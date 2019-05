‘Juego de Tronos’, el debate final

Voz 1727 00:00 son ahora las nueve y treinta y ocho las ocho y treinta y ocho en Canarias jamás pensé que diría esto que voy a decir pero lo voy a decir si hay alguien que todavía no ha visto el último capítulo de Juego de Tronos le importa el importa no saber el final para poder verlo me parece relevante

Voz 1727 00:31 porque a mí nunca me pareció irrelevante a mí me gustaba disfrutar de cada capítulo que supiera al final pero cualquiera decía nada abrimos mesa de debate sobre la serie de HBO que ya Bono paliza monopolizado las conversaciones de los últimos días que ha servido para teorizar sobre estrategias tácticas legitimidades sobre el poder y sobre sus consecuencias en plena campaña electoral a las puertas de un súper Domingo de urnas hablamos de Juego de tronos con nuestros compañeros de cultura de la SER Pepa Blanes buenos días hola qué tal

Voz 1463 01:05 buenos días José Manuel Romero buenos días

Voz 1727 01:07 Pepa buenos días siguen a mi lado Enric Cristina hay Teo Theo ha visto la serie entera y qué te pareció el final Teo bueno yo yo entiendo que más que decepcionante me pareció precipitado decepcionante yo no lo he dicho lo has dicho tú dentro nada no tengo más que nada

Voz 1926 01:25 que ha sido un mensaje general que hay millones hay firmas en en en Change punto org pidiendo que se escriba que se replantee en fin hay un cierto ha habido un cierto desencanto de los de los grandes seguidores yo creo yo sí me he visto precipitado el final en el sentido de que era una trama hace muy bien igualadas y con muchos matices Si bueno pues ha sido ha sido unos coscorrón finales en esos seis episodio dos de ellos muy impresionantes pero estrictamente bélico sí donde algo maravilloso de la serie los libros de Martin y de la serie sobre todo en las dos primeras temporadas en La Sexta que eso espero

Voz 1727 01:59 bueno al final le pregunto sólo profesionales

Voz 1926 02:02 te diría te diría que hay en mi opinión desaparece desaparece esos esa complejidades morales esa dualidad de interés todo demasiado plano demasiado directo Icon Un final esa última escena debe casi que que que pretende bordear la democracia en el mundo feudal un poco

Voz 1727 02:21 Doña Pepa Romero sabéis que pensé yo pensé Si fuera ciudadana de los Siete Reinos este es el final que yo querría si fuera un habitante de los Siete Reinos esté claro que querría este era como espectadora de la serie Pepa Blanes se me queda todo un poco pastel es como un pasteleo

Voz 1463 02:40 todo el mundo se hoy su trocito nadie Content contento del todo nadie infeliz del todo sí sí a mí bueno voy a hacer una nada me suena un poco a la al consenso de la Transición me voy a poner ya intensa no este conteo que ha sido todo muy precipitado sí que es un final de consenso ya no sólo por la simbología política no sino también porque al final la propia seré pues ha evitado que personajes más obvios con muchas filias y fobias se sentarán en el trono así una temporada irregular como decía Theo que me ha gustado mucho su explicación con capítulos donde no pasaba nada en otros donde pasaba de todo bueno pues al final esto ha sido un cierre de heridas e cómo pasan los fenómenos de fans tan grandes hay muchísimas decepciones es que había muchísimas teorías nada más había que mirar en Internet y claro pues no todas estaban en la mente de sus creadores

Voz 1084 03:34 y aquí con este romper la ruede con este personaje viene la polémica lo que hay que preguntarse tras ocho temporadas es cita sería sido piel Asimismo se ha traicionado en el último momento es decir Xavi sí han sabido acabar de una manera lógica ósea en las últimas temporadas pues ha sido una huida hacia adelante de los creadores que tenían que encajar todas las piezas ser profesor de la Universidad de Navarra Alberto en aún piensa que el relato ha ido perdiendo matices riqueza narrativa más brocha gorda para adaptarse pues es a esas audiencias millonarias

Voz 3 04:02 es un relato que fue simplificando se complejidad narrativa con dirigida Mora al mala leche en muchos de los elementos en los que constantemente al inicio le rompió la cintura espectador al final se convirtió en algo más previsible

Voz 1463 04:21 claro que el problema de esto es que bueno pues una sede que nos dejaba reflexiona sobre la actualidad política no salvando las distancias evidentemente pero bueno pues ese puede con cualquier fin eh utilizar cualquier fin para acabar con la desigualdad ocurren cualquier otro problema de la sociedad pues esto al final es verdad que ha quedado simplificado

Voz 1727 04:39 si esa reflexión Por otra parte la de si el fin justifica los medios que está en el centro del debate político desde hace mucho tiempo y ahí sigue Juego de tronos por si alguien no lo ha visto y habrá mucha gente que nos escucha que no lo ha visto es una ficción que mezcla fantasía tramas casi de telenovela de fotón novela una ambientación histórica que nos traslada a una especie de edad media es un producto de cultura popular que ha conseguido penetrar de una manera impresionante a vuestro juicio Pepa Blanes José Manuel Romero por qué por qué he tenido ese éxito Pepa que otras series no han tenido

Voz 1463 05:17 bueno pues para empezar por eso de culebrón legitimado no que ha sido una telenovela pero que las telenovelas tienen ese pues esa mala fama india que ha funcionado bien aquí no no parecía que estábamos viendo este rollo de telenovelas aparte pues no tiene muchísimos elementos el propio formato serie un relato clásico que eso hace que conecte con públicos muy diferentes la fantasía y luego toda la pues todas las las teorías políticas que hace que conecte con público un poquito un poquito más elevado o que está fuera de la fantasía no luego pues las redes sociales la globalización dice Jorge Carrión que es crítico del New York Times autor de Telecinco Speer un libro muy recomendable que ha sabido juntar a jóvenes y adultos no pero no como otras sagas como Harry Potter no porque su secreto ha sido el alcance trasversal

Voz 1 06:05 encontramos tanto desde público más cautivo de la fantasía como el público maduro que sobre todo se fija en las pasiones los personajes en el trasfondo político

Voz 1084 06:20 y luego en el caso de la trascendencia hemos hecho muchas lecturas es evidente que la serie tiene una complejidad política que recoge pues muchos debates filosóficos y políticos que no son nuevos pero quizá los explica pues de una manera menos compleja ha sabido jugar con todas esas capas con un público muy distinto aquí ha coincidido en España la crisis económica el surgimiento de nuevos partidos que veían la serie ha hecho que en España pues hubiera muchas referencias a la política actual al momento de cambio pero también en Estados Unidos Pepa están haciendo paralelismos la ficción estadounidense venía de series que recogían un poco la psicosis desde el 11S no Home Land Juego de Tronos nace con Obama con una visión idealista de conquistar el poder acaba con un villano en la Casa Blanca en sociedades dicen en Estados Unidos que se desmorona están bien pues una serie hija de su tiempo

Voz 1463 07:22 está todo porque estaba ese surgimiento de Trump el muro no y ese paralelismo de la inmigración con los caminantes blancos o incluso el cambio climático que otros han visto también el surgimiento de la extrema derecha o el feminismo no esto ha sido muy polémico sobre todo en esta última temporada porque es verdad que Juego de Tronos es una serie con una grandísima variedad de personajes femeninos de todo tipo ha tenido una lideresa por ejemplo no que hablaba de problemas que sufrían las mujeres hablaba de violaciones de falta de credibilidad y sin embargo pues eh eh hay quien piensa que la SER ese aprovechado el auge del feminismo y que luego al final no lo era tanto bueno lo que sí que ha triunfado es de eso que tanto se habla del relato

Voz 1727 07:59 no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia

Voz 6 08:11 porque además hay final salvo Sansa la Sansa que nos decía esta mañana una oyente apasionada de la SER y de la serie la Sansa

Voz 1727 08:20 es la única conserva un poco de poco no observa poder en inglés Malia pero el resto del poder se lo reparten señores que han estado viendo como ellas Sebatián el cobre a lo largo de toda la serie ha dicho sea de paso bueno ya saben ustedes que a lo largo de los últimos años los políticos han visto les les regaló al Rey no sé qué temporada una temporada completa era lo primero era si ya han ido opinando verdad José Manuel Romero bueno hemos preguntado a algunos que les parece Íñigo Errejón

Voz 0799 08:48 pues Madrid en primer lugar que lo que mantiene unidos a los pueblos no son sólo códigos y por supuesto no son las amenazas sino un lazo afectivo una voluntad de ser en común y en segundo lugar que el poder es un lugar vacío que el trono de su lugar vacío no le pertenecía nadie por nacimiento al final la propia intriga iba sobre el propio patrón in que la democracia consiste en que lo ocupe quién lo ocupe sepa que está de paso y que tiene controles para no tener nunca poder absoluto

Voz 1727 09:16 del PP Pablo Montesinos nos decía esto

Voz 7 09:19 francamente después del penúltimo capítulo me esperaba cualquier cosa así que no soy especialmente crítico con el final me quedo eso sí con ganas de más porque me enganché pues gracias a mis padres que empezaron a verla y ya no pude parar aprendí eso sí a no encariñara demasiado con los personajes por si acaso porque la primera o la segunda temporada no recuerdo bien murió uno de mis favoritos y la verdad es que voy a echar mucho de menos Juego de Tronos nude

Voz 8 09:56 tienes que buscarte otro favorito para el siguiente capítulo estará

Voz 1727 10:00 parte de la emoción que desaparece en el final de la serie y que dicen los oyentes de la SER llevan toda la mañana opina

Voz 9 10:06 porque es todo lo contrario a lo que esperamos esperamos que con John Nieve gobernaran en paz y armonía invasivas se le ha subido el poder en la cabeza íbamos he leído la bola

Voz 1727 10:18 creo que no es un final absolutamente feliz

Voz 10 10:20 los un final de cuento no es un final Disney pero es que terminar así no hubiera tenido cabida en una serie como los Juego de Tronos

Voz 11 10:27 la verdad es que yo no entiendo muy bien la gente me dice que no le ha gustado el final no sé realmente qué que esperaban el final de porque ah entonces gobernado danés hizo gobernado yo hubiese si algo súper opio que todo el mundo se esperaba por lo tanto yo creo que nos ha sorprendido que han sido correctos que han sido motivos han dejado muy buen sabor de boca la verdad

Voz 12 10:49 mi análisis es que ninguno de los seguidores de edad se había leído su programa electoral y eso es algo se quejan porque estaban fascinados con él ya está

Voz 1727 11:09 de calderas y cuantas camisetas han ido al cubo de la basura esta semana con cables ellos hoy Khaleesi conclusiones del final de juego de de tronos por ejemplo de Pablo Echenique de Pablo Iglesias en Twitter dice Echenique presidente de la República Cataluña Estado Libre Asociado Iván Redondo sigue siendo la mano del Rey para todos los gustos hemos invitado a dos seguidores de la serie para que intercambiar impresiones unos politólogo y la otra filósofa son amigos y han debatido en más de una ocasión sobre Juego de Tronos Manuel Rodríguez buenos días

Voz 1200 11:41 qué tal buenos días es codirector de cámara cita

Voz 1727 11:44 cada una plataforma de divulgación de ciencia política a través del cine las series y Nerea blanco buenos días hola buenos días es fundadora de filosofar se lo he dicho bien verdad que es un proyecto de divulgación de la cultura filosófica es Juego de Tronos la serie más política desde el ala oeste de la Casa Blanca

Voz 1200 12:03 bueno yo creo que ha habido series específicamente sobre la política como el ala Oeste pero también House of cards o por quien se ha puesto muy de moda Juego de tronos la característica es que es más una serie sobre lo político sobre el poder sobre los conflictos sobre cómo se generan Alianza entonces hay mucha gente que ve una serie sobre dragones espadas no se cree que realmente está viviendo un verdadero tratado sobre el poder y eso yo creo que enganchado a mucha gente que a priori no vería una serie

Voz 13 12:31 yo creo que la política los los que sabemos mirar más allá de de los dragones y demás no no es tan fácil ver que es política porque la política de ahora parece que se hace con papeles ir detrás de la mesa y no supone que no hay tanta violencia de tantos malos rollos entonces si es político pero no todo el mundo creo que veo la política de manera tan bueno eso es es una característica común o cualquier producto a cualquier

Voz 1727 12:57 la obra que pretende llegar a mayorías no que tiene distintos niveles de interpretación y distintas maneras de mirarla el final escapa seis ciudadanos de los siete reinos que riáis este final

Voz 1200 13:12 bueno pues nada sin cuerda ciudadano querría la la solución que propone Samu el no que es una especie de de Republic en el que todo el mundo vote pero sí que me parece que el final se cargó un poco la coherencia interna de la serie el el autor de los libros George R Martin siempre dice que un buen gobernante no es sólo bueno porque es buena persona Char tiene que ser capaz de gestionar también cuando la violencia cuando no hace este giro platónico de oponer a un rey filósofo Enrique lo sabe todo y seguro que será bueno a mí la verdad que no me convence ya

Voz 1727 13:46 yo tampoco pero porque yo siempre he estado aquí lo que ha pasado aquí

Voz 13 13:50 mira que me ponen a un repaso pero pero no no creo que por saber el bien se se pueda hacer el bien son dos cosas diferentes y creo que hace falta la emoción para que la razón pueda funcionar y han dejado a alguien sin emoción al cargo de todo

Voz 1727 14:06 qué os parece la evolución del personaje de cal de la Khaleesi

Voz 1200 14:09 bueno me parece muy interesante que empieza siendo un personaje que no tiene nada que es la la hermana pequeña mujer eh que la venden a un salvaje a cambio de un ejército y que poco a poco se va construyendo su relato su programa electoral no como decía esta oyente de liberara a los presos pero bueno yo creo que la trama lo que no ha querido contar es que el poder corrompe siempre vale pues como El señor de los anillos todo el mundo que del anillo todos mulos en el anillo porque es el poder entonces bueno creo que ha sido un final feo para los fan de las series pero que bueno puede tener cierta coherencia interna

Voz 13 14:44 yo no le veo tanta demanda interna creo que en el en la última temporada sea una de las cosas que era bonita de la serie era que como había muchísimo diálogo eso podía entender lo que había dentro de la cabeza de cada uno en el en la última temporada dejan a sí sola no tiene amigos no la isla mano no hace más que que dejarla sola porque la traiciona constantemente entonces no no estamos dentro de la cabeza de Khaleesi parece que simplemente se vuelva loca y creo que nos falta esa parte de la historia de entender si realmente está loca o hay más coherencia que vemos

Voz 1084 15:15 avión un análisis muy interesante en Estados Unidos que decía lo perdió Juego de Tronos es el punto de vista sabíamos que iba a ser cruel violento pero estaba motivado te creaba antes sembraron en el personaje esa motivación para que lo entendiera sonó y lo que ha perdido con este giro no de de en enero de Khaleesi es el punto de vista es la violencia sin punto de vista no ha preparado al espectador para para eso y por eso ha habido esta especie de de revuelto agua versión que han creado un personaje que de ser una liberadora la han convertido en una villana con estética fascista en el último episodio entonces es

Voz 1727 15:47 el relato recorrerla el relato es hacer praderas no que remitían a Hitler no y a las películas de su factoría de la factoría alemana tenemos que terminar si usted no ha visto Juego de Tronos sepa que hay miles de personas firmando para cambiar este final firmando el periodista divulgador científico también Antonio Martínez Ron escribía esta semana que haya miles de personas movilizándose para cambiar la ficción en vez de la realidad es una maravillosa descripción del siglo XXI Manuel Nerea gracias Pepa un abrazo

Voz 1463 16:23 adiós a todos los José Luis Romero grafias