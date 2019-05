Voz 0789

00:00

muy buenos días Pepa muy buenos días a todos la sesión constitutiva de las Cortes fue muy ilustrativa porque eso es lo que hay porque así es España puede que no nos guste cómo salimos en la foto pero ese concierto desafinado refleja en nuestra verdad política actual es magnífico que la sede de la soberanía popular la recoja más grupos parlamentarios que nunca líderes de todos los colores siete fórmulas distintas para acatar la Constitución más de siete formas diferentes de sentirse miembro de la tribu aunque sea la disidencia presos preventivos electos partidos clásicos y nuevos republicanos y monárquicos en Trip petos y centrífugas un desorden sí pero reunidos todos bajo la ley democrática ayer me vino a la memoria que el trece de julio de mil novecientos setenta y siete cuando se reunieron por primera vez en el hemiciclo los enemigos irreconciliables entonces sí que lo eran para iniciar la reconciliación entonces había ilusión Joy no pero lo urgente no es la ilusión lo urgente es la voluntad tenemos que hablar dicen que se dijeron Sánchez Junqueras sí y no sólo ellos sino todos para muchos temas importantes las imágenes de ayer en el Congreso con todas sus heterogeneidad es lo dejaban claro esta legislatura o es la de los obstruccionismo o es la de los diálogos ojalá sus señorías tengan en cuenta la reflexión de la nueva presidenta Meritxell Batet cada uno de nosotros es del pueblo pero ninguno es el pueblo