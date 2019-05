El Larguero: Entrevista a Unai Emery, Sanedrín de futbolistas y ascenso del Osasuna (20/05/2019)

Voz 1 00:00 buenas noches once y media ya sabemos que tres equipos van a estar en Segunda el año que viene del Huesca el Rayo Girona ya sabemos un equipo que va a estar en Primera la temporada que viene Osasuna de Pamplona entraban viendo el partido en El Sadar saber un poco rara la de subir a Primera sin jugar viendo en la tele el Albacete cero Granada uno y está en El Sadar donde todavía está los jugadores de fiesta de celebración también su entrenador con el que abrimos el larguero Javier Laquidain en el estadio de Osasuna junto a Jean Cobas Junta gallego Arrasate hola Lucky muy buenas

Voz 0888 01:10 qué tal muy nuevo hombre salvo la buena eh enhorabuena muchísimas gracias y la verdad es que no se las sensaciones de que llevamos tantas jornadas esperando a ver cuándo se producía cuando se producía que claro este clubes tan especial que lo tiene que hacer incluso un lunes a eso de las once

Voz 1375 01:25 menos cuarto de la noche cuando ha explotado no ya son

Voz 0888 01:28 el este del Sadar donde estaban los jugadores la directiva el cuerpo técnico sino en muchos bares de Pamplona señor rojillos pendientes de que hacía ese Albacete Granada cuando marcador Granada cuando ya se veía que estaba hecho

Voz 3 01:40 que es un equipo matemáticamente primera División

Voz 0888 01:43 a la explosión definitiva también soy aquí en El Sadar porque los que hasta en todo está más o menos tranquilos el empate le valía a Osasuna con el gol del grave ha sido la explosión definitiva ahí tienes aquí ya en directo la sintonía del Larguero Jo a un entrenador de Primera División

Voz 1 01:58 qué alegría saludar a Yagoba Arrasate como nuevo técnico de Primera a falta de tres jornadas hola Mister muy buenas noches felicidades hombre muchas gracias

Voz 4 02:06 va lo habéis merecido ha sido muy muy

Voz 1 02:08 irregulares toda la temporada

Voz 1421 02:10 sí después de un inicio un poco complicado luego el equipo ha ido a más y la verdad es que entendemos que es justo y ahora a celebrar no que es lo que toca de Estado donde en una sala de

Voz 4 02:21 Losada no sé si con todos los jugadores sí

Voz 1421 02:23 a partir del gol del Granada haya sido una fiesta llevará bueno que que no par esa fiesta no había ascendido alguna

Voz 1 02:30 pues así no

Voz 1421 02:31 no no no no no no es fácil ascender y así menos no pero como he dicho en la aquí somos especiales está está en esto

Voz 1 02:37 está para este lunes once menos cuarto en una sala ves que acabó el partido dices venga vámonos pero antes de ir a casa hay fiesta porque mira perdóname segundo Yagoba está Uxue Martínez Uña en la plaza del Castillo donde van a ir y donde ya están muchos pamplonica celebrando el ascenso hola Uxue cuéntale al míster como estás aplazar a mismo

Voz 0277 02:55 hola buenas noches lo primero enhorabuena para el mi era hasta el edificio en la plata del Castillo que va tomando color poquito a poco cuando que los aficionados acertante cantando hay hasta aquí con un par de ellos qué les diría de Sayago ha hecho ahora mismo Berlín es una ciudad dos la vieja Iruña

Voz 2 03:17 estaba luego

Voz 0277 03:19 no agradecimiento muchísimas gracias lo que estamos viendo tienes una parte importantísima Unión gracias Yago aires muy grande bueno bueno ya los tiene el bote bote suele gracias gracias a Dios con hacernos felices y permitirnos esto pensado el de Osasuna octavo

Voz 1 03:42 ascenso dos años después vuelve a Primera el equipo sabe cómo está esa parte

Voz 1375 03:45 el castillo ahora vais para ya no Yagoba si desean

Voz 1421 03:48 no derbi de compartir con la afición que tan importante ha sido para conseguir este objetivo no

Voz 1375 03:54 no no habéis sufrido mucho porque durante los noventa minutos que dura el partido el marcador siempre ha valido para subir no

Voz 1421 03:59 sí eso es el empate y luego cuando marcó el Granada pues lo veíamos ya todavía más cerca y la verdad es que en ese aspecto no no habido nervioso

Voz 1375 04:06 de quién te ha acordado cuando sea confirmado ya terminar el partido

Voz 1421 04:08 bueno de todos todos los rojillos no mucha gente feliz de los familiares muslo lo típico también no que al final este deporte es lo que tiene que puedes hacer feliz

Voz 3 04:17 agentes es lo más bonito que hay quedan tres

Voz 5 04:19 jornadas mister bueno hay que ir a por el título no

Voz 1 04:22 de Segunda División creo que he leído antes que desde las sesenta sesenta y uno no lo logra Osasuna

Voz 1421 04:26 sí sí además entonces creo que eran dos grupos no eso sería la primera ahí bueno no tenemos que vamos vamos a intentarlo claro que sí

Voz 1375 04:34 hay que intentarlo no aunque sea aunque sea ya el ascenso matemáticamente eh

Voz 1 04:39 ha habido un momento en el que has dicho esto ya lo tenemos porque llevaba dos o tres semanas esperando a ver si la que viene a ver si el fin de semana pero tú ya tienes la sensación de que eso nos escapaba

Voz 1421 04:47 bueno hasta que sea matemático pues tiempo siempre tienes la mosca detrás de la oreja pero después de esa victoria en casa contra el Albacete ya

Voz 4 04:53 prácticamente nos vimos en primera división

Voz 1421 04:55 vamos que iba a ser cuestión de tiempo no

Voz 1375 04:58 qué le dices a todos los rojillos que están escuchando la serie El Larguero que están escuchando a su entrenador que vamos a poner un altar

Voz 1421 05:03 esto es de ellos también que lo disfruten que ahora vamos para allí que nos lo merecemos aquí así que que disfruten a lo grande

Voz 5 05:09 quién ha sido el más gamberro ahí en El Vestuario voz

Voz 1421 05:11 montón un montón pero creo que queda lo peor todavía

Voz 5 05:15 lo mejor o lo mejor la mejor aquí se le ve contento no estarlo no

Voz 0888 05:20 pues que ha sido llegar y besar el santo el año pasado acarició el ascenso por el Numancia llegó al play off a la final y de repente en el mes de septiembre como te decía él cuando las cosas no empezaron a carburar pues el equipo ha cogido velocidad de crucero con un Sadar espectacular diecisiete victorias y dos empates diecinueve partidos quince victorias consecutivas con el objetivo de te pusieron en la directiva cuando llegaste Yagoba

Voz 1421 05:42 me conectar con con el Sadar los partidos de casa bueno pues a raja tabla no

Voz 5 05:48 es un mandado eso yo creo que te lo esperas conectada de narices por no decir otra cosa oye te voy a dejar que te vayas para allá pero mira que creo que te quieren cantar algo en la plaza el castillo sueco

Voz 4 05:58 pasa por poner una canción que a mí me

Voz 0277 06:00 tan elevada sonará final de partido iba para ti Yagoba arengaba

Voz 7 06:10 todo

Voz 2 06:20 a aquí ella sí

Voz 0277 06:32 lo van a dar todo Acat aunque después de cada victoria jugadores afición encantada

Voz 1 06:38 bueno pues nada Mister dejamos enhorabuena por el trabajo que has hecho por el temporal Don que habéis hecho los futbolistas sitúa ya disfrutar lo que queda tres partidos y sobre todo que disfrutéis el año que viene en Primera que es vuestro sitio vale muchas gracias Manu esta otra un abrazo que riesgo hasta luego Yagoba A SATE en directo abriendo el Larguero el técnico de Osasuna a las once y treinta y siete en directo todavía la aquí en El Sadar dentro del estadio donde enseguida van a ir todos los jugadores a esa plaza del Castillo que está esperando a este equipo ya de primera divino

Voz 0888 07:06 sé la verdad que el equipo ha bajado hace unos minutos incluso alguno el tema valenciano aquí de la plantilla con cohetes con pirotecnia muy valenciano todo ya que ya hasta te hablaba de ese juego valenciano pues también vamos a tener en las celebraciones hará Navarra ya la valenciana porque ahora mismo Pamplona Navarra entera te iría es una fiesta celebrando el esta Osasuna dos años después es sobre todo un récord el de puntos el de victorias en una temporada increíble de los rojillos

Voz 4 07:33 entre los periodistas deportivos tenemos una foto

Voz 5 07:36 muy común que nos hemos dicho pues los de Valladolid lo sabemos bien los de Pamplona los del Sporting está para que Antón Meana siempre nos hemos dicho en la intimidad equipo de Segunda periodista ese junta bueno los hay que somos de Segunda siempre primera siempre como llena cada uno pero siempre decimos el equipo en Segunda periodistas de segunda el equipo está en primera periodistas de primera así que Lucky Sue el año que viene os oímos en Primera

Voz 0277 07:57 Nuestro gracias Manu

Voz 1 08:00 hay muchos años un abrazó hasta luego abraza

Voz 0277 08:03 enhorabuena Osasuna va a seguir la fiesta todas la

Voz 1 08:05 anoche de momento en el interior de El Sadar después en la plaza del Castillo Osasuna ese es el himno de Osasuna la pregunta ahora es quién va a acompañar a los

Voz 9 08:16 es una a primera división de Osasuna

Voz 1 08:19 no ha proclamado equipo de Primera viendo por la tele el Albacete Granada que ahora mismo son tercero y segundo ha ganado el Granada que se pone con setenta y cuatro puntos a cuatro de Osasuna y que saca seis al tercero que es el Albacete a falta de nueve puntos está Juanma Sevilla que está aguantando ese partido en el Carlos Belmonte hola Juanma muy buenas las

Voz 10 08:39 hola Manu qué tal buenas noches desde el Carlos Belmonte bueno pues aquí con resignación porque el Albacete tenía una gran oportunidad para ganar este partido colocarse en puesto de ascenso directo pero ese gol de Adrián Ramos ha sido un auténtico jarro de agua fría ahora al alba se queda tercero a seis puntos del Granada queda nueve así que aquí en la en Albacete ya mentalizados de que hay que luchar

Voz 0885 08:58 Jay dejar agarrada a la tercera posición

Voz 10 09:00 para quedar en lo más alto y luchar por el play off ambientazo hoy de primera división que se ha vivido en el Carlos Belmonte Manu más de quince mil espectadores el Albacete ha tenido en varios minutos del partido al Granada en la lona pero finalmente el acierto de el equipo nazarí se ha llevado los tres puntos pero aquí no Albacete la afición ha despedido a los suyos con una renovación el Albacete pues espera poder sellar esa tercera posición y poder conseguir el ascenso por el camino más largo que va a ser el censo son

Voz 1 09:25 dos equipos de Primera también hay sitio para todos porque sólo van a poder subir tres ya tenemos uno queda una plaza más para el ascenso directo que la tiene ahí ahí al alcance de la mano Granada después de la victoria esta noche y que les saca seis puntos al Albacete que a pesar de la derrota ahora mismo sigue siendo tercero y con sesenta y ocho así que queda todavía mucha abrazo a Juanma un abrazo Manuel Jalón a seguir peleando y Albacete que es tercero Granada que segundo en puesto de ascenso directo lo tiene bastante bien eh bueno Albacete que se queda con decía sesenta y ocho estoy mirando para no equivocarme pero si no con seis menos que el Granada bueno habrá que era no he dos pues imagínate lo tiene prácticamente hecho eso sí sí eso es algo la verdad ganaba además setenta y cuatro jornada correcto y Albacete sesenta y ocho estableciendo de memoria pero por confirman

Voz 1375 10:09 bueno a apertura de este Larguero con Osasuna deprime

Voz 1 10:12 era pero además nos espera en nada en unos minutos Unai Emery como nos apetece tener una buena charla futbolera con un entrenador que respira fútbol por los cuatro costados eh nos seleccionada mal su estaban Valencia verdad muchos acuerdan

Voz 11 10:27 él y mira que dijeron Unai vete ya vete ya

Voz 1 10:30 bueno no lo hizo mal tampoco en Sevilla verdad ganando tres Europa League en el Arsenal ha llegado sustituyendo Arsene Wenger casi nada ya ha metido al equipo en la final de la Europa League la jugará contra el Chelsea en unos en nueve días final inglesa también ahí tenemos a Unai Emery que va a estar enseguida aquí en el

Voz 1375 10:47 quiero

Voz 1 10:48 eh y que nos habla ahora de esa final también de su experiencia en el Paris Saint Germain con el mar de todo un poco En seguida Unai Emery en el Larguero además movimientos en los banquillos Abelardo ya era conocido deja el Alavés lo coge Asier Garitano Eusebio ya no es técnico del Girona ya se conocen los emparejamientos de la fase de ascenso a Segunda División B a Segunda División A de Segunda B a Segunda se enfrentarán Racing de Santander Atlético Baleares Fuenlabrada Recreativo de Huelva el que pase de esas dos eliminatorias a Segunda el resto de eliminatorias cada equipo necesita superar tres para ascender serán barajó logroñés Cornellà Ponferradina Atlético B Mirandés Barakaldo Hércules Castilla Cartagena Villarreal B Melilla sea conocido en el sorteo que se ha celebrado esta tarde a las cuatro y media en la Federación también hay lista de convocadas para el Mundial femenino de fútbol de Fran

Voz 1375 11:45 la CIA ha dado la lista de veintitrés Jorge Bill da

Voz 1 11:48 la gran ausencia la de Ángela Sosa una de las mejores jugadoras de la selección española decisión eh difícil de el seleccionador dejar fuera de la selección española a Angela Sosa e la lista de veintitrés esta Sandra Paños Marta Torrejón Andrea Pereira Mapi León Leila o a Javi Vicky Losada Alexia Butelle Patrick Guijarro Aitana Bonmatí Mariona caldeó del Barça Lola Gallardo Silvia Meseguer Amanda Sampedro Andrea Falcón Jenny hermoso del Atlético de Madrid hay nuestra repito Ángela Sosa ausente María son Quiñones y Cary García de la Real Sociedad Celia Jiménez de Seattle Rain Irene Paredes del PSD Ivana Andrés y Marta Corredera del Levante Virginia Torrecilla en Montpellier Lucía García del Athletic Club de Bilbao suerte a las veintitrés y sobre todo a nuestro

Voz 4 12:38 lo mejor

Voz 1 12:39 hoy ha renovado Toni Kross sorpresa para muchos hasta dos mil veintitrés algo estaba apalabrado desde la temporada pasada pero que no se había hecho lo han hecho hoy más años y más dinero para el motor alemán del Real Madrid aunque no ha hecho ni mucho menos una buena temporada y en París veinticuatro horas después de que en papel coquetear con su futuro le ha llamado Naser al que la bici el presidente del prisionero de dicho perdona por si tenía alguna duda de aquí no te vas a mover supongo que también le mejorarán el bolsillo y harán que se ría Un poco más hilar un equipo a su medida que yo creo que es un poco pronto los tiros hasta que por lo menos acabe su contrato que le quedan todavía cuatro temporadas más en el PSE a embate veremos si lo acaba pero de momento el año que viene a confirmar el París Anne Germaine la temporada próxima estará en papel en el París Saint Germain y también eh luego Antón Meana aunque nos lo adelanta ahora en titulares nos contará el asunto de un amaño del partido en la tercera división del fue

Voz 1375 13:32 el español esto que pensamos que ya no existe pues no sigue existiendo Antonio

Voz 0231 13:37 hola qué tal Manu muy buena sí porque el presidente del Tomelloso equipo del Grupo XVIII de Tercera División han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por amaño en el partido La Roda cero Villacañas cuatro con este marcador el Villacañas sea salvado ya descendido el Tomelloso pues bien la Federación Española de Fútbol confirma a la Cadena Ser que la denuncia tiene mucho fundamento luego ampliamos pero desde ya se puede ver en las redes sociales del Larguero los Whatsapp que el Tomelloso ha puesto como prueba en la denuncia en los supuestos Whatsapp se ve cómo teóricamente un jugador de La Roda le pide a otro del Tomelloso una prima para ganar porque el Villacañas ya puesto un maletín entonces le escribe a un amigo que está en otro club oye darnos dinero que ellos ya han ofrecido algo bueno un poco turbio el asunto la Guardia Civil está investigando lo denuncia presentada y luego charlaremos con el presidente del Tomelloso para que nos cuente cómo está ahora mismo este caso de posible amaño en el fútbol

Voz 1375 14:41 pues hemos empezado con el protagonista del día con el entrenador de Osasuna otro de los protagonistas odiaba estar aquí enseguida en el área el presidente de Tomelloso denunciando este caso le ha

Voz 1 14:50 maño de partido además hoy es día de sanedrín de los

Voz 1375 14:52 la lista de vamos a preguntar a Kiko a Gustavo López a Cañete y Álvaro Benito por el mejor once de la Liga que luego nos lo van a decir ellos el once que ellos pondrían como entrenadores como el mejor de esta temporada y también vendrá Raúl Ruiz por ahí

Voz 1 15:05 pero antes tenemos otra protagonista en Pamplona vamos

Voz 1375 15:07 con el coges in tenemos una oportunidad

Voz 12 15:10 grande que no cabe en una cuña de radio la parte que nunca me dice oferta financiando cincuenta y siete curas comisión de apertura del tres por ciento cuatrocientos XXI con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros un ocho coma siete por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos siete euros promoción válida y uno de mayo de dos mil diecinueve más información que la parte cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1375 15:35 pues está Laquidain además de con él

Voz 1 15:38 el senador con el que habremos El Larguero con el capitán del equipo rojillo hola a la quieren

Voz 0888 15:42 sí estamos aquella en esta zona mixta del Este

Voz 1 15:44 en El Sadar ya con ese run run que tienen tan

Voz 0888 15:47 todos los jugadores como el cuerpo técnico como la directiva y que ya montarse en el autobús rumbo hacia es aplazar el castillo donde antes conectaba un Nsue ya tenía ya ambientó pues imagínense lo que pueden sentir uno de casa uno que lleva aquí toda la vida con el diez a la espalda Roberto Torres te está escuchando ya en sintonía hablar

Voz 1375 16:04 qué alegría escuchará al capitán que forma parte

Voz 5 16:06 de de del escudo de esa camiseta hay el estadio y de todo porque sí

Voz 3 16:09 forma parte de los aficionados a Osasuna hola Roberto buenas noches hola buenas noches

Voz 4 16:13 pues muchas felicidades hombre muchas gracias

Voz 3 16:16 es merecido porque había hecho un temporizador sí bueno la verdad que que estamos súper contentos que que sí que creo que estamos aquí por méritos propios porque porque nos lo merecemos pero pero bueno creo que también le daremos más valor quizás con los días con el tiempo porque la temporada ha sido preciosa sobre todo en El Sadar hemos hecho algo espectacular hay que bueno que otros un momento bonito en la época en la que estamos en la historia de Osasuna hay para disfrutar por supuesto con el cero cero

Voz 5 16:46 valía pero bueno Un gol del Albacete lo cambiaba todo cuando marca el Granada Davis

Voz 3 16:51 eso es bueno que se pueda contar no éxtasis al final bueno creo que que sabíamos lo que podía pasar hoy Éramos conscientes de que de que hoy podía ser un día precioso era evidente que el empate nos valía pero que el gol de de Granada no hacía estar un poquito más tranquilos porque desde el minuto uno eh teníamos el corazón a mil hemos visto el partido quizás casi con más nervios que que cualquiera nuestro de de todo el año oí y bueno ha acabado bien estamos contentos ha sido un momento precioso no sólo con nosotros sino eh los trabajadores la prensa que al final son rojillos como nosotros y nuestras mujeres e bueno creo que que estos momentos son caros son muy bonitos

Voz 4 17:35 es raro no porque decía antes la aquí viendo la tele el lunes

Voz 1375 17:38 por la noche nunca habías nunca había subido ha sido un ascenso sin jugar y viendo el partido

Voz 0885 17:43 no

Voz 3 17:43 sí a ver al final es un poquito tiquismiquis como como soy yo pues ella misma Qunu me hubiese gustado ganar ayer en Cádiz y celebrar claro

Voz 1 17:52 bueno o quizá ganar el sábado aquí a Las Palmas

Voz 3 17:54 hicieron el campo pero bueno creo que que el momento es demasiado bonito como como para pensar eso y yo únicamente vamos a disfrutarlo a celebrarlo oí obviamente cuando venga el sábado Las Palmas pues intentar ganar porque porque nuestra afición también a merece disfrutar en casa

Voz 1375 18:10 antes hablaba con Yagoba y me veía pasó Uxue con aficionados que le han estado cantando más Uxue de nuevo con el capitán estamos al al PSOE

Voz 0277 18:19 Alberto enhorabuena no sabes lo que te espera aquí es porque está ascendió ya a tope cantado ahora mismo que vote Sadar

Voz 2 18:30 es su plantel decirte que el Osasuna ya está exprime

Voz 0277 18:35 hace esto aquí los quieres a todos encantados y bueno con muchísimas ganas de que llegue a la platillo para poderlo celebrar con ellos como decíais Osasuna temporada don Roberto ha vivido todo tipo de situaciones con este club y yo creo que es uno de los jugadores se lo merecen todos pero yo creo que los capitanes pues son el buque insignia de este equipo

Voz 5 18:55 pues nada Roberto te dejamos que vaya estallaba la plaza el castillo por cierto y chupinazo igual capitán de Osasuna no estaría mal no

Voz 3 19:02 bueno a mí me mucha ilusión la verdad pero creo que que bueno hay mucha gente que se lo merece por supuesto pero bueno por un detallito con oír y conmigo por favor

Voz 5 19:14 de Pinazo es del capitán de Osasuna por amor de Dios

Voz 3 19:17 bueno ya se verá sería precioso pero bueno eso son palabras mayores de momento Sanfermines de anticipado hoy y lo vamos a celebrar

Voz 1 19:24 Pinazo el de hoy con el ascenso a Primera un abrazo Roberto Torres capitán de otras un hasta luego Laquidain hasta luego se hasta lo cerramos en Pamplona con el entrenador y con el capitán y con una fiesta que va para largo

Voz 1375 19:34 esta noche pero

Voz 0885 19:36 Nos está esperando he el técnico de

Voz 1375 19:40 en el Arsenal Unai Emery que está asentado en Valencia esperando tener una charla de fútbol aquí en el larguero y a su lado está Pedro Morata vamos con Unai Emery

Voz 13 19:51 hola qué tal estás

Voz 14 19:53 muy preocupada mi negocio no está yendo como expiraba hoy

Voz 15 19:56 no como pulsión no doy a basto desde que puso

Voz 1804 19:59 denunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 16 20:10 sin ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 1 20:22 Diez minutos para llegar a las docenas esta espera

Voz 1375 20:24 pero como digo al técnico de la Arsenal pero

Voz 1 20:27 escuchamos también contamos lo que ha pasado

Voz 1375 20:29 hoy en París no son muy dados a dejar que sus futbolistas coquetean con nadie jugador del PSC que sacan la patita por ahí

Voz 11 20:38 radio e Di María

Voz 17 20:42 de Neymar en papel y bueno

Voz 1375 20:46 pues ya hemos ido viendo lo que ha ido pasando no ha sido una excepción lo que ha pasado con el papel Veinticuatro horas después de lo que dijo anoche la estrella gala cuando recibió el premio como mejor jugador y mejor jugador joven del año e insinuando que le apetece uno

Voz 1 21:01 su reto

Voz 1375 21:01 bien en París dijo me encantaría en el Paris san Germain sino

Voz 11 21:05 en otro lugar pues

Voz 1375 21:08 vamos la respuesta ha sido contundente ir rapidísima por parte de Al diciéndole que ir comunicando públicamente que en estará la próxima temporada en el Paris Saint Gervais está por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas qué tal muy buenas a todo esto también Javi Herráez hola Javi hola qué tal buenas noches eh ahora nos cuenta Javi lo que ha hecho Toni Kross en el día en el que ha ampliado su contrato con el Real Madrid pero no sea una con chiquitas eh no no les gusta mucho ni siquiera dejar que haya lugar para la insinuación sobre de qué va a pasar con el papel fuera del PSOE no

Voz 0239 21:42 sobre todo el dato tiene contrato para las próximas cuatro temporadas largas me parece que el salto cualitativo cada al futbolista desde el Mundial para acá es evidente yo creo que ahora mismo sólo hay dos jugadores que realmente manden de verdad en un club hasta el punto de que pongan al clubes a sus rodillas deportivamente hablando uno Leo Messi en el Barcelona y el otro puede ser ya en en el Ari Jermaine y ayer tratábamos durante el sanedrín de El Larguero de de interpretar las palabras de papel ir menos de veinticuatro horas ya tenemos la respuesta no del jeque le declara absolutamente intransferible pone el club un poco más o menos que a su servicio la interpretación viene de dos maneras no han de un equipo que Naga campeón de Europa al equipo en el que yo esté Justo la incógnita mano es en ese equipo caben Neymar yo creo que eso puede ser el culebrón del próximo verano sí

Voz 1670 22:30 lo que la bandera de cada vez es más clara en ese equipo que la bandera del líder y jugador franquicia es en va P

Voz 1375 22:36 es verdad que lo de El especifica cuando dice me encantaría ese nuevo reto Shell el lo que dices ven

Voz 1 22:41 la tarea dar un paso más tener nuevos retos

Voz 1375 22:44 sí es el el Paris Anne Germaine ojalá bueno evidentemente es la respuesta del PSOE contundente de de aquí no te mueves irá apalabrada de un equipo aspirante a ganar todo y también de mejorar le el bolsillo pero eso también se tratará Neymar pues ya veremos pero da la sensación de que aunque no dejan salió a ninguno de los dos el proyecto a medio plazo con el que cuentan sin ninguna duda es esconden papeles que nadie le entra en la cabeza ahora mismo salga lo que decíamos es que le queda en cuatro temporadas claro el Madrid también tiene bueno la opción de decir yo voy a esperar tranquilamente sino es el año que viene ya le quedarán tres y el siguiente ya le quedarán dos el deseo de AP está claro que es jugar algún día el Real Madrid

Voz 0239 23:23 que hay una cosa clara Florentino Pérez no Barney un paso en contra el jeque propietario del París Saint Germain porque todos conocemos que tiene una relación personal Ikea dinero no le puede ganar es decir que al no existir cláusula de rescisión ni tampoco el método B que existe en la Premier con el la petición de traspaso que tiene a la que tienen derecho todos los futbolistas en Francia Got pone de acuerdo con el precio o no hay tu tía ya se perdió la gran oportunidad que todos los oyentes de la Cadena SER y del Larguero conocen cuando embate tenía un contrato en el Real Madrid y al final se decidió el Real Madrid por no tirar demasiado la casa por la ventana eso ya es pasado y ahora hay que esperar una oportunidad la duda Manu es saber si este

Voz 1375 24:01 no lista sigue con la progresión espeta

Voz 0239 24:03 acumular que está llevando en las dos últimas temporadas cuando le va a llegar esa oportunidad

Voz 1375 24:07 porque a lo mejor hay que esperar los cuatro años de contrato hoteles

Voz 0239 24:10 años de contrato para que esa oportunidad para que este jugador se te ponga tiro no

Voz 1375 24:13 ahora voy a preguntar a Unai Emery que él tuvo el año pasado en su vestuario a animar a ver

Voz 0885 24:19 lo dice un miembro y a ver qué piensa de esto eh

Voz 1670 24:22 me ha sorprendido lo de Toni Kroos Romero la renovación de la ampliación de contrato del alemán

Voz 0239 24:28 sí me cuenta que estaba ya apalabrada hace ya bastante tiempo que yo creo que estaba solo una política del Real Madrid después de una temporada muy mala

Voz 1375 24:36 Deportivo de ir cada cierto tiempo dándole un caramelo

Voz 0239 24:38 la afición el caramelo de Toni Kroos no sé si habrá indultado demasiado el partido de ayer porque es un futbolista que tiene una buena trayectoria el Real Madrid pero

Voz 4 24:45 esta temporada se peor si no

Voz 0239 24:48 he estado al nivel yo creo que con la parafernalia en la que se ha desarrollado la rueda de prensa la Copa de Europa Emilio Butragueño la sonrisa de oreja oreja de Toni Kroos es evidente que son una renovación para quedarse pero repito el verano es largo y no sería la primera vez que una renovación en la antesala de una vez yo no creo que éste sea el caso pero a mí me ha sorprendido y no creo que haya sido el mejor año para que Toni Kross renueva su contrato porque en lo deportivo un hasta la altura

Voz 1375 25:13 que ya no fondo Mario Torrejón hace unas semanas que

Voz 1670 25:15 estaba por ahí pendiente apalabrada la renovación de Varane la renovación de Benzema

Voz 1375 25:20 me ha sorprendido la de cross pero porque Javi Herráez estaba apalabrada desde el año pasado por las razones que sean no se ha hecho hasta hoy pero lo cierto es que ha sorprendido a todo el mundo no sé si a mi el primero la verdad

Voz 9 25:31 no saque inesperada y sorprendente no digo que no sea merecida eh porque Cross hablado de cuatro años somos yo diría que tres tres y medio muy buenos es verdad Top cuando llegó después de ser Alemania pues la referencia del dos mil catorce

Voz 1375 25:46 Llegó Toni Kroos chico chicos echó al equipo a las

Voz 9 25:48 la pelota y luego con Zidane ha sido un baluarte pero los últimos no se quince dieciséis meses ha sido bastante flojo por parte de la alemán que hoy ha reconocido en rueda de prensa que ha estado flojo como el resto pero siempre han sacado un poquito pecho diciendo que él es un futbolista que hace mejorar al resto de compañeros que es un jugador sacrificado en su día dijo que no quería jugar de cinco también en Alemania

Voz 1266 26:09 ya es un jugador diferente yo creo que es muy bueno

Voz 9 26:12 esta enchufado cuando juega la carta es un jugador que que bueno pues te deja lagunas defensivas aunque lo suyo es jugar de ocho es la verdad no es jugar de pivote lleva aquí cinco años tiene veintinueve Si cumple su contrato Zidane XXXIII años los que cumplirá Toni Kross tiene contrato el año dos mil veintitrés y la pregunta era obvia no sé que te he dicho Zidane después de esas conversaciones en Valdebebas un Zidane que está muy serio hemos contado aquí en la Cadena Ser y muy preocupado con los últimos partidos del Real Madrid

Voz 1375 26:42 es quince partidos le ha le han desgastado ha marcado mucho

Voz 9 26:45 hemos a muchísimo a a ciudad yo sinceramente pienso que él no se arrepiente pero que a pagar un peaje alto altísimo Easy Zidane le ha dejado alguna duda no es a la pregunta ahí esta respuesta de cross claro que que no te voy a decir que que me ha dicho porque me ha dicho vosotros pero cree que cuando tiene tiene duras de te mi futuro estamos aquí hoy bueno que efectivamente no estaríamos aquí sino estaba Zidane con él no si te digo que Zidane no le ha gustado el año de Toni Kroos eso seguro eso eso va a misa pero bueno que es un jugador oye muy bueno sea el alemán no vamos a decir a la que es un jugador más no es un jugador diferente pero si no está al cien por cien también ha demostrado

Voz 1375 27:32 qué es el jugador que te que te resta veces él

Voz 1670 27:34 pregunta en papel también ha dicho que a él le ficharía para que no tienen dinero para fichar yo lo ficharía porque no tengo dinero para comprarlo preguntárselo al club también han preguntado Pogba una repuesta que me ha gustado de de Cross que ha dicho es buen jugador también pero le han preguntado creo así Álvaro Montero de deportes con el PSOE y la dicho quedaba te preocupa que venga Pogba Portu puesto Italia ha dicho yo estando bien no me preocupa nada

Voz 9 27:56 yo ya ha dicho además que la dicho Zidane que que va a su nombre importante porque claro a mí aquí nos cuentas no me cuadran porque Casemiro Modric también

Voz 1375 28:07 Cross también si viene Pogba

Voz 9 28:10 o Eric en que que bueno a mi me gusta más Ericsson pero vamos a ser una pedrada mía bueno Hazard seguro Jobbik Benzema chico que es que no caben todos osea que al final no sé cómo lo va a hacer Zidane sí que Madrid aun Madrid B si es pues ha complicado aunque bueno eso Zidane tiene que dar mate

Voz 0885 28:26 pues a ver qué pasa

Voz 1670 28:28 los que tienen que llegar el que no bañarse en papel ella lo ha dejado claro el ya le preguntaba Romero también le preguntan

Voz 1375 28:34 Jordi Martí que está por ahí eh

Voz 1670 28:36 hola Jordi muy buenas muy buenas bueno luego de preguntar por el no

Voz 1375 28:40 decía que viene Raúl Ruiz tú formas parte del documental de

Voz 1670 28:42 ya luego luego hablaremos de ese asunto pero

Voz 1375 28:45 tenía información de lo que pasó en esa gala de anoche en París porque ese dijo lo que se dijo por qué dijo peso que decían ayer en los corrillos en en esa gala en París

Voz 0985 28:54 bueno pues también entre los asistentes a la gala anual de la liga francesa fueron recibidas como un bombazo las palabras del PP entre presidentes y directivos pero en efecto la impresión predominante en los corrillos era que se trataba de un mensaje al emir de Catar presión al emir para hacer un PSC más potente que tome decisiones son difíciles también que él en papel sea o centro del PSG que los jugadores estrella comen va P quieren proyectos ganadores para llegar a la Champions y al Balón de Oro lo mismo me decían que Messi le exige a Bartomeu cuando van mal dadas no recordaban que el salario neto de Neymar unos treinta y seis millones supera de largo los veinte de en papel por cierto una cosa más en el emir mantiene intacto su máximo interés en el PSC va a mantener defender la descomunal inversión por lo menos hasta el Mundial de Qatar en dos mil veintidós que es la cita

Voz 1375 29:54 claro Sagrada hasta dos mil veintidós

Voz 18 29:56 el emir de Qatar no quiere dar ni una

Voz 0985 29:59 hola muestra de debilidad

Voz 18 30:00 todo puede cambiar pero esa era anoche Manu

Voz 0985 30:03 la interpretación entre los asistentes a esta gala de la Ligue francesa de las palabras de papel

Voz 4 30:09 me voy a Valencia que está por ahí Unai Emery un abrazo Romero Jordi hasta ahora que lo conoce bien chao abrazada luego a los tres

Voz 1375 30:15 pues sí yo estuve en una comida con Unai Emery y con Pedro Morata hace unos meses una sobremesa de estas que podíamos estar podíamos haber estado ocho horas hablando de fútbol y sobre todo escuchando a un tío que sabe mucho de fútbol que es Unai Emery apetecer apetecer a hablar de fútbol con Unai Emery esta esperándonos para ir y luego Kiko Narváez Santi Cañizares Álvaro y Gustavo López nos van a hacer su once de

Voz 19 30:38 diga en El Larguero vamos con Evelyn

Voz 21 30:51 dice un niño comienza España misma

Voz 22 30:54 el veintiocho de abril en fin lo conseguimos este veintiséis de mayo queremos caminar también contigo porque juntos somos imparables vota PSOE siempre hacia adelante

Voz 16 31:07 la bandera de los impresos son de tela

Voz 3 31:10 el Congo no venía un sitio tampoco idílico eh pero

Voz 16 31:12 sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura

Voz 1804 31:18 la memoria

Voz 16 31:21 el olvido es la falsificación del pasado impresión así como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia es el referente para no de tiro errores que viene tuvo Fernando VII no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis enterado que esto nos arruinó culturalmente pero lo que los hace diferentes es la capacidad de piensa porque es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamental gente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la evolución y la posibilidad de actuar podrías ser yo porque no estoy haciendo nada y que estás haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual La Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 23 32:17 después de un poco

Voz 1804 32:19 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco queremos que la vida que el sexo con digo nunca entra en Cadena Ser punto com nuestra carga la Cadena SER

Voz 1104 32:40 lo más leído en nuestra web

Voz 24 32:43 en Twitter

Voz 11 32:45 no está tú

Voz 24 32:48 el control de la SER lo que quieras

Voz 1804 32:50 te quieras descarta te nuestra aplicación

Voz 25 33:02 a Ronaldo en mayo

Voz 19 33:12 bueno quedan nueve días

Voz 1 33:14 para que se dispute la final de la Europa League

Voz 19 33:16 en Bakú allí van a estar dos equipos ingleses también en la final de la Champions va haber dos equipos ingleses pero estamos pendientes de uno de los entrenadores que que sea pasado por por Valencia estos días antes de incorporarse a atrás a pensar y a preparar esa final que le va a enfrentar a al Chelsea en en la lucha por un título que él sabe lo que

Voz 1104 33:38 disputar y ganar no una ni dos sino tres veces

Voz 1375 33:43 esta vez lo va a intentar con el Arsenal en su primera temporada está en Valencia Pedro Morata muy bien acompañado por Unai Emery el técnico del Arsenal hola Pedro muy buenas hola qué tal buenas noches bueno me imagino que tiene esa cara a Unai que conocía estuvo en Valencia aunque allí no ganó ninguna Europa League y que luego puso en Sevilla esa cara de de cómo me gustan los los títulos las eliminatorias el ir octavos a cuartos semifinales ya está plantado en otra final Unai Emery

Voz 6 34:07 reconozco que tiene pinta de futbolista todavía no

Voz 4 34:12 lo que hace porque la verdad es que se cuida de

Voz 6 34:14 pasan años es está viendo fotos de cuando era entrenador del Valencia cuando llegó aquí tenía una una imagen todavía muchísimo más joven

Voz 1375 34:21 en Valencia se envejece más que en Londres en un año en Valencia es como tres Los

Voz 6 34:25 en ese en Sevilla ya después de una isla puerto exigente con el paladar ya Luis ser quinto lo el escuchabas Andy Ortega que te pitan entonces esto te te echan etcétera Si bueno a mí me alegra especialmente que que Unai triunfe porque le tengo mucho aprecio personal ideas nuevo creo creo muchísimo reconocimiento profesional me hubiese gustado a pesar de ser él desde luego me hubiese gustado que la final hubiese dado el el Valencia en la Europa League pero una vez que una vez que no está en Valencia pues hombre hay muchos españoles en en esa final entre el Chelsea y el Arsenal uno de ellos es un hay que por cierto yo creo Manu que hay que poner el acento en aquí en Valencia e por momentos le echaban a veces encara que cuando llegaban los momentos clave de semifinales finales que no pasaba pero mira los datos que te voy a dar Unai Emery es el cuarto entrenador español con más títulos de la historia Guardiola Veintisiete Miguel Muñoz catorce Rafa Benítez doce y Unai Emery diez a falta de la final de Baku

Voz 4 35:21 no está mal Vicente del Bosque nueve luego con

Voz 6 35:23 dependencia de cada título y cuáles son en un sentido en otro no pero torear otro otros dos datos rápidos en los últimos cinco años desde el año dos mil catorce Unai Emery es el segundo entrenador a falta de la final de Baku que más títulos ha ganado Guardiola once Unai Emery diez diez pinos Shake ese cartel de entrenador que por ejemplo aquí en el Valencia hizo tres años seguidos ternero pero luego había momentos en los que había que pasar semifinal Él mismo dijo que que se quedó con ganas de ganar algo aquí en Valencia bueno pues lo lo hicimos aquí en Valencia y ahora los títulos los gana en el en el PSD eh posiblemente en el Arsenal y el sería no

Voz 1375 36:04 ción Hondarribia Guipúzcoa tiene cuarenta y siete años estaban en Lorca en el Almería en el Valencia en el Spartak de Moscú en el Sevilla en el PSD esta es su primera temporada en el Arsenal Unai Emery

Voz 15 36:14 buenas noches hola buenas noches cómo estás hombre bien ahora haciendo este parón de para llegar a la a la final muy bueno sabéis bueno lamente alejarla un poco de de de ese partido hiló llegar con con fuerza con energía para concentrarlo en una semana esa preparación empezará a partir de mañana y también los jueves y queríamos también que que coger un poquito de

Voz 0885 36:37 si no hemos hecho un fin de semana largo descanso

Voz 1375 36:39 Valencia vas de vez en cuando no ahí tienes cosas no que no

Voz 15 36:42 sí yo tengo mi Triángulo de trabajo es Londres hubo tengo San Sebastián hoy que que tengo allí pues a mis hermanos a mi a mis amigos y luego tengo Valencia cuando está mi hijo hoy claro también tengo pues pues amigos Si Iago ese triángulo entre Hondarribia entre Valencia hay Londres esto

Voz 1375 36:58 incluso viendo partido el sábado no

Voz 15 37:01 procuro ver el fútbol primero todo lo que está de la Premier y luego ya pues al saliendo pues lo que más bellos son partidos de la Liga española creo que tiene que goza de muy buena salud también hay estuve viendo Levante Atlético Madrid cosa interesante la verdad que comentaba con mis amigos en el fútbol en directo siempre te da mucha más respuestas que que que viendo la tele te despista es mucho más fácil para muchas cosas

Voz 1375 37:23 pues en Valencia Unai antes de coger el toro por los cuernos y coger ese ese toro que ahora se llama final de la Europa League otra vez en en Bakú esta vez contra contra el Chelsea y has llegado al banquillo del Arsenal después de veintidós años de Arsene Wenger

Voz 15 37:37 no no no tiene que ser fácil eso no no la verdad es que bueno unos centavos al final estamos donde nos quieren pocas veces elegimos a y es entonces cuando surgió la primera posibilidad de que quizá había una opción dirá elige cuyo esta generación si ellos quieren porque lógicamente creo que que que entrenador pues pues elegiría irá no entonces yo soy Mining prevé ligera o de poder sustituir el gran trabajo saben que durante veintidós años va a ser muy difícil muy difícil no imposible estar veintidós años yo creo que que has etapas longevas de dos entradas en un club creo que están que han terminado también la inglesa acaba de esta sino más competitiva también las exigencias eh Esteban Esteban acelerando oí a día pues también hay muchos cambios entrenadores todavía con mucha diferencia el en las la la mayoría que puedas tener en España el primero en segunda edición hay mucho cambio entrados cuando la cosas no Ambient Penín gatera también ahora pues la figura de entrenador a la vez que es muy respetada porque también es

Voz 11 38:32 exigida el Arsenal de Emery es muy distinto del Valencia de Emery del Sevilla de Emery o del de tiene el sello de

Voz 15 38:42 ah bueno hombre decir que tiene el sí de Mary pues si va vamos a un porcentaje de un cien por cien pues no sé cuándo tendrá no pero yo lo que sí creo es que cada vez hay que aportar algo nuevo ir yo estoy satisfecho contemplada que hemos hecho porque creo que que llevamos dos años en el en el Arsenal pues eh que por lo que sea pues estaba instalando un estado de de de de no satisfacción en cuanto a resultados satisfacción en cuanto parecía que que que el equipo lo que había sido ya no era nosotros pues bueno hemos conseguido otra vez un poco pues estabilizar pero esa estabilización tiene que venir con con resultados y objetivos no Illa en la premio antes pues el Arsenal era un era un claro siempre entre los cuatro primeros para jugar la Champions Iggy ahora pues con el crecimiento el Manchester City con la fuerza que últimamente pues acoge también el Ibex porque el IOR hace hace tres años jugaba la final de la Europa League el complot verdad Sevilla que ganamos nosotros ya evoluciona algo que llevo dos años jugando la final de la Champions entonces es un ejemplo

Voz 1375 39:39 en ir hasta el último minuto que eso es

Voz 15 39:41 sí esa es bueno es una es un buen ejemplo para nosotros pero también la exigencia tiene que venir de todos los lados porque los equipos cada vez tienen mayor capacidad para poder incorporar mejores futbolistas inflación tremenda en cuanto a al precio de de de de cualquier futbolista que destaca ya desde los defensas a a los delanteros minuto estamos en ese proceso también de de de de volver a recuperar lo que era el Arsenal para estar en los cuatro primeros pero desde luego la competencia ahora mismo somos seis Se llama a los top los top seis en Inglaterra Hay los cinco que está detrás nuestra opinión potencial tremendo para circunstancias que se han estado detrás los otros nosotros cuatro equipos está por delante nuestro pues aunque hemos estado aún a un punto del tótem a dos puntos del del Chelsea pues si de verdad que que nos falta dar un paso más pero yo estoy contento y creo además que bueno que está valorando el el el trabajo desde el club creo que también estamos aportando ideas nuevas frescura y una nueva energía hablaba en base a todo ello pues también pues queremos completar con hacer un buen equipo teníamos el objetivo principal que hemos hecho por la Liga Infobolsa hace Europa League que es ganándola sabiendo que va a ser muy muy difícil pero también habrá que que una final Chelsea Arsenal creo que va a ser pues a nivel mundial

Voz 26 40:49 en un momento de fútbol donde se va a concentrar pues todo todo todo

Voz 15 40:53 el interés futbolístico ademas de la final de la Champions y creo que esto es una buena oportunidad de ofrecer algo bonito y además conseguimos ganarla pues sería magnífico

Voz 1375 41:01 fíjate el premio de la Champions no si ganáis si es

Voz 15 41:04 pues es ese día la la Champions que el lo que lo que más Klux a nuestra alturas pues es lo que lo primero que que busca no también buscamos uno cuando está en casa pues que también tiene que pelear por los títulos

Voz 1375 41:16 bueno he leído he leído Unai que no se gana en Arsenal un título desde el noventa y cuatro que ganaron la Recopa

Voz 15 41:22 sí a nivel europeo

Voz 1375 41:24 ha europeo en Europa no gana el título en Europa desde la Recopa del noventa y cuatro