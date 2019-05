La victoria olvidada de México

Voz 1

peor tratados por la historia yo hoy vamos a recordar a una de las naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial que no es recordada ni por muchos de sus propios ciudadanos porque tal día como hoy México declaró la guerra a Alemania a Italia ya en Japón no os penséis que lo hizo en plan jugador que entra en el minuto noventa y seis del partido todo y que sale un poco avergonzado en la foto de los ganadores de la Copa México se metió en el fregado el veintidós de mayo de mil novecientos cuarenta y dos que era un momento en que la guerra estaba aún muy lejos de inclinarse definitivamente del lado aliado y además los mexicanos no se limitaron a declarar la guerra participaron activamente en la lucha dentro claro de lo que le permitía en sus recursos pero igual que le pasó a Portugal en la Primera Guerra Mundial su papel y sus muertos fueron despreciados incluso por sus propios aliados así que si os pasa como la mayoría que tenéis un jefe que no valora vuestras actitudes pues tomado y un trago en honor a México que también hizo su trabajo ya a nadie pareció importarle