosotros sois conscientes no oí de que de que España se dice del Numancia no es que eso no se olvida nunca Patxi

Voz 35 42:16 pues sí fuimos conscientes a medida que avanzaba campeonato es decir que el control de los riesgos que nadie esperaba que

Voz 27 42:23 sí sí sí

Voz 35 42:25 ante el follón no

Voz 26 42:28 semejantes

Voz 35 42:28 Soria tan bonita que lo que es lo que más nos viene muy bien pues para para

Voz 27 42:35 ya te perdemos Patxi ahí sí pero ahora sí

Voz 35 42:41 qué digo que que nos vino bien para todo ese fue un fenómeno tan de bueno ya parte nosotros pues por un fenómeno social no al principio arrancamos con los Reyes como he dicho e ir parecía que no iba a tomar aquello pues fuerza pero a medida que elimina vamos a equipos de Primera división pues fíjate en la que se prepararon no

Voz 29 42:58 aquí es que vendimos yo creo que cuarenta y tres entradas el día San Sebastián y luego acabaron quince mil al Camp Nou yen en Los Pajaritos y lo pagará en la gradas supletorias

Voz 4 43:09 cuánto cuánto dura el documental cuánto dura la película

Voz 29 43:11 pues dura una una hora ocho minutos hay que decir que ello Ny ninguno lo ha visto y lo lo veremos el miércoles en Soria ya veremos dónde habrá un preestreno ellos mismos también lo van a ver completo no porque visto lo lo has ido a todos pero yo creo que que con la visión también de los rivales sobre todo de los rivales pues se hace un conjunto a yo creo que que cierra el círculo saber qué ha sido de cada uno de nosotros no estamos nosotros cuatro pero hay por ejemplo Guembe nuestro capitán está de taxista en Pamplona barbarie que marcó el gol en el Calderón pues está trabajando en una fundición bueno pero no todo el mundo evidentemente vive de las futuro único pues ahora pues Patxi que está defenderá pero está bien Osasuna Numancia Iquique Alfonso que estuvo en el Valladolid Alfonso Serrano que ya que ha sido director deportivo de el del Tenerife hace nada no luego Lotina evidentemente y Movilla esta esta es la visión de la parte digamos soriana

Voz 1375 44:12 pero luego el que sufrió en sus propias carnes lo que era esta invasión ya de numantina era el Fútbol Club Barcelona que dijo tras pero que que qué es esto este equipo está la vena esto bien es eso

Voz 29 44:23 hablar también con con con con con gente de allí

Voz 10 44:27 sí allí indicó

Voz 4 44:29 quién mejor que Jordi Martí para para saber cómo

Voz 29 44:32 por lo que se vivía allí en Barcelona Jordi

Voz 4 44:34 qué tal muy buenas nuevo joe todos todos éramos el Numancia menos tú o tu te hiciste un poco el Numancia

Voz 29 44:40 hombre no pero la verdad es que el sofocón

Voz 0985 44:42 en tremendo e primero agradecerle a Raúl que tuviera la amabilidad de invitarme para colaborar en este magnífico trabajo yo no lo he visto no lo hemos visto pero estoy seguro que por su ambición por su determinación por el rigor por el detalle va a resultar un documento magnífico vaya esto por delante un gran sofocón es que ya en la ida el empate del Barcelona la reprimenda de Cruyff pero es que en la Vuelta va a Se adelanta es cero uno cero uno lo que pasa es que luego vinieron dos goles muy rápidos ir lo más importante que yo creo que yo más

Voz 1375 45:16 Óscar García fíjate

Voz 10 45:18 al al inhalado Nadal

Voz 0985 45:20 al al en tres minutos esos tres minutos veintitrés veintiséis ahí es donde el Barcelona pero para mí lo más importante lo que yo tengo

Voz 9 45:26 en en la retina es

Voz 0985 45:29 la marea de seguidores del Numancia yo esto es algo que en el Camp Nou Manu yo no lo había visto porque vinieron quizá once diez once mil pero había había aquí o por otros cuatro mil o tres mil total es que no es que no se podían vender más entradas es decir que si hubiera habido más entradas igual unos meten la ciudad entera

Voz 29 45:50 sí es que fue la mitad

Voz 4 45:52 Soria al que aún no no no es que Soria no sé cuántas

Voz 0985 45:55 te podía tener a población prevista ante treinta cuarenta euros que unieron once mil más los cuatro mil de aquí pero insisto es que sólo habían dieciséis mil entradas a la venta y lo más importante esa marea se comportó con un civismo espectacular incivismo extraordinario ir recuerdo perfectamente que lo que los periódicos y los medios destacaron Raúl es que ganó el Barça pero triunfó el Numancia

Voz 29 46:16 sí porque yo creo que dimos sobre todo buena imagen allí porque nosotros otros El Vestuario bueno sale Molas los demás la imagen del equipo fue pues bueno porque a nosotros no se os acordáis que no lo es decía salid divertidos que por lo menos cuando queráis luego el el el el vídeo del partido digáis ese que falla eso yo no os dais por lo visto sí sí

Voz 0985 46:44 se despista digamos quedado Barça de Cruyff

Voz 29 46:46 claro claro exacto pasa de hockey

Voz 0985 46:49 de Figo de Guardiola como jugador Abelardo

Voz 35 46:53 yo creo que lo importante lo importante es que que fíjate si aquello estuvo envergadura que seguimos hablando de de esta eliminatoria estas eliminatorias de Copa del Rey y no hemos hablo de otras veintidós que posteriormente es decir fijaros que que que envergadura tienes poder

Voz 27 47:09 tengo la fuerza que por otro lado

Voz 35 47:11 también que que Quique Ibar Bari que que un ascendió con el Numancia de Segunda B a Primera División practicamente me dijo que se lo que se está hablando ahora mismo está están siendo protagonistas es por la Copa del Rey sea fijaos la envergadura que ha tenido todos es verdad de todo esto

Voz 27 47:27 tú destacó para el Rey tiene razón Raúl que esto me

Voz 29 47:30 ya tengo ganas de verlo de te vas de verdad que meteros que yo creo que que que habiendo también lo que sí insisto la visión de de los los rivales porque he hablado con Jordi Martí pero el hablado también con Guillermo Amor con Bakero con el Pitu Abelardo Xavi no te dices no hablamos sólo de del Numancia pero la verdad idean Sporting del Rácing Eloy Olaya de en en el Sporting de un detalle cuanto a los acordáis que apenas tuvieron ocasiones allí en el en el Molinón entra hizo que no se Giner Julia Salina es que somos muy malo yo hemos podido puzle numerosos llamó muy malo hago papá algo hacia abajo

Voz 27 48:10 vamos a se tramitaba Funes ahí no hay no he podido podido barbas

Voz 29 48:16 la sometió un poquito no con nosotros no

Voz 27 48:18 me lo dijo hace barbaridades si no os gustaría una revancha lo llamaba cateto oye Quique

Voz 29 48:26 las cosas Patxi una de las cosas que a mí ha visto el documental que lo veréis es lo que cuenta cañón que se cambia la camiseta con el Chapí Ferrer

Voz 1375 48:33 sí pero es que el caqui Ferrer

Voz 29 48:36 es buenísimo y que lleva un año

Voz 27 48:39 el perro cero uno

Voz 29 48:42 a San Fermín con Víctor Alkiza aquí la rareza sí entonces cañones amigo de Alkiza era entonces están pero no sé qué pasa aquí ver lo que que Xavi Ferrer se queda solo en el Caribe duerme en casa cañón cena en casa de cañón jugábamos la eliminatoria y cañón saluda pero tal de Jamal quizá a son dos Chapí nota conocido sí bueno yo creo que sí da la vuelta dárselo voy a decir

Voz 1284 49:07 jamás

Voz 29 49:10 te acuerdas de Minas Ángel yo soy tú viste durmiendo en y casi joder luego nos cambiamos la camiseta se cambió la camiseta si al final el partido eso está grabado eh

Voz 27 49:23 pero oye concretas

Voz 29 49:25 la camiseta te dice pues no se uno que yo perder