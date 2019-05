El Larguero: Tercera Parte (21/05/2019)

Voz 1 00:00 Axel muy buenas qué tal Manu buenas noches y está también Jordi Martí Qatar Jordi muy bien buenas noches eh bueno tenemos dos finales europeas por delante la Europa League con dos equipos ingleses la Champions con dos equipos ingleses

Voz 2 00:10 pero un jugador se va a perder la final de la Europa League

Voz 1 00:13 en quitarle bueno siempre te yo soy muy tiquismiquis fasto te te pregunto Axel como se

Voz 3 00:17 anuncia esto es como se pronuncia en quitarme me quitarían sí sí

Voz 1 00:21 algo así quitarse un día

Voz 2 00:24 bueno pues el armenio no va a poder jugar la la final de la Europa League no

Voz 1 00:28 por asuntos futbolísticos deportivo sino para asuntos extra futbolísticos que pasa exactamente eh

Voz 1375 00:33 que nadie puede porque la noticia la conocemos pero hasta este extremo llega el asunto que nadie puede garantizar la seguridad en quitarían

Voz 0985 00:43 bueno lo que nos ha dicho la UEFA esta misma tarde si es que Azerbaiyán Manu sí garantizó su seguridad pero que el jugador no quiere ir es decir la UEFA y el Arsenal han recibido garantías para la seguridad del jugador garantías por parte nos dicen de las más altas autoridades de Azerbaiyán incluso se entregó al club un detallado plan de seguridad por parte del Gobierno nazarí pero al final lo que hace la UEFA es respetar lo que dicen decisión personal de no viajar del jugador y entonces claro aquí Manu ya entramos en el terreno de que es una decisión personal puede tener a ver

Voz 1 01:18 sí miedo no puede tener miedo a que eh

Voz 0985 01:20 todo o tener que ver con un histórico conflicto en conflicto secular entre Armenia y Azerbaiyán

Voz 1 01:26 sí que arranca a principios del siglo

Voz 0985 01:28 veinte por qué Armenia sabes que acusó Azerbayán de colaborar con Turquía para un genocidio que dejó millones de víctimas entre mil novecientos quince y el veintitrés por lo tanto en esta cuestión personal que es un tema de seguridad o es un tema de que puede tener yo qué sé mano a algún familiar algún antepasado que tuviera que ver con esta represión masiva este genocidio tan brutal en todo caso la UEFA así nos dice Azerbaiyán garantizó su seguridad pero el jugador no quiere ir al partido

Voz 1 01:58 ha preferido no va a perder una final europea que tampoco

Voz 4 02:01 va todos los días Axel si es verdad aunque el día ha jugado hoy ha marcado incluso una final de Europa League con el Manchester United pero es cierto es un partido muy señalado y es cierto es una anomalía absoluta que por una cuestión política aún jugador no vaya a disputar la final es cierto que desde desde Azerbaiyán se insiste en que si se había garantizado su seguridad el propio Arsenal admite que la decisión es del jugador y de su familia en gran tomado con el club que se han reunido pero que es el jugador el que considera que no se dan esas garantías hay que recordar que que realmente las relaciones entre los dos países son más es decir no pueden Ciudadanos de de Armenia visitar a Azerbaiyán salvo en permisos especiales incluso si cualquier persona del mundo visita la región de Nagorno Karabaj el Gobierno de Azerbayán no le va a permitir jamás en la vida pisar Azerbaiyán este es un conflicto que sigue latente es decir Si tú te vas mañana turismo si decides entrar en Nagorno Karabaj para ver cómo es aquello en el pasaporte consta esa visita no vas a poder entrar jamás en Azerbaiyán es decir es un tema que que que no

Voz 0200 03:10 es una luego no que que que sigue latente

Voz 4 03:13 aunque el conflicto bélico acabó hace muchos años pero sigue habiendo

Voz 1 03:17 digamos una restricción hay un aún

Voz 4 03:21 dentro de población entre esos dos países vecinos ni mucho menos y de hecho ya se perdió en el partido de la fase

Voz 1 03:27 grupos el Arsenal estaba

Voz 4 03:30 en en grupo en un grupo con un equipo de Azerbaiyán enough fue a jugar ese partido en fase de grupos en aquel momento fue el propio club y el jugador el que consideraron que que bueno que no hacía falta calentar tampoco el el ambiente ni ni tomar riesgos asumir riesgos para un partido de fase de grupos Rafael grupos estaba pasando con mucha facilidad pero en esta ocasión estamos hablando de una final donde evidentemente es un jugador que sin ser titular indiscutible si es importante en la plantilla el equipo de Unai Emery

Voz 1 04:01 claro es que el Arsenal sí que ha explicado en en una nota que bueno que que que ha intentado explorar todas las opciones posibles pero que finalmente como dicen Jordi ya se han

Voz 1375 04:08 han optado por por por abortar esa operación no

Voz 1 04:12 es es triste que no sea una lesión lo que lo que impide a quitarían jugar la final sino sino este conflicto yo no me me me provoca

Voz 1375 04:20 cierta tristeza no que aunque es verdad

Voz 1 04:22 que si la decisión es únicamente de del jugador pero tal vez el jugador no tenga claro que que sí que se garantiza su seguridad allí no lo sé

Voz 0985 04:30 escribe tras haber Manu la UEFA fíjate dice que Azerbayán garantizaba la seguridad pero realmente lo que motiva al jugador no viajar es la seguridad o es este sentimiento que puede haber acumulado como Armenia

Voz 1375 04:42 no por estos conflictos al genocidio

Voz 0985 04:46 yo base que no sale un conflicto Manu que rebotó también en a principios de los años noventa No Hay también claro en este enclave armenio en Azerbaiyán que es Nagorno Karabaj por lo tanto que puede haber influido para

Voz 4 04:58 donde juegas otro final si se llevan a muerte

Voz 1 05:00 si donde juega el equipo que le ganó al Atlético de Madrid Juan bueno

Voz 4 05:03 calidad el famoso equipo es una cuestión que que está muy relacionado con este conflicto el equipo juega ahora mismo en la capital de Azerbaiyán porque Nagorno Karabaj que es un territorio que oficialmente oficialmente esa azerí pero en realidad lo controla armenia de facto lo controla Armenia gran cosa es que a nivel oficial a pertenece según

Voz 1 05:24 podría Hari es territorio azerí pero

Voz 4 05:27 de facto está controlado por Armenia se tuvieron que marchar los los los a series que vivían en la zona de Nagorno Karabaj que entonces el Gobierno de Azerbaiyán potenció mucho el equipo de fútbol del cara Bach que está jugando en el exilio esta jugando en Bakú potenció enormemente también como una cuestión política es decir para reivindicar que Caravaca es suyo convirtió en el equipo más fuerte te del país sal al al Caravaca a qué está jugando ahora mismo en Baku fuera de la región de Nagorno Karabaj

Voz 5 05:58 no sé yo sin meterse

Voz 1 06:01 porque desde luego nos harían falta muchas horas de aprendizaje para entender bien ese conflicto pero lo que me viene a la mente es la UEFA debería encargarse de elegir sitios lugares para jugar finales europeas donde todo el mundo no tenga que estar pendientes y cruzar la frontera y pasa a ellos tras pues no pues no las raíces allí Sala en Lisboa Madrid ni que está está muy bien que espantan fronteras y que todo el mundo en toda Europa en este caso una final europea

Voz 1375 06:28 eh

Voz 1 06:28 pero si no está claro o hay el más mínimo riesgo de conflicto

Voz 1375 06:34 también algo hay que decirle oye

Voz 1 06:36 Athina Un poco más con la sede Jordi

Voz 0985 06:38 sí y además fíjate que te fíjate que también ha habido muchas críticas y mucha polémica por las infraestructuras no las infraestructuras aeroportuarias incluso eh no están dimensionadas para acoger a decenas y decenas y decenas de miles de aficionados como los tardó en otras ciudades pero ya sabes un poco cuál es el criterio de la UEFA

Voz 0200 06:58 está claro que el mundo del fútbol

Voz 1375 07:00 tan tan expandir el mundo

Voz 0985 07:03 el fútbol a tantos territorios como sea posible pero tienes razón quizá habría que ver si en algunos lugares

Voz 4 07:08 si hay alguna contraindicación de carácter político

Voz 0985 07:11 territorial conflicto que hace que por ejemplo un jugador armenio en este caso Allen

Voz 0200 07:17 pues no se sienta a gusto viajando han tenido también

Voz 1375 07:19 la suerte de que igual es el único jugador que tenía ganas de llegar a la zona la armenio de llegar a la final puede claro

Voz 1 07:25 jugar todo es decir puede ser el criterio de la UEFA y de la fija ya lo conocemos todo cuanto me da me das tú más pues ahí me lo llevo

Voz 4 07:33 decir que no no normalmente equipos de Azerbaiyán y Armenia no no pueden enfrentarse en competiciones europeas incluso cuando se sortea una farsa

Voz 0985 07:42 grupos previa de una Eurocopa una fase clases

Voz 4 07:45 acción a Azerbaiyán y Armenia todavía están digamos el sorteo

Voz 1 07:51 ya por ejemplo como Ucrania Rusia y estrategias

Voz 4 07:53 dirige para evitar que haya un duelo entre Azerbaiyán y Armenia es decir eso ya se tiene en cuenta a la hora de evitar ese tipo de de partidos en esta ocasión yo creo que es un asunto que ellos bueno en algún momento se les pasó por la cabeza que podía ocurrir

Voz 1 08:07 Iris ya ocurrido máquinas de estaba

Voz 4 08:09 es que no ocurriera pero ha ocurrido en fin

Voz 1 08:12 pues nada aquí en el corresponda si el año que viene se puede evitar que aunque sea una remota posibilidad hay un gran futbolista como este que no pueda jugar por una cuestión de seguridad que nada tiene que ver con el fútbol pues igual la voz la tiene que dar una vuelta una cosa que por cierto para mí comete una de las mayores gol falladas

Voz 1375 08:27 que yo recuerdo en muchos años setenta mil aficionados caben en el estadio setenta mil

Voz 1 08:33 ha dado seis mil

Voz 1375 08:35 al Chelsea seis mil entradas seis mil entradas al Arsenal el resto hasta setenta mil para la UEFA sea de verdad no se trataba de hacer aquí el discurso fácil de Los Golfos los Tri porque no se trata de que me parece de una cara dura sea montas esto qué es el tinglado del fútbol el fútbol para los aficionados para la gente llegan a una final europea que llevan no sé cuántos años para jugar unos más otros menos pero si te iban seis mil localidades para el Chelsea y mil para el Arsenal el resto para la UEFA pero no

Voz 1 09:13 eso manteros esta feria de dónde dónde

Voz 1375 09:15 no pueden tener la cara tan dura y no tener sentido de la vergüenza ni del ridículo es que sacó Juan ante

Voz 4 09:20 Axel perdón no te iba a decir que no tiene connotaciones también de cara a la seguridad para me quitarían al final Si el ochenta por ciento del público de esa azerí con la enemistad que hay entre Azerbaiyán y Armenia es decir no es una cuestión sólo de los armenios con los azerí es acerías con los armenios también no es decir hay encuestas en el que consideran más del noventa por ciento población de Azerbaiyán que el mayor enemigo de su patria es es Armenia no soy un armenio está mal visto en Azerbaiyán como un Almería está mal visto Armenia entonces

Voz 1375 09:50 controlar un estadio de fútbol con

Voz 4 09:54 igual cincuenta mil ciudadanos de Azerbaiyán jugando a un jugador de Armenia pues imagínate ahí es donde me quitaría que haya recibido garantías habrá pensado supriman las torres un ambiente muy hostil para exponerse a él no

Voz 0200 10:07 no

Voz 4 10:07 voy yo por ahí la decisión personal puede puede estar fíjate que siempre hay Jordi

Voz 1 10:13 terminamos entradas para los patrocinadores lógicamente para los sponsors los par

Voz 0985 10:16 R pero vaya allá descaro Manu que me pillas porque yo tenía hechos los números para el guardan ya tenía hechos los números en el Wanda caben sesenta y ocho mil espectadores en la capacidad real setenta y tres mil quinientos porque había cuatro mil por cuestiones de seguridad pues bien de esa sesenta y tres mil quinientas localidades veinticinco mil quinientas serán para la UEFA comité organizador federaciones ex socios comerciales etcétera treinta y ocho mil para aficionados osea que fíjate que normalmente la UEFA siempre se queda paquetes elevados sois pero tanto

Voz 1 10:47 pero es como este que acabas de decir deban Wu esto

Voz 0985 10:50 eso es una cosa sin precedentes

Voz 1375 10:52 mira el Chelsea Arsenal ya tiene que tener amigos la UEFA tiene que tener una lista de amigos es es tremendo ahora montan una final europea para para un abrazo

Voz 1 11:02 él un abrazo algo Jordi muy bien es un abrazo a los dos ya hablaremos con Axel Torres cuando se acerquen las finales de quiénes son los favoritos y del tema deportivo hoy el asunto era quitarían un jugador que no va a poder disputar la final por un asunto

Voz 1375 11:15 geopolítica yo más que futbolística pausas seguimos

Voz 3 11:21 y previsto

Voz 1 11:23 no es nuevo le tenía de sí

Voz 1375 11:26 hombre

Voz 1375 12:27 antes de que llegue Antoni Daimiel con el tiempo para la NBA seguimos en El Larguero Nos vamos a San Sebastián allí hoy ha sido noticia Maite tu Barrondo Etxeberria

Voz 11 12:37 una de las mejores portadas del balonmano español de uno de los clubes más importantes el Bera Bera de San Sebastián

Voz 1 12:43 está por ahí Roberto Ramajo Donosti Gabón Roberto

Voz 12 12:47 hola qué tal muy buenas pues

Voz 1 12:50 Maite ha dicho que hasta aquí hemos llegado porque también un asunto que en este caso no tiene que ver con la política pero sí tiene que ver con la vida

Voz 11 12:57 con cosas que no pueden pasar a cualquiera de nosotros mañana le han obligado a tener que dejar el balonmano que le pasaba Maite

Voz 1825 13:03 bueno es el ejemplo de lo difícil que tienen las deportistas en nuestro país en femenino para conciliar la vida familiar con la vida deportiva pero en este caso quizá un poquito llevado más al extremo porque Mayte Zúñiga Rondo como bien decías es una jugadora muy buena portera de balonmano vital y en los éxitos en los últimos años de el Bera Bera ganando Ligas Copas pero justo hace dos años bueno pues le la vida Alejandría de forma repentina porque tuvo que hacerse cargo de sus dos sobrinas se convirtió en madre de acogida lo ha intentado durante dos años compaginar esa labor con la labor en el Bera Bera de portera profesional pero ya no puede más llega un momento en el que ha tenido que tomar la decisión valiente decisión de elegir su deporte su pasión el Balonmano seguir como portera del Bera Bera que está llamada a ganarlo todo

Voz 1375 13:51 muy bien dar estabilidad

Voz 12 13:54 futuro a las que yo llama sus dos hijas ahí está Barrondo manos

Voz 1 13:59 Maite buenas noches

Voz 12 14:01 a ver contigo pero me lo te digo hombre que te he visto

Voz 1 14:04 oye sonando en un montón de sí que digo tendremos que llamar a Maite que

Voz 13 14:06 cuenta en el Larguero hay que guay no

Voz 1 14:09 buenas noches hombre oye estás en Donosti también en Pamplona

Voz 14 14:12 estoy en Donosti me dio gracias nos queda un partido de Liga

Voz 1 14:15 eso te iba a decir que sois sois actuales campeones de la Copa de la Reina Ibai segundas en la Liga a dos puntos de rocas a Gran Canaria vas a jugar el último partido sí

Voz 14 14:24 sí sí jugaremos jugaremos ya para despedirla así

Voz 1 14:26 terminar bien bueno en Alcobendas no era Dueñas y cómo se lleva lo de ser mamá entre comillas no de esta manera en la que te ha tocado ser mamá con con la custodia de Tous dos sobrinas cómo lo llevas

Voz 1375 14:40 Maite Maite Maite hemos perdido a Maite

Voz 1 14:44 enseguida recuperamos esa cola lo ha cortado la llamada bueno además Roberto con no sé si tienen opciones todavía de de ganar el título bueno complicada complicado no complicado muy complicado

Voz 1825 14:55 porque el rock casan recibe en casa en Canarias al Porriño en casa es igual que debe haber a uno de los grandes equipos del balonmano femenino a nivel nacional es el vigente campeón de la Champions europea de la Champions que no es la máxima categoría en la la segunda categoría del balonmano europeo pero es campeón europeo evidentemente jugando en casa con esos dos puntos pues todos estamos por hecho que que va a ganar el rock así que que va a levantar el título liguero el Bera Bera tiene que ganar Alcobendas y esperar que pierda el rock que le tiene ganado el verás porque la ganado los dos partidos de Liga es muy complicado pero bueno hemos visto cosas más difíciles en el mundo del deporte

Voz 1 15:30 los han visto cosas peores falta una jornada para que sean campeones tendría que ganar en Alcobendas y que Gran Canaria pierda su partido en casa contra el Balonmano Porriño bueno que no se juega nada complicado no es Juan nada pero vamos a ver eh y además con treinta años que bueno tampoco empezando sí carrera de humanista pero que todavía le quedaba probablemente algún sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1825 15:53 en el caso de Maite agarrando es que es una una portera que llegó al al ver a ver ahí fue vital en en los títulos el doblete por ejemplo hace tres temporadas

Voz 1 16:01 junto a Ana Temprano a dos porteros del equipo

Voz 1825 16:04 eh a raíz de lo que ocurrió luego tuvo también una picardía tease que evidentemente ha hecho que su rendimiento deportivo pues bajar algo en los últimos últimas temporadas y ahora es tercera portera de del Bera Bera también demente por las circunstancias que que es por lo que está pasando la la buena de Maite Zugaza no que por cierto tengo que decirte Manu que es una gran monólogo

Voz 1 16:22 esta buena te lo digo así señora ahora la ponemos a prueba fíjate con las ganas que tenía yo de hablar con Maite y las ganas que tenía de hablar con nosotros será se ha quedado sin baterías que lleva todo el día pero vamos a tirar la pausa en lo que cuánto tardas se encarga de que te queda un poquito Adriana dos minutos lo están chupando el poco animo debates volveremos a hablar con con Maite tu vida Rando que no se mueva nadie está cargando el móvil es que todas las baterías hay que dar una vuelta

Voz 1697 20:09 cadena SER

Voz 24 20:25 Quero Manu Carreño veo Moncasi

Voz 1375 20:29 hora de la mañana pues en lo que te apostó en chufa haya cargar el móvil nos hemos quitado la publique nos quedaba así que

Voz 1 20:34 yo creo que ya está por ahí conectada voy a cruzar los dedos Hola Mayte

Voz 13 20:41 la visita corta que ha pasado no lo sé es que

Voz 14 20:47 la verdad es que lleva funcionando esa la desde desde ayer yo estoy un saturadas

Voz 2 20:52 las llamadas se ha vuelto loco ha vuelto a darle ha vuelto loco que nada

Voz 1 20:58 te decía justo antes de que se cortara que que bueno como llevas lo de lo de ser mamá entre comillas de tus dos sobrino no que llevas estofa hace dos años cuando aciertas te ya en acogida tú sí

Voz 25 21:08 la sobrina sí sí sí sobre una de las dos pequeñitas pues bueno pues de la mejor forma posible de yo yo creía que bueno City de hecho lo dice no considerar durante estos dos años ahí el Balonmano con la vida familiar oí bueno yo creo que lo he podido hacer más o menos bien con muchísima ayuda pero bueno era era algo que creo que que necesitaba hacer

Voz 1 21:31 es que Maite después de estos dos años has dicho hasta aquí hemos llegado porque has venido conciliando lo que hemos podido pero que que cuál ha sido el detonante que has dicho ya no pudo

Voz 25 21:42 pues mira he antes yo era aún bueno y soy una apasionada hay una friki de del Balonmano

Voz 14 21:48 en el fútbol hijas hoy con el balonmano

Voz 13 21:50 es que yo soy muy de balonmano que soy de Valladolid es verdad es verdad estoy Michelin mucho michelín Balonmano de Valladolid

Voz 25 21:56 sí pues pues mira yo antes me llevaba el trabajo a casa

Voz 1 22:00 si estas gentes partido cuidando

Voz 25 22:03 no me a todas horas Si pensando y ahora eso

Voz 14 22:06 poco al revés llevo dos pruebas de casa

Voz 25 22:10 bajo el igual ha llegado montó el macho la pasada temporada pensando en que siempre tenía que estar pidiendo favores a viviendas que no es la mía y todo el mundo me tiene que echar una mano a la hora de de los desplazamientos son muchas noches fuera de casa muchos entrenamientos de abandono no que llegó en una situación como que es la de una adopción a más niños pues pues siempre está ahí

Voz 1 22:34 yo te has iba a vivir a Pamplona ahí está

Voz 2 22:36 a tu madre la abuela de las niñas que te echa evidentemente una mano allí pues sólo para darles esta bien

Voz 1 22:42 da porque tú te tú te haces cargo de las niñas porque tu hermano Louis su pareja que su mujer no pueden hacerse cargo de ellas no que que situación complicada pero tú dijiste o las cojo yo

Voz 5 22:53 o hay que entregarlos en adopción no

Voz 25 22:56 si hago algo así lo menos y bueno pues está claro que cuando pasaba una de esas circunstancias estará es porque eras niña no estaban dando una situación óptimas para eso

Voz 1 23:07 sí bueno pues yo era también

Voz 25 23:09 de hay por supuesto que coger las riendas y quise sacar años adelante

Voz 1 23:14 qué te dijo algo tu hermano

Voz 25 23:16 hombre claro sí sí buena relación con mi hermano es es buena no en que en ese escrito yo me tengo que llevar bien con el padre de las niñas por supuesto todos los padres quieren a las niñas ir de una forma u otra porque estarán presentes bueno está Nos estamos todos el mismo barco que es sacar a las niñas adelante y que que se desarrollen de forma normal

Voz 1 23:39 exactamente desde luego están en buenas manos con Maite para para ti son tus hijas claro

Voz 25 23:44 sí sí sí claro bueno verde yo ya te de su madre claro pero ella me llaman a mi tía hice Evans que era pero pero si yo las pido como yo hago el rol de madre no en este caso el ICIT lloras tratas como hijas

Voz 1 23:57 claro oye Mayte y sí sí sí sí

Voz 26 24:00 si el sueldo si tu sueldo que ya sabemos cómo son en el balonmano femenino en el balonmano en general pero mal peor todavía en el balonmano femenino Si Si el sueldo hubiese ganado algo más

Voz 1 24:12 crees que ese ha sido el detonante el motivo económico crees que hubiera podido permitir te seguir jugando al balonmano si hubieras tenido una mayor independencia económica

Voz 25 24:21 no es son detonante y no es un determinante ni determinadas sido factor psicológico quizás pero claro que sí que que es autor económico pues es un condicionante igual pues igual no se podía plantearme un otras cosas nuestras comodidades que quizás ahora no las he tenido y me han costado hacer frente y por eso del pedir ayuda me cuesta hay cosas cosa todo el mundo claro que si hubiese sido una facilidad no lo niego pero no de carnes

Voz 2 24:50 oye vas a seguir vinculado al balonmano no es sólo que eso no lo dejas no cuenta

Voz 13 24:54 me cuéntame vamos a ver

Voz 25 24:57 aquí donde oyendo a esto sí bueno pues de momento me ha surgido un hace de trabajo que es llevar la coordinación de un club de balonmano y es un proyecto muy ambicioso Bono Mel los horarios son totalmente compatibles

Voz 13 25:10 pero no de que cruce pues a ver si Maristas a muy bien muy bien pero ahí Pamplona allí en Pamplona en Pamplona si quiere hacer quieta

Voz 1 25:19 pasa con tu madre con las niñas

Voz 13 25:20 bueno no viviríamos las niñas estudioso de las seis te quita no pero eso es oye cómo se llama como se llaman las pequeñas Nora y Aroa les gusta el balonmano gusta si tú ya lo intente

Voz 1 25:35 ya les estás metiendo el balonmano no no lo me meto

Voz 14 25:37 yo todo me gusta que a enseñarles todo tipo de cosas también vieron a la Real de chicas de la final

Voz 13 25:44 el hombre se tira sí sí iba a tope sin partidos

Voz 1 25:48 mito Jo oye mientras mientras estabas ahí con el teléfono que cuestiona la publicidad ya antes también me estaba contando Roberto que uno de tus mayores hobbies es hacer monólogos

Voz 13 26:01 no me lo puedo creer pero el pero la improvisación improvisa Escurras hay digo

Voz 14 26:11 depende depende vida hecho unos padres aquí de bueno del pueblo y de de algunas zonas de Donosti y eso sí que me lo sé curado y claro el tema infantil pues está es un montón de ciudad

Voz 13 26:22 de tu sobrino cuéntame una Cuéntame qué te bueno anécdotas un alguna que te haya pasado gracias pero

Voz 14 26:29 pues mira que que la niña mayor Nora en este caso despidió a a cuidadora si la despidió por por no ponerle pizza en vez de en vez de lo que entonces tocaba para a cenar lo dijo en la cosa esta vez expedida hice lo voy a decir admitía cuando venga

Voz 13 26:47 de carácter que caracter ha salido a salió a la DYA ha salido a la tía buena hoy con nosotros tengo carácter

Voz 1 26:53 el monólogos de que por ejemplo te marcas un aquí rápido no

Voz 13 26:56 no no no no no sé qué es oye eso el son el Club de la Comedia no vale pero que te lo

Voz 1 27:05 te lo Escurras bien no humano

Voz 14 27:07 sí eso es que son programados sí pero mira hoy por ejemplo un equipo de despedida

Voz 13 27:11 vivo que has sido claro

Voz 14 27:14 desbordada Ivo no está bien porque la gente yo me meto con las jugadoras metió a gusto sí está es una isla muy guay

Voz 1 27:22 es verdad pues nada Maite que en Qatar conocerte saludarte y que que tengáis suerte la última jornada que ya estábamos contando que lo tenéis muy difícil porque tenéis que ha ganado en Alcobendas y que Ro Casa Gran Canaria pierda en casa contra Balonmano Porriño P

Voz 0200 27:35 pero hay esperanzas no

Voz 14 27:37 hay esperanza así bueno de todas formas hemos hecho muy buena temporada a una Supercopa Copa de la Reina y segundas él lleva pues el súper importante en Europa cada año un pasito más

Voz 1375 27:48 bueno pues nada aquí nos tiene se para cuando te atreves con el monólogo aquí Roberto Roberto Ramajo

Voz 13 27:55 quiero te animas como la que hemos liado aquí y ya son muchas gracias monte de de verdad a mí también a mí también y sobre todo una decisión que le cuentes a la gente y a los oyentes de El Larguero

Voz 1 28:06 lo que no todo es de color de rosa siempre en la vida y que a veces cuando vienen curvas hay que ponerle fuerza coraje y esa sonrisa que tú has puesto para coger a tus sobrinas seguir jugando durante dos años al balonmano aunque ahora llega un momento en el que has dicho hasta aquí hemos llegado pero yo creo que merecía la pena que conociéramos tu caso que se lo contara a toda la gente que te está oyendo en la SER

Voz 25 28:26 muchas gracias pero

Voz 1 28:28 vale adiós Maite

Voz 13 28:30 adiós hasta luego Mayte Zúñiga rondo que

Voz 1 28:33 a la portera todavía del balonmano Bera Bera de San Sebastián vamos a ver qué pasa en la última jornada y luego hay que buscar portera en el equipo Roberto

Voz 1825 28:40 bueno está bien cubierto el equipo con tras dos porterías se tira transportar este año han renovado a las dos porte

Voz 27 28:46 Heras a Renata ya Merche

Voz 1825 28:48 Castellanos la dos internacionales con lo cual por ahí el equipo está bastante tranquilo pero es verdad que una una una cuestión importante que Bera Bera le había ofrecido seguir a Mayte Zúñiga ronda a pesar de las circunstancias y ofreciéndole facilidades para para que pudiera seguir pero evidentemente la decisión ya lo ha contado ella no sí

Voz 12 29:06 jugando balonmano un abrazo Roberto un abrazo mano how por agur la

Voz 1375 29:10 aún hay seis está por ahí Daimiel que está a una semana de subirse a un avión y contarnos un año más desde Estados Unidos ya no sé cuantas lleva ahora se lo pregunto las Finales de la NBA está en la pista ya está el avión calentar defendiendo motores por qué Guillermo Jiménez y el equipo de Movistar

Voz 1 29:31 incluso irá para ya

Voz 1375 29:32 para contarnos para el larguero y también para la tele lo que va a pasar entre los Warriors ya veremos quién

Voz 0200 29:38 hola Daimiel muy buena qué tal buenas noches Manu cuando salís el justo el martes que viene por la mañana he haciendo escala en Nueva York todavía no sabemos dónde vamos y qué bonito esto lo hemos comprado todavía el segundo bueno ya como el año pasado o fue hace un año

Voz 1 29:53 jugó el año pasado el año pasado estábamos con las mal

Voz 0200 29:55 Letta en la retransmisión no sabíamos para dónde íbamos ir este año podría pasar si llegaran a un séptimo partido

Voz 1 30:03 nunca aunque sido nunca te había pasado no si no de algunas grandes

Voz 0200 30:06 creo que dos veces más a vale lo de estar en él

Voz 1 30:09 esto con la maleta hirió saber hacia dónde vais a bola así lo que pasa

Voz 0200 30:12 que el año pasado fue la primera vez que pusimos las maletas delante de la mesa es retransmisión para que la

Voz 1 30:17 de hecho no eran ninguna coña claro si gana a Milwaukee la final del Este Weiss primero a Milwaukee eso Si gana Toronto vais primero a Toronto correcto siempre primero en la escala en Nueva yo

Voz 0200 30:29 ha estado bien sacada no soy yo no estaré también

Voz 1 30:33 y luego luego a Auckland que ya ha casado sí sí

Voz 0200 30:36 luego pues desde Toronto deben ser como casi seis horas de vuelo y desde mil Book un poquito menos provocaron cinco seguro si será la quinta final consecutiva allí en Auckland San Francis

Voz 1 30:48 te apetece más Milwaukee o Toronto

Voz 0200 30:50 pues en cuanto a Ciudad me da un poco igual cuanto a equipo hombre me me gustaría por Marc Gasol

Voz 28 30:57 y hay que llegar a Toronto llegan a otro

Voz 0200 30:59 eso sí por lo visto hasta ahora en estos tres partidos de la eliminatoria veo más favorito a Milwaukee

Voz 1 31:04 sí parece que sí y además que hago hoy parece que tampoco bueno

Voz 0200 31:07 hablamos de eso como ciudad tiene pinta o no

Voz 1 31:09 los con ninguna conoce tanto no Toronto todos

Voz 0200 31:12 son dos vez dos veces aunque poco tiempo y es una ciudad que está muy bien es una gran muy bien gran Ciudadanos y es como la Nueva York de Canadá Milwaukee Bucks de Milwaukee no estado pero es pequeñita herencia alemana buena cerveza gel muchas motos porque la gente

Voz 1 31:29 Hartley en al patrocinio ahí y luego tú

Voz 0200 31:32 es una cosa muy buena que es que está a una hora y pico en coche de Chicago ha

Voz 1 31:35 que bueno que sí achica bueno pues vamos a ver lo lo vais a pasar si la verdad sobre todo contando las finales donde ya están los gorriones que se meten en la quinta final consecutiva no sé si esto cree que lo hicieron solamente antes los cero desde los años sesenta nota

Voz 0200 31:49 Celtics es que jugaron diez seguidas por el cincuenta y siete sesenta y seis en un con Bill Russell Bocuse si Jable cheques recientemente fallecido pero no había vuelto a pasar lo de cinco seguidas hasta ahora con los por dos mil quince la primera ahí está la quinta en dos mil diez no esperaba que ese

Voz 1 32:06 en cogieran los Blazers de esta manera esa esperábamos todos que ganaron ocurrió sobre todo que Macaulay Larsen cogieran de esto

Voz 2 32:13 forma no

Voz 0200 32:13 sí les han defendido muy bien la verdad hay bueno no han estado inspirados yo creo que Macaulay un seguramente ha acusado además de esa buena defensa pues el desgaste de los playoffs hilar no ha sabido leer la defensa en cuanto aquel superaba su primer defensor y luego ha perdido muchos balones lilas de casi cinco por partido y buenos los dos han estado por debajo del cuarenta por ciento de acierto para mí la clave ha sido defensiva aunque también hay que decir Manu que de de los cuatro partidos pues en tres de ellos ha estado Portland diecisiete o dieciocho puntos por delante en el marcador es tremendo y las remontadas bueno es que sabes que el eh contabilizando todos los minutos de los cuatro partidos ha estado más tiempo borda ante Portland que bueno

Voz 1375 32:55 más del dos por delante por las SS que bueno

Voz 0200 32:57 lo que ciento minutos Portland ochenta y tres minutos gorros puso en marcha

Voz 1 33:02 sí en el segundo tiempo ha coincidido la gran remontada anoche bien directo lo bien tenemos que tenemos esta pedrada que lo vamos a hacer me acosté casi a las cinco y media a seis no sea que ahora termina encima con prórroga pero lo vio entero y es que sea el tercer cuarto bueno la defensa Si los Warriors defendieran así durante la temporada regular

Voz 0200 33:16 cuando te bueno igual acaba de Liliane si no yo creo que como han defendido en esta eliminatoria no defendían desde su primer anillo

Voz 1375 33:23 sí sí quince totalmente estaba Bogut muy bien que está

Voz 0200 33:26 Harrison Barnes no estaba Kevin Durant todavía irá un equipo de una defensa tremenda yo creo que han han recuperado esas sensaciones ahora sin Durán sin causa y en este cuarto partido sin ningún esa es la pregunta

Voz 1 33:37 no hace muchos no que es como cuando en el Barça no está Messi han ganado a ver si el Barça juega mejor sin Messi

Voz 2 33:42 no los burdo va mejor con Duran y con causa

Voz 1 33:46 qué está siendo lo de Thompson lo de Carrie tirando del carro de qué manera lo doy lo de Green increíble

Voz 0200 33:51 en el tremenda tremenda la eliminatoria que ha hecho Green bueno lleva cuatro triples dobles en en los playoffs pero ha promediado tres tapones por partido sea yo yo creo que nunca lo he visto así ya comentamos que había bajado diez once kilos de peso al final de la temporada regular y está en una excelente forma física en el dice que él siente que es el mejor defensor de la historia de la NBA ya sabes

Voz 1375 34:13 no es nada modesto pero yo qué

Voz 1 34:15 es la historia de la historia y de la historia yo creo

Voz 0200 34:18 en algunas facetas defensivas es posiblemente uno de los mejores

Voz 1375 34:21 no es un perro en ese sentido son bulldog vamos

Voz 1 34:25 habrá que se les nota es que está más fino Esta fibroso y luego me ha sorprendido aunque todos sabemos el tipo de jugador que es promesa vendido gratamente lo de cara

Voz 0200 34:33 sí XXXVI XXXVII XXXVII eliminatoria

Voz 1 34:36 bueno bueno ya desde el el sex

Voz 0200 34:39 esto partido no cuando metió treinta y tres puntos en la segunda mitad en Houston para eliminar los Rockets pero sabes Manu que he creo que es la el más alto promedio anotador en una eliminatoria que acabado cuatro cero treinta y seis coma cinco puntos por partido nunca nadie ni Shaquille O'Neal Hebrón Nicole hoy han promediado treinta y seis coma cinco puntos por partido un cuatro cero

Voz 1 35:00 ha sido increíble no probablemente vuelva

Voz 4 35:03 Duran vuelva a meter veintidós para que dura menos

Voz 1 35:05 pero hay cinco sí sí sí el mérito que tiene no

Voz 0200 35:08 aunque ya sabes que hay una espinita para Carrick

Voz 1 35:11 sí MVP al final correcto bueno el primer año fue quedándose lo dieron a Iguodala creo no si que estaba tomando diciendo a Carrie de repente Gerona EMI Vigo

Voz 0200 35:20 dos siguientes Duran eso es para Durán

Voz 1 35:22 sí bueno aquí gane quien gane ahora te pregunto al final del Este pero gane quién gane ves superior favorito a los barrios si veo favorito

Voz 0200 35:31 correos que gane mi wiki o gane Toronto pero eso no quita para que vaya a ser una final muy interesante sobre todo a ver tenemos que ser sinceros mil buque ha sido el equipo lo de la temporada ha sido el mejor récord en temporada regular pues ganó cuatro cero la primera ronda ganó cuatro uno a Boston se ha puesto dos cero contra Toronto ha perdido tras dos prórrogas saltarse el partido sea el gran equipo de la temporada por mucho que sea el favorito tanto

Voz 1 35:58 si fueran Raptors como si fueran los Bucks de

Voz 4 36:00 vendería Green a la estrella del equipo rival sabe besa Green defendiendo ante todo cumplen ya Green defendiendo

Voz 0200 36:06 no yo creo que como primer defensor no pero tendrá que ser muy importante las ayudas no un poco al estilo de lo que pasa con Marc Gasol con Aneto cumple no es su primer defensor su principal defensor pero siempre está pendiente del deja a su hombre para estar pendiente de lo que hagan de tu convoy a ayudar a su defensor en este caso acabó ahí

Voz 1 36:24 ante todo como probablemente el Thomson no

Voz 0200 36:27 sería Green no no ha ante tocó un poco Duran si durara Duran sí sí Sariego vaya duelo vaya velo y acabó Aizoon no si es IPE

Voz 1 36:35 miente de los dos Green para repartir podrá eso es así

Voz 0200 36:37 es tanto si es en cualquier momento

Voz 1 36:40 el repartidor de pizzas está por ahí siempre preparado

Voz 1375 36:43 con la eliminatoria como la vez después del dos cero de Milwaukee

Voz 1 36:49 esa Toronto con opciones deberá de pelear la final

Voz 0200 36:51 bueno tuvo mucho mérito lo que hizo Toronto sobre todo lo que hizo que Away también Marc Gasol que aguantó con cinco faltas desde el cuarto cuarto Se jugó las dos prórrogas a un grandísimo nivel eh pero yo creo que fue poco inteligente en ataques decisivos de ese partido muy buque Bucks no jugó bien también salió eliminado ya en las prórrogas eh por faltas ante tu campo pero yo me quede con la sensación de que mi walkie esta mejor está mejor hoy además ese trote de sufrimiento casi de Kawase le desde que se hizo daño en una traca no está muy al principio al partido no se no da muchas garantías ver cómo aguanta una actuación heroica porque estuvo muy bien en las prórrogas pero pero se le ve cojeando es que es LB que no pude esprintar

Voz 1 37:33 he visto fin esta semana en redes sociales la foto de una mano de no es esto de que hagáis Leonar juegue me da un poco de miedo que no entraba entera formaciones ya era comparar una mano de una chica no sé nada aficionado a no sé quién era encima de la mano de a ver si podemos buscar y la colgamos en redes sociales porque es que los dedos de que y Leonar sí pero igual son como mi mano entera desde La Palma hasta que esos dedos son más grandes bueno bueno

Voz 2 37:58 coge el balón coge el balón como si fuera una mandarina

Voz 1 38:01 bueno pues veremos a ver el esta noche no el cuarto

Voz 0200 38:04 el cuarto está tocado y media de toca no no no no lo voy a ver vale dos y media y yo me reservo para seis sexto séptimo una vale

Voz 29 38:13 lo de

Voz 1 38:14 la varita es tremendo bueno además de la

Voz 29 38:17 las finales

Voz 1 38:19 importante también bueno quería preguntarte por Marc Gasol le está haciendo también un una definición en la aventura ante ante todo campo espectaculares

Voz 0200 38:25 sí bueno no sabes que él siempre está por encima de lo que dice la la primera estadística o la estadística más sencilla no por ejemplo en esta eliminatoria que él es consciente además lo dijo públicamente que no había estado bien sobre todo en el segundo partido falló muchos tiros en los dos primeros partidos pero es el mejor jugador de la rotación de ellos de los que juegan habitualmente el mejor en la estadística el más menos IU tiene el mejor Ratings defensivo el equipo sea el equipo sobretodo defiende bien cuando él está en pista y además está reduciendo mucho la la producción de Milwaukee y fundamental para los ratos Si en ese tercer partido dieciséis puntos doce rebotes cinco tapones siete asistencias metió cuatro triples Marc Gasol

Voz 1 39:05 eh fuera de la final del Este un nombre propio que hay de Irving duramente derrotado en las semifinales parece que los equipos que estaban interesados en ficharle se están echando atrás

Voz 0200 39:15 eso es lo de lo que ha informado el Boston Herald el clásico periódico de Boston no sé si un poquito a lo mejor despechado porque se intuyen en Boston que él no quiere seguir pero bueno puede ser es verdad que que hay un déficit hubo al menos una dudas siembra en cuanto especialmente al al liderazgo de este jugador no no no he su reto Él se fue de Cleveland para llevar

Voz 1 39:38 sí a arriba del todo no lo ha logrado este año hizo un poco como Neymar con Messi no me voy del Barça va para no estar a tu sombra no estar a la sombra de Le Bron James eso al seguir aquí pero no

Voz 1375 39:49 nada bueno pues Aimar no sabemos si seguirá pero yo creo que no va a seguir docentes se habla sobre todo de tres equipos e para el futuro Irving New York Knicks Brooklyn Nets sea los dos de La Ventana y los Lakers la posibilidad de que pudiera darse con la de reunirse con la juntas otra vez Neymar y Messi es ver a preguntas de los oyentes

Voz 1 40:11 vamos con una porra muy rápida con Daimiel que lo ha podido hacer vosotros también en casa en la NBA ya anunció a los tres finalistas de los Premios quedan todos los años entregarán el lunes veinticuatro de junio

Voz 1375 40:21 y si te parece vamos con tu

Voz 1 40:24 rookie del año tres candidatos Doncic Jean

Voz 1375 40:27 y de Andre vea entre Aíto

Voz 0200 40:30 dónde

Voz 1375 40:31 rookie del año Doncic jugador más mejorado de Aaron Fox

Voz 1 40:35 de los Kings D'Angelo Russell de los Nets o Pascal de los Raptors sea Camp vale sexto hombre del año Harry el de los Clippers de Sabonis de Indiana o Lou Williams de Clippers Louis le estoy siempre repite otros no pero es tercera los demás que dejó la y consecutiva no no no no entrenador del año eh precisamente el entrenador de los Bucks Magic va de Faulkner Michael Malone de los Nuggets o Doc Ribes de los Clippers va en Hollywood

Voz 2 41:00 vale jugador defensivo del año ante todo cumplo Paul George o Rudy Gober de los Jazz voy a decir pollos vale jugador defensivo por Yossi

Voz 1375 41:09 sí sí yo creo que impresiona a los periodistas que son los que votan eh

Voz 0200 41:14 por todo su versatilidad ha robado muchos balones ha sido el líder

Voz 2 41:17 en robos de balón de la temporada yo creo que va a superar Gober eh luego jugador más valorado ante todo cumple es la última Jean Paul George también o James Harden jugador más valorado

Voz 1375 41:26 si el MVP y perdón jugar si estaban entendiendo y jugador más forma formas mejorar pero no se le debe si yo yo creo

Voz 0200 41:34 qué va a ser ante todo cuando Paul George James Harden sí había oído conservante tuvo

Voz 1375 41:39 yo también aunque ha hecho

Voz 0200 41:41 datos de de récords históricos si Harden en anotación pero yo creo que vas a ir

Voz 1 41:47 vale eh pues háganos nos da tiempo algunas preguntas dice por ejemplo preguntas semanales a través de helado

Voz 28 41:52 cuenta del Larguero arroba Larguero en Instagram dice P R

Voz 0200 41:56 o González será Dallas candidato

Voz 1 41:58 a los play off la temporada que viene Antoni bueno hay que ver

Voz 0200 42:01 el dependen de porcino guiso de el rendimiento que pueda dar tienen que hacer un fichaje tan

Voz 28 42:05 bien de relumbrón porque ellos estaban muy bien antes de de

Voz 0200 42:11 se lesionara Varea y luego llegar a los traspasos De Andre Jordan Denis Smith de mal

Voz 1375 42:18 así que por qué no pueden o no tiene mal equipo dice I want her

Voz 1 42:23 demasiado descanso para los Warriors como el año pasado de cara a la final

Voz 0200 42:27 no puedo no es culpa de ellos entonces hay una fecha ya la NBA lleva unos años poniendo una fecha fija de inicio de las final entonces claro si ellos ganan cuatro cero pues se seguirán el descanso

Voz 1375 42:39 eh yo estos buenos o o

Voz 0200 42:42 yo creo que estar tantos días para esto ha habido un debate tradicional sobreseer abonos y pierde ritmo de competición yo creo que hoy en día es muy bueno porque llevan mucha tralla a estos jugadores este equipo juega lleva cinco años jugando más de cien partidos por temporada de beber agua ni el descanso les viene muy bien e Week Ichi dice

Voz 1 43:00 sí es más feo el baloncesto actual les Moll gol porque en los últimos minutos del Golden State Houston fueron infumables con tantos fallos bueno bueno yo no coincido con ganas

Voz 0200 43:09 sí le costará a otro tipo de baloncesto no eh fun a mí es un partido que me encantó por competitivo fue el partido de esos treinta y tres puntos de Carrie en la segunda mitad y además las audiencias de los playoffs en Estados Unidos en Televisa John son superiores a las del año pasado y a las de hace dos años nueve por ciento más que hace unos años tres por ciento más que el año pasado

Voz 1375 43:29 si bien dice Guillem López veinte

Voz 1 43:32 crees que estamos viendo jugar al mejor equipo de la Historia

Voz 1375 43:34 ya pues yo creo que está servido el debate está servido estas están ahí están ahí

Voz 0200 43:42 fíjate ya los dos datos de de ser el mejor récord de la historia la temporada regular cuando hicieron el setenta y tres nueve y ahora esto de que es el segundo equipo la historia que juega cinco finales seguidas pues ya deja pocas dudas no de que no se estará entre los cuatro cinco los

Voz 1375 43:58 eso Jordan los míticos Celtas aquellos Celtic si Rikers

Voz 1 44:01 Magic ya va igual si aquello

Voz 1375 44:04 de los yo estoy

Voz 28 44:06 y dice ex zar

Voz 1 44:08 Coppi pan tardó más de ver vuestro no puede el PP coño tarda más en leer vuestros estos que la pregunta bueno zar Coppi PAOK veinte Carrie en y de las finales yo creo que sí va ir este año va a ir a por ello lo

Voz 0200 44:24 Massague claro no sabemos la noción de Duran claro que va a volver si vuelve con ganas si vuelve mejor peor y luego si claro y Duran va a seguir o no los Warriors pues a lo mejor es más importante lo menos para él volver a ser MVP no

Voz 1 44:37 eh mira esta esta bien dice Campa el ganar cuatro

Voz 0200 44:40 pero sin Durán crees que lo aleja de renovar con los Warriors o no

Voz 1 44:44 no tiene nada que ver no no no yo creo que no tiene nada que ver