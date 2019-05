Lo Que Queda Del Día | Del inicio de la XIII Legislatura al final del Juego De Tronos

Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:09 pues arrancar la legislatura número trece en martes nos Pobra cosas puede dar carnaza a los supersticiosos pero bueno la verdad es que ha sido un día muy interesante día de solemnidades se ha constituido el Congreso y el Senado es un día de liturgias ya ha sido un día de sorpresas y la de hoy tiene nombre propio

Voz 1220 00:27 mire Agustín Zaha marrón diputado socialista de setenta y tres años que ha presidido la mesa de edad con su larga barba blanca tan larga tan blanca todos le llamaban Valle Inclán la barba hasta el pecho y además las gafas redondas y si el peinado hacia atrás porque conserva pelo con ligeras entradas pero conserva pelo Valle Inclán o bueno según los mitos culturales de cada cual

Voz 3 00:59 bien David el no era más anciano del lugar era bonachón siempre estaba de buen humor

Voz 0827 01:09 cuando se es mayores bonachón estaba de buen humor ya tenido la oportunidad de dirigirse al Congreso y lo ha hecho con un discurso muy breve pero muy sustancioso

Voz 4 01:18 señorías una nueva legislatura entran al tiempo continuidad e izquierda la renovación en suma asumimos la alta responsabilidad que se nos concede el pueblo español nos pone aquí para que los representemos en su predicado categoría de ciudadanos como comunidad moral de personas que hacen sus propias leyes y las acata

Voz 0827 01:50 el predicado categoría al ex J pero durante la sesión también ha ido esparciendo otras perlas

Voz 4 01:55 crean un enorme disturbio a los que están pendientes de votar se me oye estamos teniendo un trombo de difícil solventa acción en el foso a veces porque hemos peleado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía

Voz 0827 02:13 que él conoció llevó Hora catorce pues nos contaba que es sencillamente su forma de hablar así hablaba en la consulta así habla en la tribuna del Parlamento le preguntó Marcos y será una legislatura dura

Voz 0597 02:25 y él respondía creo que hay personas que no pueden vivir sin tener ese protagonismo que yo creo que no es debido creo que la Cámara tendría que hacer un propósito de enmienda en donde volviera Gracián Se abominar a The Money podio y atendiendo al hidalgo se hiciera renacer irreal naciera hemos a la cordura por el bien de todos y sobre todo porque representamos a personas que ya ha tiempo se sienten heridos molestos de los malos usos de los deformes discursos de las de las maneras

Voz 0827 03:07 su presidencia ha sido efímera encima área la que durará cuatro años es la de los presidentes de verdad Meritxell Batet y Manuel Cruz

Voz 5 03:15 sólo cuando el Congreso habla con voz unánime deberíamos decir aún con cautela que expresa la voluntad del pueblo de todo el pueblo sólo cuando habla desde un amplio consenso podemos afirmar que nos acercamos a esa aspiración

Voz 6 03:33 sí que gran parte de la solución a la situación territorial de España dependerá de lo que seamos capaces de hacer en esta Cámara durante estos cuatro años seamos todas y todos conscientes del momento que inauguramos aquí y ahora

Voz 0827 03:50 Manuel Cruz el filósofo presidente del Senado hoy hemos conversado en La Ventana con dos filósofos con Omar Linares y Mikel seguro y les hemos preguntado sobre si a su colega Manuel Cruz hay que darle la enhorabuena o el pésame

Voz 3 04:03 Manuel Cruz que es amigo además le doy la enhorabuena y sobretodo la lucidez Omar enhorabuena o pésame

Voz 7 04:08 doy la enhorabuena a nivel profesional y el pésame a nivel

Voz 8 04:11 no lo entiendo por lo que va a tener que aguantar pues no sabemos

Voz 0827 04:14 qué tendrá que aguantar que seguro que será mucho no Cell pero yo creo que los ciudadanos hoy estamos de enhorabuena junto a Agustín amarró en el más veterano en el Congreso la diputada más joven que es de Esquerra Republicana se llama Marta Rosique tiene veintitrés años y antes de la sesión hablaba aquí en la SER con Pepa Bueno

Voz 9 04:37 pero qué hacer una mujer de veinticinco años en el Congreso lo que hago es precisamente lo que hacen el resto de diputados yo nunca había estado en las instituciones yo vengo de ser activista Hay esto cambia la medida del Congreso es de unos cuarenta y siete años y esto pone en relieve que precisamente tenemos que ser más jóvenes que estamos aquí en las instituciones también yo creo que es importante que las políticas para la juventud la reivindique hemos los jóvenes y que las políticas de juventud las hagamos nosotros no

Voz 0827 05:07 esto decía la joven diputada mientras un poquito más tarde Lucía Méndez y Esther Palomera debatían sobre si era excesiva o no la juventud de algunos diputados como ella

Voz 10 05:16 yo creo que a los veintitrés años seguramente ser diputado es excesivo

Voz 11 05:22 no se tiene la madurez política de imponer a los a los cuarenta tampoco la tiene necesidad quiere decir que hemos visto pasar por aquí de todo hoy por su orden así pero yo insisto ya

Voz 10 05:34 creo que a los veintitrés años pues se es muy joven para ser diputado en mi opinión

Voz 0827 05:40 cuando he sido de los que te den esta polémica no compartíamos en general la opinión de Lucía Méndez pero además hoy hemos hablado con tres jóvenes muy jóvenes que demuestran que la política puede prender a edades muy tempranas por ejemplo mandó la Martín hemos hablado con ella hace apenas media hora estudiante de cuarto de la ESO tiene dieciséis años es miembro de Juventud pone el clima acaba de iniciar el activismo pero dice que lo seguirá toda la vida

Voz 1973 06:05 no piensa parar para el momento al que del que formo parte queremos seguir luchando y alzando la voz por todos los jóvenes y los que vienen porque queremos poder tener un futuro del que sentirnos orgullosos no que la historia que se cuenta es que pudimos hacer algo

Voz 0827 06:20 en La Ventana estado Fabio esmeralda que estudia también cuarto de la ESO y que ha venido aquí a Madrid a ver la sesión constitutiva de estas Cortes invitado por una diputada de Podemos dice que se lo ha pasado muy bien

Voz 8 06:32 que ha habido algún momento bajo Blood bajo yo creo que está claro es independentista para mí sobrada porque es libertad de expresión en libertad de expresión de presión en la calle en el Congreso en cualquier ámbito de la vida aquí mismo incluso yo dando mi opinión libertad expresión tienen caben todos

Voz 0827 06:48 tiene quince años la política nos ha comentado le ha empezado interesar hace relativamente poco tiempo

Voz 8 06:54 a mí la política desde hace un año y medio empezó esa sí porque yo creo que la política es algo que realmente cambia cosas no cosa que hablan ella en el Congreso sino cosas de tu día a día tener un juicio personal acerca de distinto ámbito te puede llevar a debatir con mucha persona ahí nuevos punto de opinión y sobre todo yo me empecé a interesar por la política cuando en el colegio encuentra esa persona que no comparte tu ideología sí pero a pesar de ello quieres debatir con él y a ver si puede cambiar de opinión o no o simplemente dale tu opinión y que la conozca

Voz 0827 07:23 y claro al escucharle uno puede pensar claros sus padres estarán metidos en política o les gustará a la política bueno pues no

Voz 8 07:29 no en mi familia no interesa la política la verdad y de hecho el populismo con la muy bien no

Voz 12 07:37 el si viene alguien que te dice cosas que te gusta

Voz 8 07:41 los votantes

Voz 0827 07:49 así de claro lo tenía Fabio sólo quince años ya hemos hablado con otro joven Juan Del Canto ellas mayor edad buena tiene diecinueve años acaba de llegar a la mayoría de edad y aspira a ser alcalde de su pueblo de Villalón al en Zamora dice que se ha visto un poco obligado

Voz 13 08:05 pues yo me he visto obligado a meterme en la política sino foco del pueblo por el abandono que sufría Mi pueblo y sufríamos los vecinos que no nos lo merecemos no tenemos porque estará aquí esperando a que alguien de fuera venga a solucionar nuestros problemas Si viene que tampoco sabemos si va a venir yo creo que alguien del pueblo tenía que dar un paso adelante el equipo del PP de al han creo yo que yo era una buena opción confiaron en mí y en eso estamos

Voz 0827 08:29 no ha pedido el voto aunque estamos en Cannes en campaña lo podría haber hecho pero sí que no se ha dicho porque cree que sus vecinos lo elegirán como

Voz 13 08:36 porque yo creo que como siempre tenía buena relación con todos los vecinos pienso lo que pienso yo me llevo bien con todos los vecinos he tenido una relación con toda la gente ha sido siempre responsable nunca he creado a mi alrededor en el pueblo yo creo que podría la gente confiar en mí

Voz 0827 08:53 ya en un pequeño pueblo que tiene doscientos setenta y ocho habitantes tiene esos problemas de lo que hemos venido llamando la España vacía vaciado

Voz 13 09:01 pues el abandono de de los servicios básicos como pues una tienda de comestibles que hemos perdido no tenemos no tenemos las eso hay que tener con la gente mayor que no puede tener menos facilidades que nosotros un pueblo que está muy cerca de Zamora yo estoy harto que tardamos quince minutos en llegar a la capital pero una persona mayor no tiene fondos para conseguir un medio para venir ir a la hora que me interese

Voz 0827 09:24 también forma parte de la España vacía da un pueblo Torre del Burgo en Guadalajara que es el municipio español con mayor porcentaje de población extranjera está en Guadalajara en una de las zonas de la España hacía el cultivo del espárrago verde sin embargo ha sido una gran atracción de mano de obra bueno en el año dos mil había setenta y cuatro habitantes en la actualidad quinientos vecinos y el ochenta por ciento son búlgaros Basilio tiene parte de la responsabilidad nos lo ha contado Nicolás Castellano

Voz 1620 09:54 sí allí en medio del ruido de las máquinas de lavado y selección del espárragos todos los hablan de Basilio el encargado

Voz 14 09:59 en dos mil seis quince el temporada

Voz 1620 10:03 le llegó a Torre del Burgo hace trece años en su primera temporada sólo había veinte búlgaro hoy el encargado de más de trescientos es uno de los grandes artífices de que Torre del Burgo bromean algunos pueda llamarse hoy Torre del búlgaro ha atraído a casi sesenta personas de su familia hermano

Voz 14 10:20 por la familia casi cincuenta persona

Voz 15 10:23 o sesenta

Voz 1620 10:26 mí de aquí no lo mueve nadie dice que a Bulgaria sólo vuelve de vacaciones

Voz 14 10:30 ganamos venden dinero estamos a gusto la Familia que ven los y Cuba al colegio tenemos de todo pues claro quién cuesta pues si me quedo aquí

Voz 15 10:43 no no solo mes

Voz 14 10:46 cantores ya nunca

Voz 0827 10:48 por el aborto ya el ya no quiere volver a su situación como la de sus compatriotas decía Matías Vallés que no retrata tanto Bulgaria que también sino sobre todo

Voz 1220 10:57 paño creo que esta exploración va más allá del experimento se adentrará en lo que es una investigación de que son trabajo sea sea vaciado esa España porque hay los trabajos que se ofrecen son trabajos que los españoles no quieren no queremos decir por mucho que nos quejamos con razón de las cifras de paro y los sueldos de miseria en las grandes ciudades luego nadie acepta y ahí está ahí están las pruebas los datos las declaraciones los los trabajos considerados más duros en el campo aunque a veces uno Le cuesta creer que un trabajo de campo sea más duro que algunos trabajos en hostelería o de las Kelly las camareras de piso de la ciudad no

Voz 16 11:29 yo puedo poder alcanzar la playa ya

Voz 0827 11:36 pues da respuesta a los retos que plantea esta España esta parte de España será una de los objetivos de la legislatura también la regulación de la eutanasia será otro de los retos en Francia la justicia la sociedad la familia andan divididos sobre la muerte de Vincent Lambert que lleva diez años en estado vegetativo y cuando parecía que por fin iban a dejar morir como él desea deseaba el Tribunal de Apelación de París ha obligado esta noche a reanudar los cuidados nos lo contaba Carmen Vela

Voz 0390 12:07 la quinta vez que se reanuda Carles la hidratación y se suspende la sedación que es lo previsto en la ley para ayudar a morir en dignidad y paz los padres y otros familiares habían agotado todas las vías judiciales pero por sorpresa este tribunal poco antes de la medianoche admitió una pausa de seis meses para que el Comité Internacional de Derechos de personas discapacitadas de la ONU pueda estudiar en profundidad el caso

Voz 0827 12:32 sí aunque se haga con toda la buena voluntad no sabemos muy bien si estamos ante una ayuda de verdad o ante un ensañamiento se lo hemos preguntado a Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Voz 0913 12:42 sí porque es un espectáculo lamentable la verdad es que el pobre Vincent has tenido la mala suerte de tener unos padres muy fundamentalistas ellos pues tienen el de apoyo que eso que está hoy esto todo esto todos los tribunales y la verdad es que este chico que bueno probablemente no sufra porque está en estado vegetativo probablemente más muerto que vivo pues no se puede respetar su voluntad que y su mujer que su tutora porque es continuamente están poniendo trabas en un tribunal no estoy así llevamos ya seis años

Voz 0827 13:14 de otra muerte Nos ha hablado hoy Nieves Concostrina

Voz 17 13:17 como que una parte del escudo del Atlético de Madrid se va hoy una Pedro venga vamos a escucharle

Voz 0827 13:24 cada año se dictó sentencia contra el asesino de Harvey Milk concejal de San Francisco que se convirtió en el primer cargo público en la historia de Estados Unidos en proclamar su homosexualidad

Voz 1626 13:36 Hardy mil fue el primer homosexual en alcanzar un cargo político en Estados Unidos diciendo soy homosexual algún problema pues sí muchos hasta de sus colegas a quienes no les gustó que mil saltara por su cuenta la política Harvey mil luchó contra campañas de grupos cristianos que hicieron oír en toda América le más Salvat a nuestros hijos argumentando que como los homosexuales no se pueden reproducir reclutan también frenó una ley californiana que pretendía impedir a los homosexuales dedicarse a la enseñanza en noviembre del setenta y ocho Un concejal de extrema derecha acribilló al alcalde y Amit pero los psiquiatras dijeron en el juicio que se pobre asesino tenía sus facultades mermadas por culpa de tanta comida basura el exceso poco después se conoció una grabación que había dejado Harbin si una bala entra en mi cerebro dejad que es avala rompa las puertas de todos los armarios

Voz 14 14:32 le

Voz 0827 14:35 por lo demás que hoy la gente todavía sigue dándole vueltas al festival de Eurovisión y cómo no al final de Juego de Tronos hoy la parte de la ventana se ha asomado al estudio para comentar este final de la serie ya hay discrepancias unos habrían acabado la serie antes otros de otra manera y otros creen que hay recorrido todavía para otro temporada hablan Itu Ignacio Barrón Matilde Suarez y las autoridades advierten que en estos treinta y cinco segundos de radio pueden contener trazas de spoiler

Voz 1220 15:08 no lo he acaba en la tele el capítulo quinto hombre tú acabas esta mujer hace lo que hace arrasa con todo unos acaba con una reina loca como empezó la serie con un rey

Voz 0827 15:19 desde el final me vale pero

Voz 19 15:22 instruido me parece que ha sido muy vago con bastantes errores de coherencia con todo lo que se ha visto en la sería que ha sido por precipitación

Voz 1279 15:29 los acabarla ya yo pensaba que la SER iba a quedar abierta y en ese punto de quedará abierta quizás el personaje que podía encarar el futuro estaba en el hermano pequeño y por eso yo apuesto por ponerla por podrán porque creo que él puede representar el futuro le queda todavía por desarrollar

Voz 11 15:47 y acabamos

Voz 0827 15:50 Estados Unidos Pablo Ibar se juega que sea finalmente condenado a muerte o a cadena perpetua el padre de Pablo nos contaba cómo se encuentra

Voz 14 15:59 muy decaído y lo está muy desmoralizado como como quien dice que no les importa nada que salga lo que salga está está derrotar entre los testigos

Voz 0827 16:14 los que han comparecido ante el tribunal el embajador de España en EEUU Santiago Cabanas queríamos hacer

Voz 20 16:20 llegar al jurado que tiene que decidir si lo condena a una pena de muerte o cadena perpetua que la vida de Pablos una viga que merece ser salvada el Gobierno de España seguirá siendo como siempre firme en su convicción contraria a la pena de muerte seguirá apoyando en lo que pueda

Voz 21 16:43 a Pablo y a su familia pase lo que pase

