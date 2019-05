Un Presidente de la Mesa de Edad del Congreso a lo Valle-Inclán y las primeras broncas del hemiciclo

Voz 2 00:00 a la patria

Voz 3 00:05 es una marca percibe yo no veo rojos y azules yo españoles de blanco y vino por eso es el más lo haré así que Pataky la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 4 00:24 dado

Voz 5 00:28 eh

Voz 6 00:42 pararle los pies porque siguen creyendo estos machos de tierra que son puestos Bueyo siga creyendo

Voz 2 00:50 pues no te voy a hacer caso Pedro

Voz 0470 00:58 cómo está el patio como está el patio Toni Martínez buenas tardes Toni Martínez buenas tardes hola Juanma López Iturriaga tenemos desafío no aquí lo grande hoy vengo de gran holograma eh por qué

Voz 1220 01:10 bueno es que os estaba escuchando viniendo para acá lo de ayer cuando el chaval aquella de no era un holograma Time

Voz 0470 01:15 sí yo creo que no tenía idea de lo que estaba habla mi de Amaia yo no yo no muy bien pero no te enteras teniendo la tele Oller no no no no no ayer con el hombre que no te enteraste porque tú no te llegan a sangre entonces arriba pero no en la realización de la tele hay momentos que sustituye en el plano del escenario

Voz 7 01:31 no lo agrava ya ya no guarda eso no no problema imperial ya ya eh

Voz 0470 01:40 Vilar de Francisco buenas tardes buenas

Voz 2 01:42 las Artes México todavía no se sabe muy bien muy bien

Voz 0470 01:48 Especialistas estáis todos y eso no no Páramo también estaba con una camisa floreada que echa para atrás

Voz 7 01:53 es precioso muy bonita es prima queda bien parado primavera no nada esto no misa porque si soy feliz ya ya voy al final la figura del día no sido ni Oriol Junqueras ni Santiago Abascal

Voz 0230 02:09 ni Meritxell Batet Ny Pedro Sánchez ni Manuel Cruz como grafias Agustín hizo marrón diputado socialista de setenta y tres años que ha presidido la mesa de edad con su larga barba blanca tan larga tan blanca todos le llamaban Valle Inclán la barba hasta el pecho por debajo de los hombros a la altura de los pezones lógicamente imaginados los hombre de pezón visto y además las gafas redondas el peinado hacia atrás porque conserva pelo con ligeras entradas pero conserva pelo Valle Inclán o bueno según los mitos culturales de cada cual

Voz 1 02:50 sí

Voz 8 02:56 la vivienda beatle no era más anciano del lugar era bueno hecho siempre estaba de buen humor

Voz 0230 03:03 Agustín Zamarreño la tenido una primera intervención en la que ha dado una explicación sobre qué significa ser diputado que es el Congreso de los Diputados y atentos ha subrayado final

Voz 9 03:15 como comunidad humoral de personas que hacen sus propias leyes y las acatan

Voz 10 03:23 hacen leyes las acatan

Voz 1119 03:28 las saca tan no las atacan que hay un problema de dislexia vete en la política española no hay que atacar las leyes hay que acatar atacar no acatarse eh atacar no acatar si con buen criterio Agustín Zamora ha querido subrayarlo

Voz 2 03:43 las

Voz 5 03:52 todo por Larra

Voz 8 03:59 el rock'n'roll en las votaciones para ordenar las votaciones ha pedido agustín agustín ya para los amigos ha pedido a los diputados que no se aglomerado van con esta frase

Voz 2 04:09 venga

Voz 9 04:12 esto el caldo para que pueda resolverse que es una conversación tremenda por favor dado a veces se porque hemos creado una cola más grande que la del pan cuando la carestía

Voz 0230 04:29 el pan cuando la carestía es que es mayor

Voz 7 04:31 a más sesenta años de edad

Voz 0230 04:34 también sucedía que la mesa dada la mesa de edad se forma con los mayores y los jóvenes y la joven diputada Rosa Rosique que parece una declinación era joven y con su ímpetu juvenil llamaba a los diputados a toda velocidad velocidad juvenil

Voz 9 05:06 estamos teniendo un trombo de difícil solventa acción en el foso

Voz 7 05:11 la voz es que es médico médico es un médico ya jubila

Voz 0230 05:18 ADO pero que fue en la lista del PSOE por Burgos con el número dos y esta es su primera legislatura que seguro que mucha gente muchos de vosotros habéis pensado setenta y tres años seguro que lleva en las Cortes desde que fundieron el bronce para los leones pues no es un diputado novato haya sido la estrella de esta mañana

Voz 11 05:39 vengo

Voz 12 05:40 twiterías vamos de días estamos bebiendo hemos vivido al fin de una era televisiva Yell postureo cultural sea de renovar

Voz 0779 05:49 Paula lanza una pregunta ahora que se ha acabado Juegos de tronos cuál es el nuevo no veo Juego de Tronos

Voz 12 05:56 luego vamos con la pataleta de algunas fans de juega detrás que se puede aplicar a otras situaciones esto es una propuesta muy razonable de robos

Voz 0779 06:02 voy a pedir firmas para que repitan la última temporada del Real Madrid El Vito se suma a este tipo de iniciativas recogida de firmas para cambiar el final de Hey Jude demasiado largo les sobran nanas

Voz 4 06:18 hola

Voz 12 06:20 vamos ahora con baile si es que está solucionando con soltura una situación de

Voz 0779 06:24 cada quieres a este hombre como legítimo esposo y promete a Marley respetarle en la salud y la enfermedad en la riqueza y en la pobreza en lo bueno y en lo malo todos los días de tu vida de hasta que la muerte nos separe no gracias son estoy mirando

Voz 12 06:38 ya cámaras de teorías este programa de televisión que anuncia doctor recalcó para defender

Voz 0779 06:41 les ante Españoles por el mundo hoy Corea del Norte Lira Pyongyang unos días de vacaciones y me quedé por la acusación de espionaje

Voz 8 06:58 eh

Voz 5 07:41 la antigua dato P no

Voz 8 08:35 Dios hay dos anuncios que estamos emitiendo y aunque hablan de cosas con estamos emitiendo en la SER me vale vale y que aunque hablan de cosas completamente distintas tienen un punto en común uno de ellos

Voz 10 08:49 es el de lavadora Samsung tío serían en mi tele Samsung lleva pues va de ropa de ropa de gira da vueltas

Voz 15 08:58 los estás viendo una tele San Segundo estás viendo la lavadora

Voz 0230 09:01 aunque la mitad de tiempo Éste es el de el otro es el la promo la promo que hace el Ortega de La ventana

Voz 2 09:08 qué se llevaría a una isla desierta un transistor para escuchar La Ventana La ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría una embarcación pasarle creo que no me equivoco Miller

Voz 0230 09:31 bueno oye las dos promotor los dos anuncios tienen algo en común y es que no se hablan del encierro de la angustia de estar encerrado es un hombre no sabe que está viendo una lavadora y una mujer a la que propone la desierta y piensa en cómo salir esto es ahora mismo la política española que es una sensación de encierro algo angustioso la sensación de estar viendo una lavadora también esta mañana en la sesión de las Cortes buena parte de la atención estaba en quién saludaba quién que es como mirar una lavadora saludar ya Pedro Sánchez a Oriol Junqueras descubriría así al fin la alianza antiespañola

Voz 7 10:12 ya sabes que la mañana ha comenzado con una

Voz 8 10:14 dosis de política Nini que los diputados de Vox han llegado oprimen para sentarse en los escaños que habitualmente ocupan los socialistas

Voz 2 10:26 el niño

Voz 16 10:28 amo ni ni ni ni luego

Voz 0230 10:31 se ha sabido o eso han dicho que se han equivocado que querían ir enfrente cuando te sientes bien las palabras son un poco de pantera rosa rachas de pantera rosa pero le han hecho un favor a Pedro Sánchez en realidad que así ha podido saludar a Santiago Abascal desarticulado preventivamente el comando hispano español que buscaban el saludo con Oriol Junqueras la prueba de la anti España saludo vasca

Voz 13 10:53 no no a otro

Voz 0230 10:56 saluda así contaba Inma Carretero el saludo entre Sánchez de Yunquera

Voz 0806 11:01 todo en menos de un minuto en el escaño de Pedro Sánchez el presidente estaba asentado no

Voz 17 11:05 vantado Junquera es de pie en el pasado

Voz 0806 11:07 yo escoltado por Gabriel Rufián nos confirman fuentes socialistas que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya le ha dicho al jefe del Ejecutivo tenemos que hablar Pedro Sánchez le ha respondido que sí que hay que hablar pero dentro de la constitución de la ley

Voz 0230 11:23 tampoco Eva tampoco hay muchas opciones por todos los oyentes no iban a decir no tampoco es que no hay muchas opciones es más antes se consideraba un mérito saludar al adversario por más opuestas que fueran las ideas antes es decir ahora se considera debilidad todo lo que no se a comerse al adversario podría ser sospechoso de signo de debilidad Si llega un diputado pues qué le vas a decir la situación ahora mismo es es complicada Inés Arrimadas por ejemplo ha saludado a algunos de los diputados presos no así Albert Rivera C's no así bueno lo contamos todo el día lo vamos repitiendo los diputados preso los disputó los presos tenemos que saber que esto es una excepción en Europa no es que haya en Francia tres tres diputados presos en Alemania los seis diputados en Hungría dos no esto en la Unión Europea no hay diputados pero eso es esto indica pues que la situación es difícil y más porque son presos que no han sido condenados todavía y ahora la Mesa del Congreso tiene que decidir si les sus de como ha solicitado el Tribunal Supremo en follón dice Albert Rivera que los diputados presos no tenían que estar aquí que esto no es una cuestión jurídica

Voz 10 12:31 porque me parece que tiene que defenderse la dignidad al pueblo español ya es una cuestión jurídica

Voz 0230 12:35 a ver si la suspensión de un diputado no es una cuestión jurídica pues sí que vamos bueno

Voz 7 12:40 por tanto si la ley dice que tienen que ser suspendidos automáticas

Voz 0230 12:42 ante no tienen que estar aquí esto lo decía esta mañana en Hoy por hoy antes de que se constituyeron las Cortes esto lo tiene que decidir ahora la Mesa del Congreso a petición del Supremo hay un procedimiento para esto pero Albert Rivera hoy iba claramente con el propósito de tener el como se dice este el MVP el más valiente y poderoso esto pues es más valiente y poderoso cuando Oriol Junqueras ha prometido su cargo con una fórmula que hablaba la república catalana ser preso político lo has diputados de Vox han comenzado a hacer ruido con manos y pies

Voz 8 13:14 compromiso republicano

Voz 0230 13:23 esto en teoría es un boicot para defender la democracia pero en el Parlamento hasta ahora la democracia se defendía con la palabra y con la ley es la primera vez que se defiende la democracia con los pies frente a la palabra esto no se había visto Albert Rivera ha pedido a la presidenta del Congreso la recién estrenada Meritxell Batet que actuara porque los independentistas habían atacado

Voz 18 13:45 el decoro al hablar de presos políticos si es ha incumplido el artículo ciento tres puntos uno insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia España es una democracia aquí no hay presos políticos hay justicia señora presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes personas que han atacado a las instituciones del Estado

Voz 7 14:06 ahí estaba el tema que actúe claro no iba a bajar Meritxell

Voz 0230 14:09 no sé que actúe que actúe como Batman la presidenta respondida que esas fórmulas de juramento o promesa se vienen haciendo desde hace años que el Tribunal Constitucional ha dado validez pero como los de Abascal habían hecho ruido Ribera pedía actuaciones la competición faltaba falta por ver qué haría Pablo Casado quemarse a lo bonzo o cantar un tango es siempre pero aquí Casado ha dejado la actuación en solitario para Rivera yp para Vox ha les ha dejado un poco en fuera de juego como les ha dejado bueno esto son los híper ventilados nosotros institucionales no ha pasado esto en el Senado o no exactamente Raül Romeva también ha hablado de la república catalana oye al senador popular Fernando llamar al siguiente senador al que le tocaba después pero el presidente del Senado Manuel Cruz ha permitido seguir hasta el final

Voz 19 14:54 juraba acatar la Constitución hinchado la proclamación de la República catalán hay siempre con libertad y la igualdad y la fraternidad Rosa Torner no Viti

Voz 8 15:06 en la GAO o pero supo pero ya se ve que sí

Voz 7 15:11 dice iba a ser difícil

Voz 8 15:14 legislatura libertad esta legislatura

Voz 0230 15:16 legislatura que será común es que hay Blum este juego que te metes en un sitio tienes que salir mientras que persiguen de paso en cosas que hacerlo en un tiempo no

Voz 4 15:31 tiene otros un sketch

Voz 0230 15:33 que por cierto se ha hablado mucho de los saludos de Pedro Sánchez a quien saludaba quién no pero el saludo que no se ha visto es el saludo de centro hecho

Voz 2 15:45 esto

Voz 0230 15:49 es bastante curioso porque el domingo hay elecciones que son europeos pero también locales municipales autonómicas cuando se

Voz 1119 15:55 CAM las cuentas de los posibles resultados

Voz 0230 15:58 se dice puede ganar el PP aquí o allá pero no se añade con los votos de Ciudadanos

Voz 20 16:04 mi madre de sí

Voz 7 16:08 que cuando cuando te queda aquí

Voz 20 16:10 fíjate

Voz 7 16:15 pero es que nada menos que si se disponen a gobernar Madrid con una mayoría de PP Ciudadanos y Vox y la Comunidad de Madrid también señor Gabilondo la Comunidad de Madrid la pueden gobernar

Voz 0230 16:30 Ciudadanos Partido Popular y esta mañana en las Cortes pues hacen como que no se conocen

Voz 21 16:37 no no

Voz 0230 16:39 nada habría sido más lógico retratarse los tres juntos no no tienen tantas ocasiones deberse Nono todo eso aquí estamos vamos a conquistar Madrid los apoyamos uno para todos todos para uno

Voz 5 16:54 no

Voz 7 16:57 bueno no pasado mira por razones descaro

Voz 8 17:00 no es un caso raro de Alianza

Voz 7 17:02 que a la vez explica es esconde esto raro esto merecería tal vez un verbo nuevo el verbo explico Ander o y que se explicita están gobernando en Andalucía pero se ven y fingen que no se conocen son como amantes de bolero

Voz 8 17:24 es una amor de habitación de cuatro a siete bueno al público fingen no conocerse pero dan por hecho que están de acuerdo todo el mundo lo sabe esto es explicó

Voz 7 17:37 te parece

Voz 22 17:40 no no

Voz 12 17:43 venga la música siempre la música que no aunque por qué no porque no están los extraterrestres hoy han subido un trombo sabes se en el acceso a la tierra y entonces han quedado atrás vamos con una entrevista normal y corriente suele decide de la sintonía Alicia de la sintonía

Voz 7 17:59 la nuestra normal la de David

Voz 1610 18:07 he visto dos Juego de Tronos ya no si aquí y luego a las seis coma Cubelles haremos debate debate hemos hecho una porra en la SER la única persona que que ha ganado es grande del Quito La Ventana sí sí sí sí bueno pues ya podemos decir que la Iturriaga a Yago de Vega

Voz 7 18:25 sí sí sí vamos gente entendida gente entendía participar si queréis las redes ese los oyentes bueno

Voz 12 18:38 bueno ya que ya sabemos es decir que la gente decente ya he visto el último capítulo de Juego de Tronos y os vamos a vamos uno de los miles de oyentes que han levantado y han dado de bruces con la triste realidad cuando sacaba la serie vamos a hablar de esta gente no que tiene que encontrarse con con la realidad y una estas personas es Julia qué tal Julito Julia Steely que bienes como representante de los millones de fans que hay en el mundo de Juego de Tronos El día después que vuelve a la rutina no si ha sido duro

Voz 23 19:06 supongo a mucho muchísimo porque volver a tu vida real después de este último mes y media o o darte cuenta de que tiene familia de que tiene y sus hijos trabajo una mujer pues muy duro no

Voz 12 19:16 ha seguido nos cuentas pero es que antes quiero Juan que que te pongas los auriculares que puestos porque el equipo de producción de La Ventana elabora un perfil musical tuyo que bueno que bueno que yo creo que sirve para para para cualquier fin de Juego de Tronos vamos a escuchar a Julia Steely que desde su punto de vista

Voz 24 19:34 en mi niñez

Voz 25 19:36 dudas

Voz 14 19:37 con Francia pequeñito Juli Steele que se emocionado escuchando Mediterráneo ese Mediterrani Joan Manuel Serrat ese Mediterráneo que tanto le gustaba y que tanto le recordaba a esos veranos de Santa Pola así pues ya de pequeño apostara por lo menos podía intuir que de mayor sería carne de freak de Juego de Tronos

Voz 0779 20:03 hombre

Voz 14 20:06 siempre recordará cuando vio por la tele el concierto de Queen en Wembley mostrando así su predisposición a que le gustara lo que le gusta a todo el mundo como Juego de Tronos siguió muy atentamente las desavenencias entre los viven los cotilleos que se contaban en relación a la influencia de Yoko Ono en su separación vamos que era un flipado del petardeo de las intrigas palaciegas con esta canción de Joaquín Sabina se ilusionó con princesas con tronos y con destronado con aspirantes a tronos que acabaría mal Julio Steely que nunca ha tenido imaginación prefiere que le cuenten historias sencillas cero complicación como Juego de Tronos y no olvidemos el folleto Teo también le ha gustado siempre a Juli el rollo pica Antón del fuelle Teo ya que su vida sexual es un desastre o no

Voz 4 21:29 The Wall Street que buenas tardes me verán aprovechó para Olga

Voz 28 21:37 me gusta muchísimo no haber descrito

Voz 0779 21:40 cuál soy simple no no no no yo soy que le pregunta cuál es tu plato preferido y que digo paella correcto me pregunta cuál es tú un lugar para perderte

Voz 12 21:52 París no supo un libro está claro que sí

Voz 0779 21:57 bueno hoy no contamos que la vuelta

Voz 12 21:58 Tina ha sido bastante dura después

Voz 0779 22:01 que me había olvidado se todo del trabajo yo lo he tenido al trabajo vamos que yo no ha ido a trabajar en un mes y medio que dices

Voz 12 22:06 si te que trabaja ya se controladora

Voz 0779 22:09 el aeropuerto del Prat no tengo ni idea de cómo un aterrizar los aviones durante seis semanas y media marchó Julio bueno pues culo salvar puedo saludar a todo el mundo todo el mundo

Voz 12 22:23 sí que sirva de homenaje a todos los fans de Juego de Tronos hay que se que tenemos preciosa

Voz 10 22:33 es lo normal sientes este seísmo

Voz 29 22:36 dicen es que me de llamarles directas

Voz 25 22:39 supera por primera vez en seis meses

Voz 2 27:11 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 27:19 no

Voz 0470 27:23 no faltan veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias estamos en La Ventana en Todo por la radio y aterriza por aquí uno aterriza en lo que ya estaba pelo vuelve aterrizar José Anta

Voz 2 28:19 los responsables Critics más cosas esperarse Francisco Heras

Voz 17 28:26 bueno de semana triste en Youtube entre Eurovisión en Juego de Tronos se han ido las drogas y los dragones pero la vida sigue hay que pasar página doble decepción sobre todo con Eurovisión dicen que dices que te esperabas también España Eurovisión tenía los ingredientes los eurofans están indignados lo resume muy bien en youtuber mal ver en su canal vamos a escucharle

Voz 41 28:50 vamos a vivir a algún festival de Eurovisión sin algún grada Polonia llámalo cantar llámalo B Real como cabras en celo siglas personal no voto a Portugal pregunto estáis mal de la cabeza porque eso fue arte lema no eres dar Weiler por qué cantas así es que esta voz la tengo yo de resaca Miki lo índices pavor Corp pagó de este sábado donde en dos palabras Il peca alero único que debo decir es el muñeco sacaron lo que comen a veces mis perros sobras

Voz 2 29:30 en Eurovisión bueno pues es el papel de España que nunca digamos nada de dejar Eurovisión de hacer Brexit que lanzaba un abrazo del juego de Europa corriendo vamos otro youtuber for Fax más de un millón de seguidores hemos hablado de él porque no par además

Voz 17 29:49 de reportajes en este caso ha juntado un euro fan ir a uno que no lo es es decir un amante de la música para conocer todas las caras de la moneda

Voz 2 29:58 escuchamos

Voz 25 30:00 qué le diría a alguien que ha sido aumente Eurovisión que no entiendo porque lo hacen habiendo hoy en día todas la cantidad de música que tienes de escuchar a gente que lamente tiene una canción y luego se olvidan de ellos que tuvo esta musical es un poco pobre gente con poco que mejor lo contesta artistas celebrada euros iban en España iría saberlo sí claro sin duda me que me pagaran idea

Voz 2 30:25 pero voluntariamente no gratis tampoco porque español no gana y otra que salía o no tenemos cuyo para salir eso sí es Eurovisión

Voz 17 30:34 con Rosalía artillería pesada Madonna Cd tu trono primero hay que meter Rosalía volvamos a forfaits porque acaba de fichar zapateado esta este youtuber va de mérito mérito a entrevista Pablo Iglesias a Gabriel Rufián a todo bueno entrevista a todo político que se deja ahora le he dicho que si Íñigo Errejón el candidato

Voz 42 30:58 qué tal me mola mucho el rap y el rock que se hacen Madrid videojuego inicio bastante al FIFA como lleva que todavía si si a usando la misma coña ya desde hace cinco años pues era es que eso me pasaba de antes

Voz 7 31:10 a Encarni en un avión para tome una cerveza Concello tiene

Voz 0799 31:14 tengo treinta y cinco palos no me molestan porque estoy acostumbrado el único problema es que cada vez que alguien te hace una broma similar te la hace convencido de que es híper original tienes que reír en plan luego te escucha en plan es superdotado mejor uno gilipollas catorce años que listo eres programas no lo que pasa que como suponía gente a catorce

Voz 2 31:32 bueno más para rejones Barrajón está mal lote está mal lote y luego está el rap el ska botellón ni de Cali guay dice palos m t año Lope sí

Voz 17 31:47 a veces germen por lo que apuesta Ter la pensadora de Youtube ella es la Naomi Klein de los lights esta arquitecta analizador los elementos que definen la estética Trapp de los videoclips de pim flaco la Wii va ni bueno iré más gente con nombre de Pokémon de agua

Voz 43 32:05 sí eso es conclusiones vamos a hablar de las imágenes costumbristas que usan los espacios industriales iconografía religiosa la estética kitsch la moda sport y la presencia de la tecnología aunque es mía aquí Adeva que sale en chándal y con tacones estoy sola mutación del chándal ya le dan un concierto con plumas usar realmente esto es como la reivindicación de la ropa cómoda estar frío ordinarias son esta de moda está de moda ir carestía que Rosalía de pelo sintético con un chándal migas glamouroso Ivins aquí con el amoroso y a juego la parte arriba con la navaja realmente deba hilazón que están velando por la seguridad mental de toda nuestra generación están sentando las bases de una ropa cómoda y glamourosa y tú a y sin saber que es que es a ver claro si pasamos frío no está de moda

Voz 17 32:47 Rosalía nunca sale sin su revés quita lo sentiría Words tomar nota y un caldito después de recoger el gran mientras sólo por último vamos con el servicio público de la sección cocinar es un aburrimiento para la humilde para los millennials eso lo sabe todo el mundo si no existiría el cocido Challenge las lentejas el reto de las lentejas cortar zanahorias no es compatible con esta recoge el Whatsapp escribiendo rápido no se hizo para eso gracias al canal Miriam malo blogs es compatible estar nutrido y a la vez estar a la última ella recomienda dedicar una mañana preparar comida ya si esta para toda la semana

Voz 0419 33:24 empecé haciendo una olla enorme de arroz if we ANPE agravado Carlos ingredientes ahora vamos a cocinar la coliflor vamos a ponerles harina vamos a jugarnos me leche pues para hacer una vez Sammy les Tijuana ingratitud de los tipos te ha añadido el alcohol para que estas lentejas que vamos a hacer tengan algo más de verduras es siguiente elaboración Baxter la del carné carné cuando total del comino unos filetes de lomo en salsa de cacahuete y ahora ella lo último que queda es cerrar los Tucker

Voz 2 34:00 parece muy bien

Voz 17 34:03 está comen a hacer nada pero bueno haber luego está el siguiente truco el mío yo no vivo con mis padres pero me gusta ir a menudo a su casa porque sólo hacer la compra allí no

Voz 0230 34:16 harina cruzar alguna vez pregunta

Voz 17 34:19 Eto'o gente

Voz 2 34:22 tú has encontrado youtuber para sí pero serán probablemente si no ha sido el otro día lo comen

Voz 1220 34:30 vamos

Voz 7 34:37 venga vamos a saludar a nuestras dos concursantes de hoy que es la primera vez que va a concursar dos mujeres está fantástico la primera es deseaba Virginia allí nos atiende creo desde Valladolid es asesora laboral a Virginia

Voz 1220 34:53 hola todo bien por Valladolid

Voz 40 34:56 sí sí a salir el sol incluso no

Voz 7 35:00 lo tenéis todo en Valladolid tenéis río tenéis sol

Voz 28 35:03 el equipo bueno hombre eso ya contado

Voz 7 35:07 sí he he tu contrincante Virginia sea mala eh trabaja la Universidad el país

Voz 1220 35:13 es vasco y su nombre es Ana pero su apellido igual no igual puede sonar Se llama Suberbiola igual que voy de Sonar Park

Voz 7 35:20 sí que es la madre de Aaron efectivamente ganador de la semana pasada buenas tardes no pero espera ya ya sea ya tenéis ya tenéis un qué pasa quedaron no vive contigo

Voz 28 35:35 aunque no hombre no

Voz 7 35:38 además adecuadas ante Ana Ana madre de efectivamente

Voz 1220 35:45 bueno pues venga vamos a empezar ya sabe la primera tanda para calentar cinco preguntas sobre un tema para cada una ya que ha Natra concursar su hija su hijo perdón pues vamos a empezar con Virginia no Virginia dos temas elige el que quieras Pedro Carrasco padrinos bueno venga

Voz 7 36:03 de la Vega en el ego eh venga uno uno

Voz 1220 36:09 pues os puede ayudar en una venga Virginia con quien quiera

Voz 28 36:12 jugar verano Francino

Voz 7 36:15 Illana Ana tiempo

Voz 28 36:18 jugar pues jugando

Voz 7 36:20 no

Voz 2 36:23 compara venga

Voz 1220 36:27 no es una mujer con con criterios sí señor venga pues nada Virginia estábamos ahí Pedro Carrasco o El equipo A

Voz 28 36:36 sus Frost bueno el caso es que dale en México a aquel equipo de efecto el equipo ha es decir

Voz 1220 36:45 hemos el equipo porque hoy es el cumpleaños de uno de sus miembros

Voz 7 36:48 vale pero eso vendrá luego cuánto

Voz 1220 36:51 sera Virginia los del equipo A

Voz 28 36:54 cuatro cubas todo correcto y bien bien bien hoy

Voz 1220 36:59 ese hecho que cumpleaños uno de sus miembros quienes ser que cumpleaños pista es negro

Voz 28 37:05 vale

Voz 7 37:07 MA Eskenazi bueno depende y mucho bien bien

Voz 1220 37:12 me he m a participó en una película junto a Sylvester Stallone cuál

Voz 28 37:22 hombre de lo latino en algún Rocky o no era efectivamente aquí

Voz 7 37:30 eso es medio punto tienes que Rocky uno dos tres tres tres listo es de verdad y no te lo sabes todo de verdad

Voz 1220 37:40 bueno venga Virginia cuarta pregunta me puedes desde torear silencio por favor me puedes crear tu ya no pueden intervenir Francino me puedes de tras la sintonía te puede ayudar a Arman del equipo

Voz 7 37:52 a perder crear no he tararear de tararea también exactamente tararear venga venga venga de quién

Voz 2 38:02 te ayudaré a armar ayudaré

Voz 44 38:06 Totó toda toda tu pregunta Anta

Voz 7 38:12 no es tan tarantantán venga última pregunta de estas cinco Virginia del pleno en qué década estuvo durante seis años en antena en quede cada

Voz 28 38:30 salió al de El equipo A

Voz 40 38:33 pues silencio que yo soy de ochenta y eso me pilla en los ochenta

Voz 7 38:40 los ochenta correcto del ochenta y tres ochenta en el pleno de Virginia muy bien a quién ibamos con Ana I Pedro Carrasco buen tema no anda venga lo primero Pedro Carrasco está vivo está muerto estamos estoy bien pues no había que se notificaron diabetes vaya falleció en dos mil uno nada nada hace dieciocho años fino estilista eh era boxeador cuál era

Voz 1220 39:10 el categoría en la que se proclamó campeón del mundo tres opciones peso medio o Welt peso ligero o peso pero

Voz 28 39:20 peso ligero

Voz 1220 39:22 vale fueron míticas en la carrera de Pedro Carrasco sus peleas con un boxeador mexicano que se llamaba Mando Ramos vale por el título mundial hasta cuántas veces seguidas se enfrentaron tres opciones dos tres u ocho ocho son no

Voz 7 39:39 claro claro son los novelistas de Ridley Scott no no tres le has visto una referencia

Voz 1220 39:51 me poner una pregunta le preguntaré por el golpe aquel que Navarra no te voy a os voy a contar porque es que las tres fue la primera que fue en el setenta y uno en el Palacio de Deportes de Madrid fue un escándalo monumental porque el árbitro un árbitro nigeriano llamado o du vote descalifico el Mando Ramos cuando cuando Pedro Carrasco estaba machacado vale la siguiente pelea fue en Los Ángeles hay gato Mando Ramos pero también fue un Tom gas tal una imagen y el tercero otra vez en Madrid volvió a ganar Mando Ramos pero le acusaron de dar positivo en el control antidoping y eso se vivió tapar sea fijaros estábamos hablando del deporte más detenta John no dio ni tenía medalla todavía en el setenta

Voz 7 40:30 qué justicia Pedro

Voz 1220 40:33 Vasco se casó con una mítica artista folclórica quién

Voz 28 40:38 Rocío Jurado correcto ir a última

Voz 1220 40:40 ya en mil novecientos sesenta y ocho Pedro Carrasco que era un estrellón estreno una película de protagonista como se llamaba tres opciones el albañil el perdón el albañil de los puños de oro el marino de los puños de oro o El ángel de los puños de oro

Voz 2 40:59 Marín muy bien

Voz 7 41:02 en la primera ronda acaba cinco Virgina cuatro

Voz 2 41:08 la lira calidad

Voz 1220 41:11 a la siguiente ronda diez preguntas alternativas cinco a la cada uno Concerto quien corre más rápido vale

Voz 7 41:20 en alguna queja Wikipedia vale vale quién corre más rápido que empezamos por

Voz 1220 41:26 Ana el águila real o halcón peregrino

Voz 7 41:31 no corre vuela alcanzar velocidad de verdad está ahí y a ver un momento anda a trompicones y salta más rápido quién es quién es más veloz así en el más veloz

Voz 28 41:49 el águila real halcón peregrino no el halcón

Voz 1220 41:56 Pia trescientos así en picado pide a trescientos kilómetros por hora el halcón peregrino puede alcanzar hasta trescientos sesenta SL

Voz 7 42:03 el animal más rápido del mundo que no pasa una pregunta para

Voz 1220 42:07 sí él vencejos reales real o el vence Jomon mongol

Voz 7 42:16 bueno bueno de hay debate y debate porque hay casos pero a conclusión mongol quienes más rápido Virginia

Voz 28 42:33 no sé no

Voz 40 42:34 me real

Voz 1220 42:37 la más real porque es más rápido más lento que el mongol no cuadra pues efectivamente los ciertas kilómetros poner al Real ciento setenta al mongol coge ventaja Virginia Asisa cuatro Ana pregunta para ti él que Pardo o el tiburón más como el que Pardo o el tiburón Mc

Voz 28 43:01 Pardo

Voz 7 43:03 entiendo no el tiburón marco el tiburón Max alcanza los ciento veinticuatro kilómetros por toda la sábana verdad Pardo en una piscina a ver si seguro que se sabe muy bien

Voz 1220 43:19 el Pardo se queda en ciento quince Pardo de Bilbao lógicamente bueno Ana no pasa nada Llàcer caras vamos con Virginia pregunta para Virginia el pez espada

Voz 28 43:29 o el Pez Vela cuidado cuidado

Voz 7 43:39 que eso es una contestación Virgilio está pensado estás pensando no

Voz 28 43:45 venga venga es Pablo

Voz 7 43:47 no es la espalda a cien kilómetros por hora el Pez Vela tu oponente lo nueve por eso igual pues bien vale una pregunta para esta cita El Coli Miri te vi Cano Pardo pardo pedí cabe estamos dándole vueltas

Voz 1220 44:04 siempre pelícano pardo

Voz 28 44:08 pues no sé Pardo

Voz 7 44:10 no

Voz 37 44:13 el I el colibrí coge ciento estoy diciendo

Voz 1220 44:16 bueno ahora al pelícano pardo sólo se queda en noventa y cinco pregunta para india que me estas dedicada a los especialistas vale canguro gris Oriental la ardilla de las Carolinas si alguien sabe de ardillas en este programa ya son más rápidas son más lentas que el canguro gris

Voz 7 44:42 venía de la cara la ardilla correcto haría bien

Voz 1220 44:48 no le he entendido no sabe Ana pregunta para la liebre común o El caballo

Voz 41 44:58 cuando la liebre

Voz 7 45:02 una liebre que caballo Horse Bruno

Voz 1220 45:12 el caballo puede hasta setenta pero la liebre setenta y cinco estás tremenda pregunta para ello bisonte americano

Voz 28 45:22 pero me lo llevo el que no no

Voz 7 45:26 a nadie espera ha respondido a perdón bien vale vale

Voz 1220 45:31 Virginia Ale siete cinco a siete vale que me estoy hay París son te americano o rinoceronte blanco Virginia

Voz 28 45:38 el rinoceronte

Voz 7 45:40 esto sesenta y cinco rinoceronte o sea no era fácil a esta pregunta para llevar esta temporada no ha hecho nada venga Ana gato

Voz 1220 45:59 hoy el tiranosaurio rex fiesta en Gavà Rex que

Voz 28 46:10 oye

Voz 7 46:10 perdonar es gato cuánto crees que el gato

Voz 2 46:14 es rapidísima cuarenta treinta y ocho

Voz 7 46:16 cuarenta y ocho el tiranosaurio rex cuarenta y siete es especulación también las especulaciones él Wikipedia especulaciones hay conocimiento siempre te pregunta

Voz 1220 46:36 la he hecho tiran usarlo cuarenta y siete última para Virginia como vamos

Voz 7 46:40 vamos a falta de ocho se da ya ganado piscina pero vamos a cerrar la la fase

Voz 1220 46:48 Virginia el ser humano o el pingüino Papua depende ser humano no

Voz 28 46:58 no no no Hernando no es no

Voz 1220 47:00 no lo explico todo está tomado velocidades máximas por ejemplo está el ser humano es una bola efectivamente Usain Bolt cuando batió su récord de ocho ahí han tomado la máxima velocidad que alcanzaba un ser humano en la historia

Voz 7 47:15 agua no no tengo ese dato Toni pero bueno vamos a Karmele en agua Pingüinos para pudo ser humano

Voz 1220 47:25 no no no no la superficie que mejor le va a no enfrentar a Nadal en otro ratito el ser humano en un estadio

Voz 7 47:34 el pico imagínatelo bares el pingüino pues bueno los primeros donde unos pringados cronometrado pero usted Papua no ese cuidado con el pingüino Papúa eh que estamos locos sí claro son mundo a Elvis que ya no tiene sentido que en este concurso nada tiene sentido eso es muy fácil vamos a vamos a desvelar cuál es pero necesito que me digáis

Voz 28 48:12 no no opino

Voz 1220 48:14 no alcanza treinta y seis kilómetros por hora Usain Bolt en a que el papá que es el más rápido los ser humano alcanza alcanzó aquel día Usain Bolt XXXVII coma cincuenta

Voz 7 48:29 a los hombres porque poco a poco pero poco

Voz 1220 48:34 al final vamos a tener que despedir a Ana que nos ha encantado