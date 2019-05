Meritxell Batet: "El reto va a ser que el Parlamento no sea un show"

Voz 1727 00:00 Meritxell Batet muy buenos días hola buenos días enhorabuena Muchas gracias recibimos en los estudios de la SER a la presidenta del Congreso la tercera autoridad del Estado qué conclusiones saca de la jornada vivida ayer en el hemiciclo

Voz 1 00:14 bueno de las conclusiones que que un poco ya ya pensaba creo que va a ser una legislatura intensa una legislatura complicada también con mucha pluralidad y eso es bueno en principio creo que muestra es un hemiciclo que muestra esa diversidad que en la sociedad existe y por tanto eso esos positivo pero pero creo que el reto va a ser que el Parlamento pues no sea un show poco edificante semana tras semana sino que sea un lugar de debate de deliberación de de uso de la palabra pero sobretodo de respeto creo que son las dos las dos patas imprescindibles que desde la mesa creo que hay que garantizar respeto a la ley y respeto al otro respeto a a la pluralidad

Voz 1727 01:05 el ideológica a mí me llamó de la atención de de de una de sus réplicas Albert Rivera precisamente eso porque en fin era una declaración clásica de cualquier presidente del Congreso respeto a la Constitución respeto a la ley pero respeto al otro eso en qué se va a traducir o en que debe traducirse según la presidenta del Congreso el respeto al otro creo que es bueno que que escuchemos aunque no nos guste a es lo que se dice y el otro también tiene que escuchar cosas que no le gusta

Voz 1 01:37 no y en eso consiste la deliberación

Voz 2 01:40 Daniel y el debate

Voz 1 01:42 eso es lo que tendría que garantizar el el Congreso y para eso evidentemente pues hay que desterrar los insultos y hay que desterrar el griterío porque eso es lo que no te permite al final escuchar escuchar la las palabras no cuando se grita pues sólo se oye el ruido

Voz 2 01:59 y no nos interesa el ruido desde el ruido

Voz 1 02:02 no vamos a construir nada y creo que es una legislatura también que tenemos por delante la oportunidad de empezar a construirlo a reconstruir cosas que se han ido perdiendo en España por ejemplo algunos consensos básicos los idea luego yo voy a poner todo por mi parte para que eso se pueda producir en el Congreso de los Diputados el respeto al otro incluye que el otro puedo hablar en el idioma

Voz 1727 02:26 en el Estado que se hable en su comunidad

Voz 1 02:29 bueno en las fórmulas de promesa hay juramento eso se ha producido desde hace muchísimos años es que también parecía que que estuviéramos asistiendo algo muy nuevo la sentencia del año noventa por tanto estamos remontando nos a a mucho tiempo atrás y por tanto pues si muchas veces la promesa y el juramento se ha hecho en su propio idioma incluso le da una carga más de compromiso no yo hablo en la lengua que consideró más más propia después normalmente pues se traduce en todo caso la fórmula de acatamiento explícito de decir sí prometo au sí juro pues se produce con nitidez y eso es lo que interpretó el Tribunal Constitucional por tanto creo que es lo lo esencial lo que lo que había que garantizar en el acto de ayer es que todos estaban compromete comprometiéndose a cumplir y acatar con la Constitución hace exactamente un año hoy hace exactamente un año la SER avanzaba una proposición de ley orgánica del partido

Voz 1727 03:28 los socialista del PSOE para exigir que todo cargo

Voz 1 03:30 lo tuviera que hacer una promesa o juramento expreso de guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en caso de que ese acatamiento no fuera explícito el cargo se daría por no asumido bueno ha pasado un año y esa proposición de ley sigue durmiendo en el cajón y ustedes han estado gobernando siete u ocho meses la van a impulsar a partir de ahora ya lo lo decidirán los grupos parlamentarios Si Si lo quieren si quieren impulsar los que quieren volver a presentar esas iniciativas porque las iniciativas decaen cuando termina la la legislado dura pero bueno quizá sí que no no sería no sería malo que hubiera una fórmula mucho más mucho más trabajada mucho más explícita y que por tanto esto no se produjera pero en estos momentos hoy por hoy tenemos tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos que nos marca el camino y por tanto bueno estamos hablando de un derecho fundamental también que es el de el de representación no que la Constitución garantiza hay por tanto hay que interpretarlo siempre de manera de manera amplia irá ayer pues se Pro se produjeron escenas os se produjeron fórmulas no muy distintas a las que se habían producido en la en la anterior legislatura al inicio de la anterior legislatura no había

Voz 1727 04:53 los preventivos si efectivamente esa

Voz 1 04:55 esa es una es esa es una diferencia objetiva pero más allá de eso muchas de las fórmulas muchas de las expresiones el uso de las distintas lenguas es algo que se ha producido a lo largo de las últimas legislaturas con con bastante normalidad con bastante naturalidad

Voz 1727 05:12 el uso de las lenguas va a ser posible a partir de ahora no sólo en el acatamiento sino en el en el

Voz 2 05:17 el día a día parlamentario

Voz 1 05:20 bueno nosotros siempre hemos hemos defendido que hay una una cámara territorial que es que es el Senado qué tiene que representar a los distintos territorios y ahí es donde hemos hecho los grandes impulsos para avanzar precisamente en el uso del de todas las lenguas el Partido Socialista fue muy criticado en su momento el grupo parlamentario socialista en el Senado porque impulsó pues el el poder usar en el pleno son las comisiones en distintas sesiones en el Senado y creo que esa esa ha sido la vía y creo que ha funcionado oí ha sido positivo

Voz 1727 05:54 vivo en el Senado se en el Congreso para el acatamiento

Voz 1 05:56 bueno en el Congreso pues empieza ahora una nueva legislatura ahi tenemos tenemos que ver pero pero también sea usado alguna vez en en el Congreso en en tribuna por ejemplo pues una una frase después pues se traduce la frase os pasa a los servicios de la Cámara tampoco eso ha supuesto mayor mayor problema yo misma había hecho alguna pregunta e incluso parlamentaria usando algunas expresiones en en catalán

Voz 1727 06:22 se lo pregunto presidenta porque acabamos de contar con una película una película en gallego triunfo anoche en Cannes y nos preguntábamos cómo es posible que se pueda triunfar en Cannes un idioma del Estado español cueste tanto que utilizando en las instituciones democráticas del Estado español

Voz 1 06:37 bueno cuando las lenguas Seven como un vehículo de comunicación como una expresión en el fondo pues también de de sentimientos y de una manera de entender el mundo y como algo positivo pues eso es posible y a veces pues en España no hay dificultades para ello va a reunir la Mesa del Congreso hoy voy a ver a Su Majestad el Rey está esta misma mañana cuando vuelva de de ese de esa reunión pues comunicarse hablaré con los miembros de la mesa y fija haremos la la fecha

Voz 1727 07:10 Carmen Calvo dijo ayer aquí en la SER que el PSOE da por hecho que los diputados catalanes en prisión preventiva van a tener que ser suspendidos para empezar porque no van a poder ejercer plenamente la función para la que lo Los Ángeles

Voz 1 07:23 está usted de acuerdo bueno de acuerdo con con la ley parece que todo indica esto creo que la ley de enjuiciamiento criminal es bastante clara creo que el Reglamento del Congreso también pero en cualquier caso creo que es bueno que que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la Mesa se reúna y pueda poner en común cuáles cuáles son las las reflexiones pedirán el informe famoso

Voz 1727 07:49 los letrados

Voz 1 07:50 bueno si es si es necesario pues por supuesto pediremos el el informe la mesa no no va a tomar una decisión política al respecto la mesa en todo caso si si es que tiene que tomar alguna decisión será estrictamente jurídica creo que es una cuestión de de aplicación del ordenamiento jurídico

Voz 1727 08:09 en cualquier caso la decisión no llega antes de las elecciones del domingo

Voz 1 08:13 bueno yo creo que la mesa así que se va a reunir antes de de las elecciones y por tanto pues tendremos que ver los tiempos al final como se acaban de de ajustar no sé si se va a producir antes de si va a dar tiempo hoy estamos a mí el miércoles bueno pues Nos quedan un par de días al final para para tomar esa decisión

Voz 1727 08:36 presidente del Congreso si en la lista de

Voz 1 08:39 de convocaba es que liquide que

Voz 1727 08:41 militar usted al jefe de Estado para la ronda de consultas que tiene que abrir el Rey proponer un candidato a la presidencia del Gobierno Esquerra Republicana incluye a un preso preventivo se la trasladará sin más

Voz 1 08:52 bueno de momento no no no no he hablado con los grupos y tenemos que configurar por tanto esa esa lista es verdad que se dan unas características muy particulares también en esta Constitución de de las Cortes Generales y es que estamos en plena campaña electoral

Voz 2 09:09 y por tanto eso también dificulta incluso disponibilidades Si

Voz 1 09:15 creo que puede generar distorsiones no no buenas no positivas a los todos los partidos políticos están fijados en en la campaña el domingo se votan unas municipales unas autonómicas en muchos sitios y unas europeas importantísimas por tanto pues cuando cuando vengan los nombres y cuando se hagan las propuestas pues iremos iremos viendo

Voz 1727 09:38 ha hablado con Ana Pastor varias veces lo sabemos con su antecesora qué consejos le ha dado

Voz 1 09:44 bueno pues la la relación con con Ana Pastor es es buena nos conocemos desde hace tiempo y por tanto de desde el punto de vista personales es muy cordial y muy afable y más allá de de bueno pues de de los consejos au o de las prevenciones que que me podía ir haciendo de lo que me puedo encontrar no como por ejemplo en la sesión en la sesión de ayer hemos hablado

Voz 2 10:09 de cuestiones de logística y de cómo de funcionamiento de la Cámara iraquí

Voz 1 10:16 espacios de la Cámara de uso de los espacios etc etcétera es decir nada nada muy muy sustantivo a lo mejor pero son cosas importantes al final

Voz 1727 10:25 hablando de sucesiones Miquel Iceta sería un buen sucesor

Voz 1 10:28 por su yo al frente de la política

Voz 1727 10:31 territorial del Gobierno

Voz 1 10:34 bueno yo creo que Miquel Iceta sería sería bueno en en casi todo es decir que que su su inteligencia natural su sentido político su sentido de Estado creo que es bueno oí para para ocupar cualquier responsabilidad creo que es una persona muy capaz y creo que está pues eso dirigiendo el Partido de los Socialistas de Cataluña de manera magistral así es que cualquier cualquier cualquier responsabilidad es buena lo malo de Miquel Iceta es que cuando lo nombras algo muy bueno lo estás descartando para otra cosa que echa de menos a Miquel Iceta entonces siempre eh

Voz 1727 11:13 siempre hay ese problema no que no puede ocupar Iceta no es uno sino tres exacto eso es lo que algunos nos gustaría que fuese que fuese capaz de multiplicarse ya sé que cuando uno se convierte una en presidenta del Congreso asumen papel institucional que le impide casi casi ir más allá del buenos días en una entrevista pero dígame del espectáculo que los españoles vieron ayer en el Congreso quién les sorprendió más quién les sorprendió más en una actitud más bronca en esa sesión constitutiva de las Cortes

Voz 1 11:47 bueno me sorprendió me sorprendió más a la gente que ya ha estado en el Congreso y que ya ha vivido otro las situaciones similares y que por tanto ha estado en en sesiones constitutivas en en en acatamiento dos constitucionales sabía perfectamente y sabían perfectamente que no estaba produciéndose nada muy distinto aunque sí que es verdad usted me me recordaba que había una particularidad si es verdad había gente que que venía de prisión pero más allá de eso no nada fue muy distinto a lo que pasó en otras legislaturas bueno pues los nuevos puedes entender que que no saben qué dinámica hay dentro pero aquellos que ya habían formado parte de de la Cámara de hombre hombre un digamos nombre presidenta mayor sentido institucional sí que sí que podrían haber tenido

Voz 1727 12:42 cómo interpreta que Pablo Casado por ejemplo no secundará Alves Rivero cuando pedía la interrupción del acatamiento

Voz 1 12:48 bueno creo que que el Grupo Parlamentario Popular acertó creo que Se decidió tener un sentido de la institución y un sentido de Estado superior por tanto creo que era lo que correspondía en ese momento

Voz 1727 13:07 Meritxell Batet presidenta del Congreso suerte gracias a muchos