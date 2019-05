El Larguero (21/05/2019) : Hablamos con Abelardo Fernández tras su salida del Alavés, con Áxel Torres sobre la final de la Europa League y la NBA con Daimiel

Voz 1 00:00 punto

Voz 3 00:39 bueno pues muy buenas noches bienvenidos al larguero en la SER

Voz 1375 00:44 terminado hoy Griezmann su etapa como jugador del Atlético de Madrid Si alguien pensaba aquí un había fútbol ávido e alguno me ha dicho que es eso graba o no de pretemporada no no era esta noche el Atlético jugaba en Israel un partido amistoso era el último día en el que Antonio es más se ha puesto la camiseta rojiblanca y además ha marcado ha marcado de penalti aunque el Atlético a Palmada ese partido en Jerusalén Beitar Jerusalem dos Atlético de Madrid uno Griezmann de penalti en su último partido como rojiblanco peor que eso que al final al una amistoso no vale para nada ha sido la lesión de Diego Costa que ha tenido que retirarse en el primer tiempo con un golpe fuerte en el tobillo se ha producido un esguince aunque las pruebas médicas rápidamente han descartado que sufra una lesión ósea así que tranquilidad porque con lo que cuesta ver a Diego Costa nunca campo en un terreno de juego vuelve hoy en un amistoso la selección ya hemos dicho pues ya hasta vete saber cuándo pues tranquilidad porque han dicho los las pruebas médicas del Atlético que descartan que sufra lesión ósea me han llamado la atención hoy las palabras de Gareth Bale ha dicho en una entrevista fuera de España por supuesto eh que los jugadores son como robots nos dicen adónde hay que estar a qué hora tenemos que estar donde comemos qué comemos dice que es distinto a por ejemplo cómo se organiza la vida los deportistas que juegan al golf que yo creo que no el fondos su otro gran sueño no además del fútbol o los tenistas también no lo compara con la vida de los golfistas o de los tenistas que se organizan ellos no como los futbolistas que dice que son robots hombres robots robots la vida de futbolista bueno verdad que es una carrera corta que te tienes que sacrificar renunciar a la letrina determinados cosas luego dentro de los futbolistas hay algunos más robots que otros Ibrahim está en ese apartado no sé por llamarlo de alguna manera no entrecomillado lo de robot que no se ha integrado en en casi nada de la vida después de cinco años bien el idioma Anne ha sido siempre muy aislado ni en las cenas con los compañeros bueno hoy a llamar la atención repito esas declaraciones que en esa entrevista de un futbolista que ahora hablamos con Javier Herráez y con Mario Torrejón no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid ahora contamos la última hora de el galés que tiene contrato además un buen contrato está muy bien pagado y que sigue siéndolo como un grano ahí mismo en para el el Madrid en en Vitoria tenemos nuevo entrenador tiene nuevo entrenador tenéis nuevo entrenador hoy vamos a hablar con el Pitu Abelardo ex entrenador del Alavés que todavía no tiene equipo esto va a estar aquí en directo en El Larguero

Voz 1670 03:27 lo que sí que tiene ya es recambio a partir de la temporada que viene el nuevo entrenador de El equipo A

Voz 1375 03:32 exista será Asier Garitano que ha sido presentado esta mañana no os acordáis también de lo que hay perros contaba Antón Meana la investigar en marcha sobre un supuesto amaño en la tercera división en el partido La Roda Villacañas bueno pues el equipo que supuestamente recibió favores para dejarse perder la Roda ha emitido un comunicado perdió cero cuatro dividido un comunicado en el que dejan claro que colaborarán en lo que sea necesario probablemente el club no sepa nada de ese presunto amaño del partido pero sí algunos jugadores de viendo las imágenes ya lo contábamos anoche es bastante sospechoso eh pero bastante yo he visto películas algunas como El penalti más largo del mundo y alguna película fútbol donde los goles son bastante mejores

Voz 0458 04:14 de los que se ven en ese partido

Voz 1375 04:16 lo que pasa que esto no es ficción no es cine es un partido de verdad si de tercera división de Tercera división pero huele que apesta la Federación ya lo dijo que hay claros indicios de que puede que se haya vendido ese partido hoy repito el comunicado de la rueda que colaborará con todo lo que sea necesario más duro ha sido el comunicado de los jugadores y el cuerpo técnico que han ideado en otro comunicado cualquier implicación del club por un lado los jugadores y cuerpo técnico Por otro esto que luego lo hablaré con Axel Torres ICO Jordi Martí el futbolista Henrik en quitarían el jugador del Arsenal el armenio ha decidido no viajara a Bakú Azerbayán donde se va a jugar la final de la Europa League que van a jugar dos equipos ingleses el Chelsea y el Arsenal eh el motivo no tiene algo en el fútbol el conflicto político bélico en esa región en la que entre Azerbaiyán Armenia pues eh digamos que las relaciones no son todo lo buenas que debería ser además hay en medio de Azerbaiyán Armenia hay un territorio yo autónomo que pretende ser autónomo Karabaj eh y eso hace que el conflicto esté bastante enconado bueno pues ese así junto el conflicto la político mitad bélico aconseja han quitarían como ha dicho el propio Arsenal que ha dicho que no garantiza no garantiza la seguridad el futbolista han recomendado finalmente que se quede en casa así que a veces desgraciadamente hay todavía qué rincones del planeta Hinault tan lejos de nosotros de la guerra lo los problemas entre los países en este caso Azerbayán y Armenia pueden con un partido de fútbol o en este caso con un deportista que por el hecho de ser armenio les recomiendan no no eh atravesar retener las porque metas a ver puede retenido o algo peor así que en quitarían se queda sin jugar la final de la Europa League por ese motivo luego lo comentaremos con Axel Torres y con Jordi Martí hoy ha habido un he partido de pendiente que estaba de la penúltima jornada de la Liga ACB le ha ganado al Madrid ochenta y tres setenta y siete al Valencia Basket no ha sido muy explícito Pablo Laso además de la victoria le han preguntado por el asunto de Felipe Reyes ya he dicho sí he hablado con Felipe Reyes a todo bien ha hecho todo bien en la NBA ya conocemos al primer finalista son los barrios que han destrozado los Blazers cuatro cero se medirán en su quinta final consecutiva al que gane la final del Este de momento va ganando Toronto Ron de momento va ganando mil Guti dos uno a Toronto bueno no entrará y miel que como todos los martes se pasa por aquí por El Larguero para que le preguntéis lo que queráis en la cuenta de Instagram de El Larguero a Anthony todo lo relacionado con la NBA la semana que viene ya se va para allá por cierto ya se va a Estados Unidos no sé si el martes que bienestar por aquí Anthony o le pillara volando porque en nada la semana tiene empieza la final bueno todo esto en la portada de El Larguero enseguida os contamos también cómo han caído en París las declaraciones que anoche hizo aquí en El Larguero Unai Emery el extécnico del PSD ahora entrenador del Arsenal donde reconoció que tuvieron que convencer entre todos en papel para que siguiera en París porque él se quería venir al Real Madrid eso lo contó anoche aquí Unai Emery ha sido hoy portada se han hecho eco todos absolutamente todos los medios en España y fuera luego vemos cómo ha caído eso en Francia el que Emery reconociera que en va P se quería venir al Real Madrid irá querían frenar enseguida estamos ayer en Francia

Voz 4 07:38 pero antes

Voz 1375 07:40 si os parece bien y vamos a hablar con Pelayo no os acordáis de Pelayo Novo el ex jugador del Albacete que hace poco más de un año el treinta y uno de marzo del año pasado eh y se precipitaba desde la tercera planta del hotel donde estaba concentrado con su equipo antes de jugar contra el Huesca un poco hemos sabido desde entonces de Pelayo Novo poco ha contado él prácticamente nada poco se ha dicho sólo sabemos que sigue adelante con la rehabilitación que Ike no se rinde después de lo que pasó en aquel terrible suceso hace como digo poco más de un año así que con vuestro permiso está esperándonos ahora mismo Pelayo Novo el ex jugador del Albacete que ayer estuvo viendo el Albacete Granada cuando hace un año estaba jugando

Voz 5 08:27 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que nunca me dice oferta financiado con cincuenta comisión y apertura del tres por ciento de quinientos contiguo de cuatro euros centrado yo intento cuarenta dicho con cincuenta y cinco coma cincuenta y nueve coma oculta final de doce mil ochocientos ochenta y siete coma siete euros conoció de mayo de dos mil diecinueve la parte que cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un You want por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 1375 08:55 bueno antes de meternos en otros asuntos de fútbol quería esta noche dedicarle un rato en el larguero a a Pelayo Novo que seguramente recordaréis que el pasado treinta y uno de marzo e del año pasado en la previa de Huesca Albacete se cayó desde la tercera planta del hotel donde estaba concentrado con su equipo antes del partido contra el West desde allí fue trasladado al hospital de Zaragoza hay estuvo mes y medio de ahí fue al hospital de parapléjicos de Toledo donde continúa con su recuperación y a día de hoy a día de hoy continúa con su rehabilitación el el

Voz 6 09:30 el futbolista de del Albacete que tiene veintiocho

Voz 1375 09:33 ocho años ahora vive en Oviedo Easy Jet que lleva el bicho del fútbol en el en en la vida es que no lo pierde nunca Sara igual lo que te pasa en la vida el que tiene Elbicho del fútbol no lo pierde nunca Idol la sensación de que Pelayo Novo va a seguir toda la vida ahora de otra manera vinculaba al fútbol saludamos hasta ahora en la SER y en El Larguero a Pelayo Novo que está por ahí hola Pelayo muy buenas

Voz 4 09:55 cómo cómo estás hombre

Voz 7 09:58 pues bien bien sigo aquí de rehabilitación y gimnasio piscina y jugando al tenis en silla que también se disfruta mucho oí nada pues con los chavales de Sant Aurelio que qué voy a entrenar los no los miércoles de la semana íbamos disfrutan y vivir el nadie como yo traje pero no

Voz 1375 10:23 entrenador

Voz 7 10:25 o no con ellos

Voz 1375 10:28 el caso te hacen pues si te hacen caso o no

Voz 7 10:32 bueno de vez en cuando pero bueno sí sí mucho mucho de verdad que son vamos un centran el entrenador hizo muy muy muy fáciles de educar diría nuevo bueno que que Dios respetan mucho la figura de de quién tienen damos ese momento oí llevaba en su Eli podríamos decir que la decencia que vive a tope y les encantan eso pues pues también hay mucho viento con niños

Voz 6 11:05 ahora entrenas a estos chicos de de la Asociación de Discapacitados de San Martín del Rey Aurelio entre los que está tu primo por cierto no con síndrome de Down también está y no

Voz 7 11:14 sí bueno mi primo ya ellos impuesto y la Asociación de de Aurelio y no jugó al fútbol ya pregón hizo mucho deporte lo estuvo haciendo natación indigno muchos ahora pues se dedicar gruesa que el PNV también lo sensacional bueno vamos cada día nos enseña con las nuevas a los demás es el hiper llamarle discapacitada

Voz 8 11:42 si algo no lo negociado

Voz 7 11:44 es es sabe mucho más que que que no tiene capacidad de desarrollar además que todos los demás así que no no oye me habría

Voz 9 11:54 he dicho que entrena a a al

Voz 1375 11:57 al equipo pero que además hace este ambiente te o T pues no en silla qué tal se te da

Voz 7 12:02 sí bueno estoy muy parecidas a la semana editor tanto sobre pero es que que me lo paso bien y a partir de ahí que ingeniero la base no es Partiendo de esa base ahí Igor Antón compañeros más que vivir yo pasamos muy bien que desde en ese en ese disfruta di yo estoy pasando

Voz 0458 12:29 de ahí conozco yo tengo un amigo se llama Daniel que Berezovsky que es un crack

Voz 6 12:32 que es uno de los mejores tenistas españoles del mundo en

Voz 0458 12:35 en silla de ruedas a ver si montamos un diamante de conoces no lleva retando no cuando herido conocidos toro por haberlo usted un poco no ha visto en Inter

Voz 7 12:48 sobre Isco también lo hacía también en que descargan de repente varios que se quejan que son los que más interno y no he visto

Voz 6 13:00 en eh ha pasado poco más de un año

Voz 1375 13:03 yo eh Pelayo y bueno ahora te vas con muletas si no tienes sensibilidad en los pies no por la caída pero te veo bien de ánimo no no sé cómo estás tú y cómo va a esa a esa rehabilitación que sigue haciendo en Oviedo cómo estás

Voz 6 13:16 sí

Voz 7 13:17 sí la verdad que el ánimo se refleja bastante bueno no una pero es que haciendo y ahora a un actor en el social como vemos se ha reflejado también como tienes en este momento así que me encuentro bien mi y espero que mantener esa esa línea Hay nada y el presente nadie se dice que de muy bien muy bien estoy

Voz 1375 13:51 era un futbolista de Albacete con veintiocho años Un buen futbolista del Albacete supongo que no tiene prisa por decidir qué vas a hacer no hay que seguir con la rehabilitación y luego ver si no sé si tiene pensado seguir ligado al fútbol de alguna manera o no

Voz 7 14:05 si es que no no lo tengo decidido Saviola se centre en estoy que estoy comentando un curso sobre el tema de empresas no sé si con algún amigo haremos alguna alguna cosa alguna historia ahí pero el otro no puedo descartar en ingresar y si te digo que no pues no lo sé no lo sé muy bien sabe quién sabe si podré estar ligado una manera el fútbol podría ser pero no a día de hoy no me uno no corre prisa no cabe extraer ahora en un momento de otras cosas diciendo todos aquí quizá antes no no podía hacer aunque también es verdad que vivía ahí todos es el sueño que tiene desde desde muy pequeño oí viví yo estoy muy unas no tengo también estoy ahora participando en otras que

Voz 10 14:56 de otra manera los igual

Voz 7 14:58 aunque que sean pues no no tenía idea tendré tiempo de dedicarme a a otra que seguro que lo haré en el futuro

Voz 1375 15:06 para alguien que que sufre lo que tu sufriente aquel día ese ese día de marzo de año pasa el treinta y uno de marzo tienes la sensación por cómo fue la lesión como fue la caída porque porque leyendo un poco información si llega a ser un poco más arriba de la espalda es en el lumbar número tres pero si llega a ser un poco más arriba hubieras perdido todavía más miembros de movilidad no sin embargo fíjate la cantidad de cosas que que que nos cuentas que pues a hacer a día de hoy en plena rehabilitación pero un año y algo después tienes la sensación de que aquello fue un día de mala suerte o de buena suerte

Voz 7 15:36 pues cuando me todo nueva la pregunta estaba pensando digo es que tuve mucha suerte porque venció la lesión más arriba es muy intensa actividad si las lumbares pero si hacen dorsales oceánicas afecta a más miembros que no te ver y sin Slumdog es inferior al se ya Pino en ese supuesto no lo piense que se se dice no pero bueno era de caso estaba desean es diferente cada uno desde que enmiende el tipo de lesión recupera una manera o de otra sí te puedo decir pues tuvo mucha fortuna de puedes hacer muchas cosas de las que ya se quiero hacer porque me a los a los pies que no tengo esa movilidad en el tobillo ni la sensibilidad algunas partes de los glúteos que que tampoco un éxito las muletas pero pero no puedo hacer mucho más cosas si iba bien secretos es no centrarse yo creo que se puede hacer y lo que pueda en vivir el presente que ya no es fácil pero con mucho mirar mirar con ilusión al futuro bueno eso de pensar en el futuro lo que pasó pasado pues ya no no suma para nada

Voz 6 16:54 me alegro escucharte así y además con ese tono positivo haciendo un montón de cosas pero evidentemente el camino no ha sido duro

Voz 1375 17:00 eh yo no sido fácil también ha sido muy duro y todavía aquí

Voz 6 17:02 era todavía queda mucho camino y rehabilitación

Voz 1375 17:05 cuál ha sido el momento más duro en estos trece

Voz 6 17:08 meses

Voz 7 17:10 claro que creían que yo esté hablando que ahora es viento todos estábamos eso por momentos difíciles están otros así que yo también yo también pasé igual no se el momento en el que llegue a Toledo letras ahí aunque bueno estoy muy agradecido que hicieron muchísimas cosas por mi pero me o una estabilidad en los pacientes sí pero de momento llegas te das cuenta también de que es difícil valioso un tiempo y de la realización va a ser dura y que la recuperación de piel de más de tu lesión de tengas más que de todas que puedas hacer Ivano pero estoy muy agradecido de que en todas las facetas son reglamento integraban que que hay más de un médico es muy muchos años tratando los precios en los entrenamientos integral muchas actividades que tiene un buen desde el el tenis en ella tiene ese es hacen también de opinión entonces pues eso es lo lo más positivo que que ahí pero con un fondo que al principio cuesta pero luego Agra a veces también en mil entonces en tratamiento integral también a nivel mental a todos los niveles

Voz 6 18:38 cuál

Voz 1375 18:38 o cuando supiste que no iba a poder volver a jugar al

Voz 6 18:41 Paul

Voz 7 18:44 buenos cuando estaba en Zaragoza también una cita el mismo estoy tan diverso y bueno enhorabuena el primer Messi me sí sí sí te das cuenta que el las las mejoras son muy lentas confías todavía y no sabes para nada en funciones el que te te acabas de nacer pero las mejoras sea muy lentas pero sobre todo hizo llegar a Toledo porque todavía inconscientemente inusualmente quizá ha escogido alguien Holguín quedó no se bueno era meramente al llegar a Tele en Zaragoza siendo impongo consciente

Voz 6 19:28 y lo que pasó aquel treinta y uno de marzo

Voz 1375 19:30 es borrado ya para siempre tu mente

Voz 4 19:34 o es imposible borrar ello

Voz 7 19:36 no pienso en ellos se que se pasó ir como te digo como te decía antes de que se cree pero yo creo que está a tratar de centrarse en el presente no es fácil pero pero lo estoy consiguiendo a día de hoy vivo mucho pues eso ilusionada porque el futuro

Voz 4 19:58 el partido viste ayer no lo verían no imagino

Voz 7 20:01 sí la verdad es que fue un partido con muchísimo pero vamos yo creo que cualquiera de los dos equipos en este caso de Albacete fue el periódico con resultado pero en una eliminatoria dos partidos a ese ritmo el Albacete yo creo que tiene tiene bastantes posibilidades de de los virus y muy bien ahora mismo media hora bueno

Voz 6 20:28 sí el equipo eh

Voz 7 20:30 sí sí sí en la primera parte de la también mucha otro estudia también Álvaro Peña hubo hubo bastante desvela que el Granada también es un equipo que lo ponen muy difícil pero ese es es es difícil hacerles sí claro no iba a ser fácil pero se ve sean mucho Reino que en la categoría Segunda no sé difícil de tus así con tanto parte yo vi un ritmo bestial los únicos equipos que porque no no era un partido muy abierto a veces invertir son también más más más Ferral se era había para los dos lados embarazo partido de vive algo en la perra entonces bueno yo a dos partidos de escandalera más probabilidades grandísimas puede negra

Voz 1375 21:24 que si ahora mismo está Granada segundo Osasuna ya subió hoy estáis ahí terceros sigues manteniendo contacto con los compañeros te sigues hablándole mandándose mensajes oye suerte ellos hablan contigo como teniendo contento en el día a día con ellos

Voz 7 21:37 sí sí y Susaeta más demandó a son contrato con con gente también de esperma al al vestuario el jefe de prensa Jesús Hernández en relación

Voz 11 21:52 de granizadas bastante trabajo

Voz 7 21:55 ahí bueno buenísimos un currante vamos muy es donde irá bien Víctor Varela

Voz 0458 22:01 toda la gente de la sentencia

Voz 7 22:04 yo la verdad que no es casualidad que no lo hace que estén funcionando también yo hijo de Albacete puede estar orgullosa de su equipo en la gestión también así que

Voz 6 22:16 qué bonito sería que te tienes que dedicarle el ascenso a Primera no

Voz 7 22:21 estoy en ojalá ojalá que tiene el club había quedado si darle daría mucha voy está claro que sería decir

Voz 1375 22:32 pues nada Pelayo Novo que me alegro de haberte bien que siga bien esa rehabilitación que sigas bien entrenando a esa asociación de Equipo de San Martín del Rey Aurelio nada ya veremos qué decide Pelayo Novo si sigue vincula al fútbol chino sigue al fútbol pero sobre todo la recuperación y la rehabilitación y que nos alegramos irte así un año y un mes después de de lo que ocurrió en esa previa del partido del Huesca Albacete porque al final la cabeza y la mente

Voz 6 23:00 lo más importante no Pelayo

Voz 7 23:03 si se hablaba de de de un entonces dice que es vivir el presente y con ilusión un futuro de Chile que con lo que hay que quedarse si nada ni dejar trabajar por tanto tanto no el físico como no lo es tal que se ponen trabajas

Voz 6 23:25 totalmente ejemplo de superación en lo físico y en lo mental Pelayo Novo que sigue peleando

Voz 4 23:31 para para recuperarse lo máximo posible

Voz 1375 23:34 agradezco que haya sacado un ratito para hablar con los oyentes de El Larguero que te escucharán

Voz 6 23:38 en en la SER así que cuida te mucho te mandamos un abrazo muy grande Pelayo

Voz 7 23:42 ha señalado nosotros un abrigo un abrazo

Voz 6 23:44 adiós adiós Pelayo Novo en el Larguero contándonos cómo les va a después de ese año y dos meses

Voz 1375 23:51 nos está esperando Miguel Martín Talavera para contarnos qué ha pasado hoy en el último partido de Griezmann como rojiblanco irán bien enseguida Torrejón y Javier Herráez nos cuentan la última hora de los nombres propios del Real Madrid que sea he dicho en París tras lo que anoche cuanto aquí Unai Emery antes gremial Pitu Abelardo

Voz 6 24:07 aquí en directo en el larguero

Voz 12 24:10 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero si el aún es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada cuando crees tu coche Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste por la increíble sensación de despreocupas condiciones en Fort punto es crees que la distancia es el olvido

Voz 13 24:35 has tenido algún amor a distancia cuando oí porque necesita te pone distancia que es que algunas cosas se ven mejor con un poco de distancia

Voz 14 24:46 que acude es dejarnos sus mensajes de tiene el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 13 24:55 esa noche hablamos de distancia en el Faro de la SER a partir de la

Voz 15 24:59 con Mara Torres

Voz 16 25:06 el niño comienza a España me dijo

Voz 17 25:10 el veintiocho de abril en fin lo conseguimos

Voz 18 25:13 este veintiséis de mayo queremos terminar también contigo

Voz 19 25:16 que juntos somos imparables vota PSOE siempre hacia

Voz 20 25:20 te porque no lo pedido el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas por ejemplo acumulen tu chica ahorro el uno por ciento de Tous compras alimentación productos frescos mucho más Jaén hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó en Carrefour todos

Voz 21 25:42 el niño no los sacas de la playa Lucía sólo piense en ir de compras

Voz 1375 25:45 o está loco por el sur y nosotros la verdad que sólo queda

Voz 22 25:48 no relajarnos a dónde vamos venir

Voz 23 25:50 esa Gran Canaria que lo tiene todo siempre con calorcito seis días desde Madrid en hotel de cuatro estrellas desde doscientos noventa y nueve euros

Voz 14 25:58 que las vueltas da mucha vida Natalia viajes

Voz 1243 26:02 veinte a conocer la isla diferente ente a Lanzarote

Voz 24 26:05 descubre los Jameos del Agua sumerge en aguas cristalinas déjate sorprender por los volcanes del Parque Nacional de Timanfaya

Voz 1375 26:11 no visita habían nuestros parques temáticos

Voz 24 26:14 con la dalia viajes experimenta la isla seis días desde cuatrocientos siete euros

Voz 14 26:19 las vueltas dan mucha vida viajes

Voz 25 26:30 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo entra con Celia Blanco

Voz 13 26:35 queremos que la mitad Seix mucho más

Voz 25 26:40 con entra en Cadena Ser punto com nuestras y descarga la Cadena SER

Voz 26 26:50 es lo más leído en nuestra web hoy en Twitter con no está hasta tomar el control de la Serra lo que quieras

Voz 14 27:00 dato quieras de nuestra aplicación

Voz 15 27:11 dice

Voz 1375 27:12 me di Ésta es la cantante Stella Tennant nada ha sido donde que tenga Atocha chilena

Voz 27 27:24 el finés

Voz 1375 27:32 vaya banda

Voz 1670 27:34 ahora está por ahí Javierre también eso

Voz 1375 27:37 ya para contarnos la última hora el Madrid pero antes de ir con Torrejón

Voz 28 27:40 con Israel me voy con Miguel Martín Talavera

Voz 1375 27:42 la tal a voy buenas qué tal

Voz 1576 27:45 buenas noches esto que son incontrolables eso

Voz 1375 27:47 la música ya es martes es que estamos a martes no te queda el Golfo no pero esto está como cuando estás una radio fórmula tú estás en el lunes pero ya está ser el fin de semana lo va saliendo resueltas música sacra para volver de la Pulga eso eso es otra

Voz 1670 28:05 pues nada aquí nos cuentes qué ha pasado con el Atlético de Madrid el último partido del Atlético de Madrid

Voz 1375 28:10 Antoine Griezmann que además ha marcado pasa que se LB que ya el tío tiene la cabeza en otro sí

Voz 0458 28:14 hace tiempo claro si contrario guitarras

Voz 1576 28:16 Jerusalén ese partido por compromisos publicitarios ya sabes que uno

Voz 1375 28:20 los máximos accionistas y uno de los al primero

Voz 1576 28:22 al el club son israelíes por eso han ido allí nada más terminar

Voz 1375 28:25 la temporada bueno han perdido dos uno

Voz 1576 28:27 no te digo empezaban en uno cero empató en la segunda parte de penalti Antoine Griezmann y que has sido su último partido con del Atlético de Madrid seguramente también la el de Rodrigo los otros tres veteranos Filipe Juanfran Godín no han jugado ni un minuto por lo tanto no Se han despedido ya se despidieron el otro día

Voz 1243 28:43 en en el Ciudad de Valencia Inma

Voz 1576 28:46 ya de la derrota que puede ser o no anecdótica lo peor ha sido la lesión de Diego Costa mediada la primera parte recibió una entrada brutal también con un poco de mala suerte porque el central le da con la rodilla hay Hipólito el el cuerpo sobre el tobillo izquierdo de Diego Costa que se ve que se elegirá de forma tremenda bueno allí mismo en Jerusalén en el llevaron del del campo al hospital La de hecho pruebas radiológicas donde se ha descartado que tengo una afección ósea pero lo que sí deja claro es que tras regresará a Madrid se van a realizar pruebas para valorar el grado de afectación de

Voz 1243 29:17 digamos no sólo se meten en otra

Voz 1576 29:20 porque tiene afectados los ligamentos del tobillo izquierdo

Voz 1375 29:22 digo ha entrado ha sido absolutamente brutal

Voz 1576 29:25 es la peor consecuencia nada más terminar con regreso a la capital de España van a empezar ya las vacaciones y me imagino que la del departamento deportivo como te puedes imaginar muchísimo

Voz 1375 29:36 trabajo a tener en stock sí sí desde luego

Voz 6 29:39 vamos a ver Diego Costa la temporada que viene porque Costa hay que

Voz 1375 29:42 exigirle más yo sé que es uno de los

Voz 6 29:45 preferidos por el Cholo Simeone que nadie lo cuestiona porque el Cholo no lo cuestiona pero consta vino para hacer más no que al final entre lesión

Voz 1375 29:52 es baja

Voz 6 29:53 más que empiezo tarde que si la pretemporada no sé qué que ahora me voy a Brasil al final se ha pasado la demo

Voz 29 29:59 Prada ir a las Atlético está diciendo bueno se va a Griezmann se queda Morata y Costa que es

Voz 6 30:05 estando en forma una de las mejores delanteras de Europa tener a Diego Costa y Álvaro

Voz 1375 30:09 trata bien al máximo al cien por cien

Voz 6 30:12 es la delantera de de máxima garantía pero hablar vamos a ver si vemos a Diego Costa el año que viene no como esta temporada donde ha sido como el Guadiana no aparece desaparece yo que reaparecía en un amistoso se lesiona

Voz 1375 30:23 bueno el partido de Israel dos uno derrota del Atlético último tanto de Griezmann pero lejos de ese partido en Jerusalén en en en Japón han estado Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo haciendo viendo exactamente a quién tal

Voz 4 30:37 eh

Voz 1576 30:38 pues vera e Iván uno dos patrocinadores de el Atlético de Madrid quién ha puesto toda la tecnología en el Wanda Metropolitano es el eje tienes tú su fábrica principal en en Corea en Corea del Sur y hasta allí se han ido era una visita que tenía pendiente Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y hasta allí se han ido lo que pasa es que está muy cerquita a una hora hombre Fukuoka en Japón una hora en avión que donde vive Fernando Torres bueno pues bien la Cadena SER ha podido saber que no sólo han ido a Corea sino que también han ido Japón que se han visto con Fernando que incluso un partido contra el el Hiroshima hay que bueno que han compartido mesa ante el IVA han dejado claro a lo que ya le dijeron al niño cuando se fue que cuando cuelgue las botas le esperan en el club y que cuando él se vea ya preparado y no seguir no quiera seguir jugando al fútbol que esperan que los brazos abiertos ya se mirará el cargo que va a tener cuál va a ser su su trabajo dentro del club pero la han vuelto a dejar claro que le quieren recuperar quieren que cuanto antes Fernando Torres vuelva a ser parte importante del Atlético

Voz 6 31:44 era cuando quiera que verdad que Fernando es uno de esos símbolos del club como seis como Xavi en el Barça o como Casillas en el Madrid como

Voz 1375 31:53 Julio que se son de esa gente que en el momento

Voz 6 31:56 ellos quieran seguramente tendrán una puerta abierta en el Atlético ya veremos para qué qué más da en algo seguro que Saura echar una mano al club porque hay pocos tiros más atléticos que Fernando Torres unos la criticado más otros menos pero hay poca gente más al día bueno yo recuerdo la última entrevista crecimos que vino aquí que es que me acuerdo de decíamos es que como el presidente y que parece un directivo parece el consejero delegado del Atlético de Madrid así que no me extraña que en cualquier momento cuando se canse de jugar y se retire definitivamente igualadas las botas algo que ha hecho Xavi ayer pues en ese momento llegará para Fernando Torres supongo yo que una de las propuestas que tendrá siempre verá la que has sido su casa y sigue siendo su perdón

Voz 0458 32:32 pero lo que me meto donde no me llama pero algunas veces inculcado a final

Voz 6 32:36 tenemos conocidos amigos en casi todo lo eres sobre

Voz 0458 32:39 todo de la ciudad de Madrid que se ha comentado en el vestuario en la figura de Fernando Torres en el palco Gabi como primer entrenador Godín como segundos quiere decir que son otro tan lejano Gabi están los últimos momentos es verdad que tiene más más contrato Godín pero eh

Voz 6 32:54 todo lo que cinco siete años en un poco

Voz 0458 32:57 a Juanfran Torres la dirección deportiva

Voz 1375 33:00 crees que colgar alguna más que el cara sería tremendo

Voz 1670 33:04 no no es verdad que no es descabellado es algo parecido a lo que en Barcelona también sea medio diseñado con Xavi Puyol

Voz 6 33:12 bueno he Piqué de presidente no en un aumento de los era

Voz 0458 33:15 el factor no exactamente no está puede claro

Voz 1576 33:18 pero lo que está claro es que cuando el consejero delegado y el presidente van a ver a Fernando Torres es que la relación primero es magnífica de de de buen rollo como anotador siempre amistad incluso Ike evidentemente pues la han vuelto a dejar claro lo que ya sabe Fernando ahí que no hacía falta que eso dijeran que esa de Fernando que en cuanto se retire

Voz 6 33:36 esperan de nuevo en el

Voz 1375 33:38 cuidado de Talavera un abrazo a vosotros hasta luego bueno dejamos al Atlético y es el último partido Griezmann de rojiblanco en Jerusalén además de Mario Torrejón se incorpora por ahí Javi Herráez hola Javi muy buena hola qué tal a todo muy buenas noches lo primero

Voz 6 33:51 en la repercusión de lo que dijo anoche aquí en este programa Unai Emery de lo que se han hecho eco todos los medios en España hay fuera de España también cuando el ex entrenador del París Saint Germain y ahora entrenador del Arsenal anoche teníamos una estupenda charla futbolera con él reconocía algo que hemos estado debatiendo durante mucho

Voz 1375 34:10 tiempo muchas que seguro que se hoy bueno pues llega Emery con la naturalidad de un entrenador que ha sido su entrenador reconoció esto de en papel que se quiso venir al Madrid

Voz 30 34:20 en su minutos hicimos fuerza de también hablé mucho con él y con su padre para que se para que decidiese el quedarse en el PS Jay no eligiese quería elegir el Real Madrid iba con los ojos cerrados en prensa el Real Madrid entre todos conseguimos convencerle en París

Voz 1375 34:34 el quería irse al Real Madrid y entre todos no

Voz 1670 34:36 digo para que se quedará el hombre claro ha dicho el vamos a que no era una broma ni ninguna invento

Voz 1375 34:40 John que es quién va a Pe y su padre estaba nacido

Voz 6 34:42 todo lo posible pasividad al Real Madrid y que estuvo a punto no

Voz 0430 34:46 esa es la realidad de aquí lo contamos no pero bueno al final pues se quedó en París a su padre francés parisino el dinero sobre todo el dinero al final no hizo pensar que era una parte de su carrera la que era muy joven yo creo que se equivocó pero es una opinión muy personal porque al final tienes que un equipo donde opten a conseguir títulos no es que el PS lleno no va de conseguir pero sabemos tras estos últimos años que cayó ante el Madrid el pasado año este ante el Manchester United y que es un equipo

Voz 31 35:13 o que les falta pues coser seno para ser un equipo grandísimo en el futuro pues pues quién sabe

Voz 0430 35:21 bueno pero yo tengo que apostar creo que va P antes o después se no sé cuándo acabará Madrid pero no opinión evidentemente porque ahí me tiene contrato con el Madrid evidentemente no va a hacer nada además yo creo que es la sensación es como que el Madrid está sentado viendo la escena Florentino Pérez está asistiendo a todo esto sin ninguna prisa

Voz 6 35:37 sin ponerse nervioso entre otras cosas

Voz 1375 35:39 porque hombre en el caso de Neymar ya empieza a preocupar un poco el tema de la edad

Voz 6 35:43 si mañana se pone a tiro por él pero vamos de cabeza porque es el otro gran deseo eterno de Florentino Pérez pero que si no se pone a tiro ahora mismo en va P no pasa nada

Voz 1375 35:53 en eh veinte añitos a los esquemas no será el que viene E insinuó dentro de dos pero que parece que están predestinados

Voz 0458 35:59 en el fondo al principio cuando eligió París siempre pensó bueno el tengo tiempo ponía Madrid es verdad es que con veinte años ya es campeón del mundo es la estrella de su equipo es uno de los jugadores más valioso el mercado seguro tiene tiempo y el Madrid piensa lo mismo es verdad aunque la gente la presión popular el entorno tenga prisa por el papel que tiene veinte años quiero decir que que va a de dentro de cuatro coma tres

Voz 1670 36:19 mine encontrándose en plena madurez plena tendré sin ni siquiera en plena madurez todavía joven otro competidor

Voz 0458 36:24 en veinticuatro años que ese sería un tiro aquí en el Madrid no es verdad que pues eso que que que la gente tiene mucha presión yo yo estaba preguntando esta mañana a gente frente necesitan

Voz 6 36:32 Adri nuevos ídolos y quieren que tengan tres o cuatro ya

Voz 0458 36:35 claro sobre todo cuando les ves en ebullición que claro que la pasada temporada a aunque hay que decir que país en Jermaine ha hecho el papel que ha hecho por ejemplo en Europa que que es el de siempre que no no vamos a caer en octavos y en cuartos pero yo preguntaba esta mañana a gente que conoce bien el mercado al final intermediario representantes hablar unos con otros saben muy bien cómo están las cosas por la interpretación de las palabras de de P

Voz 1375 36:55 a mí me decían que no lo ven como

Voz 0458 36:57 como un una especie de el típico órdago que te tiras para que te suena el sueldo sino con que de verdad le gustaría irse aunque sabe que es algo imposible porque sino en contra de los deseos de los dueños de Caixa no te vas a ninguno

Voz 1375 37:09 la patita por si acaso cuela pero yo sí Carles

Voz 0458 37:11 yo lo que quiero no lo que quiero es que me suena el sueldo que al final será cómo acabará subiendo el sueldo probablemente ni quiero que me aparte animar para ello el líder que seguramente también será cómo acabará o acabará por lo menos igual ando manos

Voz 1375 37:21 estás en el sentido de de quiénes el crack

Voz 0458 37:23 pero lo que de verdad le gustaría vamos yo creo en París a los marchar

Voz 6 37:26 tienes el crack del equipo tiene claro quién sea con todo el respeto para Aimar que es un fíjate lo que me decía anoche Emery Si tuviera que elegir entre Aimar Bretos que Neymar es es la leche pero yo creo que en Francia saben quién es

Voz 1243 37:37 jugador entorno al cual sea armada de cara al futuro

Voz 6 37:40 pero fíjate fíjate lo que pasado en Brasil que ya ni siquiera en Brasil deben como líder de la selección en París entrena iba bien va pero tienen claro pero

Voz 0458 37:48 pero como todas esas vais en mano si sabes que es una jaula de oro totalmente no sales de ahí salvo que acaba contrato o que los astros alinean uno detrás de otro que le ha pasado mucha gente y eso que tienes apuesta por

Voz 1375 37:58 sí pero es una jaula bueno repercusión de las

Voz 6 38:01 palabras de Emery reconociendo que se quiso venir al Madrid pero que le convenciera igual este verano tienen que hacer lo mismo también hay un factor importante ya lo conté en su momento e hice Ramos el caso de el tema de papel y en su momento ya os conté que el padre había sondeado la posibilidad al Real Madrid de si salía a alguno de los tres de la BBC era mucho más fácil que llegará en breve pero de ahí no se movía eran tiempos en los que la BBC eran intocables Bale Benzema Cristiano y claro venir para ser suplente pues tampoco le convencía mucho ahora probablemente en su entorno estén viendo que es un buen momento porque seguido Cristiano seguramente se vaya Bale hispanos Higinio se va pues probablemente vaya al banquillo a la grada eh yo creo que es un momento para que ve a lo mejor antes que lleguen otros cracks pueda meter el codo voy venir aquí a ser titular

Voz 1375 38:45 no

Voz 6 38:45 ya veremos a ver qué pasa anoche reconoció Emery que se quiso venir

Voz 1375 38:49 el momento allí sigue me ha sorprendido lo de Bono me ha sorprendido lo de Gareth Bale e Javi Mario los futbolistas somos como como robots un Gareth Bale que da muy pocas entrevistas la concedió fuera de España y que sigue dejando claro que no tiene ninguna intención de irse del Real Madrid

Voz 0430 39:04 me parece que es un marciano deportivo he dicho de forma cariñosa qué es un robot chicos es que qué más quieres que te joven salud puede jugar al fútbol le llevan en la hice lo que tenía que comer donde tiene que entrenar chicos un privilegiado no un robot

Voz 1375 39:16 pero es un privilegiado que pensará que no escucha ahora que mañana

Voz 0430 39:19 este montaje toda la mañana se va a trabajar tiene que hacer un galimatías para puede llegar a hacer mil cosas en su vida llegar a final de mes hacer bien las cosas te chico es un privilegiado esas vive en un mundo equivocado

Voz 1243 39:32 va va serio por la vida yo creo que está

Voz 0430 39:34 el bocado de cabo a rabo lo digo con todo el cariño porque sé que es buen tío que que no es mal tío pero en que dice unas cosas que este es un robot pero que robótico es una persona privilegiada y luego en Madrid pues es que has estado aquí seis años bueno pues no o lo que es esperaba decir nada ha sido la finales pero no así dos no ha sido lo que tú lo que tú tienes que ser totalmente crack no es un crack mundial además mira que de vez en cuando

Voz 6 39:57 pues posiblemente injustamente pero se le ha puesto la etiqueta de que parece que le gusta más el fútbol que está deseando irse al campo a jugar unos hoyos en cuanto tiene vía libre que el día que pasó no sé si fue con la marcha Lopetegui llega me acuerdo eh no pero puso un tuit de jugando al golfa bueno eso que pues probablemente de manera injusta

Voz 0430 40:17 no es que llegó Zidane el policía que yo conocía eso es eso va jugando a gol

Voz 1375 40:20 ya que llegó Zidane el va correo

Voz 0430 40:22 a la cena es que esa como sabe eso

Voz 1375 40:25 pues en la entrevista de hoy dice vamos que parecemos robot no como los golfistas que para eso me parece que está deseando en el más flexibilidad además dedica te al golf bueno te obliga dedicarte al fútbol eres un robo fue pues dedica

Voz 0458 40:37 yo yo creo que veremos a Gareth Bale dedicada al golf sincero lo digo sinceramente no no no me refiero de manera casi profesionalmente porque tiene mucho no no no

Voz 1375 40:45 el handicap de no sé si es desde tres algo así es

Voz 0458 40:48 es una barbaridad es casi proclive de sí sí sí nivel de profesional no estallaría que en algún momento se dedicará eso te lo digo completamente seco

Voz 6 40:54 es que no he dicho eso alude a la chaqueta

Voz 0458 40:57 pero yo vuelvo a decir la opinión que tenía siempre durante todos estos años dejaré que es un jugadorazo que os todos los argumentos de de la ESO que ha sido continuo que no acoge la manera que no tiene carácter todo porque es verdad y qué es un marciano que va a lo suyo es absolutamente verdad pegarnos yo creo que no se ha reído de nadie ha sido bastante porcentualmente totalmente creo que ha hecho todo lo que habla yo he tenido la desgracia de lesiones para para su continuidad que era si así aparte que tengan umbral del dolor muy bajo etcétera etcétera yo creo que se merecía algo más de la medida que va a tener generaron para terminar dos

Voz 6 41:25 nombres propios Varane que dijiste hace un par de semana

Voz 0458 41:28 tres que iba a renovar en breve cuando surgió la affaire en en la anterior concentración de la selección ya te dije que esto va a acabar con una renovación esas un poco la idea de del Madrid aunque yo creo que se va a alargar bastante en el verano que son los para hoy ni mucho menos la vuelta de vacaciones pretemporada etcétera yo creo que paran Casemiro Benzema y alguno va por ahí pero son inglés seguramente renovará

Voz 1375 41:46 sí con Jobbik que ya contamos también que había al principio pero con el jugador falta el acuerdo con el club que es el que tiene que que cobrar está perdiendo sea mantenga el Madrid ha dicho no te vengas arriba corriendo

Voz 0458 41:56 esa arriba si el Madrid lo que quiera una vimos enfriar el asunto porque están viendo demasiado ya pedían desde un principio demasiado dinero pero ahora filtran desde Frankfurt el propio club que ha rechazado una oferta

Voz 6 42:08 la espectacular por Jobbik con un chico que

Voz 0458 42:10 todavía tiene que demostrar que es que va a hacer o que es que esa oferta rondaría más de los ochenta ochenta y cinco millones de euros y es algo a lo que el Madrid no llegaría por favor

Voz 1375 42:18 ni de broma pero ni de broma y yo creo que también son conscientes

Voz 0458 42:21 la venta de Frankfurt que parece que entre todos están metiendo bastante presión mañana dos agentes de jugador bueno están en Frankfurt me consta que es así para ver qué pasa porque el el asunto con el jugador no va a haber ningún problema es un asunto con el Real Madrid indicó que en algún momento lenta se tendrá que bajar las porque sabe que Djokovic no vale ese dinero en el mercado lo saben perfectamente pero si alguien pica pues bien pero quiero recordar estamos a veintiuno de mayo sea que la presión ahora va a ejercer yo creo que poca influencia que quedan tres meses para que tiene más de tres meses

Voz 1670 42:47 en el mercado estamos llegando al punto en el que el Madrid pregunta por el suplente esto ciento veinte como precio de oferta tengo por ser tú te lo puedo ciento decía oiga Paul Pogba Javi puede tener cierta

Voz 0458 43:00 más son bueno si puede o no pero bueno por lo menos

Voz 1670 43:02 no vamos a discutirlo

Voz 0430 43:05 es que yo lo pagaría por Ericsson pero es que eso es una pedrada mía no antes que por popa pero bueno que decidan está en en que ha pinchado con con Pogba y al final pues si el Mary lo puede traer otra traerá que iba a decir es que Lorenzo Sanz está mi vida con con Pacojó hablaba de esto cuando él tenía fíjate que llegó la séptima con Mijatovic que que con con todo lo Jorge tuvo el Real Madrid que a un equipazo dice es que ahora mismo chico por cualquiera te piden una millonada que es el fútbol ha cambiado no tanto es que es es una locura es verdad pero no