Demostración de fortaleza de nuestra democracia

sabíamos que no iba a ser una sesión de constitución del Congreso como las otras sabíamos que los que no sabía llamado la atención cuando en la constitución de las Cámaras centro podemos quedaría como una anécdota y todas las previsiones se han cumplido políticos encarcelados ocupando sus escaños la ultraderecha buscando y consiguiendo la foto detrás del presidente del Gobierno camisetas reivindicativos fórmulas para el acatamiento de la Constitución para todos los gustos pataleo abucheos aplausos y lucha por la reivindicación de liderazgo de la oposición sesión bronca ratos y con destellos de política ratos seguramente lo que nos encontraremos en el Congreso a lo largo de la legislatura una división que a día de hoy parece insalvable a pesar de la férrea voluntad del discurso impecable de la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet y unas mayorías tan tan justas tan apuradas como han reflejado esos ciento setenta y cinco votos que ha conseguido la nueva presidenta del Congreso y más allá de algunos excesos verbales y gestuales lo de hoy en el Congreso no supone ninguna frente al Estado como denuncian airadamente algunos es precisamente un triunfo del Estado de una demostración de la fortaleza de nuestra democracia porque es precisamente en los descensos donde se demuestra esta fortaleza en la gestión de esos desacuerdos y el momento en el que más se han puesto en evidencia los desacuerdos ha sido en el acatamiento de la Constitución pero ahí estaba la política y la propia Constitución para hacer volver las aguas a su cauce al final se imponen las reglas se imponen las normas hoy Burundi al conflicto catalán ha vuelto al terreno de la política de donde no debería haber salido nunca hay gente en los dos bandos el quiénes de esto no les gusta que prefieren la trinchera al entendimiento porque de eso depende su subsistencia Ángels Barceló