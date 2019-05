Entrevistas a Gabriel Esteban (ERC) y Aitor Esteban (PNV)

Voz 1 00:00 estos Gabriel Rufián muy buenos días buenas va a ser el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Le puedo llamar así sí sí sí por favor hubiera un partido que bueno que ha tenido un buen resultado en las elecciones generales tenía no de diputados hoy llega a la Cámara con quince que pretende un diputado independentista en las Cortes españolas

Voz 0712 00:23 bueno yo creo que forma parte el histórico Esquerra Republicana sobre todo personalizó en la figura del del gran gran Joan Tardà que ya estamos echando de menos y es el primer día en pues estaba a favor de cualquier iniciativa partido político que esté por dignificar la vida de la gente viva donde viva nosotros siempre hemos estado a favor o al lado de las fuerzas de izquierdas españolas y en particular pues

Voz 1 00:45 en defensa de los derechos civiles sociales y nacionales

Voz 0712 00:49 del pueblo de Cataluña como partido republicano catalán que somos

Voz 1 00:53 yo preguntaba pero en fin qué hace un diputado independentista que quiere irse de España en las Cortes española

Voz 0712 00:59 bueno nosotros lo hicimos ya hace una pregunta en los hacían ya mucho eh hace cuatro años se Arellano tanto simplemente entendemos que hay que ocupar todos los espacios de poder principalmente mediáticos que que podemos igual que tenemos representación no digo esa comparable privó tenemos representación en Bruselas pues tenemos representación en Madrid llegue en absolutamente todos los ayuntamientos evidentemente de Cataluña no renunciamos ningún espacio como como es opio no

Voz 1 01:26 estado sentada donde está usted ahora mismo la vicepresidenta en funciones del Gobierno buenos anticipado que la posición del PSOE en en en la decisión que tiene que tomar la Mesa de la Cámara sobre si suspender uno de sus funciones a los cuatro diputados electos que están en situación de prisión preventiva es suspender los por incapacidad para desarrollar su función te lo dan por hecho no que los van a suspender ustedes

Voz 0712 01:49 hay una frase de Carme Forcadell que que dice ya hace algún tiempo oí y lo resume casi todo muy bien y yo utilizo de vez en cuando ella dice el Estado nunca falla Easy esperamos lo mejor en los preparamos para lo peor siempre y entendemos que es un atropello pero que pasará seguramente los inhabilita no se sabe

Voz 1 02:08 la decisión van a tomar ustedes a continuación una vez que lo suspendan van a hacer correr la lista o van a mantener el el escaño vacío

Voz 0712 02:17 bueno es una decisión que se tomará de manera colegiada y colectiva con el partido con con Oriol con ellos en definitiva Icon el grupo parlamentario tanto el Parlament como del cómodo el Congreso sería imprudente por mi parte decir lo que lo que haremos ahora lo que sí que vamos supondrá pues una muy mala manera de empezar un diálogo o una mesa de diálogo y negociación que en definitiva es nuestro objetivo y entendemos que el objetivo cualquier demócrata porque aquí nos dejamos de negar entre nosotros bueno os dejamos de amenazar entre nosotros o no se llegarán ningún tipo de solución al conflicto político nosotros queremos retornar todo esto a la política algo tan sencillo como eso

Voz 1 02:55 y por cierto habló ayer como el el Juncker as

Voz 0712 02:58 me lo don bien siempre decimos lo mismo pero es que es cierto pues muy fuerte muy muy contento recuerdo un detalle que me dijo Estoy contento porque no me han traído en un furgón me entregan un coche y pudo ver el paisaje

Voz 1253 03:09 sí sí sí

Voz 0712 03:10 ya con eso estaba feliz no bueno pues muy contento por haber ganado las elecciones generales y sobre todo por las expectativas que tenemos de cara a las municipales europeas

Voz 1 03:18 si sale elegido eurodiputado renunciar al escaño en el Congreso español

Voz 0712 03:23 pues se sinceramente es una pregunta que no hacen mucho es muy muy idónea pero es una decisión de él que todavía no ha tomado ya ayer lo comento un poco con él le pregunté y me dijo todavía no lo sé lo tengo que pensar

Voz 1 03:35 hoy el tribunal constitucional tiene que decidir si admite a trámite o no el recurso que presentó el PSC contra el boicot a Iceta en su designación como senador territorial por parte del Parlament si finalmente el tribunal considera constitucional decidiera que fue inconstitucional impedirlo ustedes lo acatarán en el Parlament

Voz 0712 03:55 pues es más una pregunta para mí es comer del Parlament para que para mí también fue una decisión colectiva y yo la verdad es que tenga una opinión unos días o justo el día que se anunció la intención del PSC en calidad de hacer porque sí por pura cortesía parlamentaria pero también he dicho públicamente que me sorprende mucho que un tipo listo tan hábil como Iceta uno de los políticos más inteligentes que tiene el actual panorama político catalán era dijera todo lo que tiene que hacer decir para que elevó tramos me sorprende muchísimo y me recordó muchísimo a los

Voz 1 04:30 vivas en los y que tenía que haber dicho para que les votarán los temblores

Voz 0712 04:33 mente pues que no iba o no tenía intención de aplicar ciento cincuenta y cinco igual no referirse a nuestros compañeros que está en la cárcel como se refirió yo sé que Iceta es mucho más hábil que eso me sonó mucho a los días en los que el PSOE presentó los Presupuestos llegó un día que muchos de nosotros pensábamos lo llegamos a la conclusión de que no los querían aprobar diga la sensación de que no querían que Iceta fuera presidenta del Senado

Voz 1 04:54 dígame que Esquerra Republicana vamos a ver en esta en esta legislatura la Esquerra Republicana que parecía intuirse en los últimos tiempo de han llegado por cierto los presos preventivos a al Congreso de los Diputados no se encuentra nuestro compañero Alberto Pozas que Esquerra Republicana vamos a la Esquerra Republicana que parecía en los últimos meses en fin haber entendido que la política precisa de política y de entendimiento con los otros aunque no opinen lo mismo que uno o esta Esquerra que usted describe ahora que le dice a un candidato de otro partido lo que tiene que decir

Voz 0712 05:27 hombre yo no yo quiero ser bueno y si admitido en el club de los propios no yo creo que que la política también es crítica y creo que es legítimo lícito que los partidos critiquemos de una manera eh correcta y respetuosa a los otros partidos yo entiendo que hay mucha eso tengo la sospecha de que muchísima gente otros partidos que critica lo que yo hago y Diego vino considero que me tengan que decir lo que hago y digo dicho esto la Esquerra Republicana que se encontraba la Esquerra Republicana que ojalá eh que votó la moción de censura gratis a Pedro Sánchez se encontraba la Esquerra Republicana de Cataluña ojalá que rebotó gratis al PSOE el techo de gasto se encontrará la Esquerra Republicana que votó veintitrés de los veinticuatro reales decretos al PSOE gratis menos el de fondo es por razones obvias de izquierdas se encontrarán con esa Esquerra Republicana de Cataluña pero la pregunta no es tanto llegar a Esquerra con el PSOE sino el PSOE cara con Esquerra o ese nos encontramos a Pedro Sánchez que veta a Rajoy ya Florentino Pérez en la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP Chad complicado entenderse

Voz 1 06:22 le votarán en la investidura se abstendrán en la investidura todavía no han decidido no es es es así lo sabemos exactamente

Voz 0712 06:30 cómo haremos sobre todo los tiempos pero vamos como dice dijo Oriol Junqueras en aquella rueda de prensa desde la cárcel en campaña ningún demócrata quiere que el fascismo gobiernen en su país nosotros tampoco

Voz 1 06:43 suerte museografía emplazó gracias de Aitor Esteban portavoz del PNV buenos días hola qué evolución ustedes tenían cinco diputados ahora tienen seis enhorabuena también ganaron un escaño en estas elecciones es una sesión constitutiva de las Cortes afortunadamente normal la democracia española funciona pero llena de circunstancias excepcionales es verdad por ejemplo usted cree que los diputados presos preventivos deberían poder seguir ejerciendo a partir de mañana o que deben ser suspendidos como ha defendido aquí la vicepresidenta en funciones

Voz 1253 07:12 siempre he dicho que lo que deberían es estar en la calle con lo que global creo que es consecuente es decir que si creo que deberían poder desarrollar su labor como parlamentarios

Voz 2 07:22 además de esta legislatura el PNV

Voz 1253 07:26 pues ya veremos yo creo que que se abren posibilidades y evidentemente va va va a haber una tensión pero el resultado de las elecciones definido en términos generales que la derecha ha perdido y que hay una posibilidad de lograr mayorías para resolver problemas que son complicados pero que creo que con diálogo pues pueden encontrarse soluciones eso que exige pues exige que todos sepamos que cada uno nosotros tenemos límites y por lo tanto si nosotros queremos conseguir algo también los demás querrán conseguir algo todos tenemos que salir ganando todos tienen sus límites y somos capaces de entender eso entre claro hacen falta unas cuantas fuerzas políticas puede después creo que se pueden hacer cosas interesantes en esta legislatura hay solucionar temas atascados

Voz 1 08:17 a ustedes que son un partido minoritario en las Cortes españolas como juzgando es un buen comienzo el hecho de que el Parlament de Cataluña decida cómo debe estar o quién debe representar en las Cortes españolas una minoría de allí

Voz 3 08:32 ha pasado con el señor Iceta bueno mira yo sé resto

Voz 1253 08:36 miedo no no no entiendo la decisión de de vetar a

Voz 4 08:41 al señor Iceta eso lo hemos dicho

Voz 1253 08:44 de parte de la cortesía parlamentaria es que ya se dieron circunstancias en las que personas que bueno se había manifestado de forma muy agresiva contra el nacionalismo catalán pues fueron votadas no Albiol etcétera no no lo veo no sé cuál es la ganancia pero dicho eso tampoco entiendo el recurso al Tribunal Constitucional porque y ya ha pasado lo que ha pasado pero lo que sí puede provocar un conflicto institucional yo creo que no hay base para el recurso pero si el Tribunal Constitucional al final dice sí sí tenía que ser el que diga el el Partido Socialista o al partido de X entonces dónde queda la soberanía del de la del Parlamento Cataluña hay sobretodo porque al final son delegados del Parlamento de Cataluña representantes del Parlamento de Cataluña en el Senado no provocaría un conflicto

Voz 3 09:32 institucional por un momento puntual por una

Voz 1253 09:36 caso concreto creo que no merece la pena sinceramente

Voz 1 09:39 no ve en peligro los derechos de las minorías en el Parlamento

Voz 1253 09:43 no yo lo que creo es que normalmente lo que tiene lo que tiene que desarrollarse sino habrá que definirlo de otra manera como se cómo se eligen no en el Parlament pero normalmente esos esas minorías que tampoco son minorías eh son más o menos son los partidos que más representación tiene Ny acorde a una bueno distribución no de de los representantes que corresponden a cada Parlament al al cada Parlamento entre ellos pero yo creo que con la cortesía parlamentaria hay respetando esa pluralidad sería insuficiente pero es al Parlamento al Parlamento correspondiente al que le al que le toca decidir

Voz 1 10:19 el PNV siempre dice nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en el Congreso sin pedir nada a cambio luego los periodistas contando algunas cosas en esta ocasión el PNV por ejemplo que no va a entrar en la Mesa del Congreso va a entrar en la Mesa del Senado porque sabíamos que estaban negó

Voz 1253 10:33 sí y mire no nosotros hacemos como todo el mundo es hacer política es hablar es bueno pues de acuerdo nos ponemos de acuerdo en esto esto te beneficia y esto me iré a mi se trata de eso entonces eh vamos a entrar en la Mesa del Senado pues no lo habíamos pedido pero sí parece que si Le quieren dar color a esa mesa ir nosotros Freddy de repuesto y si me parece aportar sólo cuando hereditarios Esteban color sí porque hay una cámara una mayoría absoluta ya me dirá usted no es una cámara una mayoría absoluta y además no sé cómo va a quedar no encuentro la representación incluso dentro de la mesa no sé si va a haber al final una mayoría absoluta de un solo partido o no

Voz 4 11:16 o como o cómo va a quedar eso no vale

Voz 1253 11:19 los a tener representación en la Mesa del Congreso tampoco la pedimos en ese caso pero sí lo voy a decir que va

Voz 4 11:25 vamos a votar a favor de la propuesta que se hace por

Voz 1253 11:29 que además no queremos arriesgarnos lo más mínimo que en el último momento no parece pero también hay rumores de que en el último momento pudieran haber votos que arrebata en vicepresidencias primera lo secretarías primeras bueno no vamos a la experiencia de la última mesa fue nefasta la sufrimos todos fue un auténtico bloqueo parlamentario Hinault queremos que se vuelva a ocurrir así que votaremos a favor