El juramento que llevó al Constitucional a estudiar las fórmulas y el imperativo legal en 1989

Voz 1

00:00

recuerdo señorías que el acatamiento se produce mediante las fórmulas sí prometo de acuerdo con la previsión reglamentaria don José Manuel Molina García jurar o prometer acatar la Constitución al haber prestado juramento de acatamiento a la Constitución de conformidad con la fórmula reglamentariamente establecida su señoría ha crecido la condición plena de diputados Doña Itziar Aizpurua Egaña Unai Sordo prometer acatar la Constitución Don Ángel Alcalde Linares Urzay se compromete dijo acatar la Constitución a Ángel Alcalde Linares Kureishi o prometan acatar la Constitución Don Juan Cruz Idígoras de Guernica Beitia Urales lo prometió acatar la Constitución Doña It's a Egaña donante al alcalde de Linares y Don Juan Cruz Idígoras de Guernica Beitia al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de diputados les ruego abandonen el hemiciclo