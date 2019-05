"Si de algo habló Anaïs durante toda su vida fue del sexo y del erotismo, del encuentro entre cuerpos y de su ausencia"

Voz 1274

00:05

por supuesto está la casa del incesto o hijos tener Albatros pero si de verdad quieren conocer Ice ni no hay duda hay que leer sus diarios la obra de su vida el inacabable diario que ella vivía como una obligación y un estudio personal pero también como la única manera real te entender su existencia los actos volaban las palabras perduran me niego a vivir en el mundo ordinario como una mujer ordinaria a establecer relaciones ordinarias necesitó el éxtasis no me adaptarse al mundo me adapto a mí mismo ese diario se ha apuntado en infinidad de ocasiones nació como una larga carta de una niña de once años a su padre Joaquín Nin un compositor de eminencia española se alargó después hasta la muerte en una búsqueda inacabable de emociones más que de razones de estudio literario de elaboración del lenguaje de lo prohibido porque si de algo habló durante toda su vida fue el sexo y el erotismo del encuentro entre cuerpos de su ausencia casada pero con mayor peso y mayor satisfacción cuando era amante fiel a la verdad pero con una capacidad de ficción analizar lo ocurrido superior a cualquier novelista quién quiere entrar en la vida de is name se perderá entre lo que sucedió y lo que ella deseaba lo recordado hiló anhelado el diario de Viena es Nin a veces ex purgado casi siempre ha reducido la mayoría intrascendente supone meterse en una mente ajena o no quizás en la nuestra Devices centra giran pensamientos sensaciones hasta que abruma y después se olvida de todo ello sólo hay algo que se le pueda reprochar la constante falta de humor se toma tan en serio sí misma que a veces que insoportable la abrumadora intensidad emocional sólo se tolera Si nos pertenece presenciar ajena es mucho más aburrida desde luego ganáis no se aburría fue joven en los años veinte vivió en Francia hoy en Estados Unidos amó fue amada por Henry Miller a quien también inició como parte que constituía de ella por Gore Vidal por los pensar en los límites de esos amores resultan como casi todo en ella confusos comenzó una carrera como modelo que quizás explique bien su actitud futura empezaba ofreciéndose se prestaba a ser observada pero casi sin que se dieran cuenta dejaba de ser musa para convertirse ella en el artista en quién describía o pintaba o retrataba leve casi de puntillas era alguien imprescindible los jóvenes a los que frecuentaba cuando se encontraba enferma ya mayor en California la adoraban por lo que representaba casi más que por lo que era porque no podían Mi siquiera intuir lo que era pero para esos muchachos de finales de los sesenta esos escritores que encontraban ya todo hecho en el lenguaje Ana is había abierto el tabú como si fuera una granada con el mismo misterio y el mismo cuidado con el que hacía todo sabía de literatura lo suficiente como para tutear a cualquier clásico contemporáneo era profesora universitaria y una buena crítica pero eso era demasiado banal su vida su cuerpo su deseo fueron la obra que construyó durante toda su existencia lo que escribió se convirtió en la crónica con la que recordar precisamente esa obra jugando