Carmen Calvo: “La suspensión de los políticos presos es obvia en el reglamento del Congreso”

Voz 1727 00:00 saludamos a la vicepresidenta del Gobierno funciones diputada electa del PSOE Carmen Calvo buenos días buenos días antes de que las urgencias de esta jornada lo ocupen todo hoy se constituyen las Cortes más paritarias de la historia con el cuarenta y siete por ciento de los escaños ocupados por mujeres me acordaba esta mañana de esa frase de Michelle Bachelet de ex presidenta de Chile que dice que cuando una mujer entra en política cambia la mujer cuando muchas entran en política cambie la política será así señor ojalá

Voz 0376 00:29 ojalá todo el trabajo que hemos hecho desde el feminismo hoy desde la lucha de las mujeres en estos cuarenta años de democracia porque la democracia también llegan nuestros derechos a nuestras libertades a nuestras expectativas se transforme en esta legislatura algo más que los contenidos de las propuestas de las leyes de igualdad en el formato en el método la manera hacer política en la capacidad de encontrar por encima de las diferencias partidarias los objetivos que son del país ojalá las mujeres en esta legislatura sino todas porque con algunas evidentemente va a ser difícil que esto ocurra seamos capaces de hacer lo siguiente que hemos propuesto siempre del feminismo la transformación también de la forma más ida las manera no solamente los contenidos ojalá

Voz 1727 01:15 pues vamos ya con las urgencias del día la presidenta del Congreso todavía no ha sido votada y tiene ya una primera patata caliente esta tarde o mañana a lo sumo la mesa tiene que decidir si suspende o no de sus funciones a los presos preventivos catalanes dirigentes independentistas que hoy se van a convertir efectivamente en diputados como usted cuál es la posición del PSOE

Voz 0376 01:36 bueno la posición política la conoce todo el mundo nosotros hemos combatido al independentismo hemos estado respaldando al anterior Gobierno en la crisis territorial grave y que provocaron los independentista por lo tanto nuestra posición política es clarísima la defensa de nuestra democracia en nuestro orden constitucional en esto no tiene más explicación otra cosa diferente la situación procesal en las que se hayan estos cuatro diputados que tiene una respuesta bastante clara en el artículo veintiuno punto dos del Reglamento el Congreso diputados pero sobre todo la tiene en el ámbito judicial el Tribunal Supremo es quién evidentemente esa Avi decide que están en una situación que es prisión preventiva incursos en un proceso que está ya prácticamente llegando a su fin y por lo tanto imposibilitado para ejercer su su cargo digamos que la cuestión esta sustancia además en las formas en las que se llega al fin que es claro yo creo que lo entiende todo el mundo no pueden ejercer el cargo tras cosas diferentes que estemos en una democracia que lo es porque es un Estado de derecho sin Estado de derecho democracia no se puede practicar el Estado de Derecho garantiza los derechos particularmente los derechos fundamentales entre los cuales está el veintitrés de la Constitución la participación política mientras que no haya una sentencia firme que lo suspenda escuchado en el campo de las derechas españolas hacer una gran crítica esto pues la garantía de la democracia española son parecidas a la de Francia la de Alemania de Inglaterra no vale que te gusten estos países unos días

Voz 1727 03:10 otra cosa que se les estoy entendiendo perfectamente el PSOE a defender la reunión de la Mesa de la Cámara en la suspensión

Voz 0376 03:16 es que la suspensión es obvia evidente en el Reglamento del Congreso de los Diputados está claramente ese supuesto contemplado pero es que es más es que hay un auto que indica que están en una situación en la que no pueden ejercer su su función la función para la que han sido

Voz 1727 03:35 usted es constitucionalista hoy el Tribunal Constitucional decide si admite a trámite o no el recurso del PSC sobre el veto a Iceta en el Parlament confían que se admita a trámite

Voz 0376 03:46 pues francamente si confiamos porque en este caso lo que se ha hecho ha sido en nuestra opinión vulnerar también el artículo veintitrés el derecho a la participación política en este caso de un grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña que tenía su perfecto derecho a elegir su representación proporcional en este caso a sustituir la persona en el cupo de representación que tenía están así que en esa votación NYSE podía poner un candidato alternativo Nice votaban la idoneidad del candidato simplemente sustituía una persona por otra a instancias del grupo que tenía el derecho a esa proporcionalidad para conformar un órgano constitucional tan importante como el Senado no otros pensamos que el Tribunal Constitucional eh en fin debe entrar al fondo de la cuestión porque lo que se ha vulnerado es un derecho fundamental también se que tengo que liberarla

Voz 1727 04:41 dos preguntas a raíz de esta cuestión la primera si el Tribunal Constitucional en fin permitiera que finalmente fuera senador por designación territorial Iceta ustedes estarían al cambio en la presidencia del Senado

Voz 0376 04:54 mire el del presidente como secretario general eh ha cubierto la la principal intención que tenía al margen de los nombre evidentemente con el afecto enorme que yo le tengo a Miquel Iceta político personal además ha cubierto su objetivo que era poner al frente del Senado a un diputado catalán porque el Senado independientemente de lo que podamos pensar en una futura reforma de esa cámara que nosotros defendemos los socialistas es una cámara que es territorial ahora mismo aunque no haya cubierto al cien por cien esa función a lo largo de estos cuarenta años pero yo creo que se puede hacer mucho incluso con la con la normativa que tenemos ahora dimana de nuestra Constitución ya podemos hacer esa cámara tiene que ser una cámara donde cada día se sustancie mal los temas territoriales porque aliviaría mucho la política de este país como ésa era la intención se cubre perfectamente con quién la va a presidir con con Manuel Cruz el presidente como presidente del Gobierno como secretario general los socialistas en general somos gente que respetamos mucho las instituciones somos una izquierda de Gobierno por lo tanto se cubre la intención Nos habría gustado que no no sufriera vulnerado el derecho que tenía el PSC pero el objetivo está cubierto

Voz 1727 06:15 en la última vez que entraron ustedes aquí tenían ochenta y cuatro diputados soy vuelven con ciento veintitrés es una mejora evidente pero lejos muy lejos todavía de la mayoría absoluta en el caso de Iceta vendieron la piel del oso antes de matarlo parece evidente ustedes dieron por supuesto algo que no estaba en su mano del todo porque dependía de la situación en el Parlament de Cataluña Hay buena los resultados me remito tienen por delante una legislatura difícil señora Calvo no se cuidarán a partir de ahora de atarse bien los apoyos antes de iniciar maniobras

Voz 1 06:47 sí

Voz 0376 06:47 vamos a ver a nadie está ya nadie tiene ya al alcance mayoría absoluta parece así ningún lugar del mundo mucho menos ya en democracias consolidadas como la nuestra porque la sociedad se ha hecho mucho más plural y hay en ese sentido una fragmentación de los partidos quién no sepa administrar la diversidad no va a ser es posible que ejerza bien los cargos en democracia esto es una situación que que nos va a venir a todo muy bien porque cada uno va a tener que entrenar no solamente el cargo que tenga sino también casi su carácter democrático para saber hacerlo fíjese lo que nos pasó con con la propuesta de Iceta pues si me apuras señora bueno le diré que es la prueba más evidente de una parte importante de la buena voluntad con la que nosotros funcionamos teníamos tan claro que esto no se puede poner en cuestión que era un derecho que teníamos que nadie se podía dedicar a hacer lo que han hecho entre otras cosas porque el resultado final es fallido porque la mayoría absoluta el Senado no la han dado los ciudadanos es una prueba evidente con la buena voluntad con la que nosotros intentamos ahondar en la política otra cosa distinta que no podamos encontrar situaciones tan aberrantes como la que hemos vivido pero no tiene nada que ver con la imprudencia que no solemos tener porque ya hemos vivido once meses muy complicado y hemos dado pruebas de ser gente en fin valiente pero bastante realista bastante prudente desde luego como usted dice estoy de acuerdo con usted tenemos una legislatura qué va a ser muy interesante que nosotros queremos que sea muy fructífera pero que tendrá su complicación de

Voz 1727 08:21 a modo a modo de ejemplo me mandan una foto de dentro del hemiciclo donde veo a Santiago Abascal sentado hoy en la posición que ocupa habitualmente Adriana Lastra la portavoz del Grupo Socialista hoy se pueden sentar sus señorías donde quiera luego esto estará regulado es este es un ejemplo de que vamos a perder mucho el tiempo con los numeritos pues mire los numeritos no sirven para nada

Voz 0376 08:39 eh son niña harías y fíjese Se había escaño para no sentarse en el lugar que hoy tiene que ocupar y que ocupará la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dada además la inquina que nos tiene Vox pues si empezamos así no empezamos bien porque nosotros hemos venido aquí a trabajar hay cuatro años objetivo muy importantes de país independientemente de los que nosotros como socialistas tenemos y esto pues forma parte de las niñas con las que algunos andan en

Voz 1727 09:09 políticas de gustaría repetir como vicepresidenta no ha hablado con Sánchez

Voz 2 09:13 me dice sí es eso voy a decir además de hablar con sinceridad lo voy a decir con mucha sinceridad yo llegué

Voz 0376 09:22 hace dos año hoy dos años hoy ganamos las primarias esos año hoy ganamos las primarias esos años yo llegué estando ya en mi viejo despacho de mi universidad dando clase a mis alumno encantada de la vida volvía esto con un ataque de romanticismo político porque creía que mi partido no podía perder el espacio de la de la izquierda que somos y mire por dónde me lleva la vida pero pero yo estoy a disposición de mi secretario general a lo que él diga que es una frase que todos los socialista pero que en mi caso no puede ser más más verdadera porque he vivido mucho en la política y me siento muy agradecida a mi país porque en fin si te gusta la política ese vive lo que yo he vivido muy de agrado