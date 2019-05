¿Demasiado joven para ser diputada?

Voz 0827

00:00

pues si esta mañana se ha abierto la nueva legislatura y conforme a su liturgia ha presidido el arranque de la sesión el diputado más veterano junto a las dos parlamentarias más jóvenes la de menor edad esta mujer Marta Rosique que tiene sólo veintitrés años y en el Hoy por hoy hemos escuchado esa conversación entre Lucía Méndez y Esther Palomera Lucía que ha dicho que es eso excesivo ser diputada esa edad Esther Palomera que discrepaba la verdad es que con la ley en la mano no hay ninguna polémica porque salvo algunos ciudadanos sin elegibles por sus cargos o por su situación penal cualquier español mayor de dieciocho años puede ser elegido para cualquier cargo representativo cuenta incluso puede ser presidente cosa que no sucede en otros países por ejemplo en América en donde muchos países se reclama tener más de treinta treinta y cinco años para ser presidente podría plantearse si los requisitos aquí en España son demasiado escuetos pero me temo que revisarlos sería un campo de minas porque podría podría dar lugar a la injusticia de estás sometido todos los deberes y carecer de ese derecho fundamental concreto también a discriminaciones inconstitucionales por razón de edad cerrando el paso al muy joven mientras se abren las puertas al venerable jubilado y finalmente a situaciones paradójicas que señalaba Esther Palomera que podrían dejar fuera del hemiciclo aún joven preparado y Maduro mientras ocupan escaños otros que a pesar de de su edad y lo vemos a diario manifiestan preparación y actitudes límites