El Larguero: Segunda Parte (21/05/2019)

Voz 3 00:48 eso es otra ventanilla esos pues nada que nos cuentes qué ha pasado con el Atlético de Madrid el último partido del Atlético Madrid

Voz 6 00:56 Antoine Griezmann que además ha marcado pasa es LB que ya el tío tiene la cabeza en otro sitio hace tiempo claro

Voz 1576 01:01 si contra el Beitar Jerusalén ese partido por compromisos publicitarios ya sabes que uno de los máximos accionista de uno de los patrocinador principal del club son israelíes por eso han ido allí nada más terminar la temporada bueno han perdido dos uno como te digo empezaban de uno cero empató en la segunda parte de penalti Antoine Griezmann y que has sido su último partido con la del Atlético de Madrid seguramente también la el de Rodrigo los otros tres veteranos Filipe Juanfran Godín no han jugado ni un minuto por lo tanto no se han despedido ya se despidieron el otro día en el Ciudad de Valencia Inma más allá de la derrota que puede ser o no anecdótica lo peor ha sido la lesión de Diego Costa mediada la primera parte recibió una entrada brutal también con un poco de mala suerte porque el central se le da con la rodilla Hay porque todo el el cuerpo sobre el tobillo izquierdo de Diego Costa que se ve que se elegirá de forma tremenda bueno allí mismo en Jerusalén en se llevaron del del campo al hospital La de hecho pruebas radiológicas donde se ha descartado que tengo una afección ósea pero lo que sí deja claro es que tras regresará a Madrid si le van a realizar pruebas para valorar el grado de afectación de ligamentos

Voz 1375 02:04 no sale no sale de una y se mete en otra porque tiene

Voz 1576 02:07 estado los ligamentos del tobillo izquierdo te digo la entrada ha sido absolutamente brutal es la peor consecuencia nada más terminar con regreso a la capital de España van a empezar ya las vacaciones y me imagino que la el departamento deportivo como te puedes imaginar muchísimo trabajo va a tener en stock

Voz 6 02:24 desde luego íbamos a ver Diego Costa la temporada que viene porque a costa hay que

Voz 7 02:28 exigirle más yo sé que es uno de los

Voz 6 02:31 preferidos por el Cholo Simeone que nadie lo cuestiona porque el Cholo no lo cuestiona pero costaba vino para hacer más no que al final entre lesiones baja forma que empiezo tarde que si la pretemporada no sé que quedaran me voy a Brasil el final

Voz 1501 02:44 la pasada temporada en los atléticos

Voz 7 02:47 diciendo bueno se va a Griezmann se queda Morata y Costa aquí

Voz 6 02:51 sí es estando en forma una de las mejores delanteras de Europa tener a Diego Costa ya Álvaro Morata bien al máximo al cien por cien la delantera de máxima garantía pero claro vamos a ver si vemos a Diego Costa el año que viene no como esta temporada donde ha sido como el Guadiana no aparece desaparece y hoy que reaparecía en un amistoso se lesiona

Voz 1501 03:08 jo

Voz 1375 03:09 bueno eso en el partido de Israel dos uno derrota del Atlético último tanto de Griezmann pero lejos de ese partido en Jerusalén en en Japón han estado Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo haciendo viendo exactamente a quién tala

Voz 1576 03:24 pues vera e Iván uno dos patrocinadores de el Atlético de Madrid quién ha puesto toda la tecnología en el Wanda Metropolitano es el eje tienes tú su fábrica principal en en Corea en Corea del Sur y hasta allí se han ido pero una visita que tenía pendiente Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y hasta allí se han ido lo que pasa es que está muy cerquita a una hora hombre Fukuoka en Japón una hora en avión que donde vive Fernando Torres bueno pues bien la Cadena SER ha podido saber que no son a Corea sino que también han ido Japón que se han visto con Fernando que incluso de un partido contra el el Hiroshima qué bueno que han compartido mesa y mantel Ia han dejado claro algo que ya le dijeron al niño cuando se fue que cuando cuelgue las botas le esperan en el club y que cuando él se vea ya preparado y no sé que uno quiera seguir jugando al fútbol que esperan que los brazos abiertos ya se mirará el cargo que va a tener cuál va ser su su trabajo dentro del club pero la vuelto a dejar claro que le quieren recuperar y que quieren que cuanto antes Fernando Torres vuelva a ser parte importante del Atlético

Voz 6 04:30 será cuando quiera que verdad que Fernando

Voz 7 04:34 es uno de esos símbolos del club como como Xavi en el Barça o como Casillas en el Madrid

Voz 6 04:39 como Raúl yo qué sé son de esa gente que en el momento que ellos quieran seguramente que tendrán una puerta abierta en el Atlético ya veremos para qué qué más da en algo seguro que Saura echar una mano al club porque hay pocos tíos más atléticos que Fernando Torres unos la han criticado más otros menos pero hay poca gente más atlética bueno yo recuerdo la última entrevista que hicimos que vino aquí que es que me acuerdo que decíamos es que habla con el presidente y que parece un directivo parece el consejero delegado al Atlético de Madrid así que no me extraña que en cualquier momento cuando se canse de jugar ese retiro definitivamente las botas algo que ha hecho Xavi ayer pues en ese momento llegará para Fernando Torres supongo yo que una de las propuestas que tendrá siempre es volver a la que ha sido eso

Voz 1501 05:17 casa sigue siendo sogas perdón perdón que me meto donde no me llama pero veces has empezado a final tenemos conocidos amigos en casi todo los gestores sobre todo de la ciudad de Madrid que se ha comentado en El Vestuario en la figura de Fernando Torres en el palco Gabi como primer entrenador Godín como segundos quiere decir que son tan lejanos en los últimos momentos es verdad que tiene más más contrato Godín pero es un poco lo que Pirlo

Voz 1375 05:41 que el cinco siete años después lo lo podemos dijo

Voz 1576 05:43 Fran Torres la dirección deportiva

Voz 1501 05:45 pues fíjate que era algo más que no sería tremendo

Voz 6 05:50 no no es verdad que en lo que no es descabellado e IU es algo parecido a lo que en Barcelona también sea medio diseñado con Xavi Puyol

Voz 1501 05:58 no he Piqué de presidente no que un aumento de los era bueno de facto no exactamente no está en el no puede claro

Voz 1576 06:04 pero lo que está claro mano es que cuando el consejero delegado y el presidente a Fernando Torres es que la relación primero es magnífica de de de buen rollo como la noticia siempre amistad incluso que evidentemente pues la han vuelto dejar claro lo que ya sabe Fernando eh que no hacía falta que eso dijeran que esa de Fernando que en cuanto se retire esperan de nuevo en el en el Atlético de Madrid cuidado

Voz 1375 06:25 Talavera un abrazo a vosotros hasta luego bueno dejamos al Atlético y es el último partido

Voz 6 06:30 Griezmann de rojiblanco en Jerusalén además de Mario Torrejón se incorpora por ahí Javi Herráez hola Javi muy buena hola qué tal a todo muy buenas noches lo primero la repercusión de lo que dijo anoche aquí en este programa Unai Emery de lo que se han hecho eco todos los medios en España hay fuera de España también cuando el ex entrenador del Paris Saint Germain y ahora entrenador del Arsenal anoche teníamos una estupenda charla futbolera con él reconocía algo que

Voz 1375 06:55 pues está debatiendo durante mucho tiempo mucho que seguro que es bueno pues llega Emery con la naturalidad de un entrenador que ha sido su entrenador reconoció esto de en papel que se quiso venir al Madrid de todos hicimos fuerza también hablé mucho con él y con su padre

Voz 8 07:09 la que se para que decidiese el quedarse en el PS Jay no eligiese quería elegir

Voz 9 07:14 el Real Madrid iba con los ojos cerrados en abrirse Realmadrid entre todos

Voz 1375 07:18 con conseguimos convencerle en París el quería a irse al Real Madrid y entre todos le convenció para que el París años claro ha dicho el vamos a que no era un y una broma ni ninguna invención lo que es quién va P y su padre estaban haciendo todo lo posible para que el Real Madrid estuvo a punto no

Voz 10 07:32 esa es la realidad de aquí lo contamos no pero bueno al final pues se quedó en París a su padre francés parisino el dinero sobre todo el dinero al final no hizo pensar que era una parte de su carrera que era muy joven yo creo que se equivocó pero es una opinión muy personal porque al final tienes que un equipo donde opte a conseguir títulos no es que el PSOE llenos de conseguir pero ha demostrado estos últimos años que cayó ante el Madrid el pasado año este ante el Manchester Unites y que es un equipo que le falta ella pues coser Se no para ser un equipo grandísimo que causa en el futuro pues pues quién sabe no pero yo creo que en P antes o después no sé cuándo acabarán en Madrid pero no opinión evidentemente porque además tiene contrato con el Madrid evidentemente no

Voz 1375 08:15 internada además yo creo que la sensación es como que el Madrid está sentado viendo la escena Florentino Pérez está asistiendo a todo esto sin ninguna prisa sin ponerse nervioso entre otras cosas porque hombre en el caso de Neymar ya empieza a preocupar un poco el tema de la edad si mañana se pone a tiro porel pero vamos de cabeza porque es el otro gran deseo eterno

Voz 6 08:34 Tino Pérez

Voz 1375 08:35 pero que si no se pone a tiro ahora mismo en papel no pasa nada que tiene

Voz 1501 08:39 me veinte añitos es que no sea el que viene

Voz 1375 08:42 o no dentro de dos pero que parece que están predestinados a

Voz 1501 08:44 darse el fondo al principio cuando eligió París siempre pensó bueno tengo tiempo ponía Madrid es verdad es que veinte años ya es campeón del mundo es la estrella de su equipo es uno de los jugadores más valioso en el mercado seguro tiene tiempo y el Madrid piensa lo mismo el verdad aunque la gente la presión popular el entorno tenga papeles que tiene veinte años quiero decir que que el PP dentro de cuatro coma termine con

Voz 1375 09:05 cuando en plena en plena madurez Andrés que hay sin ni siquiera en plena madurez todavía joven jovencísima otro competidor

Voz 1501 09:10 tres veinticuatro años que ese sería un tiro aquí en el Madrid no es verdad que pues eso que que que la gente tiene mucha presión yo yo estaba preguntando esta mañana ajena

Voz 1375 09:18 veinte necesitan el Madrid nuevos ídolos y quieren que tres o cuatro ya

Voz 1501 09:21 claro sobre todo cuando las ves en ebullición que es lo que lo ha pasado esta temporada a papel aunque hay que decir que el país ha hecho el papel que ha hecho por ejemplo en Europa que que es el de siempre que no no vamos a caer en octavos un cuarto pero yo preguntaba esta mañana a gente que conoce bien el mercado al final intermediario representantes hablar unos con otros saben muy bien cómo están las cosas por la interpretación de las palabras de

Voz 11 09:40 te va P y me decían que no lo ven

Voz 1501 09:43 como como un una especie de típico órdago que te tiras para que te suena el sueldo sino como que de verdad le gustaría irse aunque sabe que es algo imposible porque sino en contra de los deseos de los dueños de clase sentirme no te vas a ninguno

Voz 1375 09:55 año la patita por si acaso cuela pero yo sí sí sí

Voz 1501 09:57 yo lo que quiero no lo que quiero es que me suena el sueldo que al final será cómo acabará subiendo el sueldo probablemente ni quiero que me aparte de animal para ello el líder que seguramente también será cómo acabará o acabará por lo menos igual ando manos fuerzas en el sentido de de quién es el crack pero que lo que de verdad le gustaría vamos yo creo que sí

Voz 6 10:12 es el crack del equipo tiene tiene sea contó el respeto para Aimar que son fíjate lo que me decía anoche Emery si tuviera que elegir entre Neymar que Neymar es es la leche pero yo creo en Francia saben quién es el jugador en torno al cual se arma fíjate fíjate lo que ha pasado en Brasil que ya ni siquiera en Brasil deben como líder de la selección en París entrena pero tienen claro pero yo creo

Voz 1501 10:34 no todas esas a en mano si sabes que es una jaula de oro totalmente no sales de ahí salvo que acaba contrato o que los astros alinean uno detrás de otro que le ha pasado mucha gente ya te digo que tienes apuesta por París pero

Voz 6 10:45 es una jaula bueno repercusión de las palabras de Emery reconociendo que se quiso venir al Madrid pero que le convencieron igual este verano tienen que hacer lo mismo también hay un factor importante ya lo conté en su momento que hice Ramos el caso de el tema de empate eh en su momento ya os conté que el padre había sondeado la posibilidad al Real Madrid de si salía a alguno de los tres de la BBC era mucho más fácil que llegará en breve pero de ahí no se movía eran tiempos en los que la BBC eran intocables Bale Benzema Cristiano y claro venir para ser suplente pues tampoco le convencía mucho ahora probablemente en papel y su entorno estén viendo que es un buen momento porque seguido Cristiano seguramente se vaya Bale sino se va probablemente vaya al banquillo a la grada yo creo que es un momento para que ve a lo mejor antes de que lleguen otros cracks pueda meter el codo hoy venir aquí a ser titular bueno veremos a ver qué pasa anoche reconoció Emery que se quiso venir pero allí sigue

Voz 1375 11:36 sorprendido lo de bueno me ha sorprendido lo de Gareth Bale

Voz 6 11:39 sí le Javi Mario los sudores

Voz 1375 11:41 la somos como como robots un Gareth Bale que da muy pocas entrevistas

Voz 6 11:45 desde fuera de España

Voz 1375 11:47 y que sigue dejando claro que él no tiene ninguna intención de irse del Real Madrid

Voz 10 11:50 me parece que es un marciano deportivo he dicho de forma cariñosa qué es un robot Psicosis es que que hoy unas quieres que joven salud puede jugar al fútbol le llevan letrada le dice lo que tiene que comer donde tiene que entrenar chicos un privilegiado no un robot es un privilegiado que pensará que no se escucha ahora que mañana Samantha siete de la mañana se va

Voz 1375 12:07 trabajar tiene que hacer un galimatías para poder llegar a a a

Voz 10 12:11 hacer mil cosas en su vida llega a final de mes hacer bien las cosas de chicos un privilegiado a vivir en un mundo equivocado sea más serio por la vida yo creo que está equivocado de cabo a rabo lo digo con todo el cariño porque sé que es buen tío que que no es mal tío pero es que dice unas cosas que este es un robot pero le robó chico Él es una persona privilegiada y luego

Voz 8 12:30 hay cosas que has estado aquí seis años

Voz 10 12:33 bueno pues no o lo que es esperaba decir nada ha sido la final pero no ha sido no ha sido lo que tú lo que tú tienes que ser totalmente crack no es un crack mundial además mira que de vez en cuando

Voz 6 12:43 pues posiblemente injustamente pero se le ha puesto la etiqueta de que parece que le gusta más el golf que el fútbol que está deseando irse al campo a jugar unos hoyos en cuanto tiene vía libre no sé que el día que pasó no sé con qué entrenador no sé si fue con la marcha Lopetegui ya no me acuerdo eh pero puso un tuit de jugando al golfa bueno eso que pues probablemente de mayo

Voz 1375 13:02 justamente es que llegó Zidane constante eso es eso estaba jugando a gol ya que llegó Zidane va correo alacena esa como sabe eso bueno pues en la entrevista de hoy dice es que parecemos robot no como los golfistas que esa parece que está deseando en el más flexibilidad dedica te al golf joe te obliga dedicarte al Führer no eres un robo del fue pues dedica

Voz 1501 13:23 que yo creo que veremos a gran nivel dedicada al golf sincero lo digo sinceramente no sé no no no me refiero de manera porque no casi profesionalmente porque tiene mucho no no debían que un hándicap de no sé si es de tres algo así eso es una barbaridad es casi sí sí sí el nivel de profesional no haría que en algún momento se dedicará eso te lo digo completamente seguro que no al mínimo hoy dicho eso

Voz 1375 13:42 pero en la chaqueta verde yo vuelvo a decirlo

Voz 1501 13:44 opinión que tenía siempre durante todos muchos años que cree que es un jugadorazo que completó los argumentos de de la hemos eso que ha sido continuo que no acogió la bandera que no tiene carácter todo porque es verdad y que es un marciano que va a lo suyo es absolutamente verdad pero no yo creo que no se ha reído de nadie yo que no ha sido bastante profesionalmente totalmente creo que ha hecho todo lo que ha podrido y que ha tenido la desgracia de las lesiones para para su continuidad que era si así aparte que tengan umbral del dolor muy bajo etcétera etcétera yo creo que este merecía algo más de la actualidad que va a tener

Voz 6 14:11 para terminar dos nombres propios Varane que ya dijiste hace un par de semana

Voz 1501 14:14 los tres que iba a renovar en breve cuando surgió el affaire en en la anterior concentración de la selección ya te dije que esto va a acabar con una renovación esas un poco la idea de del Madrid aunque yo creo que se va a alargar bastante en el verano para hoy nipón ni mucho menos la vuelta de vacaciones pretemporada etcétera yo creo que Varane Casemiro Benzema

Voz 1375 14:30 y alguno más por ahí personales seguramente renovarán Icon Jobbik que ya contamos también que había un principio de acuerdo con el jugador falta el acuerdo con el club que es el que tiene que cobrar está pidiendo la sea mantenga y el Madrid ha dicho no te vengas arriba horrendo

Voz 1501 14:42 arriba si si el Madrid lo que quiera la vimos enfriar el asunto porque están pidiendo demasiado ya pedían desde un principio demasiado dinero pero ahora filtran desde Frankfurt el propio club que ha rechazado una oferta espectacular por Djokovic por un chico que todavía tiene que demostrar que es que va a ser o qué es y que esa oferta rondaría más de los ochenta ochenta y cinco millones de euros y es algo a lo que el Madrid no llegaría por favor ni de broma pero ni de broma yo creo que eso también son conscientes de Frankfurt que parece que entre todos están metiendo bastante presión mañana dos agentes de jugador bueno están en Frankfurt me consta que es así para ver qué pasa porque el el asunto con el jugador no va a haber ningún problema es un asunto con el lentas y el Real Madrid indicó que en algún momento lenta se tendrá que bajar porque sabe que Djokovic no vale ese dinero en el mercado lo sabe perfectamente pero si alguien pica pues bien pero quiero recordar estamos a veintiuno de mayo o sea que la presión ahora va a ejercer yo creo que poca influencia es que quedan tres meses tras más de tres meses para que termine el mercado estamos llegando al punto

Voz 1375 15:35 en el que el Madrid pregunta por el suplente con ciento veinte como precio de oferta tengo por ser tú te lo puedo ciento decía hoy va Javi puede tener cierta más son bueno si puede o no pero bueno vamos a discutirlo hombre bueno ya

Voz 10 15:50 es que yo lo pagaría por en pero es que eso es una pedrada mía no antes que por popa pero bueno que Zidane esta encapuchado con con Pogba y al final pues si el Madrid lo puede traer otra era el que iba a decir es que Lorenzo Sanz este mediodía con con Pacojo hablaba de esto cuando él tenía fíjate que llegó la séptima con Mijatovic que que con eje tuvo el Real Madrid que a un equipazo dice es que ahora mismo chico por cualquiera te piden una millonada que esto es el fútbol ha cambiado no tanto es que es es una locura

Voz 1375 16:16 pero es verdad pero no solamente que gana millonada cuánto le pedía al Olympique de Lyon el verano pasado al Real Madrid por Mariano sí sí sí sí tildó al Sevilla se lo dejaba por la mitad sea el mismo tenga un jugador para cuarenta Sevilla pero bueno vamos a ver no es lo mismo

Voz 1501 16:33 es llamar a la puerta del Real Madrid que a cualquier otro

Voz 10 16:36 Zidane que está muy atento a todo eh me cuentan que bueno servido cuando nuestros días que se ahorra un poquito no un poquito no son borra la sonrisa completamente esta última semana que habla mejores no una sino dos incluso hasta tres veces que el último día fue el sábado por la mañana a las diez y media de la mañana en Valdebebas uno por uno en su despacho Ike está muy pendiente de todo en buena sintonía con el club hay preocupado porque aquí hace las cosas muy bien e irse a la pretemporada que este año es muy pronto en julio habló de memoria creo que se lo ocho el diez de julio Inti que lleva a la gente ya preparada que no quiere llevará ninguno que no vaya a estar en lo que va a ser el campeonato es día diecisiete de agosto creo que nunca once partidos han provocado tanto desgaste en un entrenador hace muchísimo esperaban once partidos Tela Marinera ni él ni

Voz 1501 17:21 el esperaba verlo todo de cara dentro si eso es chavales un abrazo me alegro ver hasta luego más si ahora lo más importante es poder

Voz 1375 17:29 optó de hasta luego dos sí cuarto está por ahí el Pitu Abelardo el ex entrenador del Alavés que no sé si tendrá equipo no se lo voy a preguntar

Voz 0005 17:39 hola sapito muy buenas hola buenas noches mano qué tal ya tienes equipo en rojo no no no que va que va te aquí a cabo llegar hoy a Gijón aquí a mi casa hay aquí estamos

Voz 1375 17:52 cuánto tiempo sin tierra no ahora ya de unos días por lo menos unos días vas a descansar

Voz 6 17:56 a pocos imagino pero sí sí sí sí

Voz 0005 17:58 no no no no mi idea es descansar aprovecharlo bien desconectar porque creo que es bueno desconectar olvidarme un poco de fútbol Moner Abel aprovechando que la segunda acaba más tarde la verdad al Sporting estos dos partidos que quedan en cambio sí

Voz 6 18:12 sí

Voz 0005 18:13 no no pero desconectar desconectar un poco sí

Voz 6 18:16 pero el dieciocho agosto estará empezando la Liga no

Voz 0005 18:21 pues no lo sé yo creo que es más que no cree que sí yo creo que no

Voz 6 18:28 que que sí

Voz 0005 18:29 sí sí sí yo creo que es así yo creo que es así que no es fácil yo sé que tomar una decisión y un bono difícil para mí porque me ha dado mucha pena marcharme del Alavés pedo no es fácil por mucho que me haya sabido Un buen año que si no no es fácil encontrar equipo no es fácil el momento que sabes de la rueda bueno no sé de los equipos la mayoría están como entrenador para el año que viene no vale nada sencillo no

Voz 6 18:54 es que la gente tuvo entender que yo yo te creo eh pero entenderá es que mucha gente que te está oyendo no te quiere

Voz 1375 19:01 que ya irás buena vivito pero dirá hombre deja deja era Alavés el Pitu Abelardo no tiene equipo no me lo creo algo tiene claro no no no no no

Voz 0005 19:10 caridad hoy el pueden creerme no creerme pero la realidad abono además imagínate de los entrenadores que hay sin entrenar por este año bueno date cuenta ahora que se ha marchado del Betis sol mismo Pablo Machín de que ese fuese vio a mitad de temporada o Francisco del Huesca o Eusebio ponerte algo unos de incluso vi gente que que han ido cayendo durante este año compañero no yo creo que que el nivel de entrenadores aquí en este país la verdad es que es muy alto y efectivamente y entonces es no es fácil encontrar equipo

Voz 12 19:44 el Betis te gustaría

Voz 13 19:46 sería una buena plaza para Abelardo

Voz 0005 19:50 vamos a ver yo creo que el Betis es un gran equipo a quién no le gustaría pero no no hay nada de nada no yo no te han llamado del Betis no no no de verdad que no tenía el teléfono apagado

Voz 6 19:59 encendido

Voz 0005 20:01 no no no sólo tenemos encendidos siempre Nono pero no no hay nada de nada pero puedo asegurar que han aparecido algunos medios porque lo leído también y siempre te llegan voces evidentemente amigos son gente que te dice que ha salido pero no no no en ningún momento el Betis las ha dirigido a mí para nada

Voz 6 20:20 te has ido tú del Alavés o te han dicho que te vayas

Voz 0005 20:23 no no no no me he ido yo de la árabes es más lo dijo en la rueda de prensa ya es una realidad a la vez ha hecho todo lo posible porque yo me quedarse allí lo que pasó bueno hace una decisión que he tomado después de año y medio que creo que han sido el año pasado y este creo que dos campañas extraordinarias Si bueno decidí que que pienso que les había acabado un ciclo allí que que mi mente no está para seguir el año que viene en el año que viene en el Deportivo Alavés y que bueno que que me apetecía descansar y bueno ahí coger nuevos retos ISM Simeone se ofrecen en el camino aparece es lo que te ha hecho

Voz 6 21:00 el Alavés quería que tú si quieras que es lo que te ha hecho rechazar la propuesta del Alavés no no

Voz 0005 21:04 es que no me ha hecho detrás de rechazar nada mano porque vamos a sólo ha habido una primera toma de contacto que se fue tal vez un poco mi error porque yo esto hace dos meses ya que que comentó que lo hablo con Sergio Fernández lo deportivo donde no voy a seguir yo lo yo además lo digo con con la mayor naturalidad el mundo precisamente para aquellos busca enseña un nuevo entrenador con tiempo no la prima

Voz 6 21:28 la persona que se lo comunicó a Sergio

Voz 0005 21:30 sí sí sí sí habría una persona que se lo digo a ser

Voz 6 21:33 el te diciendo que hay pues oye pues pues nada pero no intentan convencer de ello sí

Voz 0005 21:37 no bueno me intentan convencer evidentemente me preguntando el motivo yo lo explico mi razones igual no sé que me intentan pero bueno una decisión ya tomada habla con mi familia también hay bueno era una decisión que creo que meditada acertada pero no por esto no queda no significa que no me haya dado mucha pena marcharme el macho el otro día al último partido la verdad que bueno que que fue impresionante la despedida que me hicieron en el campo los aficionados lo bien que he estado en el club porque es un club impresionante para trabajar para cualquier entrenador subir pues idiosincrasia por su forma de ver el fútbol y sobre todo por la plantilla y la afición que hay porque es una pasa a la afición es increíble como llena cada domingo cada fin de semana al campo que jugamos allí como anima ir la plantilla de jugadores que son lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir son una plantilla que te ponen las cosas muy fáciles para cualquier entrenador es una pasada a poder dirigirlos porque a nivel no sólo Fundi Psicosis

Voz 12 22:34 a nivel humano sólo diez hombres una aplazaba muy muy muy

Voz 6 22:41 golosa no por la ciudad por la afición del equipo de tenéis haciendo bien las cosas además como te estaba yendo entonces lo comunica a Sergio que si me me me hablan siempre maravillas de yo no lo conozco pero me habla muy bien profesionalmente de de Sergio Fernández el director deportivo pero a a Querejeta no le no le dice nada

Voz 0005 23:00 bueno dice Sergio vale soy dice Sergio

Voz 1375 23:03 bueno tú solo tú sois Sergio ya se lo dice a Querejeta

Voz 0005 23:06 hombre me imagino me lo lógico es que yo normalmente el entrenador con quién primero su jefe entre comillas bueno su jefe y Comillas con el que más relación sueles tener diarios con el director deportivo que además con Sergio Bueno así una relación que me llevo una amistad no una relación y sí sí sin duda con Eli con Alfonso y con mismo Josean Querejeta la relación ha sido excelente excelente de verdad llamó de lógicamente pues bueno era el director deportivo lógicamente yo lo sé lo digo primero a Sergio que skin heads a nivel deportivo del club es que en primeros en así

Voz 6 23:43 no te llama y te llama en algún momento Querejeta

Voz 0005 23:47 no vamos a dar después se produce esas declaraciones por parte del y yo después me reúno con él bueno creo que hay un pequeño malentendido creo que el bueno dijo esas declaraciones que en la respeto es probable con él y bueno quedó todo solucionado no había nada tampoco no había ningún problema pero bueno yo creo que era bueno también ha hablado las cosas a la cara Hay antes no se a

Voz 1375 24:14 porque digo que hubiera hablado antes de que él hubiera dicho eso

Voz 6 24:18 lo digo no no bueno yo creo que vamos a él

Voz 0005 24:20 salen un medio noticia yo creo que él bueno se piensa que ponen en Marte yo lo filtrado en ningún momento yo le dije que no fue así porque porque a mí no me pero no me benefician nada es todo lo contrario me perjudica que salgas a noticia un mes y pico antes de que acabe la Liga de que yo no voy a seguir a la vez además bueno la gente que me conoce nunca filtraron a la prensa para nada ni mío ni de nadie saque pero bueno oye no no pasa nada yo no hablé con él creo que él defendió lo suyo y dijo lo que dijo y ya está

Voz 6 24:58 ya se lo pasa que tú me imagino que eso es lo que te molesto evidentemente en un momento dado cuando la gente de Vitoria bueno cuando la gente toda España no pero sobre todo la de Vitoria escucha no es que Abelardo ha pedido el doble como diciendo este se ha vuelto loco

Voz 13 25:12 bueno eso fue verdad

Voz 14 25:15 eh te vuelvo a repetir sólo una primera toma de contacto o sea que no hubo Apel

Voz 0005 25:20 las nada es más el fallo fue por parte mio el hecho de que mi representante se reunirse con Sergio porque los dos días de dije a los dos días de dos tres días de eso ya le dije a continuar creo que no se tenía ni cada vez sentado José Luis Rodríguez que mi representante colmillos porque era una decisión que tenía tomada osea que no como no era no era

Voz 6 25:41 cuestión de cuanto no no no para nada

Voz 0005 25:44 para para nada porque dijo que hemos visto el doble bueno eso hay no no voy a entrar yo creo que yo siempre me he mantenido en una misma línea de no de no decir nada sobre mi posible o no renovación de centrarme en lo que era el Deportivo Alavés pero ya te digo que vamos a ver y lo digo de verdad en odio porque la música es es ha sido y será excelente en una rueda de prensa un grandísimo presidente creo que además es un presidente que facilita muchísimo las cosas al entrenador todo lo contrario te deja trabajar desde las personas que no se mete nada tu trabajo o que todo lo contrario ató facilidades y la verdad es que pero voy a repetir es es un equipo muy bueno para ir para cualquier entrenador

Voz 6 26:32 bueno yo yo sí que he echado en falta esa es mi opinión eh yo te pregunto a ti que eres el protagonista yo sé que echado en falta que después de que tú hablabas con él y que lo haya arreglado todo y tengáis esa relación tan maravillosa como dices sí que echa en falta que Querejeta hubiera vuelto a decir públicamente oye que aquello que dije que fue una

Voz 13 26:51 calentó no que igual me Cabré

Voz 6 26:52 porque el Pitu dijo que me iba a marchar yo creo que hubiera sido bueno por parte Querejeta si tenéis esa relación tan buena lo mismo que dijo que todos nos podemos equivocar aquí nos equivocamos todos quería que no pues mira cuando os está mintiendo pero lo mismo que Querejeta sale un día por un calentón y dice no es que el Pitu se ha vuelto loco no está

Voz 1375 27:10 a pidiendo el doble pues oye si después hablas con él

Voz 6 27:13 el llegáis a esa amistad que tener esa relación que tenéis tan buena no hubiera estado mal que lo mismo que tú públicamente estás diciendo lo que estás diciendo que a lo mejor Querejeta hubiera dicho oye que aquello que dije de Abelardo que es mentira

Voz 0005 27:27 bueno me voy a decir yo no voy a entrar en eso yo creo que no no hubiera sido mejor es que es que con que yo esté bien con él es que me da igual de verdad mano vale igual yo que estoy bien con él si tengamos la relación que tengan que tenemos que es muy buena y a mí personalmente en todo momento hoy el otro día que él porque a su hijo jugaba bueno jugar un campeonato España baloncesto no pudo estar en mi despedida me llamó y me retiro me reiteró como tantas veces ha reiterado su agradecimiento por mil abone el club a mí eso es lo que me importa a mí lo que me interesa yo siempre he sentido el apoyo de él de hecho el apoyo ha sido siempre bueno de hecho han querido renovar menor edifica que claro que estaban muy a gusto con con mi trabajo sea que siempre me he sentido muy querido muy respeto

Voz 1375 28:19 está por ahí Javier Lekuona hola muy buenas noches

Voz 6 28:23 pues como se dice a rey muerto rey puesto ya hay recambio no

Voz 0889 28:27 bueno sí estaba cantado no hace Garitano que estuvo en el en la Real Sociedad este año luego anteriormente en el Leganés es el nuevo técnico tiene un año más de contrato y Si bueno consiguió la permanencia automáticamente va va por conseguirla la renovación no es lo que tienen en la cláusula sigo presentado esta mañana y bueno pues me comentaba que precisamente reconocía el trabajo del Pitu de sus colaboradores y que seguiría en la misma línea de contar

Voz 13 28:55 mira

Voz 15 28:58 pero que hay que darle continuidad a un equipo que siempre ha sido muy solidario de mucho esfuerzo de darlo todo en cada situación de los partidos sí pero sobre todo para el día a día tener un buen grupo tácticamente ha trabajado bien los partidos que ha defendido bien para poder atacar más veces

Voz 0889 29:17 por lo tanto bueno el reconocimiento al trabajo que ha hecho el pito que en Vitoria es una persona muy querida como técnico y sobre todo como persona

Voz 12 29:26 chao eh

Voz 0005 29:29 bueno yo a él y a él nos llevamos muy bien le tengo un gran aprecio porque él ha sido un entrenador de los que se ha currado desde abajo ha empezado en categorías inferiores ha subido con ese Leganés a primera división lo ha mantenido durante dos años bueno no ha tenido este año esa suerte en la Real Sociedad pero creo que es un acierto total por parte del club a ver el ficha de ansiedad porque creo que que va a seguir en creo que es un entrenador que se adapta perfectamente la filosofía de la nave yo estoy convencido que va a salir muy bien las cosas y le deseo la mayor suerte

Voz 6 30:07 oye descarta asiste a entrenar a otro país

Voz 0005 30:10 no no para nada es mano gustaría usaría es una cosa que me gustaría mucho sobre todo por mi también por por mi familia yo creo experiencia en entrenar fuera es muy enriquecedora la segunda que hace muchísimos hace años bueno no había ningún jugador ni ningún entrenador español que ese fuese fuera mira ahora la cantidad de entrenadores Si jugadores que se iban fuera ya en nuestro país no

Voz 6 30:33 qué te seduce más el fútbol inglés

Voz 0005 30:36 Bono gustaría cualquier no gustaría a hombre yo creo que la Premier otra cualquiera de lo que es una alegría muy muy bonita de ver una línea con equipos supera abierto con muchas transiciones muchos partidos de vuelta pero bueno toda la francesa la alemana la italiana creo que son ligas preciosas y enriquecedoras para cualquier entrenador

Voz 6 30:59 pues nada vamos a ver dónde en qué banquillo acaba el Pitu Abelardo entrenado después de haber dirigido a a al Alavés terminó preguntando por Luis Enrique seleccionador seglares se queda muy muy amigo hemos respetado y estamos respetando así lo haremos faltaría más todo a la intimidad el asunto personal que ha impedido que bueno que impidió que estuviera en el último partido y que haya estado en este último en esta última rueda de prensa para dar la convocatoria para los siguientes partidos cómo está tu amigo

Voz 0005 31:28 pues bien que evidentemente pues bueno es un tema complicado tema complicado tema difícil pero bueno yo creo que todos deseamos que salga todo bien que todo vaya fenomenal Si bueno Hespérides Alice dentro de poco ya dirigiendo a la selección que creo que es un grandísimo de lo mejor que podíamos tener la selección creo que tanto él como como Guardiola para mí son los entrenadores toca ahora mismo de nuestro país país eh creo que bueno que es un creo que es un privilegio que que España tengan un entrenador como Luis Enrique de ojalá esté muchos años

Voz 6 32:07 uno de los mejores amigos que te ha dado al fútbol no

Voz 0005 32:11 bueno me han preguntado siempre muchas veces nos conocemos desde los seis siete años creo que ha sido una relación para mí Luise como es como un hermano así una relación date cuenta hemos jugado además habrá pocos casos no de niños que hayan desde los seis siete años jugando en el mejor en el mismo equipo pues a la exitosa después categorías inferiores del Sporting Real Sporting después en el Barça en la selección impidan la selección bueno pues y después hemos coincidido entrenador pues enfrentando en los también creo que es bueno que en la relación nuestra de nuestras familias pues nos queremos mucho y bueno ya te digo es más que un amigo

Voz 6 32:54 le mandamos un abrazo al seleccionador Luis Enrique de parte de todos y con su amigo Abelardo aquí en este rato de charla en El Larguero oye que te vaya muy bien sé que en Vitoria te van a echar de menos y bueno si tiene tiene

Voz 1375 33:05 el también a ellos tú también has yo lo sé pero si de verdad pero aunque te vayas

Voz 6 33:11 te llamaré para que no te olvides de aquí de la gente de España en Si te vas a entrenar fuera

Voz 1375 33:18 luego luego te vas a ir al te vas allí al no sé dónde ya te olvidas de aquí que no sabes tú

Voz 0005 33:23 bueno ya sabes tú que no me conoce son poco me conoce su polvo mucho mucho igualmente Manu mucha suerte con un abrazo

Voz 6 33:30 el Pitu Abelardo que gran entrenador qué gran tipo de verdad que no seguirá en Vitoria aquí Lecuona eh pero que bueno empieza la te la etapa Garitano que ojalá que sea tan buena como la que ha hecho el pito

Voz 0889 33:45 ojalá ojalá ha hecho un poco lucha Enrique me marchó se marchó beso falsa cuando tenía opción de continuar con el proyecto pero superó

Voz 1375 33:55 todos son también igual han estado comentando mientras tomaban un Humbert

Voz 0889 34:01 esa es que al final es que el Pitu ha hecho sea Enrique osea tendría continuidad tenía proyecto tenía club tenía posibilidad de continuar en la entidad en la que estaba

Voz 16 34:10 ay bueno pues ha decidido hacer nunca

Voz 0889 34:13 cambio un

Voz 16 34:14 un Rull un Rulo hay debe

Voz 0889 34:17 de de dar la vuelta vas allí bueno pues él Pitu no continúan al Deportivo Alavés como no lo hizo Luis Enrique en el Barcelona en un momento en el que además está muy arriba estaba en la cumbre hombre Abelardo en cuestiones personales que resolver como por ejemplo se juicio abierto vinculado al caso otoño que supongo que también pues no se puede gestionar mejor desde el anonimato que siendo entrenador de un equipo

Voz 0005 34:40 ahora les pues sí también ha pedido

Voz 6 34:42 siempre respeto a su asunto personal

Voz 1375 34:46 sí pero lo tiene ahí lo tiene claro pero no tiene ni por supuesto los cuestión

Voz 0889 34:49 claro ya estado año y pico fuera de casa si viviendo en un hotel y quiere volver a estar con su mujer con sus

Voz 1375 34:56 el total rechazo

Voz 0889 34:58 es una decisión personal ahí seguro que que Luisa Enrique también pues esas cosas es las a lo han comentado han hablado y han dicho vuelven a chicos de lo importante la familia hay para Luis Enrique la la familia es lo importante ahora en el tema de la selección y para el titulo a la familia lo importante no pasa nada es estado un tiempo en el dique seco que seguro que tiene ofertas

Voz 1375 35:20 desde luego que tiene un abrazo Lecuona buenas noches hasta luego buenas noches en seguida vamos a hablar con Mayte Zúñiga Rondo Echeverría la portera del Bera Bera uno de los equipos clubes más importantes del balonmano español en San Sebastián son las campeonas de la Copa de la Reina se ha visto obligada a retirarse del balonmano por una situación familiar muy complicada también ha tenido que acoger y aceptar la custodia de sus dos sobrinas pequeñas de cuatro y seis porque si no las acogía ella las iban a dar en adopción

Voz 7 35:54 sumó su hermano y su cuñada no

Voz 6 35:56 no están desgraciadamente en condiciones de cuidar o de educar a esas niñas a día de hoy ya tenido que hacerlo a cambio de dejar el balonmano enseguida hablamos con ella