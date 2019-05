Voz 1985

00:00

a muchos les molestaría en las fórmulas variopintas con la que los nuevos diputados independentistas prometieron ayer la constitución a veces con exorcismos muy largos incluso la verdad un poquito más que sí lo hacían desde el apoyo a la República que sí porque eran fieles al pueblo catalán que sea lo sé exiliados de aquí o de allá en fin paciencia todos acababan con el estribillo inventado por los batasunos vamos que juraba en por imperativo legal algunos como Albert Rivera se pusieron incluso estupendos pretendieron que la nueva presidenta dejar a Oriol Junqueras y compañía sin postre ni café estuvo más fina e cinturones a su segunda de abordo Inés Arrimadas que cedió sonoros besos con Josep Rull pues lo valiente no quita lo cortés pasado el susto un susto que más bien fue sustituto porque no sorprendió y además es legal uno acaba pensando que esto del imperativo legal no será tanta desgracia al fin y al cabo más vale prometer solemnemente que se acata la Constitución aunque sea con esa coletilla no mejor acatarla que atacarla y al cabo acaso eso no aguantamos tantas cosas incluídos esos juramentos por imperativo legal así que al mal tiempo buena cara y buen humor no les parece