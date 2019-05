Abelardo: "Me he ido yo del Alavés, han hecho todo lo posible porque yo me quedase allí"

Voz 1375 00:00 de hasta luego doce aquí cuarto está por ahí el Pitu Abelardo el ex entrenador del Alavés que no sé si tendrá ya equipo no lo voy a preguntar

Voz 1 00:09 hola pito muy buenas hola buenas noches qué tal ya tienes equipo el no no no que va que va de aquí a cabo llegar hoy a Gijón aquí a mi casa hay aquí estamos

Voz 2 00:22 cuánto tiempo sin tierra no ahora ya de unos diez por lo menos unos días vas a descansar pocos imagino

Voz 1 00:27 sí sí sí sí no no no no mi idea es descansar aprovecharlo bien desconectar porque creo que es bueno desconectar olvidarme un poco de fútbol Moner AVE aprovechando que la segunda acaba más tarde y la verdad al Sporting en estos dos partidos que quedan en cambio sí si no no pero desconectar desconectar un poco sí

Voz 2 00:46 pero el dieciocho agosto estarás empezando la Liga no

Voz 1 00:51 pues no lo sé yo creo que es más que no cree que sí yo creo que que no hay nada

Voz 2 00:58 no que que sí

Voz 1 00:59 sí sí sí yo creo que es así yo creo que es así que no es fácil yo sé que tomar una decisión y un bono difícil para mí porque me ha dado mucha pena marcharme del Alavés pedo no es fácil por mucho que me haya sabido Un buen año que si no no es fácil encontrar equipo no es fácil el momento que sabes de la rueda bien bueno en los en los equipo la mayoría están como entrenador para el año que viene no nada sencillo no

Voz 2 01:25 es que la gente tu entenderlas que yo yo te creo eh pero entenderá es que mucha gente que te está oyendo no te quiere

Voz 3 01:31 he ideas bueno a mí me importa Tito pero dirá hombre deja deja el Alavés el Pitu Abelardo y no tiene equipo no me lo creo

Voz 1 01:38 algo tiene que no no no no no no no no pues es la realidad hoy el pueden creerme uno creerme pero la realidad bueno además imagínate los entrenadores que hay sin entrenar por ejemplo este año cuenta ahora que se ha marchado del Betis sólo el mismo Pablo Machín de que se fuese vio a mitad de temporada o Francisco del Huesca o se vio ponerte a algunos de de incluso vi gente que que han ido cayendo durante este año compañeros no yo creo que que el nivel de entrenadores aquí en este país la verdad es que es muy alto Onís creada en el poder y efectivamente y entonces es fácil no es fácil encontrar equipo

Voz 4 02:14 el Betis te gustaría

Voz 5 02:16 sería una buena plaza para Abelardo

Voz 1 02:20 vamos a ver yo creo que el Betis es un gran equipo aquí no les gustaría pero no no hay nada de nada no Toño no te han llamado del Betis no no no de verdad que no tenía el teléfono apagado o encendido no no no sólo tenemos encendido siempre Nono pero no no hay nada de nada pero puedo asegurar así que cada país decidido a algunos medios porque lo leído también siempre te llegan voces evidentemente amigos a gente que te dice que ha salido pero no no no en ningún momento el Betis seas ha dirigido a mí para mí

Voz 2 02:49 en te has sido tú del Alavés o te han dicho que te vayas

Voz 1 02:53 no no no no me he ido yo de la árabes es más lo dijo en la rueda de prensa allí es una realidad a la vez ha hecho todo lo posible porque yo me quedase allí porque no ha sido una decisión que he tomado después de año y medio que creo que han sido el año pasado yo creo que dos campañas extraordinarias Si bueno decidí que qué pienso que es había acabado un ciclo allí que que mi mente no estaba para seguir el año que viene con el año que viene y el Deportivo Alavés y que bueno que que me apetecía descansar y bueno ahí coger nuevos retos y se me sino que se ofrecen en el camino

Voz 2 03:28 y qué es lo que te ha hecho Alavés quería que tú si quieres que es lo que te ha hecho rechazar la propuesta del Alavés no no

Voz 1 03:34 es que no me ha hecho detrás de rechazar nada mano porque vamos a ver sólo ha habido una primera toma de contacto que se fue tal vez un poco mi error porque yo esto hace dos meses ya que comentó que la hablo con Sergio Fernández deportivo donde no voy a seguir yo lo digo además lo digo con con la mayor naturalidad del mundo precisamente para aquellos busca enseña un nuevo entrenador con tiempo a Rivera la primera

Voz 2 03:58 persona que se lo comunica a Sergio

Voz 1 04:00 sí sí sí sí habría una persona que se lo digo a ser

Voz 2 04:03 te diciendo que hay pues oye pues pues nada pero no intentan convencer sí

Voz 1 04:07 no bueno intentan convencer evidentemente me preguntan el motivo yo lo explico mi razones igual sí que me intentan pero bueno una decisión ya tomada habla con mi familia también muy bueno era una decisión que creo que meditada acertada pero no por esto no queda no significa que no me haya dado mucha pena marcharme el macho el otro día el último partido la verdad que bueno que que fue impresionante la despedida que me hicieron en el campo los aficionados lo bien que estaba en el club porque es un club impresionante para trabajar para cualquier entrenador subir pues idiosincrasia por su forma de ver el fútbol y sobre todo por la plantilla y la afición que hay porque es una pasa a la afición es increíble como llena cada domingo como cada fin de semana al campo que jugamos allí como anima a la plantilla de jugadores que son lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir eh son una plantilla que te ponen las cosas muy fáciles para cualquier entrenador es una pasada poder dirigirlos porque a nivel no sólo

Voz 4 05:05 a nivel humano sólo un diez hombres una aplazaba muy muy

Voz 2 05:11 golosa no por la ciudad por la afición del equipo Radio tenéis haciendo bien las cosas además como te estaba leyendo entonces se lo comunican a Sergio que si me me me hablan siempre maravillas de yo no lo conozco pero me hablan muy bien profesionalmente de Sergio Fernández el director deportivo pero va a Querejeta no le no le dice nada

Voz 1 05:30 bueno dice Sergio vale soy dice Sergio

Voz 3 05:33 pero bueno si tú solo tu sonrisa Sergio ya se lo dice a Querejeta

Voz 1 05:37 hombre me imagino me lo lógico es que yo normalmente el entrenador con quién primero su jefe entre comillas bueno sugerir Comillas con el que más relación sueles tener diarios con el director deportivo que además con Sergio Bueno ha sido una relación que me llevo una amistad no una relación sí sí sin duda con el con Alfonso y con mismo Josean Querejeta la relación ha sido excelente excelente de verdad te llamó de lógicamente pues bueno era el director deportivo lógicamente yo lo sé lo digo primero a Sergio que es quién el jefe a nivel deportivo del club es que en primeros entonces así luego te llama IPE llama en algún momento

Voz 2 06:15 desde jeta

Voz 1 06:17 no vamos a dar después se produce esas declaraciones por parte del y yo después me reúno con él bueno creo que hay un pequeño malentendido creo que el bueno dijo esas declaraciones que en la respeto leí después ya hablé con él y bueno quedó todo solucionado no había nada tampoco no había ningún problema pero bueno yo creo que era bueno también ha hablado las cosas a la cara Hay antes no se llenaron

Voz 3 06:44 yo lo que digo que hubiera hablado antes de que el hubiera dicho eso digo no

Voz 1 06:49 no bueno yo creo que vamos a él salen un medio la noticia yo creo que el bueno se piensa que ponen en Marte yo lo filtrado bien ningún momento yo le dije que no fue así porque porque a mí no me pero no me benefician nada todo lo contrario me perjudica que salgas a noticia un mes y pico antes de que acabe la aliada de que yo no voy a seguir a la vez no sea además bueno la gente que me conoce nunca filtraron a la prensa para nada ni mío ni de nadie osea que pero bueno oye no no pasa nada yo no hable con él creo que él defendió lo suyo y dijo lo que dijo y ya está

Voz 2 07:28 ya lo pasa que tú me imagino que eso es lo que te molesto evidentemente en un momento dado cuando la gente de Vitoria bueno cuando la gente toda España no pero sobre todo la de Vitoria escucha no es que Abelardo ha pedido el doble ya como diciendo este se ha vuelto loco

Voz 5 07:42 bueno eso fue verdad

Voz 6 07:45 voy a repetir sólo una primera toma de contacto sea que no hubo

Voz 1 07:50 apenas nada es más el fallo fue por parte mio el hecho de que mi representante ser reunirse con Sergio porque los dos días de dice a los dos días de dos tres días de eso ya se voy a continuar creo que no se tenía ni cabe sentado José Luis Rodríguez que mi representante colmillos porque era una decisión que tenía tomada osea que no lo era

Voz 2 08:12 los de cuanto no no no no

Voz 1 08:14 para nada porque dijo que visto el doble bueno eso yo ahí no voy a entrar ahí yo creo que yo siempre me he mantenido en una misma línea de no de no decir nada sobre mi posible o no renovación de centrarme en lo que era el Deportivo Alavés pero ya te digo vamos y lo digo de verdad no digo porque ya es es ha sido y será excelente

Voz 3 08:42 en la rueda de prensa es un grande

Voz 1 08:44 ximo presidente creo que además es un presidente que facilita muchísimo las cosas al entrenador todo Contador te deja trabajar a las personas que no se mete nada tu trabajo o que todo lo contrario ató facilidades y la verdad que pero voy a repetir es es un equipo muy bueno para ir para cualquier entrenador

Voz 2 09:02 bueno yo yo sí que he echado en falta esa es mi opinión eh yo te pregunto a ti que eres el protagonista yo sé que echaba en falta que después de que tú hablabas con él y que lo ha arreglado todo y tengáis esa relación tan maravillosa como dices sí que echa en falta que Querejeta hubiera vuelto a decir públicamente oye que aquello que dije

Voz 7 09:17 sé que fue una

Voz 2 09:20 ves Un calentó no que igual me cabrea porque el Pitu dijo que me iba a marchar yo creo que hubiera sido bueno por parte Querejeta si tenéis esa relación tan buena lo mismo que dijo oye todos nos podemos equivocar aquí nos equivocamos todos el que ya que no pues mira

Voz 7 09:33 la dos está mintiendo

Voz 2 09:36 pero lo mismo que Querejeta sale un día por un calentón y dice no es que el Pitu se ha vuelto loco no está pidiendo el doble pues oye si después hablas con él llegáis a ese amistad que tenemos esa relación que tenéis tan buena no hubiera estado mal que lo mismo que tú públicamente estás diciendo lo que estás diciendo que a lo mejor Querejeta hubiera dicho oye que aquello que dije de Abelardo que el mentira

Voz 1 09:57 bueno me te voy a decir yo no voy a entrar en eso yo creo que pero no hubiera sido mejor he dicho que es que es que con que yo esté bien con él es que me da igual de verdad Manu vale igual yo que estoy bien con él ahí tengamos la relación que tengan que tenemos y que es muy buena y él a mí personalmente en todo momento hoy el otro día que he porque a su hijo jugaba bueno jugar un campeonato España baloncesto no pudo estar en mi despedida me llamó y me retiro me reiteró como tantas veces ha reiterado su agradecimiento por mil abonen el club a mí eso es lo que me importa lo que me interesa yo siempre he sentido el apoyo del hecho el apoyo ha sido sí

Voz 1824 10:41 hombre bueno de hecho han querido renovar menos unifica que claro que estaba muy a gusto con con mi trabajo sea que siempre me he sentido muy querido por respeto

Voz 3 10:49 no está por ahí Javier Lekuona hola muy buenas

Voz 0889 10:53 coches pues como se dice a Rey muerto Rey puesto

Voz 2 10:55 ya hay recambio no

Voz 0889 10:57 bueno sí estaba cantado no Garitano que estuvo en el en la Real Sociedad este año luego anteriormente en el Leganés es el nuevo técnico tiene un año más de contrato y Si bueno consiguió la permanencia automáticamente va va por conseguir la renovación no es lo que tiene en la cláusula ha sido presentado esta mañana y bueno pues me comentaba que precisamente reconocía el trabajo del Pitu de sus colaboradores sí que seguiría en la misma línea de continuidad

Voz 5 11:26 las

Voz 8 11:29 pero que hay que darle una continuidad me equipo que siempre ha sido muy solidario de mucho esfuerzo de darlo todo en cada situación de los partidos sí pero sobre todo para el día a día tener un buen grupo tácticamente ha trabajado bien los partidos que ha defendido bien para poder atacar más veces

Voz 0889 11:47 por lo tanto bueno el reconocimiento al trabajo que ha hecho al pito que en Vitoria es una persona muy querida como técnico y sobre todo como persona

Voz 2 11:56 tachado en Fitur

Voz 1 11:59 bueno yo a él y a él nos llevamos muy bien le tengo un gran aprecio porque él ha sido un entrenador de los que se ha currado desde abajo ha empezado en categorías inferiores ha subido con el Leganés a primera división lo ha mantenido durante dos años bueno no ha tenido este año esa suerte en la Real Sociedad pero creo que es un acierto total por parte del club a ver ficha porque creo que que va a seguir en creo que es un entrenador que se adapta perfectamente la filosofía de árabes yo estoy convencido que va a salir muy bien las cosas y le deseo la mayor suerte

Voz 2 12:37 oye descarta asiste a entrenar a otro país

Voz 1 12:40 no no para nada es mano gustaría usaría es una cosa que me gustaría mucho sobre todo por mi también por por mi familia yo creo experiencia han entrenar fuera es muy enriquecedora la segunda que hace muchísimos hace años bueno no había ningún jugador ni ningún entrenador español que se fuese fuera mira ahora la cantidad de entrenadores y jugadores que se iban fuera ya en nuestro país no

Voz 2 13:04 qué te seduce más el fútbol inglés

Voz 1 13:06 Bono gustaría cualquiera no gustaría a hombre yo creo que la Premier otra cualquiera se lo que es una alegría muy muy bonita de ver una línea con equipos supera abierto con muchas transiciones muchos partidos de vuelta pero bueno toda la francesa la alemana la italiana creo que son hijas preciosas y enriquecedoras para cualquier entrenador

Voz 2 13:30 pues nada vamos a ver dónde en qué banquillo acaba el Pitu Abelardo entrenador pues de haber dirigido a a al Alavés termino pregón tanto te por Luis Enrique seleccionador seguidores se que les muy muy amigo hemos respetado y estamos respetando así lo haremos faltaría más todo a la intimidad y el asunto personal que ha impedido que bueno que impidió que estuviera en el último partido y que haya estado en este ultimo en esta última rueda de prensa para dar la convocatoria para los siguientes partidos cómo está tu amigo

Voz 1 13:58 pues bien que evidentemente pues bueno es un tema complicado tema complicado tema difícil pero bueno yo creo que todos deseamos que salga todo bien que todo vaya fenomenal Si bueno yo espero y deseo que era Luis dentro de poco ya dirigiendo a la selección que creo que es un grandísimo de lo mejor que podíamos tener en la selección creo que tanto él como como Guardiola para mí son los entrenadores topo ahora mismo de nuestro país país eh creo que bueno que es un creo que es un privilegio que que España tengan un entrenador como Luis Enrique de ojalá esté muchos años

Voz 2 14:38 uno de los mejores amigos creado al fútbol no

Voz 1 14:41 bueno me han preguntado siempre muchas veces nos conocemos de dos seis siete años creo que ha sido una relación para mí Luise como es como un hermano así una relación date cuenta hemos jugado además habrá pocos casos no de niños que hayan desde los seis siete años jugando en el mejor en el mismo equipo Sara Campelo pues a la exitosa después categorías inferiores del Sporting Real Sporting después en el Barça en la selección olímpica en la selección bueno pues después hemos coincidido entrenador pues enfrentando en los también creo que que bueno que en la relación nuestra de nuestras familias pues nos quedemos mucho y bueno ya te digo es más que un amigo

Voz 2 15:24 le mandamos un abrazo al seleccionador Luis Enrique de parte de todos y con ello Abelardo aquí en este rato de charla en El Larguero oye que te vaya muy bien sé que en Vitoria te iban a echar de menos y bueno sí tiene

Voz 3 15:35 yo también a ellos se pero si de verdad pero aunque te vayas

Voz 2 15:40 te te llamaré para que no te olvides de aquí de la gente de España en Si te vas a entrenar fuera

Voz 3 15:48 luego luego te vas a ir al te vas allí al no sé dónde ya te olvidas de aquí que no

Voz 1824 15:52 ya sabes tú que no sabes tú no me conoces un poco me es un poco hace mucho cuidado mucho igualmente mano mucha suerte con un abrazo