Hora 25 Deportes: El amistoso en Israel le sale caro al Atlético de Madrid (21/05/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes hola Añez quieres estar Niki Lauda sí porque hoy ha fallecido a los setenta años Niki Lauda que era un súper piloto de Fórmula uno realmente un superhombre superhombre Un sobrevivientes con una

Voz 0919 00:19 a sería tremenda marcada por un brutal accidente en definitiva es una historia que hoy queríamos recordárselo a todo el mundo el uno de agosto de mil novecientos setenta y seis Niki Lauda tenía veintisiete años la temporada anterior había sido campeón del mundo de Fórmula uno por primera vez estaba en el camino de revalidar el título porque llevaba ganadas cuatro carreras de seis disputadas ese uno de agosto en el Gran Premio de Alemania el Ferrari de Niki Lauda se salió en una curva chocó recibió el impacto de otro coche se convirtió en una bola de fuego con Niki Lauda dentro por supuesto todos fuimos testigos a través de las imágenes de televisión del agónico rescate en el que participaron cinco espectadores un policía hay tres pilotos que detuvieron sus coches para ayudar a Nicky fue impactante Lauda tuvo quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo muchos huesos rotos y los pulmones destrozados por haber inhalado

Voz 2 01:26 tiene un sacerdote llegó administrarle la extremaunción pero sobrevivió

Voz 0919 01:34 ya nos parecía un milagro eso pero es que a las seis semanas Niki Lauda con la cara y el cuerpo destrozados por las quemaduras Se subió Ferrari disputó el Gran Premio de Italia donde quedó cuarto y estuvo a punto de revalidar ese año el título mundial cuando terminaba las carreras de aquel Mundial hice quitaba el casco su rostro muchas veces aparecía ensangrentado ante las cámaras porque sus heridas todavía no estaban curadas fue tremendo vivir aquello Lauda siguió compitiendo y al año siguiente fue otra vez campeón del mundo con Ferrari y luego se retiró pero volvió en mil novecientos ochenta y dos volvió ganar el Mundial esta vez con McLaren dejó pilotar creó varias compañías aéreas volvió a la Fórmula uno como mánager ganando de nuevo el cante Donato dirigiendo la escudería Mercedes con Hamilton llevando su coche más rápido pero más allá de sus éxitos Niki Lauda ha sido un mito un mito del deporte y un mito de la vida un ejemplo de superación de confianza en uno mismo con su cara abrasada con sus eterno problemas respiratorios provocados por aquel accidente que al final tras un doble trasplante de pulmón le han llevado a perder la vida hace unas horas para Niki Lauda tener un resfriado desde hace mucho tiempo podía ser una enfermedad mortal y sí claro que sí hicieron chistes y chascarrillos con la oreja y la cara arrugada de Niki Lauda como es así pero todos le respetábamos porque en el fondo sabíamos que Niki Lauda era el único ser humano al que habíamos visto volver del infierno con vida lo habíamos visto con nuestros propios puede que sin una oreja pero con dos pelotas tan grandes como una rueda de un fórmula gracias Nicky pues ejemplo que nos diste descansa en paz pero pisando a fondo

Voz 0919 03:54 bueno pues a parte de esta triste noticia nos lleva a Israel donde está jugando un partido amistoso el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes Gallego buenas el Atlético que está perdiendo con el equipo de Jerusalén pero la noticia no es el marcador es la lesión de Diego Costa

Voz 1576 04:10 sí porque mediada la primera parte en una entrada dura en el área de un defensa verá que con muy mala fortuna porque con el cuerpo cae sobre el tobillo sobre la pierna de Diego Costa y sufre un esguince de alto grado en ese tobillo izquierdo el delantero está pendiente de la realización de pruebas radiológicas para descartar que tengan una afectación ósea y es que la pinta de cómo se habla de ese tobillo ha quedado muy feo va perdiendo dos uno Minuto noventa y medio y el gol lo anotó de penalti Antón gris

Voz 0919 04:37 enseguida estamos en Pamplona en la fiesta de Osasuna y enseguida hablamos de otros temas del día como el Giro de Italia donde ha ganado la décima etapa el francés Arnaud de Mer no hay cambios en la general el mejor Espanyol sigue siendo José Joaquín Rojas cuarto en esa general pero como siempre en el inicio del programa

Voz 4 04:58 el primer paso para que suba el Málaga me pasó era que que ganara el Granada ya ya lo tenemos conseguido nunca se puede perderla esperan más mira

Voz 5 05:16 sí

Voz 4 05:19 no

Voz 6 05:21 chao chao lo va a traer a bueno lo de empate

Voz 8 05:46 toros de temporada mes programa cuando se cuestionaba al bar y dije que a mí me parecía muy positivo la prueba la tenéis el Madrid el tercero y perdiendo como perdió hoy que ningún entrenador es bueno para él claro lo que le faltan son los penaltis de última hora cuando iba perdiendo

Voz 0919 06:14 hoy aquí hay para todos empezamos

Voz 0919 06:24 ha vuelto a llamar el de la barbacoa aquí seguimos esperando vamos a Pamplona Osasuna celebra su ascenso a Primera a su regreso tres años después habrá aparecido hoy la ciudad por la tarde que selló San Fermín Javier Laquidain buenas tardes

Voz 0888 06:41 qué tal Jesús la verdad que estar la sintonía que os a escuchando desde ayer por la noche a las once cuando se consumó ya ese ascenso a Primera División hoy después de la celebración no

Voz 1264 06:52 nada ayer la recepciones tanto en el Palacio

Voz 0888 06:55 en el Ayuntamiento de Pamplona es decir estamos casi casi viviendo pues un anticipo de los Sanfermines de lo que va a ser dentro de aproximadamente mes y medio la Ciudad de Pamplona dinero tanto cántico canto cántico pues alguno como el capitán Oller empieza ya a perder la voz

Voz 9 07:17 buenas tardes a rachas León muchas gracias afición porque vuestro apoyo ha sido fundamental para nosotros simplemente terminar con nuestro himno como el roble Montañés el vino de la Ribera Navarra entera deprime

Voz 0888 07:33 bueno pues dándolo todo hasta la voz el sábado hay partido volcaron después del las a Osasuna quiere ser campeón de Liga el sábado juega contra Las Palmas a ver si recuperan la voz y el Estado

Voz 0919 07:44 un poquito de agua durmiendo mucho durmiendo mucho como se recupera enhorabuena a Osasuna y a todos sus aficionados ocho y XXXVIII estos hora25 deporte en la SER

Voz 0919 09:39 él apunta determinar el amistoso del Atlético de Madrid en Jerusalén está perdiendo el Atlético dos uno partido es tremendo en el minuto noventa y ocho ha subido a dan a rematar un córner como si esto fuera al final de la Champions más o menos pero bueno lo importante lo preocupante en este caso es la lesión de Diego Costa que no avanzaba al principio del programa Miguel Martín Talavera que estaba a expensas de pruebas radiológicas se las han hecho incluso en Jerusalen sí parte actualizado Gallego ha habido consta se han realizado esas pruebas radiológicas en un hospital de Jerusalén que han descartado que tenga una afectación ósea lo que está claro es que tras regresar a Madrid me van a realizar pruebas para valorar el grado de afectación ligamentos a que sí los tiene afectada con una lesión de ligamentos ya veremos de qué grado ha terminado la temporada ya estamos en amistosos de postemporada el Atlético juega uno y el Sevilla seda jugar uno a Tanzania a Tanzania o el Sevilla un amistoso con el equipo de Simba

Voz 2 10:35 no estoy de broma eh

Voz 0919 10:37 en rojillo buenas tardes hola buenas tardes hace bromas Timón y Bumba esperan allí al Sevilla el equipo Simba efectivamente el que va a enfrentarse a Caparrós

Voz 0700 10:49 en el que posiblemente va a ser el último partido de Caparrós como técnico ya no está Andre Silva que se ha despedido de la ciudad del club por el que el Sevilla no va a ejercer la opción de compra pero la la noticia del día ha sido que mercado no se han montado en el avión para ir a Tanzania alegando que tiene derecho a unos días de descanso antes de ir citado para la Copa América que cara no se le habrá quedado cuando esta tarde ha dado la lista Scaloni Hinault esta mercado entre los veintitrés ahora

Voz 2 11:16 se queda sin argumentos se enfrenta un expediente

Voz 0919 11:18 club ahora llevará tiempo era Tanzania no o yo no lo llevo bueno pues debía en Tanzania hay otros equipos preparando ya la próxima temporada con su nuevo entrenador ayer se despidió el Pipo Abelardo en Vitoria del Alavés después de haber hecho dos temporadas realmente buenas pero el Alavés tiene nuevo entrenador Asier Garitano presentado esta mañana Kevin Fernández hola

Voz 1264 11:40 hola Gallego buenas tardes muy lesionada llegado el técnico de Vergara que firma hasta final de temporada aunque si consigue la permanencia estará renovado por una campaña más llega acompañado de su preparador físico muy ilusionado con la nueva temporada aunque ya se dan por perdidos a jugadores como Calleri y se va a intentar el fichaje de Javi Eraso y la opción de compra de portar cobra sana ejercerla pero Garitano tiene una cosa clara en cuanto a su estilo de juego va a ser continuista al que tenía Abelardo el escuchamos

Voz 0347 12:06 creo que hay que darle una continuidad a un equipo que siempre ha sido muy solidario de mucho esfuerzo de darlo todo en cada situación de los partidos sí pero sobre todo para el día a día tener un buen grupo tácticamente ha trabajado bien los partidos que ha defendido bien para poder atacar más veces

Voz 1264 12:25 esta tarde y harto leído la primera toma de contacto con el nuevo director deportivo con el director deportivo del Alavés lo primero organizar la pretemporada y empezar a ponerse manos a la obra en materia de fichajes porque seguro que es otro verano gallego con muchos movimientos en cuanto el vestuario de la la

Voz 0919 12:38 pues otro entrenador noticia es Bordalás el técnico del Getafe temporada con el suyo parece que había ofertas para salir la oferta de Getafe para quedarse hoy tomaba la palabra Bordalás y si Óscar Egido Si no da alguna pista de por dónde va su futuro buenas tardes

Voz 1643 12:58 hacer alguna pista adiós a dar de la temporada responden a preguntas de la afición del Getafe ha sido en un acto con el patrocinador principal del club y ha dicho lo más parecido a un me quedo pero eso sí sin cerrar de toda la puerta a nada con el vídeo Madrid Bordalás va a cumplir el año de contrato que le queda pero no va a renovar por ahora con las setas

Voz 1 13:16 el pensamiento está pero no he dicho junto

Voz 1709 13:21 mente que haya habido ofertas y que

Voz 1 13:24 qué es verdad y a través de mi agente pues hemos hecho una gran temporada pero tenemos contrato por lo tanto no pensamos en otra posible pero bueno vamos a ver ahora estamos tranquilos tenemos contratos vamos a ver qué ocurre en los próximos días

Voz 1385 13:40 vaya el asalto

Voz 1643 13:42 la sobre el futuro de devolverá porque Ángel Torres da una rueda de prensa a las once y media de la mañana va a ser junto al nuevo director deportivo que va a servir para presentar además Ángel Martín González

Voz 0919 13:50 se está alargando esto mucho aquí va a haber sorpresa el sábado final de la Copa del Rey vamos a preguntar por la última hora de los dos equipos Barça y Valencia ya sabéis la final se juega en Sevilla en el estadio del Betis el Barça muy pendiente de la enfermería a ver a cuantos jugadores puede recuperar Valverde buenas tardes hora

Voz 14 14:12 gallego hoy la plantilla tenía el día libre en después de la sesión de recuperación de ayer por lo tanto mañana ya podremos empezar a calibrar a qué ritmo semanal Aguirre incorporando soldado Coutinho al grupo que de los tocados es el club tiene mejor para llegar aunque está ahí ahí para la final el siguiente en la lista sería Arthur que tampoco lo tiene muy claro de Velilla dijo el domingo que muy difícil por lo tanto prácticamente lo descartamos Se medio en principio se espera que pasen las seis pruebas cada veinticuatro horas del protocolo por el golpe en la cabeza que recibió por lo tanto sí que podría estar después de la última prueba el el sábado Ter Stegen también llega aunque en principio no va a jugar la buena noticia hoy en el Barça en la plantilla sino para el Anglet para el central que ha sido convocado por primera vez con la selección de Francia para los dos próximos compromisos este sí que tiene en principio el sitio garantizado recibió un golpe en el último partido de Liga pero va a estar el domingo para jugar el sábado perdona para jugar contra el Valencia la final de Copa también está lesionado no si badén es otro que nos tiene ahí en vilo a a los que está claro es que tenemos ganas de risas porque decirte lo contrario gallego porque es doy por imposible que pueda tener un sitio en en en el sitio en el once inicial por muy mal que estén el reto de delanteros del Barça

Voz 0919 15:15 sabe quién sabe pero bueno la sobrecarga de partidos también le tiene que haber afectado bien en que vacaciones veo mejor pagadas ha tenido en Barcelona y en el Valencia Pedro Morata Marcelino está pendiente también de alguna recuperación bueno

Voz 1716 15:27 hola qué tal Gallego buenas tardes también mandó el Valencia para ya cedido a Murillo indie tampoco ha tenido especiales problemas por acumulación de partidos en el Valencia ha pensando en la Copa del Rey Gallego ayer había preocupación con Ezequiel Garay porque no entrena no pero sí que ha entrenado hoy así que si completa los tres entrenamientos que faltan Garay será de la partida inquiere Marcelino que sea uno de los once que estén en el equipo titular el próximo sábado también han entrenado con normalidad porque tenían algunas molestias Gabriel Paulista y Santi Mina por lo tanto en el día de hoy a efectos de enfermería todos son noticias buenas y confirmar que el Valencia no va a abrir Mestalla no iba a instalar pantallas gigantes en Mestalla muchos aficionados habían pedido que lo hiciera porque hay muy pocas entradas para ir a Sevilla y finalmente el Valencia ha decidido que prefiere hacer una cosa más lúdica para las familias en el cauce del río Turia una fan zone y allí cuando en alguna pantalla pero no del nivel de lo que se esperaba hacer en el campo de Mestalla

Voz 0919 16:27 muy bien mañana contamos atención la próxima semana se disputa en Bakú Azerbaiyán la final de la Europa League juega en el Chelsea el Arsenal en el Arsenal ahí jugador armenio en Italia sorprendentemente hoy el Arsenal ha anunciado José Palacio Ken quitarían no va a viajar Azerbayán porque no se garantiza su seguridad recordemos que estos dos países tienen una rivalidad bueno tienen un problema diplomático de convivencia desde hace mucho tiempo pero es alucinante que nadie pueda garantizar que en quitarían viaje juegue un partido

Voz 1038 17:02 ah sí han dicho tanto el jugador en sus redes sociales como el Arsenal en un comunicado que han hecho en su página web esta misma mañana que después de estudiar la diversas opciones que tenía el jugador armenio de viajar o no Azerbayán ha decidido que no viaje que no pueden garantizar completamente la seguridad del jugador y de su familia que también quería estará acompañado de allí en una cita tan importante la de Henry en el la lancen al como es la final de la Europa League el próximo miércoles veintinueve de mayo en el estadio de de Bakú es verdad que por esas tensiones diplomáticas por esas tensiones

Voz 0919 17:35 políticas que tienen al hacer vaya ni

Voz 1038 17:37 Armenia muchas personas Armenia no son bien recibidas en Azerbayán sobre todo en esa zona en la zona de Bakú tienen problemas para entrar en el país y de hecho tienen que sacarse incluso un visado especial desde la UEFA dicen que esa SA seguridad sí que la tenía y sin que iba a tener tranquilidad tan dos bombo la familia pero el club no se ha querido arriesgar el jugador tampoco así que no va a poder estar en la final

Voz 0919 18:00 no parece lamentable y dejamos el fútbol para preguntarle a alguien por Niki Lauda hemos hablado de era al principio del programa pero nuestro compañero Manuel Franco

Voz 2 18:09 ha tenido la suerte de conocerle en persona de compartir

Voz 15 18:12 con muchos ratos a lo largo de

Voz 0919 18:16 en los últimos años en grandes premios Manu Franco buenas tardes muy buenas a como era Niki Lauda de de cerca en persona

Voz 1385 18:24 bueno lo era todo un personaje es es un tío que de alguna manera está por encima Albini normal que decía lo que les damos la ganar hacia lo que tú mismo te voy a decir que Alonso era un mal perro yo te decía que a los horas mejor en la pista eso sí era un tipo muy cariñoso antes comentaba entonces que había muchas que mareas español se Mercedes si el pues estabas muy pendiente de todo el mundo de Toto Wolff que era el director hasta las camareras les preguntamos de repente pues por su familia era muy cariñoso y muy querido entre todos

Voz 0919 18:57 personaje gran piloto

Voz 15 18:59 sí

Voz 0919 19:01 es una persona peculiar y buena persona gracia hermano once minutos para llegar a las nueve de estos hora25 deportes en la SER

Voz 1038 21:26 buenas tardes y el francés Arnaud Clement se ha llevado se ha llevado la décima etapa de Giraud tarde tras un esprín final con pocos corredores debido a la numerosa caída que se produjo en el último kilómetro de la tapa donde uno de los implicados fue el ganador de dos etapas el alemán ha quema Ackermann que ha perdido el liderato de la regularidad esta es la primera victoria de de Mel en esta edición del Giro la etapa de hoy no presentó ninguna dificultad ya que era llana hice venía de la jornada de descanso la etapa de mañana también será suave ya que a finales de semana tendremos el primer contacto con los Alpes en la general el italiano Valerio Conti sigue líder con una ventaja de uno cincuenta sobre Roddick y el primer españoles José Joaquín Rojas a cuarto a dos treinta y tres

Voz 0919 22:06 baloncesto hoy tenemos liga ACB después de la Final Four Real Madrid vuelve a la Liga quedan tres jornadas para el final de la Liga regular yo y hay un partidazo dentro de unos minutos Real Madrid Valencia y el Madrid Marta Casas está obligada a ganar para no perder el primer puesto hola qué tal lo hubiera iban Álvarez está obligado a ganar porque si el Madrid hoy no gana Valencia el liderato será para el Barça Iván buenas tardes

Voz 21 22:33 qué tal Gallego buenas tardes está muy atento el equipo de Pep dicha lo que pase hoy en el juicio encender porque lo has dicho bien si el Madrid no gana hoy al Valencia dejaría de depender de sí mismo para ser líder perdería la primera posición que pasaría a ser del Barça quedan siete minutos para que arranque este partido lo hará a las nueve de la noche de momento poco ambiente en el juicio intente eres martes día

Voz 1709 22:52 laborable la gente trabaja por tanto apurarán hasta el último segundo para llegar hoy aquí al pabellón es el tercer partido del Madrid en apenas cinco días el primero tras la Final Four de la Euroliga veremos cómo le recibe la afición IS Un buen partido se enfrentan los dos mejores equipos de de la ACB los que más en forma están ocho victorias consecutivas del Madrid por siete de Valencia Basket blancos citaron ya serán cabezas de serie en el play off por el título de la Liga Endesa Valencia terminará la fase regular en cuarta posición pase lo que pase el Madrid obligado a ganar porque si pierde hoy perderá el primer puesto en beneficio del Barça el Madrid de baloncesto

Voz 15 23:24 pero como en el de fútbol en cuanto hay

Voz 0919 23:27 mal resultado se empieza a hablar de fichajes para el año que viene sin parar ya se dice que el equipo blanco va a fichar a Brandon Davis que es un pívot del Zalgiris se ha hablado incluso de la posibilidad de que si el Chacho deja el CSKA de Moscú pudiera volver son las similitudes entre el equipo de baloncesto y el equipo de fútbol en la NBA Javi Blanco muy buenas tardes Gallego muy Golden State Warriors ha ganado de nuevo la Conferencia Oeste he visto unas imágenes de la entrega del trofeo lo levantan ya con una rutina porque es que es cuánto tiempo llevan ganando lo quinto año consecutivo

Voz 1709 24:03 lo que son campeones del Oeste quinto año consecutivo que van a pelear en las Finales de la NBA por el anillo ya bueno es que pienso ya es parte de su rutina llano no les emociona como el primer año

Voz 0919 24:14 han logrado tres anillos en cuatro finales

Voz 1709 24:17 y ahora voy a buscar el cuatro de cinco la verdad es que porla no ha sido rival en esta final del Oeste para este equipo de leyenda se marchan de vacaciones habiendo perdido la serie por un contundente cuatro cero hecho que Golden State no ha podido contar con Kevin Durant el icono de Marcos causa encima y además estos jugadores en principios van a estar van a poder estar en las finales para enfrentarse al campeón del Este porque a Narbona tener un tiempo para descansar pero es que carreras

Voz 0919 24:42 a nivel estratosférico si eres de hecho desde que

Voz 1709 24:44 esta Kevin Durant está promediando más de treinta y cinco puntos por partido está tirado del carro el principalmente y ha hecho muy muy buenos partidos anoche los Blazers lograron forzar la prórroga pero en ese tiempo extra es impusieron los bordes de la mano de dos jugadores Stephen Carr y por supuesto it Damon además metió un triple decisivo ojo este dato gallego Carrizo XXXVII puntos trece rebotes y once asistencias mientras que Green sumó dieciocho puntos catorce rebotes y once asistencias qué quiere decir esto que los dos hicieron triple doble y es la primera vez en la historia que dos jugadores de un mismo equipo hacen un triple doble en playoff Segal una auténtica pasará esta noche cuarto partido de la final del Este a las dos y media mil Goldie Toronto con dos uno para los Bucks es decir Si gana los Bucks se pondrían tres uno

Voz 0919 25:28 Diane ya la eliminatoria muy favorable además expresó partido lo Guardian en su cancha así que partido muy importante para Toronto si quiere seguir vivo en esta final de vamos a ver cómo estaba mi ante todo con con gracia al Javi esta semana cerramos el programa con lo nuevo de León Benavente el adelanto del nuevo disco de León Benavente que saldrá en septiembre el tema se llama como la piedra que explota el estilo inconfundible de una de las mejores bandas que hay ahora mismo en el panorama español Toni López más titulares de este martes mirador Rosita la primera que Michel Michel Gonzalo

Voz 22 26:36 es el entrenador de el Pumas ahora México ya está allí en México ya ha reconocido que hablado con Hugo Sánchez porque además de ser su amigo le ha recomendado fichar Pumas es conocer el juego mexicano así que habló con él con su ex compañero que para poder fichar por equipo mexicano eh yo traté cuento de Liga Iberdrola que hoy el Atlético de Madrid el campeón de Liga ha hecho oficial la renovación de Elena Minardi hasta el año dos mil veintidós es decir ficha por tres temporada más y recorremos gallego que este bien extremos amistoso a la selección femenina contra Canadá en Logroño