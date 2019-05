"Me han gustado los paralelismos de Juego de Tronos con la política española y mundial"

Voz 1 00:00 mira

Voz 1776 00:09 eh con los eh

Voz 2 00:12 sí digo mío

Voz 3 00:24 te escuchamos la Rosalía en la banda sonora de la última temporada de Juego de Tronos esta mañana vamos a debatir

Voz 4 00:31 Aguirre sobre el final de la serie les hemos invitado a participar así

Voz 5 00:35 atención porque vienen spoiler amparo de Alicante le ha encantado

Voz 6 00:42 por qué es todo lo contrario de lo que esperábamos esperábamos quedan y se junta con John Nieve gobernaran Padilla armonía invasivas sí ha subido el poder de la cabeza iban he leído la bola también me gusta el final cuando se juntan todas las casas deciden que los reyes pues denuncia ya no van a gobernar sea que es el final de los Reyes y el Príncipe de una democracia porque entre todos eligen quién quién tiene que gobernar y luego ya lo de uno

Voz 7 01:09 timo es la Sansa las se queda independiente como reino del norte la Sansa es la catalana independentista de aquella época me parece muy bonito muy bueno muy bueno buenos días a todos buenos días no le ha gustado nada Pilar de Madrid

Voz 8 01:22 para mi ha sido un fiasco ha pasado de ser una serie con tintes feministas a ser una serie con final buenos los Machine siempre salen con la suya incluso aunque no hayan hecho absolutamente nada como es el caso de verán se lleva del Trono de Hierro y en el caso de Sansa cual ERC se declara independiente paliar no pasa nada sea los inmaculados Evan los dos Razzies tranquilamente después asesinado a su reina no ha pasado nada

Voz 9 01:54 esterilla en el primero preguntándose si cargo de Lázaro de la serie un guiño al Brexit

Voz 0809 02:02 lo de la reina de puritanismo americano cuando de cierran a John Le dicen entre otras cosas que no Chengue como se ha grabado varias veces Sevilla y este año celebramos el quinto centenario de la primera vuelta al mundo con más allane mandan a Ari a descubrir y finalmente cambiar el drama de diez por una silla Casillas con dos cuernos Labrador está claro que tengo que volver a la temporada

Voz 10 02:28 pues bueno Consuelo bienvenida manga

Voz 0098 02:31 a pesar de que me hubiera gustado que la extrema final se desarrolla sin más capítulos creo que ha sido un buen final Un final coherente y acorde a la trayectoria de todos los personajes a lo largo de estas ocho temporadas creo que no es un final absolutamente feliz los un final de cuento no es un final Disney pero es que terminar así no hubiera tenido cabida en una serie como los Juego de Tronos ha decepcionado precisamente por lo mismo por lo que la sede viene triunfando todos estos años es que se ha hecho lo que nadie esperaba

Voz 11 02:57 Ruth Ibiza creo que no era posible un final feliz por cómo se ha desarrollado la serie y al final pues como su nombre indica es un juego de Tronos un juego por el poder ir no cambia nada salen uno

Voz 5 03:12 y entran otros hitos nos vamos así donde empezábamos en Alicante dando la bienvenida Gemma

Voz 12 03:17 ninguno de los seguidores de edad Mary's Se había leído su programa electoral la seguían porque estaban fascinados con ella ya está empezarán cuenta de que todo mal bueno pues se libran de ella par de realmente que no cambie nada a mí eso no se me recuerda a una transición que no lo fue muy mal se nota que no me gusta imaginar verdad

Voz 4 03:42 la cantidad de conclusiones que es sacar del final de Juego de Tronos siete dos diez seis menos diez en Canarias

Voz 5 03:54 terminamos de reflexionar sobre el final de Juego de Tronos y atención que hay algún spoiler antes escuchábamos a una decena de mujeres ahora damos la bienvenida a Iván

Voz 13 04:03 pero desde el momento en el que el autor de los libros dejó de tener peso en el guión de Juego de tronos el rumbo de esta serie ha ido al pero muy alto el personaje de Mary's no tenía encima con lo que hacía el personaje de John iban tumbos FIBA donde alquimistas querían que fuese Petra no tenía la construcción real para ir quería de verdad esto no es Juego de Tronos donde están las intrigas donde está el conflicto entre casas grandes quizá el último guiño de el último capítulo Adam elegir Rey pero

Voz 7 04:32 al final tierra otra vez lo mismo otro otro si le ha gustado el final al l de Málaga

Voz 14 04:39 en la actualidad a gobernar no se heredan creo que financiera clarísimo de actuar en la guerra no es la solución de todo quizás ya porque el problema

Voz 15 04:49 estas son las lecciones que extraer Roberto de Valencia el poder corrompe y cuando ya es insostenible otros perros con diferentes cadenas sustituirán siempre un reino independiente dentro desde Reino la única forma de ser libre es el y fuera el muro la pregunta es dónde está nuestra sociedad

Voz 4 05:05 muy buena pregunta Roberto en dos horas de debate

Voz 16 05:07 dimos Hoy Adela de Valencia me encantó la destrucción del maldito Trono de Hierro como si fuera el anillo de Tolkien me sorprendió la elección de Bran y me emocionó el discurso de tiren sobre el poder de las historias reforzado por varias secuencias brillen escribiendo el final de la historia de Jaime Lamo Mister área cuando en busca de su propio camino John pobre John el que no sabía nada el matar reinas el traidor encabezando el regreso de los salvajes al verdadero norte en busca de la libertad de la primavera que se adivina las historias tienen poder y Juego de Tronos ha sido una historia enorme