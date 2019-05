Voz 1

a veces solo a veces resulta instructivo asomarse a curiosear en las redes sociales hace unos días encontraba en Twitter una reflexión lanzada la red del pájaro por un tuitero norteamericano a raíz de un artículo del New Yorker sobre la caída en los estudios históricos se preguntaba Si buena parte de los desastres en los que se ve envuelto su país últimamente no derivan del hecho de que la gente ha dejado de leer historias en las respuestas de su mensaje otros tuiteros comentaban que en las universidades los alumnos esquivado han cuanto podían los estudios históricos y humanísticos en general porque sacarse los créditos correspondientes suponía invertir más horas de lectura que en otras materias estos estudiantes iletrados son desde luego una mala noticia hay que preguntarse por qué prefieren no leer y en particular porque no quieren leer Historia con ellos han fallado en primer lugar los que deberían haberles enseñado a apreciar el valor y la emoción de los muchos textos históricos que desde Herodoto o Tucídides narran hechos apasionantes del pasado pero quizá también ha fallado la escritura de quienes hoy escribe la historia demasiado a menudo al dictado de agendas particulares que la trivializa