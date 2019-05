Gonzalo Suárez: "No sé si soy escritor o cineasta porque de mayor quiero ser otra cosa"

Voz 1 00:00 pongamos Martín Girard qué relación tiene con él pero

Voz 2 00:10 te voy a pedir en concreto con el Mar Cantábrico

Voz 3 00:15 pues muy bueno tanto sobre todo cuando vas la marea porque me gustaba mucho jugar a fútbol con los pies de test vamos descalzo

Voz 1 00:26 con la arena esta de del norte no es me encantaba ese es un aspecto

Voz 3 00:35 de todas formas no soy muy de Mar adentro ni tampoco de mar abajo no me gusta el en la cosa submarina Aíto esto me inquieta mucho en los documentales que veo y eso inquieta

Voz 2 00:51 hay mirar el mar desde la orilla o desde el puerto

Voz 3 00:55 no eso me encanta sobre todo esos lo oleaje y con pocas contra los acantilados

Voz 1 01:04 a eso me encanta

Voz 3 01:06 de todas formas es una imagen romántica procuro no estar al borde del acantilado o sea acaso no procuro tomarme mi distancia

Voz 2 01:18 el de la distancia que es el que tenemos esta madrugada en el Faro de la que hablaremos también con nuestro invitado Gonzalo Suárez que por qué te has puesto Martín girar quiénes hayan seguido tu trayectoria lo sabrán pero muestre que explicaras a los siguientes dónde surge este

Voz 3 01:35 sí seudónimo pues en un momento determinado en hice periodismo vamos que el periodismo deportivo en principio inning cuando entregué mi primer reportaje lo había dejado sin firmar Imelda May advirtieron que Robbie hace más de lo entonces en medio de cierto pudor firmarlo con mi nombre no no por ningún prejuicio pero en ese momento pensé que curiosamente un un compañero de el de la Universidad un amigo me había dicho que Martín era un buen nombre para un periodista esas tonterías que te vienen de repente ir también por otro lado

Voz 1 02:20 mi mujer es mentira le tome el apellido firmen Bertín LLeras salí el paso de

Voz 3 02:33 a partir de entonces pues prosperó sigo sigo llamando siguió llamándome Martín Girard de vez en cuando

Voz 2 02:43 Gonzalo Suárez alguna has dicho que no tienes la sensación o el recuerdo de haber tenido una infancia feliz qué has contado alguna vez que a mí me parece muy simbólica que es la de unos niños haciendo pis en un muro y las bombas cayendo como fuegos artificiales

Voz 3 03:08 sí sí es curioso es uno de los primeros recuerdos que me que son exclusivamente míos por cuanto mi padre llevaba un diario contaba desde que nací esto pues todo el día a día el diente a diente pero es el recuerdo que debe creo que era en Cartagena debe estar de los

Voz 1 03:33 tres cuatro años

Voz 3 03:35 sí me enviaban un colegio porque daban un bollo INI en el colegio de este que era un bungalow nadó en la Iglesia recuerdo con un profesor que de esos que pegaba en la palma de la mano con una regla digital cuando bombardeaban porque hay que decir me cayeron ya en en Asturias en el treinta y cuatro cuando nací en el XXXVI siguieron bombardeando entonces efectivamente cuando bombardeaban y sacaban a los niños y nos ponían todos pegados a la pared de ese bungalow estamos viendo caer bombas pues es como si fueran fuegos artificiales estábamos acostumbrados todos los niños aprovechaban para hacer pis esta imagen sí ha podido contar la tengo muy claramente

Voz 2 04:25 los diarios de tu padre has dicho una cosa muy interesante también es un recuerdo que sólo mío

Voz 3 04:31 sí claro bueno porque evidentemente aparte de los recuerdos luego se hacen sospechosos nadie recuerda lo mismo de la misma manera

Voz 2 04:41 claro

Voz 3 04:42 por otro lado en aquel momento efectivamente podía yo contar cuestionan cosas de mi infancia que de una manera o de otra he leído en el diario en mi padre y ahí no no había nadie topar

Voz 2 04:59 apuntó en ese diario la primera vez que te llevó al cine un veinticinco de noviembre de XXXV sí

Voz 1 05:08 hay nazis tenía treinta y cuatro tenías un año sí

Voz 3 05:13 no eso no lo recuerdo recuerdo personalmente ahí pues estoy ilustre lo que digo no ese es un recuerdo un recuerdo prestado

Voz 2 05:22 a tu padre vamos lo supo que lo escribiría que era una película de dibujos animados si tú no querías que acabará nunca

Voz 1 05:28 ah no

Voz 3 05:30 no no todo lo que fuera evasión yo creo que desde niño entendí que era mejor que la realidad sobre todo si te caían bombas encima

Voz 2 05:38 o al lado de la infancia lo mejor que uno guarda es la capacidad para imaginar

Voz 3 05:47 sí sobre todo respecto a esto que digo de tratar de defender tener una realidad que no era la efectivamente muy agradable incluida la de la posguerra no Elías es otro tipo es una realidad paralela

Voz 1 06:05 como la de los sueños

Voz 3 06:08 pero bueno es una fórmula que tampoco la consejo no sé que cada uno tiene su estilo y su manera de afrontarlo

Voz 2 06:17 desde luego en el caso Gonzalo Suárez le ha servido para convertirse en uno de los creadores más fructíferos más importantes de nuestro país

Voz 3 06:27 Mi barrio todo aparte parte de esta de donde vivo ir pero en los bares sobre todo si te lo cuántas Suárez bueno que no se perdón lo de los bares no vayamos a Bebo prudentemente pero ha sido hombre

Voz 1 06:45 sí

Voz 2 06:47 hay hay otro capítulo que marca en realidad marca tu vida aparece aquí contado de una manera muy pues muy bella diré en la musa intrusa el último libro que has publicado que no me atrevo a definir como novela porque tiene una parte de autobiografía tiene una parte de ficción tiene una parte de presentación y de prólogo incluso de presentación de personajes como si habláramos de una obra de teatro hay un capítulo que me como vida especialmente que es cuando hablas de Veriña niños Veriña pueblo al que fuisteis cerca de Gijón un verano donde se te enteras de la separación de tus padres a partir de ahí se separan tus padres y entonces ahí hay una parte en la que dices que tu padre había olvidado que estuvisteis en Veriña y al cabo de muchos años paso por allí le invadió una tristeza que no podéis explicar bueno

Voz 3 07:49 lo lo de Veriña fue eso que al regreso del verano me acordaba no se como salió que acudimos al verano que os pasado y tal no se acordaba en absoluto y le entró miedo eh y a nosotros también porque parecía que es que había perdido la memoria se asustó

Voz 2 08:10 porque bueno porque no es hoy Oprah has dicho es lo más dramático que que me pasó es la separación de mis padres os quedáis con tu padre no

Voz 3 08:21 sí sí vivimos siempre con mi padre bueno hasta que naturalmente luego ya me me me fui a París quieren mi obsesión siempre en extranjera para claro exacto en la Meca sobre todo porque mi padre era profesor de francés en todo lo que ha hablado by contaba amamos para mí Paris cuasi modo mira ahora

Voz 4 08:46 con el incendio de Notre Damme pensé enseguida

Voz 5 08:49 pues en modo viene a no

Voz 6 09:04 muy bueno

Voz 5 09:06 es decir unos ya no y ha de par a eh jugado vi si ya

Voz 4 09:59 Gonzalo Iker preguntar por Claudio Rodríguez poeta amigo tuyo casi de la juventud no no no casino esto bueno los diecisiete siete negros juventud era había dado clase tu padre has dicho daba clases de francés y fue alumno de una madre no no no nos enteramos esta hasta después

Voz 3 10:22 el libro esto es recuerdos lo debo también mira otro Claudio es Claudio López Lamadrid que es el editor fue el que sugirió el que en vez de hacer un libro de relatos que hubiera que fuera este libro mixto entre en realidad me pero en realidad realidad no sé lo que es pero recuerdos ficción no hay ningún hizo un relato de ficción que fue que era lo que existía en principio bueno IASS Si así lo hice con Claudio tengo Un gran recuerdo sobre todo de la juventud porque luego nos volvimos a ver pero como yo ya viví primero en París y luego en Barcelona es el momento mira por donde las distancias una vez más

Voz 1 11:12 separan tontamente

Voz 3 11:15 tampoco las comunicaciones no son como las de ahora pero también lo bueno es que es escribían cartas

Voz 1 11:21 echas de menos eso no

Voz 7 11:24 porque era muy tenía a la hora de escribir cartas cree que ibas a decir muy perezoso a la hora de escribir también vistan eso no puede ser depende porque he estado cuando escribes porque el llevar ese estupendo pero cuando escribes por disciplina

Voz 3 11:41 no es la la mejor no me considero escritor tiene es decir cuando dicen que es un escritor lo cineastas cineasta no se tiene hostias sin lo he dicho sin H a propósito lesionados Italia esto bueno pero en esos momentos primero creo que no soy ninguna de las dos cosas no soy alguien que escribe o que hace cine y algunas otras cosas inconfesables pero no no me identifico con con una profesión muy idea de hecho de mayor quiero ahora buscara pena alguna otra profesión alternativa

Voz 1 12:29 cuál podría ser el té

Voz 3 12:32 tengo una deuda con la pintura me hubiera gustado todo pintar de hecho lo intenté durante un momento me encantaría ser pintor me ahora y además podría dejar un legado muy concreto para una herencia ahora que los cuadros porque seguro que hubiera sido un buen pintor de estos que subastar bate el récord en cambio otros novatos récord

Voz 2 12:59 qué es para Gonzalo Suárez una musa pues no es una persona muy

Voz 3 13:07 simpática e de hecho en el libro lo lo lo

Voz 1 13:10 exacto que se trasluce que es un personaje inquietante lo trastoca todo también me gusta esto que en todo alguien trastoque todo porque así parece que SITE con un lado te descoloca

Voz 3 13:28 pero por otro lado da lo renueva todo te despierta

Voz 1 13:33 no lo percibimos así porque sería terrible pero es que de momento es absolutamente nuevo

Voz 2 13:39 cada mañana cuando se levanta Gonzalo Suárez cuando te levantas sabes que algo nuevo a pasar aunque bueno no tienes no no lo sabes pero eso sabes que va a ocurrir

Voz 3 13:49 es lo que es es que voy a tomar un café el café de la mañana eso me encanta me parece muy buen momento a partir de ahí si estoy abierto a lo imprevisto pero también entro norte

Voz 2 14:05 despedimos siempre pidiendo a nuestros invitados que nos digan quién ha sido o es el faro de su vida cuál sería el de Gonzalo Suárez

Voz 3 14:15 hombre hay faros tópicos claro que respondería

Voz 1 14:23 pues creo que uno que que no meter lumbre osea

Voz 3 14:32 en faro que que hay dos maneras de ver el faro una es ver el faro yo traer el ver el entorno que ilumina Alfaro no yo preferiría subirme el desde El Faro no sé si eso responde a tu pregunta sí