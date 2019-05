Flash Deportes SER de las 10:00 (22/05/2019)

Voz 1161 00:00 el ex futbolista Pelayo Novo concedió anoche al larguero su primera entrevista a un medio tras el accidente que le cambió la vida hace catorce meses cuando el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho se precipitaba al vacío desde la tercera planta del hotel en el que estaba concentrado su equipo el Albacete para disputar un partido de Liga en Zaragoza el accidente bueno con su carrera como futbolista los veintisiete años pero también le concedió una segunda vida

Voz 1 00:24 sí Mirian exhibió la lesión más arriba dorsal eso cervicales te afecta a más miembros que no pueden ver tuvo mucho circular pues hace muchos años que fue conocer porque es que no me tienes esa movilidad en el tobillo ni sensibilidad ciudadana es que tampoco son Si tú las muletas

Voz 1161 00:42 además el Atlético Madrid cerraba ayer la temporada en el amistoso en Israel en el que perdía dos uno con el Jerusalen último gol de Griezmann con la camiseta rojiblanca nota negativa con el esguince fuerte de tobillo de Diego Costa no se despidieron sobre el terreno de juego Godín Juanfran y Filipe Luís de entrenadores el Pitu Abelardo fuera ya del Alavés por decisión propia está abierto a cualquier oferta incluso del exterior

Voz 0005 01:01 me gustaría es una cosa que me gustaría mucho sobre todo por mi ir también por mi familia yo creo que es una experiencia entrenar fuera es muy enriquecedora hace años bueno no había ningún jugador ni ningún entrenador español que se fuese fuera eliminado ahora la cantidad de entrenadores y jugadores que fuera ya en nuestro país no

Voz 1161 01:18 el futbolista del Arsenal en quitarían de origen armenio no disputará la final de la Europa League ante el Chelsea en Azerbayán porque según informó el Arsenal no pueden garantizar su seguridad ante los conflictos políticos entre ambos países la versión de la UEFA es que si se le garantizaba que es decisión unilateral del jugador del resto en el Giro de Italia nueva etapa llana hoy la undécima doscientos veinte kilómetros con final en Novi Liguria en baloncesto el Real Madrid dependerá de si mismo en la última jornada de la ACB para terminar en la primera plaza tras su victoria de ayer ante el Valencia Basket ochenta y tres setenta y siete hoy se completa la jornada treinta y tres con el vas con el Joventut desde las ocho y media la jornada treinta y cuatro y ultima se disputará el domingo en horario unificado desde las doce y media con Obradoiro Barça el Real Madrid y Valencia Baskonia por el liderato en la NBA Toronto ha empatado a dos la final del Este con su victoria esta noche sobre mil ciento veinte ciento dos dobles figuras de Ibaka en Toronto diecisiete puntos trece rebotes y otros diecisiete puntos de Marc Gasol once puntos de Mirotic en Milwaukee donde se disputará el quinto partido de la serie más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la clave no es