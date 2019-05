Pablo Casado: “Que se respete el juramento o promesa de la Constitución porque llevamos demasiadas fórmulas creativas”

Voz 1660

00:25

bueno ojalá Ana Pastor sea la presidenta del Congreso nosotros vamos a a presentarle a ella como presidenta y bueno yo creo que que es una persona que que ha reunido el prestigio y en la capacidad de diálogo de la pasada legislatura que no fue fácil Bono con todos mis respetos a Meritxell Batet creo que sus declaraciones de apelando a los indultos au diciendo que no se puede imponer la Constitución no me da mucha tranquilidad en una legislatura en la que con sólo ciento veintitrés escaños Pedro Sánchez parece que quiere revalidar las alianzas de la moción de censura con los independentistas y con los de Podemos pero bueno si no será vicepresidenta del Congreso hoy y espero que el Partido Popular pues no sólo lidera la oposición sino que el iremos a España desde la oposición que es lo que nos han mandado los españoles