El Larguero: Primera Parte (21/05/2019)

Voz 1375 00:42 era ha terminado hoy Griezmann su etapa como jugador del Atlético de Madrid Si alguien pensaba que una había fútbol ha habido alguno de dicho es que es eso grabado o no de pretemporada o dar no no era esta noche el Atlético jugaba en Israel un partido amistoso

yo era el último día en el que

Voz 1375 00:58 es más se ha puesto la camiseta rojiblanca y además ha marcado ha marcado de penalti aunque el Atlético a Palmada ese partido en Jerusalén Beitar Jerusalem dos Atlético de Madrid uno Griezmann de penalti en su último partido como rojiblanco peor que eso que al fin al cabo es una amistosa no vale para nada ha sido la lesión de Diego Costa que ha tenido que retirarse en el primer tiempo

con un golpe fuerte en el tobillo se ha producido un esguince

Voz 1375 01:24 aunque las pruebas médicas rápidamente han descartado que sufra una lesión ósea así que tranquilidad porque con lo que cuesta ver a Diego Costa en un campo en un terreno de juego vuelve hoy en un amistoso lesión hemos dicho pues ya hasta vete saber cuándo pues tranquilidad porque han dicho los las pruebas médicas de el Atlético que descartan que sufra lesión ósea me han llamado la atención hoy las palabras de Gareth Bale ha dicho en una entrevista fuera de España por supuesto eh que los jugadores son como robots nos dicen adónde hay que estar a qué hora tenemos que está

dar dónde comemos

Voz 1375 01:59 comemos dice que es distinto a por ejemplo cómo se organiza la vida los deportistas que juegan al golf que yo creo que en el fondo es su otro gran sueño no además del fútbol o los tenistas también no compara con la vida de los golfistas o de los tenis las que se organizan ellos no como los futbolistas que dice que son robots

hombre robots robots la vida de futbolista

Voz 1375 02:23 bueno la verdad que es una carrera corta que te tienes que sacrificar renunciar a la letrina determinadas cosas luego dentro de los futbolistas hay algunos más robots que otros Ebay está en ese apartado no por llamarlo de alguna manera no entrecomillado lo de robot que no se ha integrado en en casi nada de la vida después de cinco años Ny en el idioma Annie siempre muy aislado ni en las cenas con los compañeros bueno hoy llama la atención repito esas declaraciones en esa entrevista de un futbolista que ahora hablamos con Javi Herráez y con Mario Torrejón no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid ahora contamos la última hora de locales que tiene contrato además un buen contrato estaba muy bien pagado y que sigue siendo ahora mismo

es un grano ahí mismo

Voz 1375 03:09 en para el Real Madrid en en Vitoria tenemos nuevo entrenador tienen nuevo entrenador tenéis nuevo entrenador hoy vamos a hablar con el Pitu Abelardo ex entrenador del Alavés que todavía no tiene equipo en un rato va estar aquí en directo en El Larguero el lo que sí que tiene ya es recambio a partir de la temporada que viene el nuevo entrenador de El equipo A exista será Asier Garitano que ha sido presentado esta mañana os acordáis tamén de lo que hay otros contaba Antón Meana la investigación en marcha sobre un supuesto amaño en la tercera división en el partido La Roda Villacañas bueno pues el equipo que supuestamente recibió favores para dejarse perder la Roda ha emitido un comunicado perdió cero cuatro eviten pero en el que dejan claro que colaborarán el lo que sea necesario probablemente el club no sepa nada de ese presunto amaño del partido pero sí algunos jugadores de viendo las imágenes ya lo contábamos anoche es bastante sospechoso eh pero bastante he visto películas algunas como El penalti más largo del mundo y alguna película de fútbol donde los goles son bastante mejores que los que se ver en ese partido para pasa que esto no es ficción no es cine es un partido de verdad si de tercera división de Tercera División

pero huele que apesta

Voz 1375 04:23 la Federación ya lo dijo que hay claros indicios de que puede que se haya vendido ese partido yo hoy repito el comunicado de la rueda que colaborará con todo lo que sea necesario más duro ha sido el comunicado de los jugadores y el cuerpo técnico que han negado

en otro comunicado cualquier implicación el club por un lado los jugadores y cuerpo técnico por otro

Voz 1375 04:41 yo a esto que luego lo hablaré con Axel Torres Icon Jordi Martí y el futbolista Henrik en quitarían el jugador del Arsenal el armenio ha decidido no viajara a Bakú Azerbayán donde se va a jugar la final de la Europa League que van a jugar dos equipos ingleses el Chelsea y el Arsenal el motivo no tiene Aguer

conflicto político bélico

Voz 1375 05:06 en esa región en la que entre Azerbaiyán Armenia pues digamos que las relaciones no son todo lo buenas que deberían ser además hay en medio de Azerbayán Armenia hay un territorio do autónomo que pretende ser autónomo Karabaj y eso hace que el conflicto esté bastante enconado bueno pues ese asunto el conflicto mitad político mitad bélico aconseja quitarían como ha dicho el propio Arsenal que ha dicho que no garantiza no garantiza la seguridad del futbolista han recomendado finalmente que se quede en casa así que a veces si realmente hay todavía rincones del planeta no tan lejos de nosotros de la guerra los problemas entre los países en este caso Azerbayán y Armenia pueden con un partido de fútbol en este caso con un deportista que por el hecho de ser armenio les recomiendan no atravesar determinadas fronteras porque metas puede ser retenido o algo peor así que en quitarían se queda sin jugar la final de la Europa League por ese motivo luego lo comentaremos con Axel Torres y con Jordi Martín hoy ha habido un partido de pendiente que estaba de la penúltima jornada de la Liga ACB le ha ganado el Madrid ochenta y tres setenta y siete al Valencia Basket no ha sido muy explícito Pablo Laso además de la victoria le han preguntado por el asunto de Felipe Reyes ya he dicho sí he hablado con Felipe Reyes todo bien ha hecho todo bien tú deben en la NBA ya conocemos al primer finalista son los barrios que han destrozado los Blazers cuatro cero se medirán en su quinta final consecutiva al que gane la final del Este de momento va ganando Toronto perdón de momento va ganando mil walkie dos uno a Toronto bueno luego entrará y miel que como todos los martes se pasa por aquí por El Larguero para que le preguntéis lo que queráis en la cuenta de Instagram de El Larguero ha Anthony todo lo relacionado con la NBA la semana que viene ya se va para allá por cierto ya se va a Estados Unidos no sé si el martes que viene estará por aquí Anthony o le pillara volando porque en nada la semana que viene empieza la final bueno todo esto en la portada de El Larguero enseguida os contamos también cómo han caído en París las declaraciones que anoche hizo aquí en El Larguero Unai Emery el extécnico del PSD ahora entrenador del Arsenal donde reconoció que tuvieron que convencer entre todos en va P para que siguiera en París porque él se quería venir al Real Madrid eso lo contó anoche aquí Unai Emery ha sido hoy portada se han hecho eco todos absolutamente todos los medios en España y fuera luego vemos cómo ha caído eso en Francia el que Emery reconociera que en va P se quería venir al Real Madrid querían frenar enseguida estamos ayer en Francia

pero antes si os parece bien vamos a hablar con Pelayo Novo os acordáis de Pelayo Novo

Voz 1375 07:44 el ex jugador del Albacete que hace poco más de un año el treinta y uno de marzo del año pasado e se precipitaba desde la tercera planta del hotel donde estaba concentrado con su equipo antes de jugar contra el Huesca poco hemos sabido desde entonces de Pelayo Novo

poco ha contado él prácticamente nada

Voz 1375 08:04 poco se ha dicho sólo sabemos que sigue adelante con la rehabilitación que Ike no se rinde después de lo que pasó en aquel terrible suceso hace como digo poco más de un año así que con vuestro permiso está esperándonos ahora mismo Pelayo Novo el ex jugador del Albacete que ayer estuvo viendo el Albacete

de Granada cuando hace un año estaba jugando

Voz 1375 08:53 bueno antes de meternos en otros asuntos de fondo Ball quería esta noche dedicarle un rato en el larguero a a Pelayo Novo que seguramente recordaréis que el pasado treinta y uno de marzo del año pasado en la previa de un Huesca Albacete se cayó desde la tercera planta de el hotel donde estaba concentrado con su equipo antes del partido contra el Huesca desde allí fue trasladado al hospital de Zaragoza allí estuvo mes y medio de ahí fue al hospital de parapléjicos de Toledo donde ha continúa con su recuperación y a día de hoy a día de hoy continúa con su rehabilitación el el ex futbolista de de del Albacete que tiene veintiocho años ahora vive en Oviedo Jet que lleva el bicho del fútbol en el en la vida es quién no lo pierde nunca Sara igual lo que te pasen la Abidal que tiene Elbicho del fútbol no lo pierde nunca da la sensación de que Pelayo Novo va a seguir toda la vida ahora de otra manera vinculaba al fútbol saludamos a esta hora en la serie El Larguero a Pelayo Novo que está por ahí hola Pelayo muy buenas

Voz 6 09:53 hola muy buenos cómo estás hombres

Voz 7 09:56 pues bien bien sigo aquí en Oviedo

Voz 8 09:59 se rehabilitación y gimnasio piscina íbamos venimos jugando al tenis en silla también se disfruta mucho oí y nada pues con los chavales de la selección de Aurelio que

Voz 7 10:13 qué voy a entrenar los

Voz 8 10:15 los miércoles de la semana íbamos disfrutan y vivir nadie

Voz 1375 10:19 como nadie no yo te da lo de ser entrenador

Voz 6 10:23 bueno yo soy de bienes te hacen caso te hacen pues si te hacen caso no

Voz 8 10:30 bueno de vez en cuando pero bueno sí sí mucho mucho que son vamos se centran en el entrenador hizo muy muy muchas veces de educar diría nuevo bueno que que Dios respetan mucho la figura de de

Voz 7 10:46 quién tiene dando ese momento oí llenaba su delito podríamos decir que que

Voz 8 10:54 decencia que la propia les encantan eso pues pues también hay mucho niños

Voz 1375 11:03 ahora entrena a estos chicos de de la Asociación de Discapacitados de San Martín del Rey Aurelio entre los que está tu primo por cierto no con síndrome de Down también está ahí no

Voz 8 11:12 sí hubo Bono Mi primo ya el impuesto de la Asociación de de hombre Aurelio y no jugó al fútbol día pero Bono hizo mucho deporte y lo estoy haciendo natación icono muchos ahora pues se hace y PNV también lo hacen bueno vamos cada día no se entienda con las nuevas a los demás es el Ipod llamarle por otro algo novio no

Voz 6 11:42 si ves son mucho más

Voz 8 11:45 que que que todos los demás tiene capacidades desarrolladas más que como los demás así que bueno

Voz 6 11:51 oye me me has dicho que entré

Voz 1375 11:53 las a al al equipo pero que además haces también te te oido o tenis no en silla qué tal se te da

Voz 8 12:00 sí bueno estoy muy para días a la semana ni por tanto sobre pero es que que me lo paso bien y a partir de ahí pues a partir de esa base ahí Igor mis dos compañeros más que yo pasamos muy bien para que desde ese disfrutar lo estoy pasando muy bien

Voz 1375 12:27 ahí conozco yo tengo un amigo llama Daniel cabezas que es un crack que es uno de los mejores tenistas españoles del mundo en en silla de ruedas a ver si montamos un día

Voz 6 12:35 sí de conoces no lleva retando no sé cuánto heridos

Voz 8 12:38 no bueno sigo ha y por haberlo seguido un poco no ha visto información en Internet sobre él sobre Cisco también lo hacía también en que Quique fiscal de repente varios que se quejan que son los que más suenan en Internet que no he visto

Voz 1375 12:58 no ha pasado poco más de un año Pelayo y bueno ahora otra vasco muletas si no tienes sensibilidad en los pies no por la caída pero te veo bien de ánimo no no sé cómo estás tú y cómo va esa esa rehabilitación que sigue haciendo en Oviedo cómo estás

Voz 9 13:15 sí la verdad es que sí

Voz 7 13:18 la mismo se refleja bastante a un acto estoy haciendo y ahora es un actor Simón social como hemos se ha reflejado también como este en este momento

Voz 8 13:31 así que me encuentro bien mi hijos pero bueno hay que mantener esa esa línea Hay nada en el presente de enseñarles el secreto de me voy me estoy

Voz 1375 13:50 era un futbolista de Albacete con veintiocho años Un buen futbolista del Albacete supongo que no tiene prisa por decidir qué vas a hacer no hay que seguir con la rehabilitación y luego ver si no sé si tienes pensado seguir ligado al fútbol de alguna manera o no

Voz 8 14:03 si en las que no no lo tengo decidido Saviola centro y en esto que te estoy comentando sobre el tema empresa si con alguna niego haremos alguna alguna cosa a pero el otro no puedo descartar en ingresar he sido yo te digo que no pues no no lo sé no lo sé muy bien sabe quién sabe si podré optar llegado de alguna manera el fútbol todavía no a día de hoy no me corre prisa no cabe extraer ahora en un momento de sitar de otras cosas y haciendo todos los que quizá antes no no no a hacer aunque también es verdad que a todos esos futbolistas enseñan desde muy pequeño oí que hay buenas no tengo también estoy ahora participando de otras que

Voz 6 14:54 de otra igual no

Voz 8 14:56 a lo que sean pues no no tenía idea de dedicarme a a otra que seguro que lo haré en el futuro

Voz 1375 15:04 para alguien que que sufre lo que tú sufriente aquel día ese ese día de marzo del año pasa el treinta y uno de marzo tienes la sensación cómo fue la lesión como fue la caída porque porque leyendo un poco información si llega a ser un poco más arriba de la espalda lumbar número tres pero si ser un poco más arriba hubieras perdido todavía más miembros de movilidad no sin embargo fíjate la cantidad de cosas que que que nos cuentas que pues hacer a día de hoy en plena rehabilitación pero un año y algo después tienes la sensación de que aquello fue un día de mala suerte o de buena suerte

Voz 8 15:34 pues cuando me pregunto ha estado pensando yo tuve mucha suerte porque venció la lesión más arriba intensa actividad si las lumbares pero si hacen dorsales oceánicas afecta a más miembros que no te lo ver y es en el Expressen ya Pino en ese supuesto no piense que se se dice no tiene bueno liberarme de caso estaba desean es diferente cada uno en viendo el tipo de lesión recuperar de una manera o de otra bueno sí que puedo decir pues tuvo mucha fortuna se puedes hacer muchas cosas de las que de hacer porque tras los a los pies no tengo esa movilidad en el tobillo ni la sensibilidad de los mitos que que tampoco saben si tú las muletas pero que ninguno me puedo hacer muchísimas cosas si insectos secretos es si no centrarse yo creo que se puede hacer lo que pueda en vivir el presente que ya es no es fácil pero bueno mucho mirar mirar con ilusión al futuro hubiese sedes de de pensar en el futuro lo que paso han pasado pues ya no suma para nada

Voz 1375 16:52 me alegro escucharte así y además con ese tono positivo haciendo un montón de cosas pero evidentemente el camino no ha sido duro oí yo no ha sido fácil también ha sido muy duro y todavía queda todavía queda mucho camino y rehabilitación cuál ha sido el momento más duro en estos trece meses

Voz 7 17:08 sabían que cuando yo esté vende

Voz 8 17:11 el viento todos estaba sólo por momentos difíciles estaba otros así yo también yo también pasé

Voz 7 17:18 bueno bueno no sé yo creo que

Voz 8 17:21 en un momento en el que llegue a Toledo ahí aunque bueno estoy muy agradecido y que hicieron muchísimas cosas por mi patria abonada a una estabilidad de los pacientes sí pero no entonces llegas te das cuenta de que es difícil cuando ya hace un tiempo y a través de la realización más dura que la la recuperación depende más de tu lesión de vengar más que de de todas rehabilitación que puedas hacer

Voz 7 17:53 sí bueno te estoy muy agradecido

Voz 8 17:56 en todas las facetas había son tanto integran que que además de que hay médicos muy muchos años tratando siempre momentos integral muchas actividades que hacer tiene es el tenis en silla tiene ese tiempo entiendes hacen una también detenido entonces pues eso es lo lo más positivo que que fue un y el llegar ahí de dado que al principio cuesta pero luego agradeces también inminente todo ese tratamiento integral también a nivel mental a todos los niveles

Voz 1375 18:36 cuando cuando supiste que no iba a poder volver a jugar al fútbol

Voz 7 18:42 bueno cuando estaba en Zaragoza también

Voz 8 18:45 tal

Voz 6 18:46 un hospital universitario y si ese primer mes inmerecido

Voz 8 18:52 sí sí sí te das cuenta que el las las mejoras son muy lentas confías todavía no sabe para en y en el que te te pero pero es las mejoras era muy lentas pero sobre todo hizo llegar a Toledo porque todavía inconscientemente ilusionante que ha escogido decía alguien sabe de no se bueno era sobre todo al llegar a Pekín en Zaragoza un poco consciente

Voz 1375 19:26 y lo que pasó aquel treinta y uno de marzo lo has borrado ya para siempre tu mente

Voz 6 19:32 o es imposible de borrar

Voz 8 19:34 no pienso en ellos se que se que pasó y como te digo que decía antes de que se cree pero yo creo que está a tratar de centrarse en el presente es muy fácil pero pero me lo estoy consiguiendo así como mucho pues eso ilusionado por el futuro

Voz 1375 19:56 el partido la viste ayer no lo averías no imagino

Voz 6 19:59 sí son partidarios de partieron de la leche

Voz 8 20:02 la que fue un partido con muchísimo hormigón yo vamos yo creo que cualquiera de los dos equipos en este caso de la gente fue el resultado pero en él migratoria dos partidos a ese ritmo el Albacete yo creo que tiene tiene bastantes posibilidades de ganar agregó

Voz 6 20:21 pero a mí no sé si lo estoy muy bien hubiese venido bien me estoy me voy ahora mismo media hora buenísimo equipo eh

Voz 8 20:28 sí sí sí en la primera parte de hongos también estudia también Álvaro Peña hubo bastante que el Granada también es un equipo que lo ponen muy difícil pues Ibon Patriots es es difícil hacerle gol y claro no iba a ser fácil pero se veían mucho el Reino que en la categoría una idea no sé es difícil ver pues así con tanto parte yo vi un ritmo bestial elementos equipos que porque salían bien esa no era un partido muy abierto a veces nervioso y también más más más cerrado se pero había para los dos lados invertido un partido de algo y la perra

Voz 6 21:14 entonces bueno y hubo varios partidos de manera tiene

Voz 8 21:18 unas probabilidades grandísimas puede lograr el

Voz 6 21:22 dentro sí que ahora mismo está Granada segundo Osasuna ya subió y estáis ahí terceros sigues manteniendo contando con los compañeros ahí te sigues hablándole mandándose mensajes oye suerte ellos hablan contigo como sigues teniendo contestó en el día a día con ellos

Voz 7 21:35 sí con y bueno con Susaeta más demandó bastante contacto

Voz 8 21:41 con con gente también de

Voz 9 21:43 eh al al vestuario

Voz 8 21:46 el jefe de prensa Jesús Hernández una relación ente no buenísima amistad bastante trabajo ahí buenísimos un currante vamos muy grande también Víctor Varela la gente en la verdad que no es casualidad que no lo hace que esté funcionando también yo hijo de Albacete puede estar orgullosa de su equipo de la gestión también así que

Voz 6 22:14 qué bonito sería que te tienes que te dedicarle el ascenso a Primera no

Voz 8 22:19 oye ojalá ojalá que tiene el tío jovialidad si me daría mucho hoy está claro que sería decir

Voz 1375 22:30 pues nada Pelayo Novo que me alegro de haberte bien que siga viene esa rehabilitación que sigas bien entrenando a esas detención de del equipo de San Martín del Rey Aurelio no hay nada ya veremos qué decide Pelayo Novo sigue vinculado al fútbol sino sigue vinculado al fútbol pero sobre todo la recuperación y la rehabilitación y que nos alegramos irte así un año hoy un mes después de de lo que ocurrió en esa previa del partido del Huesca Albacete porque al final la cabeza y la mente es lo más importante no Pelayo

Voz 8 23:01 si tú dices que hablaba de de de de un secreto El secreto de vivir el presente y con ilusión el futuro y si lo que con lo que hay que quedarse oí nada Har trabajar por todos lados

Voz 7 23:18 tanto tanto no

Voz 8 23:20 físico como no lo mental que supone trabajar

Voz 1375 23:23 totalmente ejemplo de superación en lo físico y en lo mental Pelayo Novo que sigue peleando para para recuperarse lo máximo posible lo que había sacado un ratito para hablar con los oyentes del Larguero que te escucharan en en la SER así que cuida te mucho y te mandamos un abrazo muy grande Pelayo

Voz 6 23:40 Sarrazin pero nosotros contigo un abrazo