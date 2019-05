Maite Zugarrondo: "Esta temporada se me ha hecho muy larga pidiendo demasiados favores"

Voz 1 00:00 quiero con Manu Carreño

Voz 2 00:04 casi la hora de la mañana pues es lo que ha puesto enchufa a cargar el móvil quitado la publiqué nos quedaba así que creo que ya está por ahí conectada voy a cruzar los dedos Hola Mayte

Voz 3 00:14 de la visita corta grabadas no pasa no nos es que

Voz 4 00:22 la verdad es que lleva todo el día clamando desde desde ayer y estoy un poco saturado

Voz 5 00:27 cuántas llamadas aquejado sobre todo lo que se ha vuelto loco nada no pasara que esto

Voz 6 00:33 decía José Andrés que se cortara que que bueno como llevas lo de lo de ser mamá entre comillas

Voz 1375 00:39 de tus dos sobrino no que llevas estofa hace dos años cuando aciertas te ya en acogida tu sí

Voz 4 00:43 bueno sí sí sí dos pequeñitas pues bueno pues de la mejor forma posible yo yo creía que bueno City de hecho lo dice no considerar durante estos dos años ahí es Balonmano con la vida familiar y bueno yo creo que lo he podido hacer más o menos bien con muchísima ayuda pero bueno era era algo que creo que que necesita

Voz 5 01:07 porqué no hay que después

Voz 1375 01:08 estos dos años has dicho hasta aquí hemos llegado porque has venido conciliando lo que hemos podido pero que que cuál ha sido el detonante que has dicho ya no puedo

Voz 4 01:17 pues mira he antes yo era un bueno y soy una apasionada hay una friki de del Balonmano dijo el fútbol hijas soy con el balonmano

Voz 5 01:25 es que yo soy muy de balonmano que soy de Valladolid es verdad es verdad mostró Michelin mucho Michelin Balonmano Valladolid

Voz 4 01:33 pues pues mira yo antes me llevaba el trabajo a casa ahí estaba siempre pensando en el partido cuidando me a todas horas Si pensando y ahora es un poco al revés yo estuve amas de casa al trabajo Ibon ha llegado el momento de hecho la rabia temporada pensando que siempre tenía que estar pidiendo favores Aznar pidiendo a Dios que no es la mía todo el mundo me tiene que echar una mano a la hora de de los desplazamientos son muchas noches fuera de casa muchos entrenamientos de abandono no que llegó en una situación como que es la de una adopción a más niños pues pues siempre está ahí

Voz 7 02:10 va a vivir a Pamplona que ahí está tu madre la abuela de las niñas que David te echa evidentemente una mano allí por todos para darles estabilidad porque tute tú te haces claro

Voz 1375 02:18 algo de las niñas porque tu hermano Louis su pareja y su mujer no no pueden hacerse cargo de ellas no que que situación complicada pero tú dijiste o las acojo yo

Voz 4 02:28 no no si hago algo así lo menos y bueno pues está claro que cuando pasaba una de esas circunstancias estará es porque las niñas no estaban viviendo una situación óptimas para su infancia y bueno pues ello era candidata Hay por supuesto que coger las riendas y quise saca ahora ni eso adelante

Voz 1375 02:50 qué te dijo algo tu hermano

Voz 4 02:51 hombre claro bueno la relación con mi hermano es es buena no es que en ese tipo yo me tengo que llevar bien con el padre de las niñas por supuesto todos los padres quieren a las niñas ir de una forma u otra porque estarán presentes bueno está Nos estamos muy largo que es sacar a las niñas adelante y que crezcan y se desarrollen de forma normal feliz mucho

Voz 1375 03:14 exactamente desde luego están en buenas manos con Maite para para ti son tus hijas claro

Voz 4 03:19 sí sí sí claro bueno verde yo ya te de su madre claro pero ella es me llaman a mi tía dice Evans que era pero pero si yo les pido como yo hago el rol de madre no en este caso el ICIT como hijas

Voz 1375 03:33 oye Mayte Si Si Si el sueldo si tu sueldo que ya sabemos cómo son en el balonmano femenino bueno en el balonmano en general pero mal peor todavía en el balonmano femenino Si Si el sueldo hubiese ganado algo más crees que ese ha sido el detonante el motivo económico crees que hubiera podido permitir te seguir jugando al balonmano si hubiera tenido una mayor independencia económica

Voz 4 03:56 no es son detonante y no es son determinantes ni determinadas sido factor psicológico quizás pero claro que sí que que es autor económico pues es un condicionante igual pues igual no se podía plantearme un otras cosas nuestras comodidades que quizás ahora no las he tenido y me han costado hacer frente y por eso del pedir ayuda me cuesta Hay cosas cosa todo el mundo claro que si hubiese sido una facilidad no llegó pero no determinante

Voz 1375 04:25 ya lo llevas a seguir vinculado al balonmano no es

Voz 5 04:28 porque que eso no lo dejas no cuéntame Cuéntame vamos a ver

Voz 4 04:32 allí donde oyendo a esto sí bueno pues de momento me ha surgido un hace de trabajo que es lleva la coordinación de un club de balonmano y es un proyecto muy ambicioso

Voz 5 04:42 no son totalmente compatibles sea o no de que se puede saber si Maristas a muy bien muy bien ahí está ahí pero allí Pamplona ahí en Pamplona en Pamplona súbita cerquita de casa con tu madre con los niños bueno no viviríamos las niñas estudioso de las eso sí pero con te cerquita no pero eso es oye cómo se llama como se llaman las pequeñas Nora y Aroa les gusta el balonmano gusta sí sí te gustas tú ya lo intentó ya les estás metiendo balonmano no

Voz 4 05:12 bueno les meto todos me gusta que a enseñarles todo tipo de cosas también vieron nada real de chicas en la final de la banda Herrera y ya emitidas y si sí sí

Voz 1375 05:23 partido bonito eh oye mientras mientras estabas ahí con el teléfono que metiera la policía me está ya antes también estaba contando Roberto que uno de tus mayores hobbies es hacer monólogos

Voz 4 05:36 no de las puedo

Voz 5 05:37 ver si yo se lo puedo creer pero el pero la improvisación improvisa pero te lo Escurras digo

Voz 8 05:46 depende depende ha hecho algunos en unos padres aquí de bonos del pueblo y de de algunas zonas

Voz 4 05:51 Nástic y eso sí que ha asegurado y claro el tema infantil pues está que es un montón de habiendo estado graciosa

Voz 5 05:57 de tu sobrino cuéntame una cuenta que tenemos que darles vueltas una alguna que te haya pasado gracias pero

Voz 4 06:03 un graciosa pues mira que que la niña mayor Nora en este caso despidió a a la cuidadora si la decidió por por no ponerle picante de

Voz 8 06:14 en vez de lo que todos tocaba Barcena chufas no lo dijo cosas en la cosa estás despedida hice lo voy a decir a mi tía cuando venga

Voz 5 06:22 de carácter que caracter has venido a salió a la DYA ha salido a la tía buena hoy con nosotros

Voz 4 06:27 tengo que ahora el PP como por ejemplo te

Voz 1375 06:30 has un aquí rápido no

Voz 5 06:31 no no no no no eso son el Club de la Comedia no

Voz 4 06:36 en qué lo

Voz 5 06:39 pero que te lo te lo Escurras bien no

Voz 4 06:41 bueno lo intentamos y eso es que son programados sí pero mira hoy por ejemplo un equipo de despedida ya decimos voy y me ha tocado miembro de la temporada Ivo no está bien porque la gente yo me meto con las jugadoras me quedo a gusto ya sí está me muevo hay hola

Voz 6 07:00 en Qatar conocerte saludarte Ike

Voz 1375 07:02 que tengáis suerte la última jornada que ya estábamos contando que lo tenéis muy difícil porque tenéis que ganar en Alcobendas y que Ro Casa Gran Canaria pierda en casa contra Balonmano Porriño pero hay esperanzas no

Voz 4 07:12 hay esperanza así un poco de todas formas hemos hecho muy buena temporada Supercopa Copa de la Reina y segundas él lleva pues hasta mayo del súper importante en Europa cada año un pasito más

Voz 2 07:25 pues nada aquí nos tiene se para cuando vas con el monólogo aquí Roberto Roberto Ramajo

Voz 5 07:30 no te animas con la que hemos liado aquí ya muchas gracias monte de ilusión de ver a mí también a mí también y sobre todo me hace ilusión que le cuentes a la gente y a los oyentes de Larguero que

Voz 1375 07:43 no todo es de color de rosa siempre en la vida y que a veces cuando vienen curvas hay que ponerle fuerza coraje y esa sonrisa que tú has puesto para coger a tus sobrinas seguir jugando durante dos años al balonmano aunque ahora llega un momento en el que has dicho hasta aquí hemos llegado pero yo creo que merecía la pena que conociéramos tu caso que que sólo contaras a toda la gente que te está oyendo en la SER

Voz 4 08:01 muchas gracias me queda pendiente el monólogo Un beso

Voz 1375 08:03 vale adiós adiós

Voz 5 08:06 hasta luego Mayte Zúñiga ronda que