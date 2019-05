Cristóbal Moraga, presidente del Tomelloso: "Nos sentimos extorsionados"

Voz 1 00:00 a Manu Carreño

Voz 1375 00:07 día de Raúl Ruiz esa maravillosa historia que ha llevado al la televisión con un documental recopilando todo lo que ocurrió entonces que hizo que muchos de nosotros no hiciéramos diplomacia antes Antón Meana muy bueno aquí estoy Carreño muy buena lo avanzamos en titulares el Tomelloso Villacañas pelean por no descender en el grupo décimo octavo de la Tercera División es correcto y el pasado fin de semana juegan la Roda

Voz 0231 00:28 cero Villacañas cuatro sale

Voz 1375 00:30 presidente el Tomelloso Cristóbal Moraga dice

Voz 0231 00:33 ese partido esta mañana si lo denuncia ante la Guardia Civil los habla con la Federación Española de Fútbol fuentes de la Federación española confirman a El Larguero de la Cadena SER que la denuncia está bien puesta que hay serios indicios de que ese partido esté amañado y hemos tenido la suerte en la redacción de El Larguero deber un resumen muy amplio del partido entre La Roda del Villacañas Toledo bien a Raúl por ejemplo que el minuto tres primer gol del Villacañas un balón que vota dos que se chocan defensas todos mirando uno que lo piensan el área tira mete gol yo no digo nada pero bueno la jugada da para ponerle música rápida hay echar alguna risa de fondo y en el minuto treinta y seis ya es el colmo el culmen de la primera parte saque de banda el que saca de banda que defiende pierde el balón atacan los que están atacando pase al hueco el defensa de repente DSK ese tira se desmaya mira al cielo calor el que entra mete gol lo contamos un poco de broma por intentar darle a esto un tono alegre a la una de la mañana pero es muy serio muy muy serio la denuncia está puesta ante la Guardia Civil estuvo en la comisaría el presidente del Tomelloso durante más de tres horas ayer domingo por la tarde hizo presenta como prueba unos Whatsapp entre Juan Antonio Pardo jugador de La Roda Borja Galindo jugador del Tomelloso que fueron compañeros el año pasado en el club de fútbol Ibáñez los Whatsapp que están colgados en las redes sociales del Larguero se puede tener una conversación en la que el jugador de La Roda leí del del Tomelloso que nos den una prima para ganar el fin de semana porque es que el Villacañas ya no es ha puesto un maletín encima de la mesa la conversación que es muy sucia muy turbia ya terminado con el Tomelloso en preferente y con el Villacañas salvado en Tercera División está al presidente

Voz 1375 02:23 esto va al Moragues agradezco que haya esperado hasta la una de la mañana para hablar en El Larguero y para para para expresarse públicamente por primera vez aquí en el programa la Cadena Ser después de que hayan hecho un comunicado pero no había oído al presidente ya está en sintonía Larguero Don Cristóbal Moraga buenas noches cómo está cómo está usted

Voz 3 02:42 pues bien bien la verdad es que agradecido a vosotros sé que de que bueno de que este medio para poder expresar con nuestra nuestro disgusto no nuestro malestar por todo esto siempre

Voz 1375 02:51 cuando ocurren estas cosas no nosotros nos preguntamos los oyentes que están escuchando se preguntan a usted le consta que los jugadores de La Roda estaban comprados vamos

Voz 3 03:03 por nosotros desde desde el lunes trece martes catorce pues ya tenemos nada esto es una región al con la cual nos conocemos prácticamente todos el que más se compañero de uno lo ha sido de otro entrenador que no está aquí ha estado allí se lleva rumoreando desde hace muchísimo tiempo el lunes martes desde porque al final bueno es una semana trascendental ya nos estamos jugando el descenso la clasificación pues quedaba muy clara el Villacaña pues necesitaba ganar para depender de cinismo aquí cualquier victoria Villacañas pues aquí tras el resultado del partido que tuviéramos nosotros no entonces bueno pues todo iba un poco encaminado a que el partido pues pudieran pasar cosas además pues bueno nosotros ya supuestamente también la información de que de que jugadores de La Roda pues tenían puesta bar ya varias de hace falta de cobro en la Ródano se jugaba absolutamente nada entonces bueno nosotros no llevan no llegan indicio de que pasa cosa pero claro nosotros pues para poder justificar que tenemos una posible sospecha de fraude no de estafa ante el tema deportivo pues lógicamente lo que queremos es prueba prueba fresquito y lo desaprueba por escrito pues nos llegan el viernes por la noche cuando a través de un mensaje de Whatsapp os vemos pues todo lo que habéis comentado lo anteriormente no entonces bueno lógicamente es que bueno si te pones a ver los pases en profundidad que parece hasta una extorsión no decido me pagas tú o me vendo al Villacañas para para que tu decir no entonces bueno al final es la sensación no de decir oye que haga lo que haga yo el día el Marchamalo

Voz 1375 04:40 sé que estoy claro a lo que preocupa preocupa es saber en cuanto más partidos ocurrieran cosas como estas pero el presidente Tomelloso sea atrevido y ha dicho lo voy a denunciar

Voz 0231 04:48 sí lo denuncia se ponen en contacto con la Federación la Federación da parte a la Guardia Civil Bill todos consideran que hay indicios de que la denuncia del Tomelloso tenga una base sólida y por ejemplo en esos Whatsapp que ya se pueden le repetimos en la web de la Cadena SER escribe un futbolista de La Roda a uno del Tomelloso una prima por ganarle al Villacañas o qué bueno yo estoy lesionado ahora mismo no lo gana cualquiera el Villacañas ya puesto maletín Jauja en jugador del Tomelloso le contesta diez euros porque no tienen pasta bueno pero han ofrecido algo el que quede en esa posición se salva en siguen hablando se envían por ejemplo un en pantalla hizo del grupo de Whatsapp del equipo de La Roda hablando de que no se creen nada que el cobro tiene que ser antes del partido que esto va a ser como lo del Villarrobledo del año pasado qué van a quedar cero cero no pagar ninguno Se ríen bueno hay una serie de bromas que le quitan hierro al asunto pero en el fondo de esa conversación Manu presidente quería preguntarle Se habla de de amañar un partido y al final imagino que a usted le reforzará en su argumento que tanto la Guardia Civil como la Federación Española de Fútbol digan que usted no es un loco lo que les explica tiene tiene base

Voz 3 06:08 bueno es que es que la base de todo Antony es que nosotros no denunciamos antes no nosotros hemos mantenido en secreto pues toda esta investigación que se estaba haciendo porque bueno pues porque es así sino solicitó por parte de la de la de la Guardia Civil es decir que no comunicar amor nada de la existencia de estos guasa que no quisiéramos nada nada público porque evidentemente pues había no había alguna con una prueba de que te podía pasar cada entonces bueno nosotros cuando ponemos en conocimiento de esto del departamento de integridad de la Federación Española de Fútbol a través del departamento integridad nos contacta con la Guardia Civil ellos no dan un poco las instrucciones a seguir nosotros lo que lógicamente a ver tenemos un interés deportivo muy claro no no es que seamos competir y queríamos intentar salvarnos en el campo

Voz 4 06:55 oye si Villacañas Nava de manera legítima en La Roda

Voz 3 06:58 pues no merecemos estar en preferente es decir que después de ocho jornadas no estamos pero yo no puedo saber yo no puedo saber y puedo entrenar con un equipo el competir de una manera limpia si se que ya haga lo que haga el partido de Villacañas está amañado entonces nosotros cuando recibimos esos guasa el escándalo pues todavía mayor no porque es que encima nos sentimos extorsionados como que como no paguemos estamos en Preferente

Voz 0231 07:24 en el dice mano que se sienten extorsionados hay una frase en los Whatsapp que repetimos teóricamente dice Juan Antonio Pardo de La Roda a Borja Galindo del Tomelloso que dice Rubin es que os vais a pagar después de esta frase de esta noticia la Cadena SER se ha puesto en contacto evidentemente con el Villacañas que es el club al que acusan de comprar el partido el presidente Toribio Santos dice que es amigo del presidente de Tomelloso que no entiende por qué ha ocurrido esto cuando le preguntamos si desmiente la información dice lo siguiente

Voz 5 07:59 yo totalmente lo desmiento está claro que en club pero eso es imposible y creo que ningún club del mundo lo haga por lo tanto no creo que ese acto se diga cosas que no son verdad

Voz 0231 08:12 te te está tranquilo confía en sus jugadores en su club no cree que nada que tenga una prueba que pueden culpan a su club de comprar un partido

Voz 5 08:19 yo estoy totalmente tranquilo confió en jugadores junta directiva viento la gente que aquí estamos llamando a este club jamás esas cosas se pasan por cabeza ni a esa gente de deportivo que puede haber en este país así que creo que es cosa que no son verdad hay que tener cuidado dónde se dicen porque se pueden hacer daño a personas físicas y eso pues creo que no lo lógico

Voz 1375 08:44 eso lo dice el presidente de Villacañas agradecía Antón Meana y le vamos a decir adiós a Cristóbal Moraga pero ya ya sé que usted no se cree lo que dice el presidente de Villacañas ha recibido algún tipo de amenaza después de denunciar el amaño de este partido

Voz 3 08:57 no no que va de hecho fijas se lo que lo que le digo que al final yo creo que esto está por encima quizá incluso de los clubes y al final quién o quiénes tienen la facilidad para poder hacer todo este tipo de cosas yo sinceramente La Roda yo no creo que tenga nada que ver con esto el Club La Roda no yo lo que creo que esto pues al final somos son los futbolistas los que al final pueden manejar a este tipo de situación porque eso es lo que al final

Voz 1375 09:25 sí pueden llevar ese beneficio primero

Voz 3 09:28 lo único después deportivo es complicado no es complicado yo al final cuando pones todo en manos de de la Guardia Civil de la propia Federación pues para que estos estudias estudias por las personas que tienen que hacerlo y que se tomen las la yo que corresponda no lo que queremos lógicamente pues que haya una resolución al resto totalmente

Voz 1375 09:48 pues está en manos de la Federación de la Guardia Civil que han decidido enviar a ocho agentes de la UCO al partido donde constataron el amaño lo denunciaron hace unos días veremos a ver en qué daba este asunto por el paso al frente que ha dado Cristóbal Moraga al presidente del Tomelloso veremos y acaba en algo no le agradezco mucho sus palabras en El Larguero Don Cristóbal un abrazo muchísimas gracias gracias gracias presidente del Tomelloso Cristóbal

Voz 6 10:13 pues nada Antón vamos a esperar noticias que va a ver qué pasa