Espectáculos, los de antes

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa arrancamos legislatura con una desmesurada agitación por un lado los secesionistas catalanes incómoda imagen lo de ver a unos políticos que se asoman al hemiciclo para a continuación excluirse a sus celdas pero está visto que nadie quiere renunciar al espectáculo desde luego no ellos mismos los procesados con sus alambicado así actuado en fórmula de juramento pero tampoco el Supremo que tenía en sus manos otras muchas formas de haber evitado esta desagradable paseíllos queda ahora saber qué pasará con la suspensión de los cuatro para lo que habrá que esperar al informe de los letrados que en buena lógica debería dar la Mesa y la presidenta de la Cámara ha sido también el día del estreno de Vox tan ruidoso como era de esperar que ya han anunciado que no van a pasar desapercibidos y nadie espera la verdad que se elaborará inteligentísimo propuestas el pataleo lo intuíamos parece que va a ser lo suyo pero estas inauguraciones de temporada traen siempre su a que él por lo que conviene no escandalizarse seguro que recuerda las rastas el diputado de Podemos Alberto Rodríguez que tanta tinta dirigieron a Sara nuestros plumillas de la caverna pero los muy mayores recordamos también otros espectáculos chinos han quedado grabados en la memoria qué tal aquella bajada de escaleras de La Pasionaria Rafael Alberti de mil novecientos setenta y siete