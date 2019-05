Las peticiones de vecinos a sus alcaldes en Hora25 (Primera parte)

Voz 3

00:19

hola buenas noches llama de Bilbao a Amiens Calde le pediría que se acuerde de las personas mayores de los peatones en penetrar cada vez es más difícil poder salirse casi dijo estar sin correr riesgo en una acera aquí donde vivimos nosotros pensar rico los coches juegan a las cuatro es finitas en los pasos de peatones de qué me sirve a mí que Tintin et pasos de cebras y luego qué tiene que cuidar que todo se cumple y se respeten mis derechos no lo hacen Miguel vivo en Madrid todo Madrid pero es impresionante publicidad de fusión prostitución femenina pequeño cartelito van poniendo en coches traseros pechos vagina muy pasando por el Coliseo con mi hija que pensar ahí los vientos frío me preocupa se portería Ayuntamiento todavía no tomaba medida depende hola buenas noches