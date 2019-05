Rivera: "Que se sienten en escaños procesados por intentar dar un golpe de Estado me parece ir en contra de la democracia"

Voz 1727 00:00 Albert Rivera buenos días cierto algunos días Albert Rivera está por debajo de la media también no porque tienen menos de cuarenta y siete m treinta y nueve claro hablo de memoria que el votante no dele un consejo del un consejo está diputada de Esquerra Republicana que tiene veintitrés años que lo disfruten

Voz 0040 00:15 yo creo que yo todavía me pellizco cuando entró por la puerta aquí representamos a todos los ciudadanos españoles en la soberanía nacional y es un orgullo y una responsabilidad así que yo yo disfruto cada día no me acostumbro nunca hay todavía tengo esa chispa hoy en día como el que empieza una legislatura llevo tan sólo cuatro años aquí pero había estado antes en el Parlamento Cataluña me hace muchísima ilusión Marta Rosicky que lo dijo

Voz 1727 00:35 de ese su Consejo General es que lo disfrute y que les saque provecho y seguiremos hablando se empieza aquí una larga carrera política gracias por venir muchas gracias suerte presidente de Ciudadanos se fue de esta Cámara con treinta y dos escaños vuelve con cincuenta y siete a Ciudadanos le fue bien en las elecciones generales pero sin embargo el PP sigue teniendo nueve escaños más que usted Barna a pelear la jefatura de la oposición

Voz 0040 01:00 no no voy a perder ni un segundo en eso eso es simbólico la oposición se hace no se dice ese control al Gobierno y vamos a vigilar que el Gobierno no subir más los impuestos y que ayuda a las familias pero también vamos a estará en los asuntos de Estado al lado del Gobierno y de la oposición pongo el ejemplo de la lucha contra la despoblación que es el primer pacto que tenemos impulsar el pacto por la Educación que quedó muerto de que recuperar Asuntos Europeos siempre vamos a ser los más europeístas con el Gobierno sino el Gobierno es decirlo asuntos estamos llevar la camiseta de España en los asuntos de control al Gobierno la camiseta de oposición ese es un poco el resumen pero no yo ya veo que casado y si el PP muchas veces están hablando de ciudadanos todos estos días voy a muchos teletipos cada día sobre nosotros en boca de su candidato su líder yo no lo voy a hacer porque creo que hay mucho trabajo que hacer controlando la oposición intentando que algunos asuntos estaba salgan adelante será English arrimar la portavoz de Ciudadanos pues el lunes se desvelará es que el lunes tenemos Ejecutiva nacional somos así de de reglamentaria en mi partido de lo digo en sentido porque es la Ejecutiva Nacional quién ratifica elige a los a la dirección del grupo y desde luego que yo cuento con Inés vaya no es ninguna sorpresa pero en los cargos para la dirección los escoge la ejecutiva haremos una propuesta hay no sólo la portavoz tenemos portavocías adjuntas miembros en la Mesa presidentes de mesa este es un grupo ya muy grande y todo eso hay que ratificarlo el lunes pero vaya que tengo un equipazo no creo que nadie lo

Voz 1727 02:17 pero podríamos decir que el presidente de Ciudadanos considera que pasar de treinta y dos a cincuenta y siete escaños justifica cambios en la dirección del grupo

Voz 1727 02:39 ahora perfecto únicamente saber si si si usted es partidario de hacer cambios en la dirección

Voz 0040 02:43 hombre cuando tengo que hacer cambios seguro porque somos tantos que hay que incrementar portavocías que hay que tener más presidencias de mesa que hay que tener más representación que tenemos iniciativa legislativa que antes no teníamos recurso constitucional más preguntas al Gobierno es decir pasar crecen un ochenta por ciento en el número escaño supone un crecimiento una grey no digamos un una mejora claro es una es para mí es un lujoso gestionar el el éxito el fracaso es mucho mejor no es fácil la que gestionar un equipo con mucha gente válida competente eso es muy muy bueno pero yo creo que tengo un auténtico equipazo mujeres y hombres muy preparadas que se va a demostrar en cuanto empiece la legislatura a Ciudadanos a diferencia de otros partidos nuevos las instituciones el trabajo no sienta bien es decir siempre que hemos ido a las instituciones hemos crecido primero el de Cataluña luego los parlamentos autonómicos y ahora en el Congreso creo que trabajarse nos da bien somos gente creo que preparada humildemente lo digo pero gente preparada para trabajar aquí tengo la gente enchufada con ganas empezando

Voz 1727 03:36 la vicepresidenta en funciones del Gobierno no ha dicho esta mañana bueno inequívocamente que el Partido Socialista es partidario de suspender a los políticos catalanes que están en situación de prisión preventiva ustedes ya habían pedido que eso fuera así tiene alguna duda de que vaya a ocurrir

Voz 0040 03:52 bueno oye Ayerbe nosotros formulamos escrito formalmente no se pueden presentar hasta que inicie la legislatura la mesa este escogida los diputados electos elegidos por tanto al primero entonces yo mismo pues debería registra ese escrito porque me parece qué tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica es que que se sienten en un en un escaño cuatro escaños personas procesadas por intentar dar un golpe Estado me parece ir en contra de la del sentido destaca esta de la democracia por tanto si la ley dice que tienen que ser suspendidos automáticamente no tienen que estar aquí un matiz en lo que es decía la prisión preventiva se que me meto un asunto jurídico pero no puede dejar de decirlo la principal causa para que haya una prisión preventiva es el riesgo de fuga cuando tienes a unos cuantos fugados cobardes como Puigdemont perjudica a tus compañeros por tanto yo no voy a defender aquí desde luego a los que están aquí sentados pero serían ellos los que tendrían que pedir a Puigdemont otros fugados que acaben con el riesgo de fuga lo digo porque yo no voy a criticar a los jueces por lo que están haciendo porque lo están haciendo amenazados con cubos de pintura en su casa eh señalados como están a siendo el juez Llarena hay otros así que a mi me parece que la justicia española más allá de críticas necesita libertad independencia para tomar decisiones yo no quiero indultos quiero justicia lo que diga la Sala del Supremo yo lo acataremos sea condenatorio osea absolutorio pero también digo que si es condenatorio no tiene que haber ningún tipo de perdón porque los españoles no lo entendería las últimas