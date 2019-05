Lourdes: "La sinrazón ha llevado a que destrocen la obra de arte de una compañera. El arte debe ser libertad"

Voz 1

00:00

me llamo Lourdes Ferrater hice una de la de las artistas que participan en la muestra Inmaculada sin remedio que por desgracia una salida de salud pública pues por el la agresión que ha sufrido el cuadro de excompañero de claro Corrales que hagan lo que me apetece contar fue la sin razón que acompaña a todo esto no he habido muchísimo un insulto a través de las regalé una manifestación pues de muchísima agresividad visibilizar un poco lo que han hecho con el cuadro quitándole de hecho la artista hay todas nosotras queremos que vuelva a estar ahí para que no olvidemos Irak podamos ver lo que ha ocurrido nada algo que deber ese arte Hay que sirve para cuestionar y para reflexionar y para debatir se ha convertido en una herramienta política nosotros en ningún momento tenemos hemos tenido tensión de de había agredido a la Iglesia le lo que ya tenemos yo menos porque la da muestra va de otra cosa yo lamento muchísimo yo no honor no lo entendemos y Amine ha llegado a la verdad yo creo que la libertad de expresión en el área en el arte Jarque las personas tenemos derecho pero Santos para cambiar el mundo de para crear conciencia de cara para que todos podamos evolucionar