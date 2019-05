VOY AL FILÓSOFO

Voz 0313 00:00 la Pepe Rubio estás más tranquilo ya más tranquilo más relajado a pasar a Juego de Tronos bueno tenemos ya abierta la ventana de la filosofía la filosofía básicamente son preguntas pero la pregunta que más acosa la propia filosofía suele ser la obvia para qué sirve que una aplicación práctica más allá de la teoría de la palabra Tata que pudo hacer con tanta sabiduría bueno pues hoy vamos a intentar demostrar que la vida la vida hay que pensarlo que todos tenemos además una forma de pensarlo y que si alguna vez nos cuesta los filósofos nos pueden ayudar es la filosofía práctica osea ir al filósofo como vamos al médico o al psicólogo o incluso al asesor fiscal y eso no es algo nuevo aunque sí que se perdió durante muchos siglos pues iba a fines bien su origen

Voz 2 01:27 la muy práctica las grandes escuelas clásicas de Grecia y Roma pedí patos que viene del griego pery Patín pasear era la Escuela de Aristóteles donde el maestro reflexionaba asesoraba sus discípulos los peli patético parece un insulto pero no lo es lo hacía paseando

Voz 3 01:42 tenía mirando las castañas de los árboles como rezaban por la acera o en las hormigas que cruzaban la calle el modo en que una hoja proyectaba su sombra sobre un tronco hola necesito los pequeños detalles son el reflejo de cada uno de nosotros es lo que echo de menos constante

Voz 4 02:10 confirmación pequeño detalle la búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y el alma que buscaban los Epi curiosos el sosiego la vida feliz en el jardín que es lo que buscamos los seguidores de la ateniense Epi curo de Samos en su escuela

Voz 2 02:39 y luego está la escuela estoica que tuvo su origen en el Griego Zenón de sitio y que tuvo su momento de máximo esplendor en Roma con Epic te todo origen esclavo Séneca Marco Aurelio

Voz 2 03:19 no no sabe sufrir las cosas sino la idea que tenemos de ellas la cita es del estoico epíteto la vida es el dominio el control de las cosas y pasiones que te perturban alcanzar la felicidad prescindiendo de lo material era y es la visión estoica pero el cristianismo acabó con este poderío práctico de la filosofía el emperador Justiniano se cargó todas las escuelas

Voz 2 03:51 hasta ahora que la filosofía ha estado llena de concepto teórico durante siglos pero hace unas décadas de los ochenta el filósofo alemán GER Age en Bach recupera la filosofía prácticas quién es este pensador nos lo cuenta Carmen Viñas nuestra corresponsal en Berlín

Voz 0391 04:07 doctor por la Universidad de quise guerra Se doctoró con una tesis sobre el auto realización sobre las ganas y la necesidad del ser humano su pensamiento está fuertemente influido por el idealismo alemán cuyo máximo exponente es Manuel Kant resumiendo mucho podría decirse que para el idealismo la existencia varía según como sea percibida por la mente del individuo agenda fundó la primera Asociación Mundial de consultoría filosófica que pocos años después en mil novecientos ochenta y dos Se convirtió en la Sociedad Internacional de Filosofía practica una disciplina que pretende dar orientación filosófica para la vida y que muchos buscan como alternativa a las psicoterapias

Voz 0391 04:49 en la filosofía práctica se trata de ver a los otros de nuevo primero viéndose a uno mismo establecer esa comparación de forma simbólica para lograr tal cosa no se trata de aclarar que pensamos de los demás sino de aclarar como los demás piensan de nosotros Ése es el trabajo intelectual

Voz 0391 05:10 ha trabajado como profesor en diferentes universidades alemanas participan muy activamente como conferenciante incluso en la radio pública del país respondiendo preguntas de los oyentes sobre temas como el valor de una promesa

Voz 3 05:23 percepción de Oviedo o sobre los oportunidades en contextos de crisis

Voz 2 05:41 luego sus ideas sobre la filosofía práctica más edulcorada sin masticar llegan a la ciudadanía a través de un libro que se parece mucho al su título de esta sección Más Platón y menos Prozac de Lou marino

Voz 0313 05:51 presumiendo que después de tanto tiempo hoy podemos volver a ir al filósofo la filosofía regresa a la vida social incluso a la política no olvidemos que desde esta mañana un filósofo Manuel Cruz es ya el presidente del Senado y ahora existen las consultas y las consultorías filosóficas empecemos por las consultas en Radio Motril los escucha el filósofo Omar Linares doctor en filosofía práctica individual su consulta se llama delos Omar buenas tardes cómo estás hola muy buenas tardes ha dado hoy en qué momento por curiosidad en qué momento decidí tu dedicarte a la a la filosofía práctica a montar una consulta filosófica

Voz 13 06:28 pues siempre ha disfrutado mucho trabajando con el con el pensamiento pero me di cuenta de que cuando el pensamiento se centraba sólo en concepto y no podía llevarlo a la práctica e iba perdiendo paulatinamente en cuanto me encontré que había una una especialidad o una línea de investigación que se estaban molestando en ver cómo podemos generar ciertos procesos de pensamiento en las persona llevando a la verdaderamente a la práctica ya sea con grupo o con con individuo me enamoré y la verdad que no tuve no tuve otra opción no no hubo otra decisión posible llevan

Voz 0313 07:00 cinco años en ello empezaste con el cara a cara y ahora las tres también online mediante videoconferencia que qué tipo de de de consultas te suelen hacer con con mayor frecuencia

Voz 13 07:10 pues el hay muchas personas que acuden a la consulta porque tienen un dilema no una decisión difícil que entienden que que no hay una solución fácil sienten que no tienen la herramienta necesaria para comprender en profundidad todo lo que hay en juego

Voz 0313 07:24 lo dilemas de tipo sentimental de tipo laboral existencial de todo tipo

Voz 13 07:29 sí sí el lo unos encuentra muchos lo dilema de tipo laboral no sobre si si cambiar de trabajo cuando cuando uno siente que aunque no tiene una vocación o que detenerla que es más probable eh no la he escuchado y no se ha permitido a así mismo escucharla ahí surge un malestar sin problema pero también con la con las relaciones de pareja en muchas sabemos que sea alargan una vez que ya oficialmente deberían estar muerta se mantienen por miedo sí bueno hay surge una sensación de autenticidad y de ídem no estar viviendo tu propia vida que de nuevo genera malestar y acaba llevando a esa búsqueda de de lúcidas decide darse cuenta

Voz 0313 08:07 joder humana en esta respuesta estas haciendo una estás elaborando una lista de de de razones prácticas por las cuales creeré una filosofía Se pregunta que antes yo en fin de forma un poco así medio en broma medio en serio decía que se os plantea siempre Eto'o para qué sirve bueno posible para un montón de cosas algunos siguiente se preguntarán seguramente qué diferencia existe entre entre el filósofo o ir al psicólogo o a un coaching de estos au o comprar un libro de autoayuda que se dónde están las diferencias

Voz 13 08:33 claro todo lo que sea plantearse un formato de consulta uno a uno e siempre no no sale lo más conocido no hace como un psicólogo no se parece mucho por por este formato de de relación pero el asesoramiento filosófico aunque algunas veces sí ha si escuchamos esto no como alternativa a la a la psicoterapia cuidado alternativa jamás sustituto ya ningún sentido no el asesoramiento filosófico la gran diferencia que no trata trastorno mental no tenemos manual de diagnóstico no cobramos nada ya que no tratamos enfermedades porque nuestro ámbito es el pensamiento trabajamos con creencia con valores con emociones con con conceptos pero se trata de un trabajo filosófico y existencial pero nunca clínico

Voz 0313 09:12 tú tú siempre preguntas o también intentas dar alguna respuesta

Voz 13 09:16 el claro uno podría pensar también no que si uno trabaja con buenas preguntas se puede limitar a ser un expendedora ático digamos no como una metralleta de pregunta no y yo creo que el que la filosofía va bastante más allá que su tarea la de crear espacios de cuestionamiento hay momentos en los que es necesario una buena pregunta aunque esta sencilla pero que la persona quizá no se ha atrevido hacerse pero en otros sí hay momentos de exploración donde uno puede proponer posibilidades que ante uno no se haya planteado nuevo sentido a ver qué efecto generan en en la otra persona por eso más que pregunta lo que haya un cuestionamiento de una reflexión constante donde viene porque quedar en pie

Voz 0313 09:58 Bin Omar no te retires porque existe el tuyo el asesoramiento filosófico individual diríamos pero también el asesoramiento para grupos para entidades para organizaciones y es justamente lo que se hace lo que hace desde la la cátedra éxitos de la Universitat Ramon Llull allí el investigador es el filósofo Miquel seguro autor también del libro la vida también se piensa que va muy en la línea de esta nueva visión de la filosofía que estamos comentando esta tarde nos escucha desde desde Radio Barcelona Miguel buenas tardes bona tarda

Voz 0313 10:34 las redes que casi ya es un método más de autor reconocimientos desde hoy en día familiar oye el dos de la cátedra estos es una cátedra de ética aplicada

Voz 8 10:43 sí exacto y podría parecer un oxímoron a bote pronto porque la ética signos aplicada no parece que no

Voz 8 10:53 pero el punto de partida es exactamente este es decir constituirse como una plataforma al servicio de diferentes entidades que quieran profundizar en lo que tiene que ver a su empresa y su actividad con la ética

Voz 0313 11:04 pero pero asesoraron a todo tipo de organizaciones quiero decir empresas no sé de partidos políticos los hay también o asesorado a partir

Voz 8 11:14 los políticos no pero sí que hemos hecho un código ético para profesionales de la política por ejemplo unos asesora

Voz 0313 11:19 además la demanda o por propia iniciativa vuestra

Voz 8 11:22 a demanda a demanda de de una institución concreta muy bien y por ejemplo hemos asesorado también a empresas ayuntamientos al Fútbol Club Barcelona por ejemplo ostras es decir a todo tipo de empresas au actividades digamos grupales que tienen que ver con el desarrollo de alguna actividad porque porque del el fondo unos problemas son muy parecidos es decir son problemas de confianza son problemas de establecer dinámicas donde el grupo E funcione son son dinámicas donde la idea este digamos se por favor simplificar los pues toca directamente lo que tiene que ver con el desarrollo de valores de creencias de generación de espacios comunitarios

Voz 0313 12:02 son las mismas preguntas son las mismas dudas las que se plantean en una consulta individual como la de Omar que en una de la vuestra Miquel de de de grupo las mismas dudas las mismas peticiones eso es más o menos lo mismo o dice

Voz 8 12:15 yo yo creo que a nivel formal seguramente sí es difiera una búsqueda de certeza en búsqueda de sentido sobre todo para las cosas que se hacen pero a nivel digamos el foco en las empresas se pone directamente la relación no tanto en la pregunta sobre el sentido sobre lo que uno hace con su vida y su relación con los dilemas que suele ocasiona no han aquí escuchaba no que si la pareja que si el cambio laboral sino más bien en cómo coordinar el lo que es la dinámica de grupo Si lo que es la vida en comunidad tendría más que ver con la política creo yo con el con la polis eh con el origen de la vida en comunidad que no con el dilema mismo de la existencia aunque aunque en el fondo uno y otro se se llaman digamos el otro día nos comentaba

Voz 0313 12:59 aquí en la Ser una científica muy reputada nos decía bueno a los chavales que se están formando aquí en investigación a los matemáticos sobretodo se rifan ya por ahí por fueran en todas las empresas ocurre lo mismo con los filósofos o todavía no Miguel

Voz 8 13:11 pues depende depende de lo que se busque de la filosofía cuando tú preguntabas oye y la filosofía para qué sirve entre otras cosas para preguntarse esta misma cuestión no es decir yo creo que depende mucho de lo que de lo que le pidamos a la filosofía no cuando a mí me hacen reflexionar sobre la filosofía está de moda yo lo que creo es que lo que está de moda es una idea de la filosofía pedirle a la filosofía certeza aseguró la calma eh yo creo que no acaba de ser el espacio ideal exacto

Voz 8 13:43 no sé cómo lo ves pero yo diría que va por ahí no es decir a diferencia de de de una terapia que puede buscar el sosiego lo que el filósofo puede dar es lucidez para seguir preguntando en el fondo no para seguir avanzando en la propia experiencia de la vida y seguir abriendo puertas no

Voz 13 14:00 totalmente de hecho yo compartiría también esa esa crítica al bienestar IMO no que que se da mucho en el ámbito de desarrollo personal al que entiendo no que entre algún sentido el asesoramiento filosófico pertenece pero no se trata aquí de sentirse bien si no se trata de mirar las cosas tal y como somos Un Palau desde la la tesis

Voz 0313 14:19 palabros chulo de bienestar y que es utilizado

Voz 13 14:22 no lo digo no soy isla vamos

Voz 13 14:26 claro se hablamos de eso no de este tipo de pensamiento positivo que pretende diseñar el cómo entendemos las cosa para entiendo bien en absoluto aquí partimos de la base de que la realidad tal y como es es suficiente no no tiene por qué ser una causa la eh brutal de sufrimiento aunque sí dolor porque el hábitat tiene tiene dolor de su seno evidentemente la tarea en este caso del del filósofo es que consultan te vea más y mejor pero no que a más agradable VA porque que quiere ver sino lo que haya son

Voz 1826 14:55 por el cónsul Miguel anime crea mucha curiosidad saber cómo es decir cuál es la frase llave para ponerse en contacto con vosotros os dicen por ejemplo una entidad una empresa es que no lo encontramos sentido a lo que hacemos no encontramos sentido del todo tenemos un problema de filosofía de empresa no sé

Voz 0313 15:12 déjame déjame que complete la pregunta con algo me quedo con ganas de plantearte antes es la consulta del Barça os Lapid eso eso después de Liverpool

Voz 8 15:19 ejemplo eh es un tema que no hay que hablar ahora Carlyle sabes que yo tenía que viniera a Madrid a aquí un par de semanas y al final han fastidiado José la pregunta del Barça viene justamente en el momento álgido del Barça donde se plantea el tema de los valores de el Barça con lo cual es un es un momento bueno porque cuando triunfa el Barça y cuando tiene este lema de de al Barça da valor no el Barça de luego se ponen en cuestión que yo creo que es realmente una actividad muy sana o Un todo muy sano para hacerlo no que es que te es que cuando las cosas te van bien oye pues me pongo en duda oye pues me pongo en cuestión para ver si realmente en Milán justo aquello que yo voy diciendo que quiero ser no la consulta en general parte en la experiencia que yo tengo a partir de lo que las empresas o las identidades te plantean alrededor de los valores es decir un entienden la idea de los valores de los valores éticos como aquello que puede aglutinar como aquello cree que puede dar firme firmeza certeza punto de encuentro a todos sus trabajadores no en el fondo para mí o yo lo que voy viendo y esto ya es una opinión muy personal Hay que se puede discutir no es que lo que late detrás es una necesidad de confianza se descubre que a medida que uno es ético o una persona es ética no solamente se digamos se siente bien con ella misma porque se comporta bien entre comillas sino que es más auténtica ya al ser más auténticas más creíble si todos funcionamos así es decir si no puedo con confiar en el otro porque me creo lo que me dice lo que hace eh la convivencia es mucho más fácil la ganancia mutua es mucho mejor

Voz 0313 17:01 ahora hay enlazando con esto que comentaba Miquel de la de la confianza y la y el vínculo a la hora ETA hoy una persona que que viene lo que ha venido a tu a tu consulta durante cuánto tiempo hay un hay un plazo estándar para que venga hay gente que a la que le apetece olé olé gusto hable sirve repetir has mantenido durante estos años contacto con pacientes no es sea Coslada

Voz 13 17:24 con una llevaría con su claro durante mucho tiempo eh bueno con todo no en algunos casos surge amistad dice se mantiene el contacto mi experiencia personal eh bueno he tenido proceso breve de transacciones porque lo que está planteando un dilema pequeño era un bloqueo que que al a la hora arroja un poco de luz ha ido bien tenían procesos más largos porque lo mismo han llegado a tener veinte veinticinco sesiones que no es tanto que ese que el problema haya alargado sino que una vez que que posea comprendió la situación sea de bloqueado por el consulta ante ha dicho bueno pues ahora me gustaría poner sobre la mesa eh otra cosa también con lo que ha dicho que es muy interesante no también el momento de pensar cuando uno se siente bien y cuando estaba en lo más alto no es sólo para utilizarlo efectivamente la cebo para suprimir un ahora que estoy bien probablemente haya comprendido a ciertas cosas y quizá éste en un momento de entrenar a un nuevo nivel así que tomemos conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos sobre todo no

Voz 0313 18:17 todo lo

Voz 0313 18:47 muy relacionada podríamos decir con la filosofía estoica verdad una historia de éxito y fracaso de subida y caída de dejarse llevar por la fortuna ya es que al final ni los éxitos ni los fracasos son exclusivamente nuestros yo quería despedir a a Omar ya Mikel con una pregunta de blanco negro es una respuesta de una palabra a Manuel Cruz presidente del Senado empieza esto Mikel le damos la enhorabuena o el pésame como fijos a Manuel Cruz

Voz 14 19:10 amigo además le doy la enhorabuena y sobretodo la lucidez

Voz 0313 19:15 tomar enhorabuena o pésame bueno le doy la enhorabuena Live el proceso

Voz 13 19:18 Canal y el pésame a nivel social entiendo

Voz 14 19:20 por lo que va a tener que aguantar pero bueno buscarlas es que nos preocupa nos obliga a concentrar en una palabra algo muy complejo sois filósofos Brown filósofos lo siento no se puede brindar explica el seguro muchísimas gracias a los dos amigos a vosotros