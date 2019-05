Voz 1 00:00 en el acto yo de Atocha

Voz 2 00:33 hasta ahora vítores buenas noches veintiuno de mayo de dos mil

Voz 0194 00:38 diecinueve lo estábamos hablando ahora con los que se estrenan comienza la décimo tercera legislatura de las Cortes para muchos no sólo para los que se estrenan para todos para los periodistas para los que estarán en las cámaras para todos es un tema

Voz 1880 00:50 bueno es un tiempo nuevo en el que novatos como decías son todos porque sí porque la legislaturas nueva así que para todos es algo nuevo pero claro hay novatos novatos los que por primera vez lleguen a Congrés como los que estaban ahora mismo aquí en el estudio cuánto hay de los nuevos nuevos pues mira en esta legislatura un sesenta y tres por ciento de los diputados son nuevos y más cosas hay casi paridad real entre hombres y mujeres ciento sesenta y seis mujeres que son un cuarenta y siete coma cuatro por ciento del total hay cuatro diputados gitanos tres de nacionalidad extranjera senegalés guineano brasileña y uno con discapacidad bueno cuatro de los nuevos diputados están en prisión preventiva sí que son todo novedoso nuevo que más de un sesenta por ciento de novatos una legislatura estrenar pues bueno si todo novato así sonaba la apertura de la legislatura

Voz 3 01:37 buenos días señalarías por favor que ocupen los escaños se abre la sesión en virtud de la disco

Voz 0194 01:46 puesto en un Agustín San marrón también a pesar de su edad una cara nueva para la mayoría de nosotros diputado por Burgos que ha sido el encargado de conducir la sesión de constitución del Congress

Voz 1880 01:56 eso yo no Ángels pero yo creo que ha sido o bueno que es un momento muy emocionante un poquito más a zamarra

Voz 3 02:02 la nueva legislatura entrante al tiempo continuidad izquierda la renovación en suma asumimos la alta responsabilidad con

Voz 1880 02:15 Trinidad hay quiebra renovación en sumas lo que ha dicho novata es también claro la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet

Voz 4 02:21 momento que va a Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente

Voz 1880 02:27 del Congreso de los Diputados cuál es la define acción de novato novato es nuevo o principiante en cualquier facultad o materia así que he ido a principiante y la definiciones que empieza a aprender o ejercer un oficio o una profesión o a realizar una actividad novato viene de nuevo Nous en latín principiante que viene de principio es un préstamo del latín también del siglo XIV Prim Kipling que es comienzo origen derivado de Prim que esprín hippies el primero como sinónimos Nobel novicio primerizo aprendiz principiantes absolutos los de David Bowie era obligatorio eh es empezar con ellos

Voz 5 03:30 Juan Robles es doctor en Antropología Social profesor de Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid Juan muy buenas noches hola buenas buenas noches ser nuevo

Voz 6 03:38 en algo es algo que se celebra vaya vaya pregunta es algo que se celebra pues depende lo que sea uno Nobel no porque las cosas malas por eso por eso por eso no oir es verdad que hubo en y siguiendo el hilo de lo que pues estaba hablando no cuántos nuevos y nuevas diputados y diputadas noveles no y bueno pues este culto también a a la juventud no que que que bueno que es interesante de ver quizás lo lo Nobel a mí desde luego hoy en estar toma de posesión quizás no no es lo que más me ha llamado la atención sin me permites a lo que más me ha llamado la atención como como como antropólogo gente que analizamos un poco muy de cerca no la la realidad pues para tomar un poco el sentido no de lo que parece cotidiano y no lo es para dotarle de otro o de otro significado héroe de cierta diversidad no vaya a modo

Voz 7 04:33 mucho la atención el culto a a la corporal al cuerpo

Voz 6 04:37 esencia y bueno en qué sentidos el sentido ha sido muy emocionante pero no en la llegada no de los presos políticos políticos presos al al Congreso no yo creo que ha sido un un rito o no un elemento

Voz 8 04:54 muy muy ritual de que lo importa

Voz 6 04:57 tan de que sigue siendo en estos tiempos de lo digital está en el centro la presencia el cuerpo lo estar presente físicamente no

Voz 0194 05:06 hablamos de de los novatos de lo Nobel que hablamos de la juventud pero claro yo también me he quedado con también era novel el que ha presidido la mesa de edad que con más de setenta años estrenaba es decir se puede ser novato cualquier edad no entiendo

Voz 6 05:19 pues es que suele ser así al final el el cuerpo es un contenedor de nuestras nuestras de nuestras mentes a mi me gusta mucho a morderle la antropología pues trabajamos muchas muchas sociedades diferentes no siempre ya sabéis no que que me gusta mucho las sin trabajo desde hace años culturas culturas beduina del desierto trabajó mucho con con los saharauis desde hace años ellos tienen un culto maravilloso a la sabiduría la Seo la sabiduría de los mayores pero no porque sí sino porque su estatus de lo se lo ha dado no yo estoy no un un un rito no muy muy bonito no que es la el cabello blanco no entonces cuando se reúnen es un es un colectivo muy tú lo conoces le muy horizontal muy participativo que nunca no le gusta estar sometidos a a nadie no cuando ese reto niña no los elegidos pues para representar un poco a la yema no los representantes de las diferentes familias en ese rito

Voz 7 06:14 les daban una camilla un camello blanco y el camello blancos representaba no todos los valores bellos

Voz 6 06:21 ese rito de paso que es empezar a asumir una responsabilidad desde lo privado hacia hacia lo lo público y lo colectivo no el blanco de la paz de la libertad todos esos ritos de paso en que se ha traducido

Voz 0194 06:33 mañana en el Congreso de los Diputados por ejemplo

Voz 6 06:36 había algún rito de paso has detectado algún rito de paso en el Congreso de los Diputados bueno en sí mismo no yo creo que sí mismo a la toma de posesión es es un es un rito de paso no prometer curar la concesión si no Iker rito de paso pues es un rito de paso muy tradicional en todas las sociedades la nuestra también lo somos diferente de de muchos otros colectivos y comunidades no el reto de pasar no de tu vida privada a asumir una función pública y colectiva con toda la simbología no que sólo que eso que eso tiene no promete te o jurar decir soy diputado soy diputada ir vestido de etiqueta o ir vestido más informal restos son elementos de ese rito no que va marcando elementos que son fundamentales para nuestra nuestra sociedad y representa de alguna forma eso tan importante que es empezar a ser responsable no ante la comunidades

Voz 0194 07:27 es raro y a lo largo de nuestra vida ponía el caso de del diputado que preside la mesa Elda pero lo largo de nuestra vida podemos ir siendo novatos en muchas cosas es decir cuando uno asocia lo va a ser joven no tiene porqué no porque a lo largo de nuestra vida nos podemos enfrentar a muchas cosas que nos convierten en novatos

Voz 6 07:45 claro porque además vuelvo al leitmotiv de los ritos de paso que veo me ha venido muy bien para para hablar con vosotras no los ritos de paso se suceden cuando cambiamos de fase de lo privado a lo público ser joven va a ser una persona adulta ser adulto a ser mayor uno es el Nobel cuando pasa la edad adulta no los ritos vinculados a a muerte no pues están también vinculados a a esto no al cambio somos noveles no cuando Kambala cambiamos cambiamos de fase no siempre puedes justamente estos ritos ayudan no a dotar de legitimidad de simbología de de ese de significado no estos estos pasos que vas a cada sociedad tiene los suyos no nosotros tenemos tenemos los los nuestros no Joy toda la toma de posesión en una puesta en escena de esta ritual edad notan bella tan bella de verlo

Voz 0194 08:32 como es que se enfrenta al ser humano a estas novedades a esta estos cambios de de fase de de nuestra había cómo se enfrenta al ser humano con miedo pues claro no pues ya bueno ya que escucha

Voz 6 08:43 adoptamos aquí a las jóvenes a dar no pues siempre con con inquietud con con emoción también no porque uno uno es mirado no con con muchos ojos no yo creo que eso hace que uno es inquieto no pero que también haya una emoción grande eso todo desde respetar no ese orden social que está vinculado a estar literalidad pero también cuando hay un orden en el ser humano hay una su versión de orden no por ejemplo el ejemplo que parece tonto pero no lo es porque dice mucho de diputados que van pues vestidos no con una chaqueta o con unos Maccabi BZ de los ilegales es bajos lo que seas no bueno muestra una su versión no dentro de un rito que marca un orden y una legitimidad dentro de de esa practiquéis de ese escenario no

Voz 1880 09:44 esta es es un tema de mil novecientos ochenta y cinco el título dice nunca también nunca tan bueno como la primera vez es curioso porque todas las canciones que hablan de la primera vez también nos hablan de recuerdos no todos los músicos Se acercan de un modo u otro a esas primeras veces a cuando fueron novatos por ejemplo lo hacen también así Simply Red diez años más tarde una canción de mil novecientos noventa y cinco este recordando la primera vez

Voz 10 10:14 a ver

Voz 2 10:30 y una más sobre los recuerdos de la primera vez School es también ejemplos de la publicidad

Voz 1880 11:05 sí un par de ejemplos son súper ochenta euros los dos yo creo que ellos van a gustar os acordáis por ejemplo de la chica nueva que llegaba a la oficina

Voz 3 11:14 era la noche canta Billy llama Paradise dividida entre sonrisas tenemos el nuevo aroma de la CRUE la mujer se llama para la

Voz 2 11:30 es lo perfectamente verdad pues este era el año mil novecientos ochenta

Voz 1880 11:34 Troy para los que ya nos acordamos au teníamos uso de razón se nos quedó grabada para siempre pero no sé qué pasaría con la publicidad de las colonias como la de Farhana en los años ochenta que cuatro años más tarde llegó una grandísima

Voz 3 11:54 primero todo

Voz 12 12:04 era continuo

Voz 3 12:07 queda

Voz 2 12:12 la primera colonialistas Brian que es uno de los productores de hora25 haciendo una cara como ya sé que está dando es que Brian tiene veintiséis

Voz 1880 12:19 claro es que déjalo déjalo

Voz 0194 12:21 pero él sigue siendo un novato en en todo en todo la vida pasamos a los novatos del cine

Voz 13 12:39 sí

Voz 1880 12:42 hablábamos antes de los ritos de paso yo creo que uno de ellos también es ese nivel de pasar de niña a mujer es lo que dice esta canción es también una canción de Julio Iglesias ahí lo dejo sí sí pero bueno ha preferido traer esta desde mil Diamond que luego Tarantino incluyó en Pulp Fiction por eso hablamos de cine a la vez llevamos con más pelis a propósito cuéntenos vais a dar

Voz 14 13:05 vamos a es alternos una generación

Voz 3 13:10 la Familia es muy importante

Voz 1880 13:19 esa es una película francesa de dos mil ocho que se titula el primer día del resto de tu vida es de mi Besançon que repasa cinco días en la vida de un matrimonio de sus tres hijos todos ellos están a punto de empezar alguna cosa no todos ellos son novatos en algo la banda sonora incluye temas como este que estamos escuchando que además da título a la película

Voz 14 13:41 voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios donde tiene dentro de diez años soy venga que tengo una cita con los añora los billete tenía una cita setenta veinticuatro

Voz 2 13:56 muchas veces cuando hablábamos antes con Juan puede ser novato con setenta directamente

Voz 1880 14:01 esto que acabamos de escuchar pertenece a esa peli a el becario una película de dos mil quince con Robert De Niro Icon Anne Hathaway ella tiene un negocio de moda online entonces le ponen un nombre para que trabaje con ella el Robert de Niro que eso tiene setenta años que trabaja como becario

Voz 3 14:20 es un clásico la programado un ciclo de que si no sabe mal me llamaron para pedirme que representará dos puntos no saben que unos hablamos desde rodaje Si lo sale me ha dicho nada Alberto los chismes envejece como las personas

Voz 15 14:39 la con más

Voz 0194 14:47 muy bien que es la última de Almodóvar que está triunfando en Cannes tiene algo de iniciático también sí porque real

Voz 1880 14:52 frente a ser una autobiografía vemos a un novato en todos esos momentos distintos de su vida no su primer viaje su primer amor es la primera vez que se otorgó vemos todo eso lo hacen otros de las novatadas todavía no hemos hablado no pero yo creo que deberíamos preguntarle a Juan no porque también creo que es uno de esos ritos de paso no del instituto a la universidad responde eso

Voz 6 15:14 pues ahí no además las novatadas que son muy muy desagradables en la mayor parte de las veces pero tiene mucho que ver con entrar a pertenecer a una comunidad todo rito de paso o tiene mucho que ver con reforzar una identidad entonces todas esas pues perrerías que que pueden representar las novatadas pues bueno pues forma parte esto es hoy una falta ser antropólogo para decirlo no es muy obvio pero a veces no pensarlo con un poco de distancia también te cambia un poco la mirada es justamente empezar a pertenecer a una identidad particular ya una comunión una comunidad eso sí es tan importante que que para eso para eso y es es una de las razones de los ritos de los ritos de paso no

Voz 1880 15:56 has traído también alguna serie no si ahora mismo cuando estamos hablando de novatos es verdad que que decíamos que habitualmente nos referimos a los más jóvenes por eso de tener menos experiencia como por ejemplo los chavales de la exitosa Stranger Things pero también por ejemplo la madre del profeta o en una Ryder vive una experiencia en la que es una auténtica novata

Voz 16 16:14 dos estudiantes también ha desaparecido es sí pudiera volver a verles y está herido

Voz 1880 16:33 y ese tema y ten Kirov es de Space naif que apareció también en la SER y muchas veces las series hacen que grupos desconocidos o grupos de principiantes sean conocidos para el gran público como es su caso íbamos con la segunda serie estos no son niños son adolescentes ellos sí que se enfrentan a hacer y sobretodo así

Voz 17 16:51 sentir todo por primera vez Por trece razones sólo se fijará Hanna Baker que estoy apuntan encontrarte la historia de mi vida la razón por la que mi vida camino si estás escuchando esta cinta

Voz 18 17:09 uno de los motivos

Voz 1880 17:13 en la que la protagonista se suicida hay deja trece cintas de caset seguro que a lo mejor estaban otra vez verdad mieles con mensajes además esas cintas para todos sus compañeros estamos casi acabando lo hemos escuchado ninguna canción en español ha seguido el propósito bestias pero no sería nuestra primera vez perdón y esperate que todavía no hemos acabado la sección Una que nos que han poquito bueno vamos con una canción en español es Jeanette nos recuerda aquí cómo se sienten los novatos y además es un tema de mil novecientos setenta y siete que yo creo que si nos ponemos a pensar igual se lo dedicaba a los diputados de aquella primera legislatura porque dice algo así como nada nuevo faltara que cerramos vaya ahora de Sara pero vamos con la vuelta al principió con el Begin

Voz 20 18:13 el otro no

Voz 1880 18:25 bebiendo alguien es una canción de mil novecientos treinta y cuatro de Col Porter pero a que la interpreta en la Fitzgerald pero bueno yo no sé por qué habías visto como terminábamos la cara B antes has visto prometo vale pues yo pensaba que tiene que quedar tranquila se que no iba a haber vuelta de tuerca para acabar en esto determinar de forma particular nosotras ya no somos Príncipe sobre todo tú que eres una experta así que vamos a cerrar como es debido

Voz 2 18:54 porque estabas con Juli les que no sé porque te has dicho De niña a mujer y me he acordado la canción Veriña mujer pues nada Julio Iglesias también quería volver en vencer esta es una versión de la

Voz 1880 19:02 canción de Col Porter en este caso por Julio Iglesias

Voz 2 19:05 novecientos ochenta y uno Juan Robles muchísimas gracias Sara mañana no que mañana tengo debate mañana nos Juan mañana tenemos a las nueve debate con los candidatos a la alcaldía de Barcelona pero bueno aquí Sara con la cara vista jueves