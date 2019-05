Álvarez-Ossorio: "No se puede recurrir, todo lo que ha pasado hoy se consideran actos internos de la cámara"

Voz 0194 00:00 Javier Álvarez buenas noches vayamos decía Batet a lo que dijo el Constitucional que fue lo que sentenció el Tribunal porque

Voz 0689 00:08 es el Tribunal Constitucional hace diecinueve años tuvo que resolver un asunto que por primera vez llegaba a sus manos de la mano de Herri Batasuna recordáis que entonces Batasuna estaba como brazo político de ETA estaba en solfa y era imposible el el ver un escenario de movimientos de juramentos a sus electos sin alguna coletilla o a los esperaba allí efectivamente así fue el Tribunal Constitucional vino a decir que no había ningún problema en que se añadiera coletilla eso que se añadirán frases porque lo importante lo esencial del asunto es que al final o la fórmula del prometo o la fórmula del juro el diputado asumía asumía el rol que le toca jugar dentro del Parlamento asumiendo la Constitución sobre por tanto daba igual que se utilizara un antes un durante un después algún término legal y eso es lo que ahora se puede aplicar entonces fue por imperativo legal recordar aquellas tres palabras pero ahora no ahora cualquier frase añadida delante durante después mientras el final sea jurado promete a la Constitución desde luego el tribunal lo va a haber bien por tanto no tiene mucha vía vivirá un recurso aunque lógicamente

Voz 0689 01:19 te país que tiene un rango de de ley pues puede ser rector

Voz 0194 01:23 efectivamente este momento que describe Álvarez remite a que el pleno del año ochenta y nueve

Voz 2 01:28 Don Juan Cruz Idígoras de Guernica Beitia prometió acatarla

Voz 2 01:37 ya hay prueba caña don Ángel Alcalde Linares Don Juan Cruz Idígoras de qué rica Beitia al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de diputados les ruego abandona

Voz 0194 01:52 a veces más tarde vuelvo contigo Barbal precisamente del Constitucional acuerdo de acuerdo hasta ahora mientras tanto saludo a Fernando Álvarez Ossorio profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla muy buenas noches cabe todo no entonces en la fórmula para acatar la Constitución

Voz 3 02:08 no no cabe sí que él fórmula que no impliquen me que al final nuestros acatando la Constitución es decir que pueden con todos ellos cáncer apostilla a la fórmula del sí juro prometo no pudo haberle contradicen entre esas apostilla lo que a continuación añade que es la fórmula ritual de acatamiento todo lo que inconstitucional un orden constitucional que además como el Tribunal Constitucional dicen esas etcétera acaba de comenzar el orden abierto permite el pluralismo político y en la suspensión y por lo tanto cabe incluso que dentro diría pues puede haber grupos políticos y lo que pretende es precisamente su reforma un Estado pretender agotaran tan tan sabido como puede ser la independencia de la buena parte del territorio

Voz 0194 02:56 pero cabe por ejemplo que ha sido una fórmula utilizada por alguna diputado como es el caso de de Meritxell Borràs cuando ha dicho por el mandato de el uno de octubre que fue una consulta ilegal y contraria a la Constitución eso cabe

Voz 3 03:10 es que yo creo que hay que diferenciar entre el acatamiento in si el Tribunal Constitucional en eso sentencia cuyo ponente fuera el profesor Rubio él lo que sí dentro de la fórmula ven lo todo lo que fuera asesinada se puede deducir materialmente que tú estás atacando ataca con el orden constitucional cualquier cualquier cosa que se añada debe entenderse no debe permitir adquirir el ejercicio de las funciones parlamentarias por una razón que tan además que yo creo que está en el sesenta vencía el mandato parlamentario se adquiere por la elección no por el hecho el juramento el juramento lo que te va a abrir la puerta a las funciones de tal forma que ni la propia Constitución exige que haya que jurar o prometer la Constitución es una es una es una una orden que que se recoge dentro de los reglamentos de Congreso Senado en la Constitución no lo impide pero que pudieron ni siquiera existiría

Voz 0194 04:08 para terminar en resumen Se puede recurrir lo que ha pasado hoy ante algún tribunal

Voz 3 04:13 no no se pueden y se considera que son actos internos de la Cámara que se como que están dentro de su autonomía y por lo tanto se quedan dentro del ámbito parlamentario en su caso se algún grupo político quisiera pedir una reconsideración a la Mesa de la presidenta obvió hacerlo el supuesto extremo siempre siempre fundamental por medio quiere que tampoco en este caso que no entiendo que derecho fundamental pudiera servirse con otro grupo parlamentario cubrió diputado lo yo diputados ha acaparado permitiría Constitución utilizando la fórmula Marie María