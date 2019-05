Pablo Iglesias: “ 3,7 millones de votos no dan para llevar a cabo todo nuestro programa pero sí para hacer cosas”

Voz 1 00:00 Pablo Iglesias ustedes serán socios no me suelo da por supuesto no

Voz 2 00:03 espero que sí yo creo que es lo sensato que es lo razonable hemos hecho un acuerdo para la Mesa del Congreso que que yo creo que es bueno para la ciudadanía porque va a permitir que que en el Congreso de los Diputados salga de una situación de bloqueo de la que vivíamos era que veníamos y creo que podremos ponernos de acuerdo para un gobierno de coalición que creo que es lo que le interesa a España España necesita un Gobierno estable creo que nuestro país ha puesto fin a la época de los gobiernos de partido único del ordeno y mando ahora toca escuchar ahora toca empatizar toca transigir íbamos a trabajar en esa dirección

Voz 1 00:37 yo le preguntaba si iban a ser socios en general no socios de gobierno usted da por supuesto que que socios de gobierno es información opinión

Voz 2 00:45 bueno los procesos de negociación son largos pero creo que que la sensatez se está imponiendo los gobiernos de coalición ya son una realidad no solamente en Europa sino en nuestro país hemos tenido un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana yo creo que con buenos resultados y la gente progresista así lo ha evaluado un digamos un gobierno de dos partidos que ahora parece que va a ser de tres lo hemos visto también en Baleares lo hemos visto también en la derecha en el que Ciudadanos el Partido Popular y Vox no tardaron en ponerse de acuerdo y creo que esto habla de una nueva época en la política española que además yo creo que es buena hoy vamos a ver un congreso muy Dural con opciones políticas muy diferentes bueno esto es un reflejo de España los ciudadanos han votado así y creo que es bueno que nuestro país ponga fin de una vez a las dinámicas de los gobiernos de partido único de yo tengo un cheque en blanco para hacer lo que me dé la gana los próximos cuatro años ahora toca transigir ahora toca dialogar y creo que eso va a ser bueno para la ciudadana

Voz 1 01:38 el hombre eche que tiene el PSOE con ciento veintitrés está muy lejos de la mayoría absoluta pero tampoco han dicho los españoles hágase un gobierno de coalición han dejado un Parlamento muy fragmentado y ahora depende de ustedes de que los políticos sean capaces de encontrar soluciones gobierno de coalición acorde legislatura o la que sea quiero decir un gobierno de coalición no lo votan los españoles

Voz 2 01:58 bueno creo que los ciudadanos han dicho claramente Se acabaron los gobiernos de partido único por qué digo esto si los españoles hubieran dicho Gobierno de partido único hubieran dado la mayoría absoluta a una formación política eso ocurrió muchas veces desde mil novecientos ochenta y dos eso ya no ha ocurrido y además se ha convertido en una cosa normal en muchas comunidades autónomas y yo creo que va a ocurrir en muchos ayuntamientos el tener gobiernos más estables con una base parlamentaria y social más amplia estamos cinco fuerzas políticas en el Parlamento de ámbito estatal que hemos recibido muchos millones de votos hay muchas fuerzas políticas de ámbito catalán de ámbito vasco que han recibido muchos millones de votos bueno estamos en una época en la que creo que toca dialogar que toca transigir y que toca ponerse de acuerdo para gobernar yo creo que eso es una cosa buena yo soy perfectamente consciente de nuestro peso tres coma siete millones de votos eso no da para llevar a cabo todo nuestro programa pero sí para conseguir algunas cosas si nosotros estando fuera del Gobierno conseguimos con mucho esfuerzo que el salario mínimo subiera novecientos euros pues pensamos que estando dentro pues no vamos a poder conseguir todas las cosas pero por lo menos que algunos artículos de la Constitución que protege los derechos sociales se empiecen a cumplir más

Voz 1 03:09 en España tenemos prisa e importe del Gobierno ya se ve él que sea porque hoy estamos constituyendo las Cortes ya estamos hablando practicamente sólo del Gobierno que tiene que llegar todavía hoy constituimos las Cortes ya no son ustedes los nuevos lo fueron la última vez se fueron de esta legislatura con sesenta y siete escaños subsidios vuelven con cuarenta y dos en qué se va a notar en que se va a notar el que haya un partido que tiene una diferencia tan grande como el PSOE con el resto en esta en las cámaras seno no hablo de gobierno no lo de hoy en que se debe notar porque ustedes han llegado a un acuerdo la Mesa de las Cortes un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos que no debe impedir el debate barba no debe impedir el debate como hemos visto que está impedido en la legislatura anterior

Voz 2 03:52 es que eso sería una tomadura de pelo a los ciudadanos hoy todos los parlamentarios que se van a sentar aquí todos los que están en prisión también se van a sentar aquí porque los ciudadanos han decidido que estén aquí hay algo que es la soberanía popular que se tiene que poder expresar el Congreso de los Diputados tiene que expresar la pluralidad de la sociedad española y eso tiene que implicar que los debates tienen que permitir que todas las ideas que puedan expresar y que tengamos un Congreso de los Diputados vivo y que sea un espacio que genera interés en la ciudadanía y los medios de comunicación tener un papel fundamental cual ser

Voz 1 04:26 la posición de Unidas Podemos la Mesa de la Cámara cuando tenga que decidir si suspende o no a los presos preventivos catalanes

Voz 2 04:34 aquí hay una cuestión legal en primer lugar que no es una cuestión menor pues la Mesa de la Cámara se tendrá que atener a lo que diga el Tribunal Supremo y tendrá que evaluar los informes jurídicos preceptivos de de los letrados del Congreso yo lo doy mi opinión política a mi juicio el señor Jordi Sánchez el señor Oriol Junqueras no están sentados aquí porque lo haya impuesto nadie están sentados aquí porque los ciudadanos de nuestro país han decidido que se sienten aquí yo creo que deberían poder ejercer sus derechos como diputados es además algo que incluso el Partido Popular te lo reconoce en privado que es escandaloso que estén en una situación de prisión preventiva no han sido juzgados ni han sido condenados todavía buenos y los ciudadanos han dicho que estas personas tienen que ser diputados que les representen Mi opinión es que podrían es que deberían poder ejercer sus tareas como diputados con libertad porque la ciudadanía ha decidido que sean diputados

Voz 1 05:29 cosa que Unidas Podemos va a votar a que no que no se les suspenda

Voz 2 05:33 lo que estoy diciendo es en la Mesa del Congreso habrá que cumplir la ley lo que diga el Tribunal Supremo lo que digan los informes de los letrados es decir los miembros de la Mesa del Congreso no pueden incumplir la ley dicho eso estoy diciendo cuál es mi opinión Mi opinión es que tienen que poder trabajar como diputados pero yo no puedo pedir a mí vicepresidenta ya mi secretario en la Mesa que que

Voz 1 05:57 no cumpla la ley entendido alguna pregunta el señor Iglesias sí me gustaría hacerle una porque sobre el gobierno de coalición así sino si no le importa

Voz 3 06:07 usted es ministro o algo así Dios me pregunto pregunto digo que que podría perfectamente usted es el líder de Unió

Voz 1 06:14 las podemos respondo con total

Voz 2 06:16 claridad los que nos presentamos a las elecciones nos presentamos para gobernar es como si yo le dijera a usted usted quiere hacer preguntas sistema respondería el gas soy periodista yo aspiro a hacer preguntas aunque algunas veces pueda estar callada no es lo que me gusta estar callada puede haber alguna rueda de prensa donde no pueden la pregunta Hinault pueda hacer la bueno los que nos presentamos a las elecciones es porque queremos gobernar es más si hay alguien que no quiere gobernar yo les recomendaría que se dedica a otra cosa diferente a partir de ahí yo creo que lo más sensato en este país lo que además entiendo que está pidiendo una mayoría social progresistas es que nos pongamos de acuerdo hemos llegado a un buen acuerdo para la mesa un acuerdo que yo creo que expresa una pluralidad que ha votado la gente que va a permitir que la Mesa del Congreso salga de una situación de bloqueo y creo que sería muy bueno para la ciudadanía que nos pusiéramos de acuerdo para hacer un gobierno en el que nosotros lo que vamos a trabajar es en políticas de gobierno en un Gobierno que cumpla derechos sociales que se recogen en la Constitución vocación de gobierno por nuestra parte toda sino nos dedicaremos otra cosa

Voz 1 07:15 a última pregunta Joaquín Estefanía

Voz 0958 07:18 ha estudiado el pacto de gobierno entre el Partido Socialdemócrata Alemán y los y los democristianos ustedes van a hacer en el caso de que se me acuerdo algo parecido un acuerdo que contemple número de ministerios número de altos cargos programa programa mínimo de gobierno en qué cosas van avanzaron iluso va a votar en las bases del de de Unidos Podemos

Voz 2 07:43 con respecto a la segunda pregunta por supuesto las grandes decisiones y la decisión de de apoyar una investidura de formar parte de un Gobierno error a través de una coalición sólo van a decidir las inscritas y los inscritos de Podemos respecto al resto le pido que me permita una cierta discreción tenemos que hacer una negociación León de gobierno que requiere digamos de tiempos ideó unos debates que van a ser intensos y en el que seguramente Se van a recibir presiones de muchos ámbitos los bancos han empezado presionando desde el minuto uno cuando la señora Ana Patricia Botín dice que Gobierno le gustaría diciéndolo conciudadanos o al menos que no esté Podemos hola CEOE diciendo que no tenemos que estar en el Gobierno pues ya están presionando a gentes con mucho poder económico algunos de los cuales tienen incluso acciones en medios de comunicación esto es muy grave por lo tanto nosotros tenemos que proteger una negociación que va a ser compleja que va será amplia yo no quiero poner en dificultades a nuestros interlocutores en esa negociación de de gobierno Pedro y yo tendremos que hablar de muchas cosas lo que sí le digo es que nuestro objetivo fundamental es que ese gobierno de coalición se marque como tarea urgente que los derechos sociales que recoge la Constitución el derecho a la vivienda el derecho a un trabajo digno el que en España haya por fin un sistema fiscal progresivo que en España pueda

Voz 1 08:56 pero una empresa pública de energía Se con

Voz 2 08:59 tan en políticas de gobierno terminamos y además

Voz 1 09:01 tenemos que terminar que tenemos cola hay para para las entrevista este en este programa especial pero una pregunta señor Iglesias en la última sesión de constitución del Congreso ustedes acataron la Constitución con una fórmula que apelaba a su reforma directamente a cambiarla en esta campaña que han tenido la Constitución permanentemente la boca a modifica esa fórmula de de de promesa de la Constitución

Voz 2 09:23 los sabréis en unos minutos repetía delanteros saldo