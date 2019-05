Jóvenes políticos: ¿A qué edad se puede entrar en el Congreso? ¿Y aspirar a una alcaldía?

Voz 0313 00:00 en veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias a esta hora estamos todavía intentando digerir del todo lo que ha sido la sesión constitutiva de las Cortes Generales con muchos atractivos con algún momento de pesadez por la repetición de las votaciones a cosas con un paisaje nuevo que ya se inauguró hace cuatro años en la anterior legislatura con colores con camisetas con camisa sin chaqueta con gestos inesperados fue no conocidos hasta ahora con fórmulas de acatamiento de la Constitución bueno pues de lo más diverso ya en mitad este panorama incluso antes de que se produjera la votación esta mañana en la antena de la SER en Hoy por hoy un mini rifi rafe entre dos contertulias de Pepa Bueno entre Esther Palomera y Lucía Méndez a propósito de la edad y la validez de una diputado muy joven de Esquerra Republicana que se llama Marta Rosique tiene veintitrés años está capacitada sí o no

Voz 2 01:10 yo creo que a los veintitrés años seguramente ser diputado es excesivo no se tiene la madurez política in

Voz 3 01:20 pero no son los cuarenta tampoco la tienen el Lucía es decir que hemos visto pasar por aquí de todo por su orden

Voz 2 01:26 sí pero yo insisto yo creo que a los veintitrés años pues se es muy joven para ser diputado en mi opinión

Voz 0313 01:32 es una opinión sobre esa opinión construye su polémica hoy Isaías Lafuente

Voz 0827 01:40 la Fuenlabrada pues si esta mañana se ha abierto la nueva legislatura hay conforme a su liturgia ha presidido el arranque de la sesión el diputado más veterano junto a las dos parlamentarias más jóvenes la de menor edad esta mujer Marta los sí que que tiene sólo veintitrés años en el Hoy por hoy hemos escuchado esa conversación entre Lucía Méndez y Esther Palomera Lucía que ha dicho que es excesivo ser diputada esa edad y Esther Palomera que discrepaba la verdad es que con la ley en la mano no hay ninguna polémica porque salvo algunos ciudadanos sin elegibles por sus cargos no por su situación penal cualquier español mayor de dieciocho años puede ser elegido para cualquier cargo representativo e incluso puede ser presidente cosa que no sucede en otros países por ejemplo en América en donde muchos países se reclama tener más de treinta XXXV años para ser presidente podría plantearse si los requisitos a quién es caña son demasiado escuetos pero me temo que revisarlos sería un campo de minas porque podría podría dar lugar a la injusticia de está sometido a todos los deberes y carecer de ese derecho fundamental concreto también a discriminaciones inconstitucionales por razón de edad cerrando el paso al muy joven mientras se abren las puertas al venerable jubilado y finalmente a situaciones paradójicas que señalaba Esther Palomera que podrían dejar fuera del hemiciclo aún joven preparado y Maduro tras ocupan escaños otros que a pesar de su edad y lo vemos a diario manifiestan preparación y actitudes límites

Voz 0313 03:13 Ángels Barceló buenas tardes bienvenido a La Ventana como estas buenas tardes viste que hacía eso sí con la cabeza en que estas tú en que si en que no

Voz 0194 03:19 depende en que una persona de veintitrés años lo suficientemente maduros para ser diputado estoy ahí con Palomera bueno tú no dices ningún nombre yo digo Isabel Díaz Ayuso es suficientemente madura como para ser presidenta de la Comunidad de Madrid si sale elegida por ejemplo es decir que la edad no tiene nada que ver veintitrés años no

Voz 4 03:35 lo Maduro para ser diputado y lo eres para producir la ventana para producir hora25 o para votar a otro para adoptar otras cosas que no sean los vamos a hacer una cosa vamos a rebajar

Voz 0313 03:45 ha dado hoy un poquito más el límite de edad no no no con diputados a diputadas electos en no no hablo de eso pero resulta que esta mañana ha venido de Córdoba invitado por una diputada de Podemos a asistir a la sesión constitutiva de las Cortes avenido un chaval de quince años que estudia cuarto de la ESO que yo supongo espero y deseo que tenga permiso para ver para ver hecho pelas que se llama Fabio Esmeralda Fabio buenas tardes amigo como esta

Voz 5 04:06 yo he venido muy bien esta esta esta mañana ahí me han parecido ha tenido su momento alto un momento bajo

Voz 0313 04:13 a ver cuáles han sido a tu juicio los altos y los bajos

Voz 5 04:15 Blood bajo yo creo que tan claro el abucheo al independentista para mí sobraba porque es libertad de expresión en libertad de expresión libertad presión en la calle en el Congreso en cualquier ámbito de la vida aquí mismo incluso yo dando mi opinión libertad expresión tienen caben todo

Voz 0313 04:31 oye tú has venido hoy a la sesión constitutiva de las Cortes porque te interesa la política porque hay que hacer un trabajo para el Instituto por algo en concreto porque has venido

Voz 5 04:39 por mero interés vaya a mí la política desde hace un año y medio empezó esa

Voz 0313 04:44 sí porque yo creo que la policía

Voz 5 04:46 es algo que realmente cambia cosas no cosa que hablan ella en el Congreso sino cosas de tu día a día tener un juicio personal acerca de distinto ámbito te puede llevar a debatir con mucha personas en contra el nuevo punto de opinión y sobretodo yo me empecé a interesar por la política cuando en el colegio encuentra esa persona que no comparte tu ideología pero a pesar de ello quiere debatir con él y a ver si puede cambiar de opinión o no o simplemente dale tu opinión y que la conozca

Voz 0313 05:11 que la gente con la que comparte perdona Matías con la que comparte ese cole Instituto has tenido oportunidad de debatir ideas reproducido algo una situación como la de esta mañana en el Congreso de que alguien te abuchea que ser reproduce no eso no no no no es patrimonio de los políticos

Voz 5 05:27 piensan de manera distinta el choque vital

Voz 0313 05:29 doble vaya bueno pero choques se puede gestionar de muchas maneras lo que pregunto si sabes si has podido subsanar bien

Voz 5 05:36 no no no se puede subsanar hoy por qué por qué

Voz 0313 05:39 esa escena política hace cosa un año ocurrió algo en concreto de la moción censura las últimas selecciones algún programa

Voz 1501 05:46 la uno de radio algo ya te digo no

Voz 5 05:49 no te interesa la política o menos de lo que miman pasado personalmente no te interesa la política por lo que ves en la tele sino por lo que tu día a día está sintiendo alrededor Easy esa manera de opinión y esa opinión tuya personal y esa forma de hacer las cosa la dicen otra personas que pueden cambiar cosas mucho más grande cuando dice esto sirve para algo a informar porque aquí hay futuro

Voz 0313 06:11 pero tú por ejemplo en casas mamado mucho la política o bienes de un ámbito donde se hable mucho de esto o no

Voz 5 06:16 no de mi padre personalmente lo no en mi familia no interesa la política la verdad y de hecho el populismo

Voz 6 06:22 muy bien lo tiene si viene alguien que te dice

Voz 5 06:28 cosa que te gusta lo IRI los votantes

Voz 6 06:30 sí

Voz 1501 06:33 yo creo que es mucho

Voz 0827 06:35 dado quince años el difunto

Voz 0313 06:37 dado Fabio si no es muy diferente plan plan

Voz 1501 06:40 darle Si es apta Marta Rosique con veintitrés años para ser diputada planteándolo a los otros que casi doblaba la edad de apartarlos y que que si se les pregunta directamente a Fabio no pero yo no quería decirles Fabio te quedan casi tres años para votar al tú te verías con coraje de hacerlo ya de votar ya no desentonar de los votantes mayores que decidimos quién quién no vota

Voz 5 06:58 bueno esto puede llevar a debate no porque es diputado a los dieciocho está bien votará dieciocho está bien antes nos es porque de hecho la mayoría de adolescente la política hay algo que no le interesa y que lo que su padre dígame lo que van a hacer así que yo creo que no

Voz 0313 07:16 pero tú si pudieras votar el domingo tendrías claro quién votar

Voz 1501 07:19 a quién fuera si lo lo tendría claro si no pues ese es un paso un primer paso importante es el hecho de que el voto del del adolescente lo decían los padres es el mismo celebre argumento que se hizo para postergar el voto a las mujeres porque en confesor iba a ser quién iba a decir

Voz 0827 07:32 sí pero ahora de la mujer no se pasaba en este caso le Fabio se pasan tres años jaleo de la mujer era para toda la vida Fabio sería espera solamente dos años y medio

Voz 7 07:42 oye tú tienes ganas de jugar

Voz 0313 07:44 pensaba o te ronda por la cabeza dedicarte a la actividad política en el futuro

Voz 5 07:48 sí la verdad es que sí pues mira quiero que os aludes

Voz 0313 07:50 nuestro siguiente invitado vamos que lo escuche se que con él si te apetece no menos mucho mayor que tú en un pueblo de Zamora que se llama Villa que tiene menos de trescientos habitantes hay un chaval llegó un chaval con todas las de la ley tiene diecinueve años en fin quién los pillara que aspira a ser el nuevo alcalde del del pueblo no se presenta bajo las siglas del Partido Popular se define como responsable joven con sentido el civismo votó por primera vez en las generales últimas el el el veintiocho de abril compite con la actual alcaldesa que lleva treinta y dos años en el Gobierno primero con el Partido Socialista Irujo con ahora decide es uno de los candidatos sino el que más joven de toda España ante el canto buenas tardes

Voz 8 08:27 buenas tardes qué tal Juani ha salido de clase además por atendernos no si de que salir de la Academia bueno ya lo siento ya lo siento pero pero pero pero que de inglés pero a ver para ser político en España no hace falta bueno bueno bueno si ahí te has ganado Juan legal todavía oye estás terminando segundo Bachillerato porqué

Voz 0313 08:48 Política cuéntanos los motivos Juan que está escucha atentamente Fabio eh

Voz 5 08:53 eh

Voz 9 08:55 pues yo me he visto obligado a meterme en la política sino un poco del pueblo Porres la abandono que sufría Mi pueblo y sufríamos los ves no es que no nos lo merecemos no tenemos porque estar aquí esperando a que alguien de fuera venga a solucionar los problemas Si viene que tampoco sabemos si va a venir yo creo que alguien del pueblo tenía que dar un paso adelante y el equipo del PP de Villalar no creo yo que yo era una buena opción confiaron en mí y en eso estamos

Voz 0313 09:18 qué qué qué problemas más serios son más graves tiene que Villa el afán

Voz 9 09:23 pues el abandono de de los servicios básicos como pues una tienda de comestibles que hemos perdido no tenemos no tenemos las eso hay que tener con la gente mayor que no puede tenerme unas facilidades que nosotros un pueblo que está muy cerca de Zamora y yo estoy esto que tardamos quince minutos en llegar a la capital pero una persona mayor no más fáciles que los fondos para conseguir un medio para venir ir a la hora que el interés

Voz 0313 09:46 oye Konko que media de edad tienen los compañeros y compañeras que te acompañan en la en la lista electoral Juan

Voz 9 09:52 la mayoría son menores de treinta años tenemos creo que son tres personas de la lista que son mayores de treinta

Voz 0194 10:00 dime una cosa porque crees que te han elegido a ti que crees que ellos han pensado que es la persona idónea

Voz 9 10:05 porque yo creo que como siempre tenía buena relación con todos los vecinos que no si haces lo que pienso yo me llevo bien con todos los vecinos tenía una relación con toda la gente sido siempre responsable no he tenido nunca ningún nunca he creado mala fama a mi alrededor en el pueblo yo creo que podría la gente confiar en mí

Voz 1501 10:27 es una persona de consenso entonces no sale bien hay hay una cosa Juan antes antes el partido el partido político era para toda la vida pero eso cambió en dos mil quince incluso tú alcaldesa es un ejemplo porque era el PSOE ya ha cambiado de partido tú tienes un partido de reserva por si se desinfla el PP y tienes que también que evolucionan un poco políticamente

Voz 9 10:46 no sé no me lo he planteado yo creo que no no sé yo no les veo al PP posibilidades

Voz 6 10:52 Deep tiene una cosa quiere quieres del PP

Voz 9 10:54 porque es un partido que yo voy yo he ido siempre con sus ideales en el entorno familiar también hemos sido de los pidió los partidos un partido que nunca se ha alejado de mi pueblo incluso cuando no teníamos cuando años atrás que no hemos acabado más concejales siete el PP siempre estaba ahí para ayudarnos a echarnos una mano a mí conmigo se han portado muy bien ahora para hacer la candidatura para todo lo que les he pedido me han tratado como si fuera un ayuntamiento de tres mil personas

Voz 5 11:20 el mira qué Fabio quiere preguntarte algo en Tengo una pregunta va gratis que ha leído lo programa electoral del resto de los partido antes de afiliados del PP

Voz 9 11:29 sí me he leído algunos todavía no estoy al final PP

Voz 10 11:33 ya no eres independiente como independiente que dicen las encuestas

Voz 11 11:38 entonces bueno las encuestas dicen que gano pero ustedes no

Voz 0827 11:45 pero Juan quién es el Tezanos del pueblo es decir tú eres un candidato ideal porque las bien con todos quién es el que tiene el olfato para decir va a ganar este

Voz 9 11:54 sí tenemos empezando pero no sé yo

Voz 8 11:57 el bar es el de esta encuesta pero pueden pegar un patinazo gordo no

Voz 0313 12:07 son y cuáles son tus tus compromisos tus promesas para que la gente te vote sea porque tienen que votar Teatinos la alcaldesa que tiene ya más experiencia de mucho tiempo

Voz 9 12:16 pues yo tengo un compromiso muy grande con la gente y lo primero es que si salimos elegidos vamos a ser el alcalde de todo el pueblo de los que no hayan votado de los que no hoy de los que no hayan popa que ahora se estila mucho esto en los pueblos pequeños hacer sí ir en contra de unos y en contra de otras nosotros vamos es para toda la gente lo ha claro en el primer momento y luego que se va a escuchar a todos los vecinos vamos a darle voz a toda la gente hemos propuesto una asamblea vecinal para que todos puedan decir los problemas y soluciones que se le ocurre

Voz 8 12:47 Juan yo creo que es un pueblo pequeño avión podemos que el PP parece no pero bueno pero está bien que lo siente

Voz 11 12:51 ha dicho algo en el pueblo funciona

Voz 0827 12:56 de todas maneras yo creo que conforme la localidad es más pequeña digamos que la ideología pesa menos pesa más la consideración personal hacia otro alcalde yo me imagino a uno de Podemos

Voz 12 13:07 votando a un candidato del PP

Voz 0827 13:10 eh pues a lo mejor de tu perfil pues sencillamente porque confía más sentí que a lo mejor en su propio candidato viceversa no porque yo creo que ahí el peso de lo personal es más grande

Voz 9 13:20 sí aquí en los pueblos la ideología Casino hoy hay de todo yo conozco gente que han sido toda la vida de un partido ya aunque el partido les proponga como candidato un palo van a votar a ese partido

Voz 8 13:30 llega la mayoría de la gente sí

Voz 9 13:32 va a ser por la perdona yo voy a tener votos que serían en otras circunstancias para Podemos iban a parar

Voz 1501 13:38 pero sí sí ganas ganas Juan todos te dirán que te han votado no te preocupes que esto es lo que yo te quiero decir es que cuando la localidad más pequeña como como decía ahora a Isaías también es más difícil engañar a los votantes tú no puedes ganar a tus vecinos porque todos te conocen de toda la vida no

Voz 9 13:53 claro dices me conocen de toda la vida y no puede aquí no puedes engañar te has visto todo lo que has hecho como te has comportado en fiestas es no fiestas y entonces seis estás vendido como oye

Voz 0313 14:03 déjame que Fabio te pero tú dices preguntarle algo Juande cómo cómo le ha ido el como toma la decisión cómo han sido sus primeros pasos si merece la pena que despegó

Voz 5 14:11 primero paso que lo problema es fácil hoy lo hemos demostrado durante mucho tiempo veo que las medidas que plantea es darle voz a la gente y que cuente sus problemas pero no medidas para resolverlo tiene algunas y en especial en un tema de aquí del pueblo

Voz 0313 14:25 tiende a como extraíbles esquemas

Voz 9 14:27 pues mira también tenemos un problema muy grande que es la despoblación porque somos parte de la España vacía que estamos perdiendo gente cada vez más teníamos pensado movilizar un poco a la venta de casas privadas y públicas porque tenemos un solar muy grande que hace muchos años vino una hace trece años que tendría yo seis vino una ministra socialista con una primera piedra para hacer caso es de esta sociales según marchó la ministra marcharon todo sino que dejaron la piedra pero la casa

Voz 8 14:53 eso es remarcó que ha marcado Marco bueno

Voz 1501 14:59 cuántos turistas quiere Juan tenemos dieciséis millones sino es obra uno dos millones podíamos pasarlos a Zamora

Voz 0827 15:08 bueno el día de la elección en el pueblo os ponéis de acuerdo para votar a primera ahora ya sí que no tengan que estar los pobres de la mesa todo el día esperando a que llegue el último vecino o no

Voz 9 15:18 pues nunca nos ponemos de acuerdo y lo teníamos a las generales la verdad es que te hace muy pesado que no hay ratos que no viene nadie les Brown cultural pues de acuerdo

Voz 0827 15:27 claro tres horas estaba tres horas después ya pinitos

Voz 8 15:30 en el pueblo ya estaban vale quién ganó o quién ganó uno senadores explica Juan el PP el PP ganó las generales sitúa aspira a ser poca diferencia PSOE

Voz 5 15:40 bueno en un pueblo que vive tan poca gente como tú dices que está vaciado han actúas personalmente has intentado movilizar al a la a la gente a la población para que vaya a votar

Voz 9 15:51 sí yo voy casa casi puerta por puerta llegó mucho el programa ahí la ilusión y así lo hacen

Voz 13 15:57 no puedes llegar a todo el mundo eh aquí no no no eso te va a quedar nadie fuera del radar

Voz 9 16:01 me va a escapar ningún punto

Voz 13 16:03 Juande el tanto de amigo oye gracias por regalar

Voz 0313 16:06 Nos este ratito hoy y que tenga mucha suerte de verdad

Voz 8 16:12 un abrazo adiós donde yo creo que la polémica hasta hasta luego al mentes algo más hay más por gente con dos ejemplos sí que son justamente esos mensajes con Fabio ir con con Fabio y con Juan y yo creo que lo has cerrada

Voz 1501 16:25 a los setenta y tres años es demasiado mayor para ser diputado como era el presidente de la mesa

Voz 8 16:29 bueno bueno desde la mesa de edad

Voz 0313 16:32 pues Tinsa marrón setenta y tres años por cierto tiene una historia este señor que le vincula con Hora veinticinco antes es que es lo de Gonzalo Velasco y González me va a matar ahora su gran Gonzalo Velasco tertuliana y cinco seis buena ha estado fantástico el presidente de la de la mesa de edad el en las formas y en el fondo de lo que ha dicho y luego hace un ratito a en Hora catorce con José Antonio Marcos que les preguntaba ahí le interrogaba por lo que ha hecho han sido nada menos de tres minutos pero son una delicia recuperarlo la verdad le ha sorprendido su estreno parlamentario no

Voz 12 17:02 no porque me han preparado muy bien para ello tanto mis compañeros de partido como las asistencias de la Cámara el secretario general de la existencia de tal forma que estaba más entonado que un púgil

Voz 0827 17:15 cuando sube al ring el lenguaje utilizado

Voz 1018 17:18 ha preparado es una forma suya habitual de expresarse

Voz 12 17:20 mire lo que ustedes acaban de poner como un corto si eso es mi forma de expresarme lo que que dicho desde la mesa naturalmente lo llevaba escrito por qué pretendía que fuera una intervención muy corta muy medida muy respetuosa con el tiempo y lo de la Sacra urna que es bueno pues que realmente es que es puede ser sacro para una democracia entre otras cosas pues la urna que custodia los votos emitidos libre muy meditada mente

Voz 1018 17:52 le ha sorprendido el clima de tensión que se ha vivido sobretodo al término de la sesión

Voz 12 17:56 te voy a contar una historia creo que hay personas que no pueden vivir sin tener ese protagonismo que yo creo que no es debido creo que la Cámara tendría que hacer un propósito de enmienda en donde volviera Gracián sea dominara de Money podio Ia atendiendo al hidalgo se hiciera renacer irreal naciera hemos a la cordura es decir en los nidos de antaño no hubiera pájaros hogaño

Voz 1018 18:30 es usted el diputado de los últimos en llegar a la vida parlamentaria estrenará esta legislatura se que tiene más edad se siente desubicado por las formas por las palabras por el fondo o cree que puede usted aportar a esta vida política actual tan tan tan dura que tenemos ahora mismo algo de su sosiego dialéctico Ipsos

Voz 12 18:46 mire como médico trabajando muy ligado a un hospital pequeño durante cuarenta años ya sorprende poco venga lo que venga uno debe de afrontarlo para darlo la mejor solución y eso sólo se consigue mediante la deliberación con límites esos límites son la razón era Constitución

Voz 3 19:22 yo creo sinceramente que

Voz 1501 19:23 la actuación porque ha sido una actuación del presidente de la mesa de Agustín Zamarreño y el discurso de la presidenta del Congreso Meritxell Batet han sido de lo mejor que nos deja la sesión de esta mañana sin ninguna todo aquello con ese sabor de boca que nos dejan estas dos cosas así que eso sea el inexacto

Voz 10 19:39 por ahí por ahí vayan la ley el ex presidente de tal se parecerá Valle Inclán pero ha sido el que más se ha alejado del esperpento

Voz 0827 19:45 en cuanto a sabiduría perdieron mucha sabiduría hay poco argumental se mezclan la darlos cosas sale la pena que llevas dentro

Voz 1501 19:51 ex recordando que hay frases que no es fraccionamiento sino diverso diversidad y pluralidad los valores que siempre se ha pues el Consejo es el Congreso más plural que la historia democrática después

Voz 8 20:01 a ver si yo Esmeralda un placer amigo suegras mucha suerte