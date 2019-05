Daimiel: "Nunca nadie había hecho lo que ha hecho Curry ante los Blazers"

Voz 1 00:00 tal abrir pista ya está el avión calentar defendiendo motores por qué Guillermo Jiménez y el equipo de Movistar Plus seguirá para allá para contarnos para el larguero también para la tele lo que va a pasar entre los Warriors ya veremos quién

Voz 1187 00:17 hola Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu cuando Solís el justo el martes que viene por la mañana que haciendo escala en Nueva York todavía no sabemos dónde vamos y qué bonito esto lo hemos comprado todavía el segundo bueno eso es lo que como el año pasado o fue hace dos años bueno ha pasado el año pasado no estábamos con las maletas en la retransmisión unos habíamos parado

Voz 0200 00:37 no íbamos y este año podría pasar sí

Voz 1187 00:40 llegaran a un séptimo partido mil buque nunca nunca me había pasado no sí bueno aunque dos veces más vale lo de estar en el plató con la maleta hizo saber hacia dónde vais a bola así lo que pasa que el año pasado fue la primera vez que pusimos las maletas delante de la mesa retransmisión para que la gente les debiera que no era ninguna coña claro si gana Milwaukee la final del Este Weiss primero a Milwaukee eso Si gana Toronto Bahía primero a Toronto correcto siempre primero enarbola la escala en Nueva York ha estado bien sacada

Voz 2 01:09 no sé si yo no estará bien

Voz 0200 01:11 luego luego a otra que ya solista de jazz Luis de la Casa Lis y luego pues desde Toronto deben ser como casi seis horas de vuelo y desde mil Book un poquito menos pero un cinco seguro si será la quinta final consecutiva allí en Auckland San Francisco

Voz 1187 01:27 te apetece más Milwaukee o Toronto

Voz 0200 01:29 pues en cuanto a Ciudad me da un poco igual cuanto a equipo hombre me me gustaría por Marc Gasol

Voz 2 01:36 que llegar a toro llevar a Taurodelta

Voz 0200 01:38 sí por lo visto hasta ahora en estos tres partidos de la eliminatoria

Voz 1187 01:42 veo más favorito a Milwaukee sí parece que sí y además que hago y parece que tampoco bueno ahora hablamos de eso como ciudad tiene pinta vamos no no conozco ninguna de las dos Toronto todo no estaba dos vez dos veces aunque poco tiempo y es una ciudad que está muy

Voz 0200 01:54 bien es una gran ultiman gran ciudad no y es como la Nueva York de Canadá vemos decir Milwaukee voz Milwaukee no estado pero es pequeñita herencia alemana buena cerveza gel muchas motos porque la Harley Cars arriesguen patrocina allí y luego tiene una cosa muy buena que es que está a una hora y pico en coche de Chicago

Voz 1187 02:13 a qué bueno que sí muy cercana que llega bueno pues vamos a ver lo lo vais a pasar si la verdad sobre todo contando las finales donde ya están los barrios que se meten en la quinta final consecutiva no sé si esto creo lo hicieron solamente antes los cero desde los años sesenta o los Celtics es que jugaron diez seguidas creó el cincuenta y siete al sesenta y seis con Bale tras el Bocuse Jable cheques recientemente falla

Voz 0200 02:36 decido pero no había vuelto a pasar lo de cinco seguidas hasta ahora con los gorros dos mil quince la primera ahí está la quinta dos mil diecinueve no esperaba que se en cogieran los

Voz 1187 02:46 Blazers de esta manera esa esperábamos todos que ganaran ocurrió sobre todo que Macaulay y Larsen cogieran de esta forma no

Voz 0200 02:52 sí les han defendido muy bien la verdad hay bueno no han estado inspirados yo creo que Macaulay seguramente ha acusado además de esa buena defensa pues el desgaste

Voz 1187 03:01 play offs hilar no ha sabido le

Voz 0200 03:04 la defensa en cuanto aquel superaba su primer defensor y luego ha perdido muchos balones Lille Art casi cinco por partido y bueno los dos han estado por debajo el cuarenta por ciento de acierto para mí la clave ha sido defensiva aunque también hay que decir Manu que de de los cuatro partidos pues en tres de ellos ha estado Portland diecisiete o dieciocho puntos por delante en el marcador que extremen las remontadas bueno es que sabes que el eh contabilizando todos los minutos de los cuatro partidos ha estado más tiempo borda ante Portland que Word

Voz 1187 03:33 es que bueno más veces por delante por las

Voz 0200 03:36 buen creo que ciento minutos Portland ochenta y tres minutos borre oscilante

Voz 1187 03:40 en el segundo tiempo ha coincidido la gran remontada anoche bien directo lo bien pero si que tenemos esta pedrada grabamos hacer apostólicas a las cinco y media seis no sé que ahora termina encima con prórroga pero lo vio entero es que sea el tercer cuarto bueno sea la defensa si los Warriors defendieran así durante la temporada regular bueno igual acaba Jean

Voz 0200 03:56 si no yo creo que como han defendido en esta eliminatoria no defendían desde su primer anillo en estoy sin quince totalmente estaba Bogut muy bien qué estaba Harrison Barnes no estaba Kevin Duran todavía irá un equipo de una defensa tremenda yo creo que han han recuperado esas sensaciones ahora sin Durán sin causa y en este cuarto

Voz 1187 04:14 partido sin ningún esta es la pregunta que muchos no que es como cuando en el Barça no está Messi han ganado a ver si el Barça juega mejor sin Messi pues no los va mejor con Duran y con caos pero es verdad que está siendo lo de Thompson lo de Carrie tirando del carro de qué manera lo de lo de Green increíble

Voz 0200 04:30 el tremenda tremenda la eliminatoria que ha hecho Green bueno lleva cuatro triples dobles en en los playoffs pero ha promediado tres tapones por partido sea yo yo creo que nunca le he visto así ya comentamos que había bajado diez once kilos de peso al final de la temporada regular y está en una excelente forma física e él dice que él siente que es el mejor defensor de la historia de la NBA ya sabes que no es nada modesto pero yo creo

Voz 1187 04:54 la historia de la historia y de la historia yo creo

Voz 0200 04:56 en algunas facetas defensivas es posiblemente uno de los mejores

Voz 2 05:00 no es un perro en ese sentido son bulldog vamos

Voz 1187 05:04 habrá que se les nota es que está más fino Esta fibroso y luego me ha sorprendido aunque todos sabemos el tipo de jugador que es promesa me han sorprendido gratamente lo de Carrie XXXVI XXXVII XXXVII

Voz 0200 05:14 eliminatoria de bueno bueno ya desde el el sexto partido no cuando metió treinta y tres puntos en la segunda mitad en Houston para eliminar los Rockets pero sabes Manu que eh creo que es la el más alto promedio anotador en una eliminatoria que acabado cuatro cero treinta y seis coma cinco puntos por partido nunca nadie ni Shaquille O'Neal y Le Bron Nicole han promediado treinta y seis coma cinco puntos por partido en un cuadro

Voz 1187 05:39 ha sido increíble no ir probablemente vuelva a Duran Hizbolá a meter XXII para que dura meta treinta y cinco si el mérito que tiene pero aunque

Voz 0200 05:47 ya sabes que hay una espinita para Carrick

Voz 1187 05:49 sí MVP la final correcto bueno era el primer año fue cuando se lo dieron a Iguodala creo no sé si es que estaba tomando diciendo a Carrie hidratante gel Onemi vi luego a los dos siguientes dura eso es para durante bueno gane quién gane ahora te pregunto al final del Este pero gane quien gane ves superior favorito a los barrios sí veo favorito augurios se gane mi buque de Toronto pero eso no quita para que vaya a ser una final muy interesante no sobre todo a ver tenemos que ser sinceros mil buque ha sido el equipo

Voz 3 06:21 toda la temporada ha sido el mejor récord en temporada regular y posee ganó cuatro cero la primera ronda ganó cuatro uno a Boston Se ha puesto dos cero contra Toronto ha perdido tras dos prórrogas el tercer partido sea el gran equipo de la temporada por mucho que Wall

Voz 1187 06:35 o sea el favorito entre tanto si fueran Raptors como si fueran los Bucks defendería Green a la estrella del equipo rival sabe besa Green defendiendo ante todo cumplen ya Green defendiendo a country no yo creo que como poco

Voz 0200 06:46 mes defensor no pero tendrá que ser muy importante

Voz 1187 06:48 las ayudas un poco al estilo de lo que pasa con Marc Gasol con Aneto cumple no es su primer defensor su principal defensor pero siempre está pendiente del no

Voz 0200 06:57 eh deja a su hombre para estar pendiente

Voz 1187 06:59 de lo que hagan de tu convoy a ayudar a su defensor en este caso a cabo sea ante todo como probablemente el embarque Thompson no sería Green no no ha ante tocó un poco Duran Si durara Duran sí sí seguro Sariego vaya duelo Valladolid acabó Aizoon no si es ir pendiente de los dos Green para repartir voraz eso está así tanto si se parte en cualquier momento el repartidor de pizzas Morais

Voz 1 07:21 sí preparado en la eliminatoria como la vez después del dos cero de Guti ves a Toronto con nociones deberá de pelear la final

Voz 0200 07:30 bueno tuvo mucho mérito lo que hizo Toronto sobre todo lo que hizo Hawai también Marc Gasol que aguantó con cinco faltas desde el cuarto cuarto hice jugó las dos prórrogas a un grandísimo nivel eh pero yo creo que fue poco inteligente en ataques decisivos de ese partido Milwaukee Bucks no jugó bien también salió eliminado ya en las prórrogas por faltas ante campo pero yo me quede con la sensación de que mi walkie esta mejor está mejor desorientó y además ese trote eh de sufrimiento casi de pie desde que se hizo daño en un principio al partido no sé no da muchas garantías cómo aguanta una actuación heroica porque estuvo muy bien en las prórrogas pero pero LB cojeando es que es LB que no pude esprintar

Voz 1187 08:12 he visto porción esta semana en redes sociales la foto de una mano de no algo esto de que Away Leonar joe me da un poco de miedo no entraba enteras normativa era comparar una mano de una chica no soy una aficionado no sé quién era encima de la mano y a ver si podemos buscar y la colgamos en redes sociales porque es que los dedos de agua y Leonar sí pero igual son como mi mano entera desde La Palma hasta osea que esos dedos son más grandes bueno bueno ahora si coge el balón coge el balón como por una mandarina bueno pues veremos a ver el esta noche no el que toca en media de toca no no no no lo voy a ver dos y media yo me reservo para seis esto los séptimo una vale

Voz 1 08:51 al atleta lo de la varita es tremendo bueno además de las finales

Voz 1187 08:58 importante también bueno quería preguntarte por Marc Gasol le está haciendo también un una definición en la aventura ante ante todo como espectacular

Voz 0200 09:04 sí eh bueno sabes que él siempre está por encima de lo que dice la la primera estadística o la estadística más sencilla no por ejemplo en esta eliminatoria que él es consciente además lo dijo públicamente que no había estado bien sobre todo en el segundo partido falló muchos tiros en los dos primeros partidos pero es el mejor jugador de la rotación de ellos de los que juegan habitualmente el en la estadística el más menos IU tiene el mejor right in defensivo el equipo sea el equipo sobretodo defiende bien cuando él está en pista y además está reduciendo mucho la la producción de Milwaukee y fundamental para los ratos Si en este tercer partido dieciséis puntos doce rebotes cinco tapones siete asistencias metió cuatro triples Marc Gasol

Voz 1 09:44 eh fuera de la final del Este un nombre propio que hay de Irving duramente derrotado en

Voz 1187 09:50 las semifinales parece que los equipos que estaban interesados en ficharle se están echando atrás

Voz 0200 09:54 eso es lo de lo que ha informado el Boston Herald el clásico periódico de Boston no sé si un poquito a lo mejor despechado porque se intuyen en Boston que él no quiere seguir pero bueno puede ser es verdad que que hay un déficit hubo al menos una dudas siembra en cuanto especialmente al al liderazgo de este jugador no no no he su reto Él se fue de Cleveland para llevar a los anexa arriba del todo no lo ha logrado este año

Voz 1187 10:21 el hizo un poco como Neymar con Messi no me voy del Barça no estará tu sombra donde está la sombra de Lebron James al PSOE oye este seguir aquí pero no nada bueno pues eh Neymar no sabemos si seguirá pero yo creo que no va a seguir en Boston Celtics

Voz 0200 10:35 se habla sobre todo de tres equipos se para

Voz 1187 10:38 futuro Irving New York Knicks Brooklyn Nets osea los dos de la Ventana y los Lakers la posibilidad de que mirarse con la de reunirse con la juntas otra vez Neymar y Messi es antes de las preguntas de los oyentes pues dábamos con una porra muy rápida con Daimiel la podía hacer vosotros también en casa en la NBA ya anunció a los tres finalistas de los Premios quedan todos los años entregarán el lunes veinticuatro de junio eh si te parece vamos con tu rookie del año tres candidatos Doncic

Voz 2 11:05 sí de Andre de Andre Aíto rookie del año Doncic jugador hemos mejorado de Haro Fox

Voz 1187 11:14 de los Kings D'Angelo Russell de los Nets o Pascal de los Raptors se acá vale sexto hombre del año Harry el de los Clippers Sabonis de Indiana o Lou Williams de Clippers Louis le esté siempre repite otros la tercera los demás que joer y consecutiva no no no no consecutivas entrenador del año eh precisamente el entrenador de los Bucks Magic va de Falces Michael Malone de los Nuggets o dos Ribes de los Clippers va en Hollywood

Voz 4 11:39 cuál jugador defensivo del año ante todo cumplo Paul George o Rudy govern de los Jazz voy a decir Paul Jordi Gual jugador defensivo por George sin sí yo creo que impresiona a los periodistas que son los que votan e sobre todo su versatilidad robado muchos valona ha sido el líder en robos de balón de la temporada yo creo que va supera Gober eh luego jugador más valorado ante todo cumple es la última Jean Paul George también o James Harden jugador más valorado

Voz 1187 12:04 si el MVP eh perdón Juan si estaban entendiendo y jugador más grandes reformas pero directo entre si yo yo creo que va a ser ante ante Paul George James Harden si había oído conservante tú y yo creo que también aunque ha hecho

Voz 0200 12:21 datos de de récords históricos sí

Voz 1187 12:23 Harden en anotación pero yo creo que va a ser el gran vale eh pues no nos da tiempo algunas preguntas dice por ejemplo preguntas y mandáis a través de eh

Voz 2 12:31 cuenta de El Larguero arroba Larguero en Instagram dice P R

Voz 1187 12:34 eh o González será Dallas candidato a los play off la temporada que viene Antoni bueno

Voz 0200 12:39 que ver dependen de porcino no desde el rendimiento que pueda dar tienen que hacer un fichaje

Voz 2 12:44 bien de relumbrón muy porque ellos estaban muy bien antes de de que

Voz 0200 12:50 se lesionara Varea y luego llegar a los traspasos de De Andre Jordan Denis Smith Harrison Barnes

Voz 2 12:57 así que por qué no pueden no tienen mal equipo dice I want her

Voz 1187 13:02 demasiado descanso para los Warriors como el año pasado de cara a la final

Voz 0200 13:07 de ellos no hay una fecha ya la NBA lleva unos años poniendo una fecha fija de inicio de las finales entonces claro si ellos ganan cuatro cero pues se separan el descanso y esto es bueno o o es yo creo que igual esto ha habido un debate tradicional sobre si era bueno o no

Voz 1187 13:25 dos y pierde ritmo de competición yo creo que hoy

Voz 0200 13:28 hoy en día es muy bueno porque llevan mucha tralla estos jugadores este equipo juega lleva cinco años jugando más de cien partidos por temporada da igual y el descanso les viene muy bien e Week Ichi dice

Voz 1187 13:39 sí es más feo el baloncesto actual les Moll gol lo porque en los últimos minutos del Golden State Houston fueron infumables con tantos fallos bueno bueno yo no coincido con Wiki Chile gastar a otro tipo de baloncesto no eh eh fun a mí es un partido que me encantó por competitivo fue el partido

Voz 0200 13:54 esos XXXIII puntos de Carrie en la segunda mitad y además las audiencias de los playoffs en Estados Unidos en televisión es son superiores a las del año pasado y a las de hace dos años nueve por ciento más que hace unos años tres por ciento más que el año

Voz 1187 14:08 el pasado si bien eh dice Guillén López veinte crees que estamos viendo jugar al mejor equipo de la historia pues yo creo que está servido el debate está servido esta están ahí no están ahí

Voz 0200 14:21 fíjate ya los dos datos de de ser el mejor récord de la historia la temporada regular cuando hicieron el setenta y tres nueve y ahora esto de que es el segundo equipo la historia que juega cinco finales seguidas pues ya deja pocas dudas no de que no se estará entre los cuatro cinco

Voz 1187 14:36 los los Bulls de Jordan los míticos Fenty que ellos Celtic Si los Lakers de Magic Jabbar igual si da el tics aquellos de los estos yo estoy ahí están

Voz 2 14:45 dice Ales

Voz 1187 14:47 Coppi para obtener actriz tardó más de vosotros no puede el PP coño tarda más de leer vuestros estos que la pregunta bueno Zarco Coppi PAOK veinte Carrie en las finales

Voz 0200 15:00 yo creo que sí by este año va a ir a por ello lo que pasa claro no sabemos las la noción de Duran claro que va a volver si vuelve con ganas si vuelve mejor peor ir y luego si Kraus y Duran va a seguir o no los Warriors pues a lo mejor es más importante lo menos para él volver a ser MVP no

Voz 1187 15:16 mira esta esta bien dice Campa el ganar cuatro

Voz 0200 15:19 pero sin Durán crees que lo aleja de renovar con los Warriors o no tienen ayer no no yo creo que no tiene nada que ver porque ellos llevan a ofrecer el máximo otra cosa es que él quiera seguir pero no esto de que si juegan mejor sin Duran de que ahora es prescindible no no son mejores y son conscientes

Voz 1187 15:36 lo lógico es que siga mucho

Voz 0200 15:39 bueno son tan raros estos números

Voz 1187 15:42 Pío no Ndi Pablo PM es el tío más serio de la NBA más serio es el más introvertido el más tímido es si es espectacular eh eh bueno ahora si volviera coincidir yo estuve ya en una final con él con los Spurs

Voz 0200 15:58 es que no hablaba osea en en los entrenamientos cuando le

Voz 1187 16:01 rodean a lo mejor cincuenta periodistas es que contestaba con monosílabos todo el tiempo es es tremendo buenos fue raro verle celebrar gasta como la celebró en en el que sí es la primera vez que vimos a uno Leonard tras lo veía todo el mundo gritando Bali Thiago tres de estas diferentes dice E R R González este paella valenciana basado argentino

Voz 2 16:25 la paella es mi mi mi debilidad eh

Voz 1187 16:28 lo que pasa es que el asados y lo hace un argentino eh cuidado eh se puede cenar asado y come va de la ciudad más bonita que has visitado Estados Unidos

Voz 0200 16:39 bueno a mí me gustó mucho Seattle no sé si es dama

Voz 1187 16:41 más bonita San Francisco me gusta mucho posiblemente en cuanto a bonita me quedo con San Francisco Seattle siempre me ha siempre a las muy bien decía atención si hay que ir aquí si hay un viaje además fantástico que Seattle Vancouver es saber hasta el tienen casa tiene muchas casas no hay que hacer Unión concurso donde no tiene que ir luego ya si tienes tiempo y dinero no subes a Alaska Jo que viaje a punto com

Voz 2 17:10 Seattle Vancouver Alaska eh

Voz 1187 17:13 la y en la que mejoras comido la ciudadana que ha sumido en Estados Unidos bueno yo creo que hay depende un poco del presupuesto y de la variedad yo creo que se come mejor en las grandes ciudades porque hay más oferta no la las comidas típicas

Voz 0200 17:27 al final en EEUU tampoco son gran cosa no

Voz 1187 17:29 la comida que en el sur luego pues hay carne en Texas muy buena pero nada yo diría que al final todo era muy quiero poder elegir la última dice Miguel Díaz Anthony es más fácil que Abascal saluda a Pedro Sánchez que es salude a Duran

Voz 2 17:47 hombre yo creo que

Voz 0200 17:50 que es la primera vez no se saludaron Wesley Duran pero luego ya así entoces eh Abascal y Sánchez no sé pero bueno Abascal y Pablo Iglesias se saludaron en el ascensor así que a veces la política pues es más pacífica que la NBA