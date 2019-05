La Ventana de la Tele | El final de Juego de Tronos

Voz 1 00:00 y más

Voz 2 00:03 a esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida de Zapatero a Sito Franco y cargados la monarquía os pone cachondo

Voz 3 00:13 no parece alucinante

Voz 4 00:16 el choque de una ola de aires

Voz 5 00:18 siberiano por el este con los borrasca

Voz 3 00:20 Veneto desde el Atlántico

Voz 4 00:23 se esfuerzan Aguado de La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1704 00:42 teniendo una ventana de la tele Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes teniendo una ventana de la tele estando en la semana que estamos no queda más remedio lo veremos el PSOE se pero no queda más remedio que hablar no habla hablar latir Ishikawa discutir sobre el final de Juego de Tronos muy importante dado siempre es así siempre sorprende

Voz 6 01:08 creo que Sierra como debe ser con consentido oí siguiendo

Voz 3 01:13 la cronología muy bien de todo si estamos satisfechos nos ha gustado satisfecho vamos yo he salido contento aunque sé que mucha gente

Voz 1704 01:21 no pero es que muy difícil contentar a toda la gente

Voz 7 01:23 yo no soy pulso pero yo creo que en general bien bueno sólo un detalle

Voz 8 01:30 de cómo ha ido surgiendo la historia

Voz 3 01:34 hecho lo que han podido bueno hago estaba muerto

Voz 8 01:36 al final pero no me esperaba que no iba a estar

Voz 7 01:39 después de componer toda la historia todo tiene sentido que pase eso no estoy de acuerdo pero si tiene sentido que pase totalmente lo que ha pasado

Voz 1704 01:51 bueno a partir de ahora quién quiere evitarse spoiler si vamos a hacer escuelas aquí apaga la radio

Voz 3 01:56 a pero ya está bien ya han pasado cuarenta y ocho horas ya está bien ya vale vale ya podemos hablar sepa que es Irene

Voz 0313 02:01 pues a hablar estamos discutiendo sino os gusta mucho poco o nada el final de Juego de tronos con quién debatirlo pues con mucha gente pero cosechó en manos de lo más próximo a ver alguien en la SER Yago de Vega compañero buenas tardes qué tal muy tuvo la feliz idea como cuando una final de la Champions en fin London unas elecciones también tal fuera de juego otro no una por una

Voz 3 02:20 no no me lo podía apropiar la idea pero me llevo unos colegas pero es una es una idea es una idea hermosa llena ha ganado la porra Matti una sola persona de su ex integrante del equipo

Voz 1991 02:35 la clave es que es la única que acertó quién se iba a llevar el pleno al trono

Voz 3 02:39 el pleno de hierro y no tampoco porque tampoco existe toma rendido se lo pudieron hacer con más a la no no

Voz 1991 02:46 pero muy viene Generale porque son catorce secunda quiniela normal catorce acertó once de los catorce y el pleno dieciséis dieciséis así que muy

Voz 3 02:54 como digo qué lástima que no dos apostaba otra

Voz 0313 02:58 en el resto de iba a decir de frikis seguidores a mí me incluyo yo estoy ha quedado Iturriaga como no

Voz 3 03:03 estaba pues aquí

Voz 0313 03:06 lo todas las temporadas también entrar hasta ITA uno de todos los secretos has visto las botellas de plástico y el vaso de estar Baksi todo es verdad se llama ya leído los libros antes no diría alguien me ha salido los libros aquí o no

Voz 3 03:19 no pero los libros no terminaban no no dos de empezar la serie llevaban a ver se supone que si faltaba dos hay gente hay gente bueno Gemma

Voz 0765 03:31 para mí yo creo que va a morir antes el autor que

Voz 3 03:34 menos no la tiene

Voz 0313 03:36 determinado uno de los dos si es verdad dicho adiós

Voz 3 03:39 a aquel que no va a ser la gente yo creo

Voz 1220 03:41 espera sobre todo a la que no le ha gustado el final espera Un

Voz 3 03:44 ni nada alternativo él ya ha dicho que no va a ser muy diferente al igual que tampoco ha habido mucha sirena

Voz 0765 03:49 a diferencia por cómo ha ido el libro para estar en Bram que yo creo que él no acabarán siendo del que se siente en el Trono de Hierro es que siguen los libros

Voz 3 03:57 no esto es igual no voy a leer el libro

Voz 0765 04:05 así que creo que desde el volverá loca ahí sí que creo que va a ser parecido estará mucho mejor construido que las series con mucha más coherencia hay bien explica explicado está a gusto a la serie el final me van me vale pero no ha construido parece muy vago con bastante poca coherencia para con el final

Voz 0313 04:22 el dices cómo está construido al final

Voz 0765 04:25 a cómo se ha llegado a ver

Voz 3 04:28 tu pero eso no me parece mal

Voz 0765 04:30 el como sea llegado me parece que ha sido muy vago con bastantes errores de coherencia con todo lo que es sexto en la serie que ha sido por precipitación de queremos acabarla ya

Voz 0313 04:38 o sea que tú eres de los que ha firmado ya para que se haga una revisión de la octava temporada

Voz 3 04:43 mucha mucha Page poca chicha no pero esta temporada en los capítulos sobre una se convierte en genocida así de repente acaba empalmando que la quieren a Mata en aras de esas otra ficha mi padre quería tener y luego

Voz 1991 05:01 los tres últimos capítulo han puesto como la mala malísima que cuando dicen que ese joda que era la mala es verdad Sala han puesto de la buena la liberadora la rompedora de cadenas y en la última temporada se lo cargan y está es que no era tan buena cambió radicalmente

Voz 0765 05:14 es cierto que se han ido planteando o plantando semillas sobre este cojo que es muy fría tiene un gusto porque la gente lo que pasa es que con una temporada más como tenía afrontado HBO poder empezar a ver cómo esa psicología Así empieza a volver loca como su padre y que al final digas Alba

Voz 0313 05:31 hay una una frase de área cuando se va ella después yo era nieve dice ser reconocer a una asesina

Voz 9 05:38 no no hay Taylor Tyrone explica cuando cuando John Snow

Voz 1220 05:42 sin querer no querer llegar al final que que llegan el explica que stock que no es una cosa de ahora no es que de repente se vuelve loca en en en el capítulo cinco sino que ya estaba apuntaba maneras y de hecho por todos los sitios donde había pasado en fin había hecho

Voz 3 05:57 sí pero igual más justificable aunque hubiera sido así que con autoridad que le confiere a ver ganó la porra

Voz 10 06:07 la se ha borrado hierro si piensas las series a yo pensaba que la SER iba a quedar abierta por eso o que era un poquito queda en ese punto de quedará abierta quizás el personaje que podía quizás encarar el futuro estaba en en el en el hermano en el hermano pequeño y por eso yo apuesto por ponía

Voz 3 06:26 plan porque creo que él

Voz 10 06:28 de representa el futuro después además hemos visto como todos los personajes han ido desarrollándose durante toda la la trama durante toda la serie pero habrán le queda todavía por desarrollar creo yo

Voz 3 06:41 creo que toda lo que da gusto por Valery eso yo quiero saber tú hubieras

Voz 0313 06:51 que a mí el final me parece bien no me parece que este veces

Voz 3 06:53 de los dos tenía que exacto

Voz 0313 06:56 con opción política deja insisto deja puertas en este caso ventanas abiertas de algunos personajes y hay una frase deberán cuando le dicen y el dragón han visto volar por no donde tal vez se encuentra día activan una serie de cosas

Voz 3 07:08 no habrá ni falta para

Voz 1220 07:11 bueno bajo mi punto de vista para explicar y poder justificar que al final se habrán le faltan setenta y tres escenas anteriores ya que Bran tiene es un es un

Voz 3 07:20 Guadiana ha perdido empiezan empiezan por ahí yo creo que tiene tiene un poquito de justicia poética redondear pero nos vamos ocho temporada claro yo lo hubiese en en el capítulo quinto hombre

Voz 1220 07:42 claro hombre claro tú acabas esta mujer hace lo que hace arrasa con todo unos arena y acaba con una reina loca

Voz 3 07:51 cómo empezó la serie con un rey que lo cierra paramédicos va porque porque va a ser un mundo mejor el Granada en de Alejandro el que está encarcelado manipula Jon Snow ya el ideólogo de todos y luego luego

Voz 1991 08:06 es el que hace que sea Bran el el rey personas antes quitando a Sansa que es el Junquera de de la serie

Voz 3 08:13 sí sí es verdad que queda invernales

Voz 0313 08:17 al margen de los siete rima los reinos más invernales echó muchos símiles con contáis

Voz 3 08:21 a Cataluña cosa que yo creo que lo sea

Voz 0313 08:24 no es posible que estuvieran pensando un poquito más en Irlanda no lo digo porque

Voz 3 08:28 no lo digo por traerlo aquí

Voz 0313 08:31 aquí en directo a las tres de la mañana yo no no yo lo voy a las ocho de la mañana cinco horas más tardes no ayer de Fernando

Voz 3 08:38 no nos parece que estamos llegando con la SER

Voz 0313 08:42 el dato de audiencia de Estados Unidos que acaba de llegar más de diecinueve millones de espectadores el último capítulo más incluso que que Los Soprano que tenía el récord de de HBO mira más concretamente diez trece millones EEUU EEUU en España es otra cosa eh mañana no se publican las audiencias de las plataformas pero

Voz 3 09:03 en relación

Voz 0313 09:06 coche no son audiencias millonarias ni casualidad

Voz 1220 09:11 ergo estamos hablando a todas horas porque todo aparte porque hoy nos nos paso nos pasó al final yo yo la eliminará buena primer a mí esto es que dejar en el final gran parte de la opinión sobre la serie que gente que ha estado ocho años para has estado disfrutando ocho años al final te perdono estamos en la época de o te gusta o te cabrea no te gusta o te disgusta más querellado pero donde pero a mí me ha midió la la gran crítica o lo que realmente no es no es molestar por qué oye lo he pasado también con esta serie está siempre ante el poso que me dejó el último capítulo fue de de frialdad no sé yo yo recuerdo dejó en la yo qué sé el señor de los anillos por ejemplo dos anillos

Voz 11 09:57 en la tercera película la última acaba todo media hora antes de acabar la última media hora

Voz 1220 10:02 es una despedida de personajes no pero pero tiene moción una lágrima meta aquí yo estaba viendo no hijo que frío todo no van a los hermanos cuando se separan no está mal estamos al tampoco

Voz 4 10:19 la del lobo

Voz 0765 10:21 que no allí me pareció me pareció muy frío y Argentina cuya muerte de Mary's que lo es verdad que con lo del día de la muerte

Voz 0313 10:30 entidades con lo de siempre lo hemos avisado

Voz 0765 10:33 vamos con el dragón y eso quedó un poco bonito tal pero la muerte son un abrazo de repente está muerta se calle oye mira muerto ni una música un adiós

Voz 1991 10:40 me dice no sé si así ya que no

Voz 0765 10:43 no se cargue el trono sí sí claro tiene mucho oye mira Quini

Voz 0313 10:48 este bloque bien en fin que había estamos hablando de todo con absoluta libertad eso es pasar por encima de lo del concepto usted spoiler que le pusimos una pusimos un tiempo de cuarenta y ocho horas dado a Javier Salas escribía en el país ayer ya escribía ayer se preguntaba un artículo muy interesante hoy si fuera bueno que no hiciesen spoiler no se sabía que Chanquete iba a morir también Javier sala buenas tardes hola qué tal buenas tardes ya sé que Chanquete no sé

Voz 3 11:14 ya lo mejor comparación con con con con la cabeza

Voz 0313 11:20 en que en que en que puede beneficiar que que un que un al que para una serie películas otra cosa pero que una escena Agustí pero al final unas ejemplo que

Voz 12 11:30 que me pongan muy reciente que es un estudio que publicará la es de de gentes que decirlo un botón para que les dieran una espoleta porque lo estaban pasando mal hasta que muchas veces un impacto emocional ni en este caso a esta serie por ejemplo si estás muy ligado emocionalmente a la Khaleesi qué es lo que ha pasado mucha gente pues de sorpresa pues lo vas a pasar mal lo sabes de antemano pues por lo menos estabas preparando hasta enviando dos haciendo el cuerpo no

Voz 0313 11:55 no Javier lo que está claro es que el spoiler se puede hacer una vez emitida la serie porque siempre no vamos a volver locos e incluso dejar pasar mira Tolo los domingos y hay presos si esperaron a la edición de hoy El día siguen talleres digitales alguna pista se daba hoy los periódicos pero bueno es habla abiertamente de esto de tal claro cómo estamos opciones en esto es mayor esto dura un un duelo cuanto luto no Javier no sé me parece que esto spoiler a ver claro como todo no

Voz 12 12:26 también se hicieron varias encuestas en digamos los mayor Abu es de Estados EEUU y les preguntaba que qué qué se hacía con esto no Illa mayoría te decían que ellos tenían que dar a la hora de dar la información sobre un capítulo tenían que a darlo todo no cuando uno se lee una la informática

Voz 0765 12:41 el partido el Madrid

Voz 12 12:43 aunque la marca algo no vamos que si te metes en una información te lo vas a encontrar otra cosa es que empieces a tutear o lo pongas en Facebook que digamos que tienen ningún que el impacto va a ser va a ser inesperado

Voz 0313 12:54 no ver normal que aprovecha información privilegiada no eso no aquí nos pasa nosotros vemos cosas antes

Voz 3 13:02 claro claro pero ahora

Voz 0313 13:05 me emitido tenemos todo eso sí que es cierto que estamos mitificado mucho les quiero decir que estoy de acuerdo hay una máxima estoy de acuerdo sí en la en la en la formación de los relatos una cosa es el suspense y otra cosa es el Ministerio entonces tú puedes jugar al suspense aún sabiendo ya cuál va ser el final no sabes cómo va a llegar ese decía antes pero es igual de bueno te lo recordaba Isaías os acordáis cuando J Francino ha puesto el ejemplo de Chanquete Pérez Mota menos dijeron que lo mataban

Voz 3 13:29 lo mismo la crónica que el spoiler

Voz 1991 13:31 cuando te están de partidos de algo que ya ha sucedido que ver antes de que dicen que va a pasar esto nada que

Voz 0313 13:39 algo bueno pero pero entonces destinamos ayúdanos Javier yo que son muy torpe para esto a decir exactamente hoy spoiler sea spoiler es revelar el final de una película una serie antes de que el público lo ya visto evitarlo porque claro cada uno

Voz 12 13:54 cosa distinta no pero pero le debería ser para entendernos todos y que un colega te diera el el final de una serie cuando ella lo ha podido ver y uno

Voz 11 14:02 dejado de ser colega

Voz 12 14:06 bueno bueno en eso también accionó un estudio en Brasil sobre esto es sobre cómo era la gente que que haces pues les a sus amigos y hay un veinte por ciento de gente que lo hace por maldad

Voz 3 14:14 muy bueno

Voz 12 14:17 ahora hay gente que lo hace a propósito para ver sufrir a sus colegas

Voz 0313 14:21 en cambio había gente muy comedida como Javito que nos cuenta en Twitter dice ayer un señor que iba a mi lado en el AVE me dijo me pidió permiso por si él podía haber en su Tablet el último capita

Voz 3 14:31 no no no sí sí sí sí señor cortes oye en Pasapalabra

Voz 9 14:37 anuncian cuando se Del Bosque lo anuncian que la gente lo visto pues eso sí que lo es

Voz 0313 14:46 no has visto ya va bien parece mal adelantarlo lo has si tú lo sabes de Matute y el resto al mundo no pero tú hubieras visto el final si lo hubiera sabido ya cuál era

Voz 11 14:54 yo te pongo un ejemplo en la temporada tres con la boda roja el tres nueve días siguiente yo lo voy al día siguiente puso un compañero pobres rock digo como le pasa algo claro

Voz 0313 15:07 sigue teniendo cabeza capítulo y les saque del grupo no

Voz 11 15:09 tras la cabeza incluso sigue siendo colega pero lo que

Voz 3 15:16 ya no hay hay que tener cuidado si usted no lo habría visto porque es el último quiero ver verla serie

Voz 1220 15:22 pero amiga que elabora arroja la boda roja eso es eso es una sorpresa eso es quedarte quedarte pegado en el asilo

Voz 3 15:29 a mí me han contado que el libro de la boda arroja una maraña

Voz 0313 15:32 mira

Voz 0765 15:33 y eso que que es una maravilla pero ese fíjate sí que me parece que lo hicieron muy bien en la serie porque eso que cierra las puertas los músicos empiezan a tocarte la sintonía de los Land Mister eso momento en el que la madre de dos estar mira la música doce que está pasando porque estaremos que estar aquí son los enemigos eso aun siendo el libro muy bueno me parece mucho mejor serie ese momento que ayer todavía llevaban la manija del autor como ya había sí sí sí has a partir de la cuarta temporada así hasta la sexta te diría que siguen los coletazos

Voz 0313 16:05 piensa usted elige hizo varios guiones y se lo si bien se los pedí a lo los

Voz 0765 16:09 a partir de la Sexta es cuando HB le dicen oye mira queremos seguirá esta temporada diez ya por nuestra cuenta porque George R Martin se ha desentendido el proyecto bastó James dijeron no no no trece capítulos más y acabamos todo y es para lo que ha precipitado todo

Voz 0313 16:22 formas lo que le quedan su catálogo una obra maestra alta literatura y eso es lo que se quedan da igual se ha acabado eh

Voz 1220 16:32 les recomiendo que lo habréis visto seguramente yo creo que ayuno no sé como se llama en el capítulo al descubierto algo así que habla los dos productores que

Voz 3 16:42 luego hay otro otros vídeos también de

Voz 1220 16:44 en la construcción digamos técnica acceso creía que no es el hombre es la destrucción de de de de la ciudad del del quinto del quinto capítulo de esta temporada creo que primero grabaron destruida

Voz 3 16:58 luego la cosa no quisiera como más vale

Voz 10 17:01 es mola series aspecto formidable porque está muy bien hecha muy bien hecha una psicológicamente ante los paisajes en los diálogos es la trama yo creo que es una sería

Voz 0313 17:11 bueno tiene muchísimo mensaje al que agarrarse el debate político sobre traición sobre la alta tiene un montón de sí

Voz 3 17:20 claro sí

Voz 0313 17:22 un ratito vamos a hablar de filosofía hay libros sobre la filosofía de juego hay mucha demanda Sevilla este fin de semana hoy con la porra

Voz 11 17:30 pues no te lo puedo decir hombre dos euros por persona es decir tapón

Voz 3 17:36 pagar esto

Voz 11 17:40 no hay pasta si veintiocho euros al mes

Voz 0313 17:47 así que si un par de días Desembarco del Rey sí sí

Voz 3 17:51 cookies mucha gente no habrá mucha gente a salir

Voz 0765 18:02 las claves del título que es donde se decide quién es el Rey eso está rueda en España podríamos a es sí

Voz 3 18:08 oye que Rubén euros no

Voz 0313 18:12 qué Roberta citado a La Ventana de la filosofía que vamos Aubry en unos minutos y el titular de La Ventana de filosofías Pepe Rubio Pepe buenas tardes hola buenas tardes que es la cara de de todo esto que estábamos comentando que es inmensamente mayoritaria que es la gente que no ha visto Juego de Tronos dos semanas

Voz 3 18:28 yo no he dicho bien sí sí totalmente fuera de onda por otro día Marcos decían antena

Voz 0313 18:35 Marcos hoy casi indie casi indignado

Voz 1704 18:38 no es Marcos cuando se escuchaba en Hora Veinticinco Ángels Barceló que estuvo a punto venir de casi darle un abrazo y me sentía tan

Voz 1220 18:47 vale pero de verdad pero pero pero pero pues si es que no sé cómo él nos enfadamos por todos

Voz 3 18:52 pero no

Voz 1220 18:56 es que es que todo así ves al trono los dejó al menos que no ven hay que pesa o no habéis todo a la vez pues todo lo hemos Gamesa

Voz 3 19:04 no desespera no es algo se tiene BP ha sido el gran sufridor yo estaba a punto

Voz 1704 19:20 decir de verme encuentra el último capítulo contar

Voz 3 19:25 sabes que no estarías en La Ventana ya no normalmente estarían en Hora veinticinco entrevistamos no dura saliendo tiene contándolo de Los Vengadores sí no tampoco es eso no está bien apuntado que salió de listo es mejor y esto yo creo que sí pasó no venga acá no yo no no no no sí sí no no no no no veo otro debate abierto yo me perdí si perdido no

Voz 13 20:08 puede que no