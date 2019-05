Valentín Fuster: “Existen medios para afrontar el envejecimiento el problema es concienciar a la sociedad”

Voz 2

02:44

la tecnología como usted sabe es absolutamente crítica en todo lo que no es mueven la sociedad pero creo que que iba a ser un punto importante el punto Es nuestras emociones en esto estado mental esto no creo que la tecnología precisamente pueda afrontarlo de una manera directa lo que es importante es lo siguiente billetes este es otro obstáculo nosotros podemos prolongar la vida pero prolongar la vida está justificado cuando el sistema mental o la conciencia o el poder cognitivo está disminuido es si este es otro de los obstáculos yo lo que quería decir a usted es que es muy fácil hablar de tecnología y otro que lo que tenemos que hacer es preparar una sociedad en edades mucho más jóvenes para promover la salud yo creo que esta manera uno puede llegar a Estados a más tardíos de cantidad de vida también de calidad de vida es decir que yo creo que la tecnología siempre es importante pero por favor no dos y no los de extraigamos porque la tecnología no es la respuesta todos los problemas en los obstáculos que tenemos con la vejez