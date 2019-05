Emilio Aragón: "Bebo San Juan es una carta de amor a mis raíces mestizas... y, sobretodo, a mi madre"

Voz 1995 00:00 la radio siempre es un placer cuando tenemos la oportunidad de presentar esa nuevos artistas La de hoy es una de esas raras ocasiones vamos a conocer juntos ustedes y nosotros a un músico de origen cubano que a pesar de tener un largo recorrido a sus espaldas sigue siendo un desconocido para el gran público hasta hoy en nombre debo Sanjuán y este viernes publica por fin su primer disco después de una larga trayectoria que se titula La vuelta al mundo y suena así

Voz 3 00:51 ya por la calle siete en Cannes y hasta los bolsillos y despensa Muñoz

Voz 1995 01:12 imaginamos que bebo Sanjuán debe ser muy muy reacio a conceder entrevistas porque no ha venido a presentarle Emilio Aragón Emilio muy buenos días

Voz 1995 01:25 cuéntanos tu entonces qué quién quiénes vemos San Juan

Voz 0550 01:29 Diego San Juan y de San Juanes o arroz con frijoles yuca frita con mojo estás abajo son tostón es es la voz de mi madre que es un a a Rubio tumbado cubano mientras dormía mis nietos y luego San Juan es una carta de amor a a mis raíces es mestizas y se puede decir de esa manera a a mi mujer a mi nietos a mi padre mi madre sobre todo a mi madre sobre todo a mi madre cubana

Voz 0550 02:16 yo soy yo ante todo siempre digo que que yo soy ante todo músico la vida me ha llevado por otros caminos y curiosamente iba a decir pero nunca has pensado en ponerme a trabajar he pensado que no era oportuno no quiero parecer Inter

Voz 0550 02:43 pues por otros caminos y al final siempre curiosamente siempre de alguna manera la que me rescata es es la música y esto este este proyecto no pretendía salir en realidad esto ha sido una bola que se ha ido haciendo grande porque esto surge en en una comida de fin de semana en la que mi madre todos sabemos que una casas matriarcado y mi madre como buena jugada cubana y que ejerce de cubana me dice en la comida obviamente pero tú Tura compuesto canciones a Siria Cruz Lucia Willy Chirino de pero tú nunca nunca ha hecho nada tú cantado de Poti tal y mi mujer se suma a esa historia en la que me afean la conducta hombre la verdad es que nunca no había surgido la ocasión pero yo me quede con con con eso fue componiendo canciones Un día me metí en el en el estudio Etienne el estudio llamé a a amigos cubanos músicos y compuse grabé lo que es lo que son las bases grave las bases y tal y ese fin de semana entre en crisis porque dije vamos un momento superior yo lo que pretendía hacer era quiero hacer un disco Guajira quiero hacer un disco cubano de verdad del yo admiro pues a toda esa generación de de cantantes Benny Moré Rolando la serie lo más cercanos pueblo montañés en fin toda toda esa gente en fin siempre lo ponemos hablar de músicos cubanos imagínate no no terminamos pero pero claro entre en crisis porque Bt la cama he dije en un momento yo yo no puedo hacer un disco Wanjiru porque yo salí de Cuba muy pequeñito yo he vivido en de vivir de ir al cole en en Buenos Aires en San Juan de Puerto Rico en Caracas en en Chicago en México en Madrid cosa que yo al final sí evidentemente Mis raíces son cubanas y yo siento mucho me siento muy muy cubano pero claro a lo mejor no estaba haciendo todo lo honesto que debía hacer entonces a la mañana siguiente literalmente llamé a Josemi Carmona a mí le dije oye Josemi tienes un hueco esta semana sí sí espérate que no sé qué José Mir además faltan segundos para para sumarse a a a tocar y hacer música los encerrados en el estudio metimos la guitarra de flamenca de de Josemi y a la semana siguiente llamé a José Goikoetxea de Rentería un amigo acordeonista elige Josean tenemos que metros acordeones

Voz 0550 05:27 la base y la raíz es cubana o en algún momento dominicano porque hay un merengue o o puertorriqueña pero hay una guitarra que la hoy es ahí de fondo de Josemi hay un acordeón

Voz 0550 06:04 bebo San Juan es solamente para esta música

Voz 1995 06:07 bueno vamos a continuar hablando con no sé con quién lo ha con Bebo cómodo con Bebo Aragón vamos a continuar hablando

Voz 1995 07:23 bueno pues estaremos pendientes el resultado de esa segunda votación en la primera Meritxell Batet no consiguió por un voto la mayoría absoluta cómo es la vida no estamos escuchando los resultados de la votación de esta décimo tercera legislatura con música cubana de fondo sí que la vida está compuesta de muchas cosas no pasa nada es lo normal y de normalizar este tipo de cosas en uno segundo seguimos hablando Bebo Sanjuan y con Emilio

Voz 1995 08:01 la música cubana en nuestro país siempre ha tenido un nuevo nombre

Voz 8 08:06 vemos San Juan

Voz 8 08:14 el pasado que es mucho a veces no es sencillo pero esto es pasado y futuro chico de largo recorrido que en este mundo hiper conectados durante décadas volando bajo el radar y que ahora

Voz 1995 08:29 decidí demostrar por primera vez su trabajo público a través disco que condensa las influencias que su Cuba natal

Voz 11 08:50 se nota impediría mi tiempo mi abrazo cuando se es una simple

Voz 1995 09:11 lo que nos contaba antes vemos al juegan Emilio Aragón en cuanto es patios de colegio asestado a lo largo de patios de colegio

Voz 0550 09:22 yo por ejemplo en Chicago en Santo Tomás de Canterbury cinco años en en Buenos Aires en Caracas en el colegio Félix Buenos Aires en el colegio San Miguel y San Juan de Puerto Rico en la caigan San José de México aquí en Madrid evidentemente siguiendo allí a mi padre en Miami también toda mi familia cubana también tengo familia en Cuba en Miami en los dos evidentemente Cuba está desgraciadamente partida en ese sentido pero pero el hecho de que mi padre hiciera programas en en distintos países incluso actuaciones también nos movía que nosotros nosotros éramos inquietos digo cuando nosotros digo a mis hermanas y yo a mí me gustaba mucho también acompañarán a mi padre decía ayer en una actuación en no sé dónde nos íbamos con él y claro evidentemente nuestra casa era el camerino del lugar que eso es una cosa que a mí me gusta mucho de de de la profesión que que la gente muchas muchos artistas recuerdan la ciudades por los camerinos los los telones y por el

Voz 1995 10:40 en la tertulia Hablamos con con un tenista que que se retira maravilloso competido diez veces en el torneo de Roma en la ATP Ron nunca había visto el Coliseo fíjese la vida de artistas y deportistas exacto así es decir que que que vive es una realidad poco a poco paralela no te preguntaba lo del colegio porque el fondo tú estás acostumbrado a un sitio y tratar de que te acepten tratar de disgustar de conocer nueva gente eso ya es una actitud vital el hecho de llegar a un City descubrir latía debe ser completa y además mi padre y mi madre

Voz 0550 11:12 siempre nos decían algo que nosotros ya lo habíamos interiorizado que era tu eres venezolano actúa ahora eres mexicano o tú ahora eres puertorriqueño actúa ahora eres argentino y luego también algo que nos ayuda muchísimo un vehículo de alguna ahora que no sabía muchísimo era la música yo desde niño he hecho música en casa hemos hecho música entrar a través del folklore del país yo por ejemplo en el batió de en Buenos Aires pues yo cuando llega a Madrid llevará porteña absolutamente porteño yo cuando el patio del colegio yo era que tocaba el bombo liguero IED que el la samba era el que decía a dentro pum pum pum pague yo era entonces él los por los propios venezolanos yo tocaba el cuatro y en fin que el folclore de alguna manera nos ayudaba también a comunicarnos con con la gente

Voz 1995 12:09 por el momento el titulares yo cuando llegué a Madrid era porteño una demostración que de todos en este disco la vuelta al mundo en este disco llevado una canción que compusiste a principios de los años noventa y que la gran Celia Cruz grabó en el noventa y tres la canción se titula

Voz 12 12:26 de La Habana hasta aquí

Voz 13 12:28 la corriente

Voz 1995 12:37 dos

Voz 12 12:38 una cosa

Voz 3 12:40 de aquí corriendo a ataba

Voz 1995 12:51 a aparecer nuevo y por eso estamos viendo el pasado ese amor por esa música lo estudió siempre en año dos mil dos tu padre maravilloso Miliki la audiencia de la cadena SER se pone en pie saluda llevó a grabar un disco con Celia Cruz Chirino que tenía algunas canciones compuestas por ti cómo estará Cuba

Voz 12 13:09 no me borra

Voz 1995 13:21 pero vamos poco más de verás en año mil novecientos noventa

Voz 4 13:26 hace ya casi lo he dicho que ayer es que ahora el noventa suena ya lo he dicho yo y me ha dado

Voz 1995 13:33 lo que sí me ha dado un golpe en el año mil novecientos noventa hace casi treinta años consiste una entrevista a Canal Sur durante está más muy curiosa porque la entrevistadora te iba echando las cartas del tarot mientras hacían

Voz 0550 13:43 pero mira de mismo modus es una cosa que no me gusta nada pues

Voz 14 13:46 escucha lo que decía con atención yo te veo muchísimos viajes toda la vida los viajes al extranjero continuamente tiene me encanta de sí sí sí sí yo creo que es desde los que dará la vuelta al mundo fue en varias ocasiones hacer

Voz 1995 13:59 esto con el título del disco

Voz 3 14:03 en que no hay mal que por qué con el vino

Voz 1995 14:11 la frase en aquella entrevista hace treinta años y fíjate que es interesante escuchar desde la perspectiva eh

Voz 15 14:17 todavía la gente el polifacético bueno lo tienen como como muy asumido y el hecho de que tú despistes mucho a la gente haciendo atacando en varios frentes es malo no es bueno

Voz 1995 14:28 el polifacético más de treinta años ya hablábamos de de lo que hablamos hoy por fin de Emilio hace de todo que canta que va Payá que hace una sinfonía que hace una película Goya que sabe recordarlo denominar menos mirada nominaron a el Goya el polifacético que es un término tuyo directa puertas inventado todo

Voz 4 14:52 te persiguen

Voz 0550 14:54 yo lo que yo hablábamos antes fuera de micro que quiero que en en la vida hay que hay que ir con con libertad y hay que hacer las cosas con con absoluta libertad yo recuerdo con una de las de las cosas que que me dijo mi profesor de Composición en EEUU John Hayes jo porque saben empeñado año que quería componer alguna cosa serial a tonal y él me decía de verdad porque tú te fuiste a estudiar música medalla con una edad ya en el noventa y ocho me fui a su y quería estudiar con ese profesor de Composición en concreto que es John Hayes de que que daba clases en el New England Conservatori en en Boston y me fui me fui un año y él me dijo mira sino componen libertad vas a estar vas a ser cautivo y preso de de del resto de la gente tú haz lo que te dé la gana y compone él me dice además es que tú por mucho que componga esa tonal tú eres tonal o sea que deja de tal es verdad que yo yo creo que uno tiene que hacer lo lo lo que quiere lo que le apetezca evidentemente si es honesto si lado la propuesta es honesta y sin se hace con verdad hay tal por ejemplo este este proyecto de de Bebo sin sin querer tiene una Verda inherente porque es que este esto no pretendía salir al mercado eso a mí Manning manido empujando y me han obligado a publicarlo una persona que está por ejemplo aquí otra persona que está aquí yo otras que están en en en casa que me han dicho esto no puede esto no se puede porque es un regalo para mi madre para mi mujer me dicen esto no se puede quedar en el cajón entonces lo que primero había sido una cosa hecha con piano y tal dije bueno bueno pero dejadme meterlas de unos instrumentos más terminarlo ir por ejemplo invitado a a a participar no sé si seguro que conoce son cantante que se llama Jake Köhler es un chico que que habrás visto vídeos en You Tube de él que hace muchas voces si tiene muchas ventanas y está hacer una una gira ahora mundial y es ahora mismo es el protegido de Quincy Jones bueno pues la chica que que le acompaña a él con la guitarra que se llama Amaro que es una chica portuguesa que Javier Limón la hablamos cuando me la la la conoce yo creo que es gratuita aquí en el programa

Voz 1995 17:18 luego llamaron

Voz 0550 17:19 pues Maro canta una canción conmigo aquí que se llama norte y sur y y a mí yo yo estuve acompañando Alba Molina en el Instituto Cervantes de Nueva York y cuando ella sube al escenario del Instituto a cantar se puso no la garganta esta chica

Voz 3 17:40 le invité a cantar conmigo

Voz 1995 18:05 al revés donde murió en esa gente que consume esta música en Spotify Quique hasta disco de un tal bebés San Juan y entonces me gusta dice a buscar obviamente descubra quién eres en realidad es que no ha creído que estéis aquí

Voz 4 18:26 qué hace este abuelo de sería aquel que resulta que luego hizo

Voz 16 18:31 no te va a costar este personaje otra

Voz 0550 18:33 pues cobra más vida

Voz 4 18:36 que tú querías donde segura me da la sensación de que

Voz 0550 18:40 sí pero hoy te digo una cosa todo sea por por la música porque porque mira el disfrute que ha sido lo que comentábamos antes grabar con Josemi Carmona yo creo que Josemi Carmona ex y eso no lo digo por mí por quedar bien con el aquí en la ley de regalo

Voz 4 18:56 no no soy dos José además ya ya ya tiene ya una edad una carrera de tal Josemi Carmona

Voz 0550 19:02 es uno de los como tengo muchos amigos músicos que es uno de los mejores músicos no de ese país de los que hay actualmente en el panorama internacional como músico como guitarra es de las personas suda musical es de una versatilidad brutal es de una rapidez mental y armónicamente es un es una persona únicas ahí he tenido la fortuna de contar

Voz 1995 19:26 con él es un gran tipo esto como era que el músico que que hacer como no sé como nunca recuerdo en nombre de que subía al escenario decía un que decía de él se subió al escenario decía yo he sufrido grandes grandes mi música ahora les toca a ustedes y a partir de ahí el tipo construía un maravilloso concierto donde lo que hacía era simple de sacar y sacar todo aquello que le movía porqué Bono

Voz 0550 19:53 qué buen arranque se al partido a Giotto

Voz 1995 19:56 todo va a mejorar debo San Juan digo no tiene un nuevo viejo disco después de cuarenta años de carrera una vez más Bebo San Juan vuelve a sorprendernos por primera vez Emilio verdadero placer con un proyecto maravilloso con Antonio Vega

Voz 0550 20:20 bandera beneficio además que te adelanto una cosa va haber lo puedo decir no si ya ya ya ya

Voz 1995 20:28 has dicho va a haber esas para luchar gigantes

Voz 0550 20:30 nosotros nosotros hicimos Lucha de gigantes que fue toda esta campaña para Acción contra el Hambre y toco madera si todo va bien va a haber un Lucha de gigantes dos mayor estas navidades sí

Voz 1995 20:44 esa es una buenísima noticia ya hablaremos ya que es que lo hemos con con mira con Luis portador de buenas noticias celebrar la música compartirla música crear la música es algo que hacemos gracias a gente como

Voz 0550 20:55 Emilio como dice la canción y aunque de la vuelta al mundo siempre acabó juntas

Voz 4 21:02 no digas nada Platón no estropeemos lo dejamos