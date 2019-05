José Zargoza: "Quería evitar el troleo democrático de Vox"

Voz 1 00:00 José Zaragoza muy buenas noches buenas no usted ha oído lo que han dicho es yunquera si Sánchez

Voz 2 00:08 un saludo entre dos personas que crece y que cota educación que el presidente contestaba una cosa vamos de bueno de relación normal entre personas en cada lado yo tengo una conversación política quitada que se pueda para como tantas otras que se han producido lo bien que coincides con gente piensa de manera diferente de que carretes y esa es la fuerza que había tenido la el pleno de Beckett la fuerza de la democracia que junta gente de pensamientos maneras de educación son capaces de de compartir los lugares de aceptarse juntos cuando de manera muy esto es la el Gobierno que ha respondido amablemente a al que yo quiero

Voz 1 00:53 pero acaba de escucharlos de la interpretación que hace Pablo Casado

Voz 2 00:56 bueno Pablo Casado de que eso quiere vivir de novecientos ochocientos cincuenta que la lista de Pablo Casado que comparte con Isabel Díaz Ayuso en esto de ciclo pero no claro yo entiendo que hay para para el Partido Popular se hacía muy complicado en un sesenta y siete diputados de Estado hay poco reconocidos en su lugar en el desastre político de ellos están descolocados como siempre el Partido Popular en esta huida hacia adelante intentó decirla la jornada a la como simple no les queda más que manipular a decir cosas que no son ciertas la moda estamos acostumbrados estaban de hacer política en el Parlament de Cataluña cuando los independentistas votaron en contra de lo que hay cierta como senador el PP nos estuvieron es decir no tengo ningún problema en votar como senadores a los independentistas usted sabe que parece Cataluña los diputados de Ciudadanos y los diputados el PP votaron a favor de la elección como senadores de los independentistas en cambio sea estuvieron en defender los derechos concretos de personas esto que es que no se preocupe es decir es la la la el de la política que en la que ha caído PP y que está llevando democrática es decir de aquellos polvos estos lodos

Voz 1 02:12 luego señor Zaragoza está ese escaño que ha elegido usted para sentarse digo una cosa usted ya llegaba de casa con esa idea os ha encontrado

Voz 2 02:21 ah pues mire yo estaba cuando me llamó ratas Vox se han centrado nuestra nuestras escaños ayer estrictas es decir los objetos tratado siempre y desde que hay democracia siempre hemos estado ahí que un año y allí me encontré no que se habían acampado en aquella zona de Gracián toma músicos han socio está dando ahí entretenidos dirigido he visto que había escaldados que te ellos han tensado mucho antes aquí no mal pero estamos aquí no hay escaños asignados no dices pues usted es vosotros aquí no dice sí pero bueno es que estaba que nosotros bueno estoy yo lo que he querido quería evitar el petróleo democrático que intenta hacerle presente algo que ya no ocupando los escaños que habitualmente está bolas arquitecto hacer controles yo creo que queda claro que esas son las batallas democrática lo que no puedo hacer mucha educación y buenas maneras pues demostrar ante estamos aquí y así mantener nuestra posición

Voz 1 03:22 de todas formas esos momentos de tensión que me dice usted al principio de que haces tú aquí etc etc luego yo que seguido la sesión lo he visto departir tranquilamente con el señor Abascal y con el señor Espinosa de los Monteros porque esto es reforzar

Voz 2 03:35 es bueno maneras al final hace que la gente pueda hablar de cuando estaba hablando de cosas de Intendencia les explica aconfesional pues no tenía ni idea de nada Citoler gente que llegado allí con cuatro consignas políticas y se ha visto después cuando santificado a aporrear los escaños pero con poco conocimiento donde estaban hijos explicaba cómo funcionaba el de las votaciones las secuencias bueno tener que subir a dar la papeleta en fin estas cosas de cómo debíamos de una persona que conoce cómo funciona hay otros que era entonces yo creo que eso es lo mismo que hace que la educación de pie para la de nuestras posiciones un paso atrás con cada uno lo que representa yo he intentado evitar que es hoy el auto a derecha tonalidad el pleno es ganar ese partido

Voz 1 04:24 lo que lo que no ha podido evitar señor Zaragoza es que aporrear a los escaños

Voz 2 04:28 no no eso no y además no solamente eso pero también ha habido momentos que las cosas observado que ha venido a saludarme lo hace muchos años yo estaba hablando en catalán mientras esperan cosa estupor a las calles dos otros diputados a la conversación que teníamos Aniston silenciando en todo caso también hay que reconocer y cuando venía saludar saludar su que nos conocemos pues lo mismo